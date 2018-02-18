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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6899) майдан (3765)

 По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко

По результатам судебного рассмотрения виновными в преступлениях против Майдана признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства.

"Мы имеем 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Имеем 412 врученных и объявленных в юридическом смысле слова подозрений, из них 48 высокопоставленным должностным лицам той власти, 208 - правоохранителям. Среди них 27 следователей, которые издевались над участниками мирных демонстраций, 20 прокуроров, 16 судей. В суды направили 161 обвинительный акт в отношении 252 лиц", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО

Он также сообщил, что по результатам судебного рассмотрения виновными признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры. 

"Безусловно, это лишь первые результаты судов, там, где процессы могли быть относительно короткими. Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются действия исполнителей преступных приказов, в первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других печально известных действующих лиц тех трагических дней. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим действительно законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все необходимые процедуры", - подчеркнул руководитель ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разделяю недовольство общества темпами расследования преступлений на Майдане, - Порошенко (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3051087
 
 
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Абвинили, Абсудили, Атпустили.... Правосудие!
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Ну так они - же не патриоты,добровольцы или волонтеры !
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Всі втекли.
Закревська: "Поки слухаються справи Майдану, деякі потерпілі вже встигли померти"

Скільки обвинувачених по справах Майдану сьогодні перебувають під вартою? І скільки - переховуються?
Під вартою перебувають п'ять "беркутівців" по справі розстрілів на Інститутській 20 лютого, Також екс-командир 2-ї роти харківського "Беркуту" Віктор Шаповалов - по справі 18 лютого. Також Олександр Щеголєв - по проведенню АТО на Майдані. Ще - "тітушка" Олег Шадров, якого звинувачують у нападах на Майданівців 18-19 лютого. Це ті, про кого я знаю.
Переховуються - 21 людина - "беркутівці" і екс-начальник "Беркута" Сергій Кусюк - з тих, що звинувачуються у розстрілах на Інститутській 20 лютого. Хоча, чому переховуються? Вони не ховаються, більшість з них отримали громадянство Російської Федерації, дехто навіть працює у правоохоронних органах. В Росії ж прекрасно себе почувають четверо тих, хто вже був під вартою, але втік - харківські "беркутівці" Мастега, Войлоков, Гончаренко і Костюк.
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а в свободное время луценко с кумом минируют станции метро
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И это главный вопрос. Все остальное просто болтовня
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Посадили 42 протестующего против януковича и топаза.
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пока у власти будет банда порошенко украинцы будут нищими и работать в Польше
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ты чо,читать не научился? У справах Майдану винесено 43 обвинувальні вироки, - Луценко - Цензор.НЕТ 1367

По результатам судебного рассмотрения виновными в преступлениях против Майдана признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры. Источник: https://censor.net.ua/n3051087
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Посадили одного і то напевно дали умовно.
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Они всех отпустили и проявили озабоченность...Учатся в западных партнеров)))
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Спочатку закрили 6 станцій метро, потім пустили всіх людей через рамки метдетекторів, а на кінець пограбували мусора палаточне містечко біля ВР . забрали щити та амуніцію.....
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понятно,кацапье интересуется вопросом бучи в Украине .а тебе оно зачем? По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 4376

Ruslan Deynychenko‏Подлинная учетная запись @deynychenko 3 ч.3 часа назад

Щось я не пригадую, щоб кремлівські пропагандисти вели прямі трансляції антипутінських мітингів в своїй країні

По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 5950
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Гыга.Так поделись другой картинкой,где по словам лошади лавровской ,порох лучший президент для Украины.Аль слабо?
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тебе тоже,как и кацапью нужна прямая трансляция отморозков?бо кацапский лохторат напугать надо? У справах Майдану винесено 43 обвинувальні вироки, - Луценко - Цензор.НЕТ 593
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Ну так ты же транслируешь здесь кацапское лайно.Тогда и про рошена запускай.Ссылаешься на кацапскую помойку,значит и про пороха выкладывай.
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Где ? На Сейшелах ????? По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 8993
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Ушлепок- генпрокурор когда мусоров посадишь ,которые людей расстреливали и калечили . Если это не сделаешь то скоро вас будут расстреливать и калечить . Око за око....
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Этот не посадит .Он еще свое не до сидел.Луценко, его жена и сын объявлены «персонами нон грата» в США - соцсети Кто может похвастаться таким генплокулолом?
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Ну и мразь.Зря его овощ отпустил.Это ж кем нужно быть,чтоб так опустится за бабки.Нет слов.
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Не даром говорят,что ментами не становятся,а рождаются.
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Вокруг зРады сейчас столько мусоров ,что можно не только Крым и Донбасс можно освободить,но и Ростов с Краснодарским краем !!! По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 7067Или мы им платим зарплату,чтобы они от нас же ворьё охраняли ???
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Ну так 300000 мусоров охраняют шоколодного.А во всех военкоматах недобор.Это реалии реинкарнации овоща-2.
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По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 7011 Честь Имею e3b55525
...Или мы им платим зарплату,чтобы они от нас же ворьё охраняли ???
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Фунтами стерлядей По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко - Цензор.НЕТ 5010
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тварина, такого не зробить
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Югік, а шо там з брильянтовими колегами? Вже на зоні ?
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Не им скоро новые дела стряпать против добровольцев.
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4 года - ситдит 1 только ...
Луценко уже на пожизненое наделал с своим потроном - кумом ...
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Видно страх офшоренка интуитивно передался Югику и оно болезное начало молоть почем зря Выдудливши флакон вискаря для храбрости Оно типа не ведает что там в карманных судах творится Оно не вникает в тайное движение бумаг и дел в этой реформированой псарне Ни один убийца из 5000 тыс ментов прямо или косвенно принимавших участие в убийстве Не наказан И при этой власти Не будет наказан Лохи тебе верят Как мужу женщины третьего тысячелетия
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Лжец!!! 2 приговора.1 сидит. И то -шестерка
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Да, я не в тему, але на цензорі нема теми - "не в тему". Хочу на концерт Орлуші взяти квитки. Але в мене сумніви з організаторами. Є хто в курсі концерту.
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Выкладывайте больше этих фото.Чтоб видели этих хероев.Сейчас их под штыки на защиту пети ставят.Бьют тех,кто без всяких званий и орденов поехал Украину защищать.Теперь они бандиты,а мусора с убд.Здобулы.
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Станислав Речинский

Как-то раньше не смотрел эти ролики. Очень познавательно. И, кстати, дает некоторые основания слуху о том, что избил Шепелева Луценко. В чем суть?
Луценко, будучи министром МВД при Януковиче "загонял" депутатов во фракцию ПР. В том числе и Шепелева. При помощи, естественно -- уголовных дел. Однако, когда нужно число "тушек" набралось -- Луценко решил тупо дела продать самому же Шепелеву за 150 тысяч долларов. И продал. Прямо в служебном кабинете на Богомольца. После чего они с Шепелевым распили две бутылки виски и Луценко, совершенно пьяный, уснул. Шепелев отнес его в комнату отдыха и сфотографировал на мобильный телефон. Когда Луценко проспался (оцените цинизм), он обратился к Шепелеву, зная, что тот занимается строительством в Крыму -- подыскать ему в Ялте дом, который бы он купил на деньги Шепелева. Шепелев дом подыскал, он был куплен и зарегистрирован на "женщину третьего тысячелетия". Интересно, какова его судьба сейчас? Прикол в том, что у Шепелева осталась копия договора купли-продажи. Возможно, Луценко выбивал из него именно этот документ? И весьма странно, что расследование дела Шепелева сейчас находится в руках Луценко. Трудно ждать объективности в такой ситуации. А учитывая информацию Шепелева о наших высокопосадовцях -- логичнее было бы передать это дело в НАБУ. А Шепелева обезопасить, так как в такой ситуации сложно надеяться на то, что ему дадут дожить до конца следствия. Кстати, ролики с Ютуба советую скачать. (Это не сложно, поставьте две буквы ss перед yotube в ссылке). Чует мое сердце, что скоро их поудаляют.

https://youtu.be/25pWhWipY-I
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Югик, продери свои вечно пьяные глаза и посмотри, сколько твой кум оффшорник оставил при власти тех, кто должен сидеть в тюрьме за преступления перед народом... Что ты тут лапшу на уши людям вешаешь...
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***хокку-коку
пил он пиво с жадностью жлобской,
пил он водку и сразу вино, -
на лице его прокурорском
было все это.... отражено....
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Югик, Пэце, месяца через 3- ПИПЕЦ...Он в Испанию, на виллу , сбежит, а ты куда? Волна реальных протестов нарастает...
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"По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко" - 9 бер. 2014 р. "Небесная сотня'' насчитывает уже 101-го бойца.
9 лют. 2018 р. За преступления против Майдана в тюрьме сидит один человек, остальные 42, наказаны общественным порицанием и даже не поставлены на вид.

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник ..."
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Слышали рекламу радио как хорошо работает Прокуратура ,звиздец ,Луцык готовится к выборам .Такого ни при одном попереднике не было
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29.06.17Порошенко наградил орденами двух депутатов,
голосовавших за диктаторские законы 16 января

https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvarya

02.10.17 Горбатюк
заявив про спробу керівництва Нацполіції і МВС перешкоджати розслідуванню
"справ Євромайдану" щодо чинних правоохоронців https://ua.censor.net.ua/news/457757/gorbatyuk_zayavyv_pro_sprobu_kerivnytstva_natspolitsiyi_i_mvs_pereshkodjaty_rozsliduvannyu_sprav_yevromayidanu

02.10.17 Чинні голови департаментів
Нацгвардії і Нацполіції координували дії "Беркуту" під час штурму
Євромайдану, - Горбатюк https://ua.censor.net.ua/news/457760/chynni_golovy_departamentiv_natsgvardiyi_i_natspolitsiyi_koordynuvaly_diyi_berkutu_pid_chas_shturmu

13.11.17
Міліціонера, обвинуваченого в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році,
звільнили від кримінальної відповідальності

https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi#commentform

18.09.17Суд визнав невинними обвинувачених у
"справі 2 травня в Одесі" в частині подій на Грецькій площі https://ua.censor.net.ua/news/455792/sud_vyznav_nevynnymy_obvynuvachenyh_u_spravi_2_travnya_v_odesi_v_chastyni_podiyi_na_gretskiyi_ploschi

23.01.18
Преступления против Майдана
расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3046188/prestupleniya_protiv_mayidana_rassleduet_prokurorantimayidanovets_golovko_nash_grosh_video/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66074943
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Торговка украиной уже продает украину баптистам(https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q), передавая им большие суммы украденных суммы, чтобы те сдали все хуйлу.

Тимошента за 4 года наторговала голосами в верховной раде-бирже за законы с коррупицонными дырами и старыми торговыми потоками мноха денег. Сейчас сидит с сша изучает расположение всех параш во всех домах где ходят важные люди и совращает их на коррупцию.
Это парашная глиста тимащенко(жто такой глист, который живет в параше и которого некому посыпать хлоркой), обладающая всеми номинациями поясов кампраматов и суперкамрпматов использует украденные и отжатые у народа большие деньги и тратит их
на американских баптистов, которые имеют большое влияние в сша, так как голосуют очень дружно и дают до 15% ГАРАНТИРОВАННЫХ голосов в сша, потому к ним очень прислушиваются.
Это тварь хочет сдать украину оптом или в розницу кому угодно(хуйлу, не хуйлу) лишь бы засунуть рыло в корыто.
Ее нужно избавить от гражданства и продать куда-то параши мыть.
Не дайте лживой суке залезть в корыто всеми копытами, она продаст что угодно и кому угодно, и при этом красиво налжет, что она больше всего умеет.
Эта сука работает на все фронты продавая всем оптом и в розницу. Если бы цыганарий что-то решал в выборах украине, оно бы и цыганам отдала половину украины сбагрила. Это падаль околоземной пробы. Такой хуйни с такими качествами на земле не найдешь. Ее нужно в лабораторию на анализы и изучения.
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Тимошенко такой же лютый враг народа как и хуйло.
Все увидели как Петя работает на внешке. Вряд ли кто-нибудь это сделал бы лучше. Но этот топкоррупционерв породнился вынужденно с коррупционной чумой, так как сам из таких и пути другого у него нет(коррупционеры более надежный союзник, чем малоблагодарный народ).
Теперь представим ка бы работала на внешке парашный червь Тюлька Трипэршенка? Подсказка(она бы обслуживала свои кампраматные и газове суперкампрамаьтные "объязательства" перед хуйлом в первую очередь ТОРГУЯ ЧЕМ И КЕМ?)
Эта сука отведет войска и предоставит раше снятие санкций, после чего раша зафиксирует результат и начнет готовиться к новой гибридной войне и горячей войне. Раша по другому существовать не может. Что приведет к еще большим жертвам.
Вечный экспансионизм(нападение) это соль существования раши, потому что у нее другого варианта нету, мокшаны на большее не приспособлены.
НАПАДЕНИЕ(войны пушмясом, голод, ложь) - СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАШИ, потому что это все что масковиты умеют. И трипаршенко ее лучшмй их союзник. Лучше петя чем это суперприспособленческое аморфное существо, а саакашвилли еще лучше.
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Куда смотрит всевидящий админ Копеечный идиот в открытую пишет нецензурщину и откровенный флуд И ничего а посты украинцев удаляют быстро и оперативно
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Не переживайте.У пороха перед выборами закроют все.Хотя тело на всю страну был готов за передачу шустера умереть.Балаболу 80 уровня нету понятия чести.
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із "понятиями чести" таке бабло не накрадеш ... У справах Майдану винесено 43 обвинувальні вироки, - Луценко - Цензор.НЕТ 3152
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жид крещеный-что волк кормленый и вор прощеный.наш пеця
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Уже даже видеть еба...о этого организма - вызывает внутреннее отторжение!
А слушать его речи и читать его высеры - просто ад адский!
Такого неприятия влады, по-моему, у нас не было даже при хряке. Шоколадные стратеги идут правильным путём - в тюрягу или в могилу. А бы токо скорее...
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тысячи травмированных, далеко не Сотня погибших... и 43 обвинительных приговора... так власть представляет себе справедливость... ? Слово *уроды* наверное самое приличное , что приходит на ум..
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понти....
4 роки минуло,А ВБИВЦІ НЕ ПОКАРАНІ.
в народі кажуть що вбито до тисячі людей на Майдані,і щоб не розхитувати собачу будку- назвали романтично "Небесна сотня".
Влада не мінялася після Майдану,тому чекати якось розслідування смішно....

Тільки влада з етнічнихукраїнці Націоналістів дасть життя Україні.Але це неможливо бо зразу вбивають як Чорновіла,Білого,Лісника
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Опять Алкаш ловит БЕЛОЧКУ? Глюки начались!
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Юга веди їх прямо до буцегарні і сам з ними там залишайся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко
 
 
 
 
 
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