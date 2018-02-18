 "За 2017 год в суд направлено 32 обвинения и вручено 50 подозрений по делам Майдана", - Горбатюк

За 2017 год в суд были направлены 32 обвинительных актов и вручено 50 подозрений в рамках расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 гг., передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".
"В течение последнего года сообщено о подозрении более 50. Относительно 32-х обвинительные акты направлены в суд. По события 18 февраля были установлены лица, которым инкриминировалось совершение 3 убийств и 33 огнестрельных ранений. В то же время несмотря на такие тяжелые обвинения, суд нашел возможным оставить одного, снять меру пресечения, а другого - вообще без меры пресечения оставить. И они покинули Украину и скрылись в РФ.... Как и по событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководителям правоохранительных органов и государства, которым инкриминируется организация этих убийств", - сказал он.
Кроме того, Горбатюк озвучил результаты расследований с его начала.
"Всего с начала расследования сообщено о подозрении 412 лицам, в суд направлено 250 обвинительных актов относительно 252 человек и 50 получили приговоры. Но это цифры, которые касаются именно всех преступлений, то есть от избиений, от составления ложных рапортов. Если говорить об убийствах, то сообщено о подозрении более 60-ти лицам, начиная от исполнителей, завершая организаторами этих преступлений. В то же время за совершение убийства на Майдане на сегодняшний день приговоров нет", - отметил он.
Натомість які з майданівських справ просуваються надто повільно або не просуваються взагалі?
Є абсолютно не розслідуваний епізод 18 лютого - остання, найсильніша атака правоохоронців вниз по Інститутській, коли фактично знесли протестувальників до Майдану і утворилася давка в проході барикади біля метро Хрещатик. В ці 10 хвилин загинуло 5 осіб - дехто на місці в тісняві, дехто потім від отриманих травм. Зараз з'явилося відео Таліоніс з синхронізацією цих подій. Це жахливе відео. Але розслідування не проводиться - ми навіть не знаємо, які підрозділи міліції там діяли.
По цих подіях є кістяк небайдужих людей - свідків, потерпілих, які самостійно координувалися, збиралися, дивилися відео. А от у слідства до цього епізоду руки чомусь не доходять.
Також нема підозрюваних у перших вбивствах - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника.
Вот тебе и вся любовь, до копейки.
"для тех кто шьет" - по прежнему любимый журнал прокуроров.
Тимошента за 4 года наторговала голосами в верховной раде-бирже за законы с коррупицонными дырами и старыми торговыми потоками мноха денег. Сейчас сидит с сша изучает расположение всех параш во всех домах где ходят важные люди и совращает их на коррупцию.
Это парашная глиста тимащенко(жто такой глист, который живет в параше и которого некому посыпать хлоркой), обладающая всеми номинациями поясов кампраматов и суперкамрпматов использует украденные и отжатые у народа большие деньги и тратит их
на американских баптистов, которые имеют большое влияние в сша, так как голосуют очень дружно и дают до 15% ГАРАНТИРОВАННЫХ голосов в сша, потому к ним очень прислушиваются.
Это тварь хочет сдать украину оптом или в розницу кому угодно(хуйлу, не хуйлу) лишь бы засунуть рыло в корыто.
Ее нужно избавить от гражданства и продать куда-то параши мыть.
Не дайте лживой суке залезть в корыто всеми копытами, она продаст что угодно и кому угодно, и при этом красиво налжет, что она больше всего умеет.
Эта сука работает на все фронты продавая всем оптом и в розницу. Если бы цыганарий что-то решал в выборах украине, оно бы и цыганам отдала половину украины сбагрила. Это падаль околоземной пробы. Такой хуйни с такими качествами на земле не найдешь. Ее нужно в лабораторию на анализы и изучения.
Все увидели как Петя работает на внешке. Вряд ли кто-нибудь это сделал бы лучше. Но этот топкоррупционерв породнился вынужденно с коррупционной чумой, так как сам из таких и пути другого у него нет(коррупционеры более надежный союзник, чем малоблагодарный народ).
Теперь представим ка бы работала на внешке парашный червь Тюлька Трипэршенка? Подсказка(она бы обслуживала свои кампраматные и газове суперкампрамаьтные "объязательства" перед хуйлом в первую очередь ТОРГУЯ ЧЕМ И КЕМ?)
Эта сука отведет войска и предоставит раше снятие санкций, после чего раша зафиксирует результат и начнет готовиться к новой гибридной войне и горячей войне. Раша по другому существовать не может. Что приведет к еще большим жертвам.
Вечный экспансионизм(нападение) это соль существования раши, потому что у нее другого варианта нету, мокшаны на большее не приспособлены.
НАПАДЕНИЕ(войны пушмясом, голод, ложь) - СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАШИ, потому что это все что масковиты умеют. И трипаршенко ее лучшмй их союзник. Лучше петя чем это суперприспособленческое аморфное существо, а саакашвилли еще лучше.
Все пытаются прекинуть ответственность на другого, хотя и сами - толком нихрена не делают. Ноют по всем пабликам шо им мешают работать и потому они и НЕ РАБОТАЮТ вообще. Хотя не забывают приходить за высоченной(!) зарплатой.
Нах ты нам ноешь тут? Тебе рассказать про мои проблемы? Оно тебе будет интересно слушать? Вот и мне так же насрать на твои трудности.
А своей работы ты не выполняешь, хоть залейся горючими слезами горбатюк!
4 роки минуло,А ВБИВЦІ НЕ ПОКАРАНІ.
в народі кажуть що вбито до тисячі людей на Майдані,і щоб не розхитувати собачу будку- назвали романтично "Небесна сотня".
Влада не мінялася після Майдану,тому чекати якось розслідування смішно....
Тільки влада з етнічнихукраїнці Націоналістів дасть життя Україні.Але це неможливо бо зразу вбивають як Чорновіла,Білого,Лісника.
я не вірю ні одному слову "влади", проводиться нечуваний тихий геноцид над українською нацією....нас вже 38 млн.,а було 51