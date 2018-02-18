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Все про:Олимпиада (707) Порошенко (14313) Абраменко Александр (1)

 Порошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде

Президент поздравил олимпийского чемпиона Александра Абраменко.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко поздравил нового чемпиона.

"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхан. Украина гордится твоей победой",  - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Абраменко завоевал "золото" во фристайле на Олимпиаде. ФОТО

Порошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3051089
 
 
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От кацапня зі зрадофермою зараз срать почне! )))
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Я так вижу медведчуковские любители царя сегодня подняты по тревоге, чтобы в каждом моменте восхвалять своего царя, даже там где никаким местом Вальцман не приложил руку.
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Короче весь выйграш пiде на комуналку та алименты.Казну треба наповнювати,тому за цю победу Петя дуже вдячний Порошенко привітав Абраменка з перемогою на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 5357
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Чья б корова мычала,
А лолито молчало!
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Український саночник Андрій Мандзій, (он же агент кремля по словам соевых порохоботов), який став відомим після курйозного випадку на Олімпійських іграх в Пхьончхані, підтвердив інформацію, що свої сани він власноруч майстрував у гаражі. Про це пише "Сегодня".
"Це не міф, сани роблю вдома у гаражі, як видно на фото, на них і стартував на Олімпійських іграх. Від Федерації отримав полози - 1200 євро, кронштейни - 290 євро, 2 пари гумок по 30 євро - 60 євро. Торішні сани збирав повністю за свій рахунок. Є ще 20 гігабайт відео процесу створення саней, якщо мало фото", - зазначив Мандзій.
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а в чем курьез? что выпал из саней? ну так он же продолжил гонку. А самому сани делаь - это конечно, нонсенс.
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а вот если бы он занял призовое место, то Лолита бы писала, что это всё её рук дело
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Ну, да. Гараж могли и забрать, но пожалели олимпийца, оставили.
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"Щиро вітаю Олександра Абраменка із золотою медаллю з фрістайлу на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Україна пишається #твоєю ( Лоліта він з тобою свиней не пас!!!) перемогою", - написав він.
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вальцман мразина брехливая, как всегда - примазывается к чужим победам..
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кацапье обиделось...их ихтамнет на третьем месте,без страны и без флага...а ото не воруй Порошенко привітав Абраменка з перемогою на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8080
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Ну у зрадобидла як завжди: Порошенко то тільки заганять патріотів у котли, вбивати наших на фронті і в підїздах сцять. А от коли перемоги то це народ і апасиція і Порошенко тут ні до чого. Так ховрпшки лишайні? Я правильно викоав вашу ховрашу логіку в одному реченні?
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Ты в одном предложении выложил всю историю твоей болячки
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а при чем тут ПАП?
может он денег выделил на занятия спортом, вместо того, чтоб их выводить в оффшоры?
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Это заслуга лично г-на Порошенка и всех порохоботов!
Без них Абраменко бы не выиграл золото!
Надеюсь, он не забудет упомянуть в интервью...
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А ножницы для какой-нить ленточки Лолита навострила?
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Удивительные мудаки вроде тебя, ватник, умудряются целовать в жеппу даже обосрашегося плешивого своего царя.
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когда в теме два персонажа: герой и пид..ас, это неизбежно.
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10.10.2016
http://antikor.com.ua/articles/128814-davnokomandujushchij_dosje_petra_poroshenko_i_ego_putj_iz_biznesa_v_prezidenty

...Возвращение к авторитаризму при президенте Порошенко маловероятно. Его темперамент намного мягче, да и нация изменилась. Тем не менее, сейчас Порошенко не популярен. На выборах 25 мая 2014 года он победил, получив 55% голосов, а опрос, опубликованный в августе агентством «Рейтинг», показал, что президента готовы поддержать всего 6,4%. Приблизительно таким был рейтинг Ющенко, не допустивший его переизбрания в 2010. Вместо того, чтобы стараться соответствовать запросам общественности, президент, кажется, все больше отстраняется, теряя связь с потенциальными избирателями....
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Не переживайте - мегатонны гавна на всех реальных конкурентов, Югин админ ресурс и создание выборов без выбора резко повысят его рейтинги...
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или последний козырь в рукаве - военное положение..
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С избирателями связь как раз прямая: "Деньги ваши, - будут наши".
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Это наверное самое полезное что он сделал за последний год.
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Петро і сьогодні трохи переміг. А Луцик зиму пропиває,тому і не привітав олімпійця.
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Здорово, Александр! Поздравляю!

Порошенко респект!
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Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй...
Оффшоренко завоевал золотую медаль!... Ура!!!
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Пеца конечно же не пропустит возможность вставить своё табло в картинку с победой , к которой он как Глава государства , не приложил ни каких усилий ...спорт в торбе , для нас , если судить по президентским начинаниям , гораздо важней бисквитный завод в борисполе , чем например ледовая арена в Киеве
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если б ты был президентом (свят-свят-свят!), ты бы конечно, не поздравил чемпиона
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безкінечно можно дивитися на три речі-вогонь, воду та на те як БЕЗСИЛЬНО підгарають ватні пердакі на Пороха )))))
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Просто людиноподібним створінням із расії прикро за їх олімпійських спортсменів із расії
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якби ти і твої попередники їх підтримували вони би виступали виключно під українськими прапорами ,а не під німецькими російськими чи білоруськими , Абраменко отримав золото не дякуючи тобі ,а всупереч твоєї непідтримки
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Вот кого точно надо поздравить Хряку так это Труханова. З пидарешту -и сразу на сессию горсовета бабло дерибанить миллионами.
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Абраменко есть кому поздравить и без него. Когда он уже поздравит борцов с коррупцией с окончательной победой? Борют, борют, - никак не поборют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде
 
 
 
 
 
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