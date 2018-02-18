 Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует киевский метрополитен в Твиттере.

"Станции проверены. Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье не работали шесть станций метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота".

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