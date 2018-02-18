 "За 2017 год в суд направлено 32 обвинения и вручено 50 подозрений по делам Майдана", - Горбатюк

За 2017 год в суд были направлены 32 обвинительных актов и вручено 50 подозрений в рамках расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 гг., передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"В течение последнего года сообщено о подозрении более 50. Относительно 32-х обвинительные акты направлены в суд. По события 18 февраля были установлены лица, которым инкриминировалось совершение 3 убийств и 33 огнестрельных ранений. В то же время несмотря на такие тяжелые обвинения, суд нашел возможным оставить одного, снять меру пресечения, а другого - вообще без меры пресечения оставить. И они покинули Украину и скрылись в РФ.... Как и по событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководителям правоохранительных органов и государства, которым инкриминируется организация этих убийств", - сказал он.

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Кроме того, Горбатюк озвучил результаты расследований с его начала.

"Всего с начала расследования сообщено о подозрении 412 лицам, в суд направлено 250 обвинительных актов относительно 252 человек и 50 получили приговоры. Но это цифры, которые касаются именно всех преступлений, то есть от избиений, от составления ложных рапортов. Если говорить об убийствах, то сообщено о подозрении более 60-ти лицам, начиная от исполнителей, завершая организаторами этих преступлений. В то же время за совершение убийства на Майдане на сегодняшний день приговоров нет", - отметил он.