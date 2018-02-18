 Метро в центре Киева работает в обычном режиме: взрывоопасных предметов не найдено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует киевский метрополитен в Твиттере.
"Станции проверены. Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье не работали шесть станций метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минирование" Конституционного суда - злоумышленник задержан. ФОТО
Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 февраля 2018 г.
Метро працює у звичайному режимі.
Самое приятное,что вчера кацапский судья засудил беларуского олимпионика,а сегодня Украинец подвинул москаля!!!
Представители добровольческих батальонов попросили людей помочь.
Сейчас люди,участвующие в маршах протеста двинулиь колонной под Верховну Раду защищать Наметове мiстечко...
Метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты
11 Декабря 2013, 07:55
Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик", наиболее приближенные к месту протестов, закрыты на вход и выход пассажиров.
Возле входа нет сотрудников метро и получить комментариев не получается.
Сотрудники милиции также не комментируют происходящее.
Напомним, эти две станции регулярно "минируют" последние два дня. Однако в "час пик" чудесным образом станции работают.
Им и весь транспорт остановить мозгов хватит - вертолетами себаца в аэропорты для них проблем не составит
Ray @Ray_net_ua 22 мин.22 минуты назад
Простые украинцы восстали против циничного олигархата захватившего Украину. Полиция, как и во времена Януковича выбрала строну режима и презрительно смеется с протестующих.
Vlad @Ukraine_Twi
Украина снова попала в международный скандал. Журналистка Соня Кошкина в Мюнхене сняла на видео пьяного Порошенко. #MunichSecurityConference #MSC2018
ВИДЕО
https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/965091747155103744
Олександр Абраменко
ЗОЛОТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С другом сели мы в метру
И поехали в метре
Фильм смотреть о кенгуре.
Вот сидим мы с ним в кине
Без пальта и без кашне,
А вернее, я и ты
Без кашна и без пальты.
Так пусть растёт число метров --
Чем дальше в лес,
Тем больше дров!
Вставай на смертний драк...
Это было понятно с самого начала. Причём, всем - и сторонникам и противникам.
"Наша" власть нас недооценивает, за идиотов держит.
а тем, что не врет... (с)