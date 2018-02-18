 Порошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко поздравил нового чемпиона.

"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхан. Украина гордится твоей победой", - написал он.

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