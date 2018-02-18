 По делам Майдана вынесено 43 обвинительных приговора, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства.
"Мы имеем 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Имеем 412 врученных и объявленных в юридическом смысле слова подозрений, из них 48 высокопоставленным должностным лицам той власти, 208 - правоохранителям. Среди них 27 следователей, которые издевались над участниками мирных демонстраций, 20 прокуроров, 16 судей. В суды направили 161 обвинительный акт в отношении 252 лиц", - сказал Луценко.
Он также сообщил, что по результатам судебного рассмотрения виновными признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры.
"Безусловно, это лишь первые результаты судов, там, где процессы могли быть относительно короткими. Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются действия исполнителей преступных приказов, в первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других печально известных действующих лиц тех трагических дней. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим действительно законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все необходимые процедуры", - подчеркнул руководитель ГПУ.
Закревська: "Поки слухаються справи Майдану, деякі потерпілі вже встигли померти"
Скільки обвинувачених по справах Майдану сьогодні перебувають під вартою? І скільки - переховуються?
Під вартою перебувають п'ять "беркутівців" по справі розстрілів на Інститутській 20 лютого, Також екс-командир 2-ї роти харківського "Беркуту" Віктор Шаповалов - по справі 18 лютого. Також Олександр Щеголєв - по проведенню АТО на Майдані. Ще - "тітушка" Олег Шадров, якого звинувачують у нападах на Майданівців 18-19 лютого. Це ті, про кого я знаю.
Переховуються - 21 людина - "беркутівці" і екс-начальник "Беркута" Сергій Кусюк - з тих, що звинувачуються у розстрілах на Інститутській 20 лютого. Хоча, чому переховуються? Вони не ховаються, більшість з них отримали громадянство Російської Федерації, дехто навіть працює у правоохоронних органах. В Росії ж прекрасно себе почувають четверо тих, хто вже був під вартою, але втік - харківські "беркутівці" Мастега, Войлоков, Гончаренко і Костюк.
По результатам судебного рассмотрения виновными в преступлениях против Майдана признаны 50 человек, в отношении 43 из них приняты обвинительные приговоры. Источник: https://censor.net.ua/n3051087
Ruslan DeynychenkoПодлинная учетная запись @deynychenko 3 ч.3 часа назад
Щось я не пригадую, щоб кремлівські пропагандисти вели прямі трансляції антипутінських мітингів в своїй країні
...Или мы им платим зарплату,чтобы они от нас же ворьё охраняли ???
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Фунтами стерлядей
Луценко уже на пожизненое наделал с своим потроном - кумом ...
Как-то раньше не смотрел эти ролики. Очень познавательно. И, кстати, дает некоторые основания слуху о том, что избил Шепелева Луценко. В чем суть?
Луценко, будучи министром МВД при Януковиче "загонял" депутатов во фракцию ПР. В том числе и Шепелева. При помощи, естественно -- уголовных дел. Однако, когда нужно число "тушек" набралось -- Луценко решил тупо дела продать самому же Шепелеву за 150 тысяч долларов. И продал. Прямо в служебном кабинете на Богомольца. После чего они с Шепелевым распили две бутылки виски и Луценко, совершенно пьяный, уснул. Шепелев отнес его в комнату отдыха и сфотографировал на мобильный телефон. Когда Луценко проспался (оцените цинизм), он обратился к Шепелеву, зная, что тот занимается строительством в Крыму -- подыскать ему в Ялте дом, который бы он купил на деньги Шепелева. Шепелев дом подыскал, он был куплен и зарегистрирован на "женщину третьего тысячелетия". Интересно, какова его судьба сейчас? Прикол в том, что у Шепелева осталась копия договора купли-продажи. Возможно, Луценко выбивал из него именно этот документ? И весьма странно, что расследование дела Шепелева сейчас находится в руках Луценко. Трудно ждать объективности в такой ситуации. А учитывая информацию Шепелева о наших высокопосадовцях -- логичнее было бы передать это дело в НАБУ. А Шепелева обезопасить, так как в такой ситуации сложно надеяться на то, что ему дадут дожить до конца следствия. Кстати, ролики с Ютуба советую скачать. (Это не сложно, поставьте две буквы ss перед yotube в ссылке). Чует мое сердце, что скоро их поудаляют.
https://youtu.be/25pWhWipY-I
пил он пиво с жадностью жлобской,
пил он водку и сразу вино, -
на лице его прокурорском
было все это.... отражено....
9 лют. 2018 р. За преступления против Майдана в тюрьме сидит один человек, остальные 42, наказаны общественным порицанием и даже не поставлены на вид.
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник ..."
голосовавших за диктаторские законы 16 января
https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvarya
02.10.17 Горбатюк
заявив про спробу керівництва Нацполіції і МВС перешкоджати розслідуванню
"справ Євромайдану" щодо чинних правоохоронців https://ua.censor.net.ua/news/457757/gorbatyuk_zayavyv_pro_sprobu_kerivnytstva_natspolitsiyi_i_mvs_pereshkodjaty_rozsliduvannyu_sprav_yevromayidanu
02.10.17 Чинні голови департаментів
Нацгвардії і Нацполіції координували дії "Беркуту" під час штурму
Євромайдану, - Горбатюк https://ua.censor.net.ua/news/457760/chynni_golovy_departamentiv_natsgvardiyi_i_natspolitsiyi_koordynuvaly_diyi_berkutu_pid_chas_shturmu
13.11.17
Міліціонера, обвинуваченого в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році,
звільнили від кримінальної відповідальності
https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi#commentform
18.09.17Суд визнав невинними обвинувачених у
"справі 2 травня в Одесі" в частині подій на Грецькій площі https://ua.censor.net.ua/news/455792/sud_vyznav_nevynnymy_obvynuvachenyh_u_spravi_2_travnya_v_odesi_v_chastyni_podiyi_na_gretskiyi_ploschi
23.01.18
Преступления против Майдана
расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3046188/prestupleniya_protiv_mayidana_rassleduet_prokurorantimayidanovets_golovko_nash_grosh_video/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66074943
Тимошента за 4 года наторговала голосами в верховной раде-бирже за законы с коррупицонными дырами и старыми торговыми потоками мноха денег. Сейчас сидит с сша изучает расположение всех параш во всех домах где ходят важные люди и совращает их на коррупцию.
Это парашная глиста тимащенко(жто такой глист, который живет в параше и которого некому посыпать хлоркой), обладающая всеми номинациями поясов кампраматов и суперкамрпматов использует украденные и отжатые у народа большие деньги и тратит их
на американских баптистов, которые имеют большое влияние в сша, так как голосуют очень дружно и дают до 15% ГАРАНТИРОВАННЫХ голосов в сша, потому к ним очень прислушиваются.
Это тварь хочет сдать украину оптом или в розницу кому угодно(хуйлу, не хуйлу) лишь бы засунуть рыло в корыто.
Ее нужно избавить от гражданства и продать куда-то параши мыть.
Не дайте лживой суке залезть в корыто всеми копытами, она продаст что угодно и кому угодно, и при этом красиво налжет, что она больше всего умеет.
Эта сука работает на все фронты продавая всем оптом и в розницу. Если бы цыганарий что-то решал в выборах украине, оно бы и цыганам отдала половину украины сбагрила. Это падаль околоземной пробы. Такой хуйни с такими качествами на земле не найдешь. Ее нужно в лабораторию на анализы и изучения.
Все увидели как Петя работает на внешке. Вряд ли кто-нибудь это сделал бы лучше. Но этот топкоррупционерв породнился вынужденно с коррупционной чумой, так как сам из таких и пути другого у него нет(коррупционеры более надежный союзник, чем малоблагодарный народ).
Теперь представим ка бы работала на внешке парашный червь Тюлька Трипэршенка? Подсказка(она бы обслуживала свои кампраматные и газове суперкампрамаьтные "объязательства" перед хуйлом в первую очередь ТОРГУЯ ЧЕМ И КЕМ?)
Эта сука отведет войска и предоставит раше снятие санкций, после чего раша зафиксирует результат и начнет готовиться к новой гибридной войне и горячей войне. Раша по другому существовать не может. Что приведет к еще большим жертвам.
Вечный экспансионизм(нападение) это соль существования раши, потому что у нее другого варианта нету, мокшаны на большее не приспособлены.
НАПАДЕНИЕ(войны пушмясом, голод, ложь) - СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАШИ, потому что это все что масковиты умеют. И трипаршенко ее лучшмй их союзник. Лучше петя чем это суперприспособленческое аморфное существо, а саакашвилли еще лучше.
А слушать его речи и читать его высеры - просто ад адский!
Такого неприятия влады, по-моему, у нас не было даже при хряке. Шоколадные стратеги идут правильным путём - в тюрягу или в могилу. А бы токо скорее...
4 роки минуло,А ВБИВЦІ НЕ ПОКАРАНІ.
в народі кажуть що вбито до тисячі людей на Майдані,і щоб не розхитувати собачу будку- назвали романтично "Небесна сотня".
Влада не мінялася після Майдану,тому чекати якось розслідування смішно....
Тільки влада з етнічнихукраїнці Націоналістів дасть життя Україні.Але це неможливо бо зразу вбивають як Чорновіла,Білого,Лісника