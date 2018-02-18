 По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства.

"Мы имеем 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Имеем 412 врученных и объявленных в юридическом смысле слова подозрений, из них 48 высокопоставленным должностным лицам той власти, 208 - правоохранителям. Среди них 27 следователей, которые издевались над участниками мирных демонстраций, 20 прокуроров, 16 судей. В суды направили 161 обвинительный акт в отношении 252 лиц", - сказал Луценко.

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Он также сообщил, что по результатам судебного рассмотрения виновными признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры.

"Безусловно, это лишь первые результаты судов, там, где процессы могли быть относительно короткими. Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются действия исполнителей преступных приказов, в первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других печально известных действующих лиц тех трагических дней. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим действительно законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все необходимые процедуры", - подчеркнул руководитель ГПУ.

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