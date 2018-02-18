Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов.
Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.
"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился Президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".
Такова, как подчеркнул Лукашенко, позиция Беларуси - честная и искренняя. "В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил он.
Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако, по его словам, высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.
Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Пока Парашка не развалится - ситуация в Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать этого придурка во-первых по-тому, что трудно найти подонка, который был бы готов так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому, что совместно с кремлём им довершено столько преступлений, что кремляди не могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.
ж#пой к кому это чмо бульбаголовое станет?
Это как беларусские креветки, такое же вымышленное понятие!
Хуйло переоденет войска РФ в форму беларусских подхуйловников и получатся "беларусские миротворцы". А Лука будет опять ничего не замечать, шоб бензинчик покупать в РФ подешевле ...
Нельзя быть одновременно и агрессором и миротворцем, это ясно?
Оно понятно, что Хуйлу выгодно продолжить агрессию, но уже под личиной "миротворцев"
А вот зачем эту пургу ты повторяещь, беларусс?
В чем твоя выгода? Бензинчик подешевле из Москвы в Беларусь?
это кстати единое с россией государство
с едиными военным пространством. Поэтому они как и Россия ОКУПАНТЫ и АГРЕССОРЫ.
Ну а окупанты и агрессоры не имеют права быть миротворцами , на окупированных
ими территориях,там где они терроризируют
граждан окупированного ими государства.
Для особо одаренной ВАТЫ напоминаем. Сою́зное госуда́рство (также в
прессе встречаются названия Сою́з Росси́и и Белору́ссии (СРБ), Сою́зное
Госуда́рство Росси́и и Белору́ссии (СГРБ), Сою́з Белару́си и Росси́и, Сою́зное
государство Белару́си и Росси́и) - надгосударственность Российской Федерации и
Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим,
военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным
пространством.
Поэтому Лукашенко-УБИЙЦА граждан Украины и может отвечать только перед Трибуналом в ГААГЕ, за совершенные его государством убийства.
Слава Украине!!! Жыве Беларусь! Дзякуй Амерыка! I доугава жыцця Сьвятаслаў Буракоў !!!
гаворыцца,пытанне - рытарычнае.Жыве Беларусь !
Так что ПНХ ЛУКА.
Иди в жопу Бацька со своими миротворцами.
Вопрос не в том, способньі или нет. Вопрос в том, что с єтим самьім Донбасом потом делать. На какие деньги его восстанавливать, например. И с Крьімом, кстати, то же самое. У нас и так єкономика еле дьішит, а если русня вот прям шас вернет Крьім и Донбас, єкономике вообще 3,14здец. Сейчас для нас самое вьігодное - требовать территории обратно, но не забирать. Поєтому когда читаю клоунов, волающих про "освобождать Донбасс силой", хватаюсь за голову.
хуйлотворцімиротворці стоять між Вейншорією та рф.
Если ПОЛЬША договорится с РОССИЕЙ...
Логика - тебе 3/14здец!
В Беларуси ограничат доступ к интернет-ресурсам, деятельность которых идет вразрез с национальными интересами (04.02.16 12:47) « Форум Украины | Цензор.НЕТ
http://censor.net.ua/forum/818013/v_belarusi_ogranichat_dostup_k_internetresursam_deyatelnost_kotoryh_idet_vrazrez_s_natsionalnymi_interesami/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_58216832
Виктор Тот
В отношении оценок луки-мозаичного
задолбали не только ватники и прокремлёвские зомби, но и те, кто пытается оценить
этого субъекта не зная ничего, кроме сведений, полученных из телевизора. Но
особенно удивляют те, кто, подобно его жополизам называет его
"бацька".
Александра Гиршевича (а он сын еврея по
имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья
этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа,
задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя
Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к
еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише
"олень"
Так
вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая
ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея
по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно
занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не
срослось"...
Была
у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика
(клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме
6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А
у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата,
проходившего неподалёку срочную службу.
Вот
такая генетика у этого выродка.
Этот придурок, которого многие любят
называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на
учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах.
Но наглости и изворотливости ему было не
занимать и в советские времена он прорвался в депутаты.
А дерьма за ним было столько, что под
вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и
его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об
этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.
И вот союз распался и паРашка стала
приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и
психически ненормального Лукашенко в Беларуси.
Луку приводила к власти бригада Е.М.
Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ,
а через него и на остальные силовые структуры.
Так, что если бы после распада СССР
разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 20 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в
1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.
Так, что и в 1994 году никто его не
выбирал - всё это его же пропаганда.
Пока Парашка не развалится - ситуация в
Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать
этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов
так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому,
что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не
могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.
А любой тиран создаёт над собой
такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример
тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее
вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже
кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют
расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами,
их потомками и родственниками, членами их семей и просто
вырожденцами-коллаборационистами.
Це політична перевага України.
Тепер треба дати оцінку багатоходовочці ВПХ -адже бульбаші з москалями мають єдину військову програму, яку проплачує кремль. Тобто військо що базується у Білорусії залежить від командування кремля.
Така сама ситуація в усіх країнах, що входять до СНК, а тому військових з цих країн не можна допускати на територію України - це буде та сама окупація.