 Порошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко поздравил нового чемпиона.
"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхан. Украина гордится твоей победой", - написал он.
Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко поздравил нового чемпиона.
"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхан. Украина гордится твоей победой", - написал он.
А лолито молчало!
"Це не міф, сани роблю вдома у гаражі, як видно на фото, на них і стартував на Олімпійських іграх. Від Федерації отримав полози - 1200 євро, кронштейни - 290 євро, 2 пари гумок по 30 євро - 60 євро. Торішні сани збирав повністю за свій рахунок. Є ще 20 гігабайт відео процесу створення саней, якщо мало фото", - зазначив Мандзій.
может он денег выделил на занятия спортом, вместо того, чтоб их выводить в оффшоры?
Без них Абраменко бы не выиграл золото!
Надеюсь, он не забудет упомянуть в интервью...
http://antikor.com.ua/articles/128814-davnokomandujushchij_dosje_petra_poroshenko_i_ego_putj_iz_biznesa_v_prezidenty
...Возвращение к авторитаризму при президенте Порошенко маловероятно. Его темперамент намного мягче, да и нация изменилась. Тем не менее, сейчас Порошенко не популярен. На выборах 25 мая 2014 года он победил, получив 55% голосов, а опрос, опубликованный в августе агентством «Рейтинг», показал, что президента готовы поддержать всего 6,4%. Приблизительно таким был рейтинг Ющенко, не допустивший его переизбрания в 2010. Вместо того, чтобы стараться соответствовать запросам общественности, президент, кажется, все больше отстраняется, теряя связь с потенциальными избирателями....
Порошенко респект!
Оффшоренко завоевал золотую медаль!... Ура!!!