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Все про:Киев (15381) Метрополитен (478) минирование (642)

 Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено

Шесть станций киевского метрополитена в центре Киева, которые ранее закрывались из-за сообщения о минировании, возобновили работу в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует киевский метрополитен в Твиттере.

"Станции проверены. Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье не работали шесть станций метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минирование" Конституционного суда - злоумышленник задержан. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3051083
 
 
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от і добре, головне, щоби не було в центрі Києва людей більше за поліцію!
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Поздравляем Украину с первой Олимпийской наградой!!! Александр Абраменко -ЗОЛОТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слава Украине!!!
Самое приятное,что вчера кацапский судья засудил беларуского олимпионика,а сегодня Украинец подвинул москаля!!!
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Поступила информация что,покамест идёт марш за отставку Порошенко,власти дали команду разогнать Наметове мiстечко под Верховной Радой.
Представители добровольческих батальонов попросили людей помочь.
Сейчас люди,участвующие в маршах протеста двинулиь колонной под Верховну Раду защищать Наметове мiстечко...
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Саакашвілі - прихильник виключно мирних акцій. Тепер без нього немає жодних гарантій, що українці не будуть мочити шоколад...
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Там самі щоколадні Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 1068 Для них що срака, що ліпьєцкая фабрика - одне й теж...
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Так чего ты за компом сидишь? Едь к адептам Михуила Хинкального! Ещё успеешь!
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У ХАХАХАХ бздливый петик все метро перекрыл в центре что бы меньше народу добралось до митинга посылаеть его на три буквы , ну что ж частитчно он цели достиг надо делать выбоды организаторам , с метро вокзальная далековато топать , а вот с арсенальной не очень , минут 20 -25 и на майдане , так что этот трусливый барыга пусть не надеется\ , его место уже возле параши истории
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Все это уже было...

Метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты
11 Декабря 2013, 07:55
Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик", наиболее приближенные к месту протестов, закрыты на вход и выход пассажиров.
Возле входа нет сотрудников метро и получить комментариев не получается.
Сотрудники милиции также не комментируют происходящее.
Напомним, эти две станции регулярно "минируют" последние два дня. Однако в "час пик" чудесным образом станции работают.
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Уже 3 года спрашиваю чем ета власть отличается от прошлой и от кремлевской. Даже порохоботы за все ето время мне ниразу не смогли ответить. Даже у них нету методичек по етому поводу.
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я отвечу - те еще не такими наглыми и циничными были, хоть и клейма негде ставить было...
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Отличаются размахом - закрытие двух станций в самый разгар Майдана против закрытия шести станций при первых намеках на протестные события.
Им и весь транспорт остановить мозгов хватит - вертолетами себаца в аэропорты для них проблем не составит
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ну дык.., не зря князев и аброськин ментов со всей донецкой области трудоустраивали.... Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено - Цензор.НЕТ 2293

Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено - Цензор.НЕТ 1374 Ray‏ @Ray_net_ua 22 мин.22 минуты назад
Простые украинцы восстали против циничного олигархата захватившего Украину. Полиция, как и во времена Януковича выбрала строну режима и презрительно смеется с протестующих.

Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено - Цензор.НЕТ 4777
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так не только полиция... пол Киева ржет с умалишенного быдла )))
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Распятый Снегирь - это с твоего "папы" - барыги весь мир смеется.... Ну вот зачем нужно было пить с медведчуком? Это зашквар на самом деле.... Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 1469

Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 2095 Vlad‏ @Ukraine_Twi

Украина снова попала в международный скандал. Журналистка Соня Кошкина в Мюнхене сняла на видео пьяного Порошенко. #MunichSecurityConference #MSC2018

ВИДЕО
https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/965091747155103744

Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 112
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Дашовыговорите? А минер задержан? Уголовное дело по факту минирования открыто? Или после случая в Шегини минеры освобождены от уголовной ответственности?
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Мусора атакуют палаточный городок под зРадой !!! ВСЕ ВСТАЁМ !!! БАНДУ ГЕТЬ !!!
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диван с собой прихвати, воякер
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Сорі за офтоп. Щойно наш Олександр Абраменко завоював золоту медаль Олімпіади у фрістайлі!!! Вітаю!!!
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Фрістайл.
Олександр Абраменко
ЗОЛОТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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Щас у Порохоботов - 1 новость ))) Золотая медаль ....
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Щас мордва говном исходит, у Украины есть Золото а у Орды нет.
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Честь имею ты тут с утра с дивана встаешь)
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Как-то рано поутру
С другом сели мы в метру
И поехали в метре
Фильм смотреть о кенгуре.
Вот сидим мы с ним в кине
Без пальта и без кашне,
А вернее, я и ты
Без кашна и без пальты.

Так пусть растёт число метров --
Чем дальше в лес,
Тем больше дров!
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сядь и не рыпайся.
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ВСТАВАЙ УКРАИНА !!! НАС МИЛЛИОНЫ !!! БАНДУ ГЕТЬ !!!!
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Вставай страна болшой-болшой,
Вставай на смертний драк...
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Ты с утра встать с дивана не можешь)
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Ну Петро уже майже нічим не відрізняється від Овоча. Такий же тупий, з такими же тупими методами керування...
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датышо Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 8270. А че тогда у тебя пукан подгорает?
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Я знаю имя хулигана. На пьотр начинается, на порошенка заканчивается
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витюха ростовские тоже все метро минировал.
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Взрывоопасные предметы находятся в задницах у власть имущих - от страха.
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Это было понятно с самого начала. Причём, всем - и сторонникам и противникам.
"Наша" власть нас недооценивает, за идиотов держит.
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Как не найдено минера!!! Главный минер метро это англоязычный Янукович- Порошенок!!!
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"Минирование" метро- не поможет...Бежать всё равно, прийдётся...Волна возмущения барыжно-кроличьей шоблой,-нарастает...Им нужно опыт папиредников, в плане бегства, хорошенько изучать... Метро в центрі Києва працює у звичайному режимі: вибухонебезпечних предметів не знайдено - Цензор.НЕТ 3197
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А задницу лолиті мальдивской проверяли? Явно там бомбануло!
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- барон славен не тем, что летал на луну или вытаскивал себя из болота.
а тем, что не врет... (с)
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