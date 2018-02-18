EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  7122  196
Все про:Беларусь (2624) Лукашенко (1597) миротворцы (604)

 Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и Путиным, - Лукашенко

Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов.

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился Президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальной альтернативы минской переговорной площадке по Донбассу на сегодняшний день не существует, - Лукашенко

Такова, как подчеркнул Лукашенко, позиция Беларуси - честная и искренняя. "В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил он.

Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако, по его словам, высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русскоязычное население на Донбассе быстрее защитят миротворцы ООН", - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3051081
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
.Луку приводила к власти бригада Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры.
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.
Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Пока Парашка не развалится - ситуация в Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать этого придурка во-первых по-тому, что трудно найти подонка, который был бы готов так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому, что совместно с кремлём им довершено столько преступлений, что кремляди не могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.
 показать весь комментарий
 
 
Какой трёп , о миротворцах , в последнее время льётся из Беларуси ,трендят все кому не лень. Только забывают сказать , что армия Беларуси будут получать приказы от пуйла и чётко их выполнять. Поэтому название -"армия белорашки" подходит для них. Нам такие "миротворцы" и нах..... не ну нужны.
 показать весь комментарий
 
 
...стать между - я стану
ж#пой к кому это чмо бульбаголовое станет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надеюсь, в составе международных сил(миротворческих), беларусы внесут неоценимый вклад в преодоление этого конфликта. Уверен, эта миссия будет по достоинству оценена международным сообществом.
 показать весь комментарий
 
Беларусские Миротворцы???
Это как беларусские креветки, такое же вымышленное понятие!
Хуйло переоденет войска РФ в форму беларусских подхуйловников и получатся "беларусские миротворцы". А Лука будет опять ничего не замечать, шоб бензинчик покупать в РФ подешевле ...
Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8881
 показать весь комментарий
 
Да дело не в этом, кто будет миротворцем. А то, что это под эгидой ООН. Кто не выполнит требования миротворца, отведает всю мощь всех войск, входящих в эту организацию.
 показать весь комментарий
 
Как раз дело в том, кто будет миротворцем.

Нельзя быть одновременно и агрессором и миротворцем, это ясно?
Оно понятно, что Хуйлу выгодно продолжить агрессию, но уже под личиной "миротворцев"
А вот зачем эту пургу ты повторяещь, беларусс?
В чем твоя выгода? Бензинчик подешевле из Москвы в Беларусь?
 показать весь комментарий
 
Миротворец не участвует в боевых действиях, а несет мир и спокойствие мирным жителям(вам например)
 показать весь комментарий
 
Россируссия,
это кстати единое с россией государство
с едиными военным пространством. Поэтому они как и Россия ОКУПАНТЫ и АГРЕССОРЫ.
Ну а окупанты и агрессоры не имеют права быть миротворцами , на окупированных
ими территориях,там где они терроризируют
граждан окупированного ими государства.
Для особо одаренной ВАТЫ напоминаем. Сою́зное госуда́рство (также в
прессе встречаются названия Сою́з Росси́и и Белору́ссии (СРБ), Сою́зное
Госуда́рство Росси́и и Белору́ссии (СГРБ), Сою́з Белару́си и Росси́и, Сою́зное
государство Белару́си и Росси́и) - надгосударственность Российской Федерации и
Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим,
военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным
пространством.

Поэтому Лукашенко-УБИЙЦА граждан Украины и может отвечать только перед Трибуналом в ГААГЕ, за совершенные его государством убийства.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашекно, ты счиаешь нас баранами? Мне твои миротворцы Беларуси такие же как ху*ловские. Братка нашелся!
 показать весь комментарий
 
 
Порох об этом договорился в Мюнхене?
 показать весь комментарий
 
 
Няма "беларускіх міратваральцаў" Ёсьць пракрамлёўскія шакалы.
 показать весь комментарий
 
 
Приятно слышать мнение настоящего белоруса. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ -СЛАВА УКРАІНІ.
 показать весь комментарий
 
 
Вялікі дзякуй, брат, што ты выказваеш думку большасці

Слава Украине!!! Жыве Беларусь! Дзякуй Амерыка! I доугава жыцця Сьвятаслаў Буракоў !!!
 показать весь комментарий
 
 
Лукашэнку няма веры ў Беларусі.Якая можа быць вера яму на міжнародным узроўні ? Як
гаворыцца,пытанне - рытарычнае.Жыве Беларусь !
 показать весь комментарий
 
 
Этого ватного говна нам еще не хватало.Сменить шило на мыло на Лугандоне
 показать весь комментарий
 
 
шило на мыло - ещё куда ни шло, а вот менять шило на швайку - никакого смысла нет
 показать весь комментарий
 
 
Это которые? Те, что после учений остались и окупировали Беларусь? Ну-ну.... Лука, ты конечно хитрован знатный, но ты колхозник - все твои схемы белыми нитками шиты....
 показать весь комментарий
 
 
Для полного выполнения минского сходняка и его заморозки на многие десятилетия,туда должны быть введены согласовааные с куйлом его миротворцы подельники.ровно как с его подельниками была отрезанна часть територии Украины...
 показать весь комментарий
 
 
лукашенко так вчепився в миротворчу місію, що це вже викликає занепокоєння, видно, що це ідея хуйла, щоб завести сюди своїх ублюдків, інакше для чого пропонувати свої послуги з упорством ідіота
 показать весь комментарий
 
 
Опять президент-прокладка хочет перед кем-то или чем-то стать!
 показать весь комментарий
 
 
Какие нах... миротворцы. Если Рашка уберет из дамбаса свои войска то никаких миротворцев не понадобится. Если же Рашка не выведет свои войска то никакие миротворцы ничего там сделать не смогут, тем более белоруские кацапы, которые остались с учений прошлого года.
 показать весь комментарий
 
 
"Лукашенський кінь" на відміну від Троянського навіть не маскується!
 показать весь комментарий
 
 
БЕЛАРУСЬ В РЕЗАЛЮЦИИ ПО КРЫМУ ВОЗДЕРЖАЛАСЬ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ . Тем самым признав Крым за рашей.
Так что ПНХ ЛУКА.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нужно сносить потрошиную власть и освобождать Донбасс силой, ибо как только туда войдут миротворцы туда из ЕС перенесут криминальное косово. Косово легализуют, но криминальна территория в ЕС нужна и наша барыжная власть за бусы от ЕС этому способствует.
Иди в жопу Бацька со своими миротворцами.
 показать весь комментарий
 
 
Ты готов бросить себя и своих детей в мясорубку войны?
 показать весь комментарий
 
 
Очевидно, нет. Но патриоты Украины готовы, а многие и обучены, и уже доказали свою готовность, и показали способность силой выгнать проклятого вражину вон из нашей страны. Невозможно уже слышать, как мордор "возмущается", заявляя, что ВСУ собираются "оккупировать" Донбасс. Идиоты не понимают, что невозможно оккупировать свою захваченную врагами территорию, ее можно только лишь освободить от них.
 показать весь комментарий
 
 
_Всё эти "идиоты" отлично понимают и отдают себе отчет. Это как раз ты не понимаешь, что они просто глумливо врут прямо в глаза, сверхнагло и с ухмылочкой. Ясно? Лечится это только ударом по ебалу, а не бессмысленными разговороми о том, где и что конкретно чмо соврало.
 показать весь комментарий
 
 
"Но патриоты Украины готовы, а многие и обучены, и уже доказали свою готовность, и показали способность силой выгнать проклятого вражину вон из нашей страны"

Вопрос не в том, способньі или нет. Вопрос в том, что с єтим самьім Донбасом потом делать. На какие деньги его восстанавливать, например. И с Крьімом, кстати, то же самое. У нас и так єкономика еле дьішит, а если русня вот прям шас вернет Крьім и Донбас, єкономике вообще 3,14здец. Сейчас для нас самое вьігодное - требовать территории обратно, но не забирать. Поєтому когда читаю клоунов, волающих про "освобождать Донбасс силой", хватаюсь за голову.
 показать весь комментарий
 
Причем тут между конфликтующими сторонами?! На официальной границе между "рашкой" и Украиной, это раз. Два : как будет можно найти разницу между "белорусскими миротворцами" Лукашенки и "ограниченным военным контингентом" рашки?
 показать весь комментарий
 
 
Беларусь ни разу положительно не проголосовала в ООН по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Не надо Украине этих путинских "волков" в овечьей шкуре.
 показать весь комментарий
 
 
кацапов на донбассе и без "белорусских миротворцев" в достаточном количестве.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зря вы на него так. Он между прочим, к вам хорошо относится
 показать весь комментарий
 
 
Да кто спорит -- только в ООН голосует за Россию против Украины и дает ФСБ России украинских граждан воровать -- поцанов 19 летних и вывозить в Россию . Пусть сначала Россию умиротворит в Белоруси -- это будет по мужски .
 показать весь комментарий
 
 
Белорусия - на самом деле член ОДКБ, то есть белорусский национальный округ рф с общей боронной доктриной, о чем Вы говорите?
 показать весь комментарий
 
 
Действительно о чем я ??? Россия бомбит Украину -- а Белорусь якобы не дает им этого делать ??? И все хорошо ...... И на Международном уровне все хорошо у Лукашенко и с Россией все хорошо и Украина братская . Только вот одна заковыка -- не знаете как женщин называют , которая и нашим и вашим ....?
 показать весь комментарий
 
 
Пшла нахер, подстилка Х.йловская...
 показать весь комментарий
 
 
готовы стать на границе между Украиной и РФ?
 показать весь комментарий
 
 
Будет такой же развод как с миссией ОБСЕ на дамбасе где 20 % расеян. Вот допустим зайдут белорусы потом по тихому ротация на расеян кто их таи будет проверять в ордло? Военный билет требовать?
 показать весь комментарий
 
 
а шо, нарасии все типографии сгорели, нехватка военных билетов, или печатать некому Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8080 Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8080
 показать весь комментарий
 
Пускай для начала Гриба вернёт, а потом киздит, шлюха хуйловская.
 показать весь комментарий
 
 
А какая разница, руцкие миротворцы или Белорусские ? ))) Реально только Цахал - миротворцы навели бы порядок, там долго бы не думали, дернулся, закопали...
 показать весь комментарий
 
 
)) Цахал зараз готується Іран херачить. На днях можуть втягнутися в сирійську баталію.
 показать весь комментарий
 
ну да ну да...белорусы миротворцы...смешно...под их личиной рашовские уроды...даже сомнений никаких зная путлера и лукашенко...
 показать весь комментарий
 
 
нехай краще білоруські хуйлотворці миротворці стоять між Вейншорією та рф.
 показать весь комментарий
 
 
мой дед, житель западных районов Беларуси , говорит, что для них война началась в 39, когда их "освободили", до этого нормально жили, работали, деток ростили а пришла орда, принесла смерть, голод и холод.
 показать весь комментарий
 
 
Верни пацана , тварь усатая ,которого ФСБ выкрала, а потом о миротворцах будешь варнякать.. Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 460
 показать весь комментарий
 
 
Шакал - хороший зверь, не хуже других творений Природы. Это люди, так сказать, вершина всего, наделили шакала своими мерзкими качествамии и чертами характера, несвойственными шакалу, он тут ни при чём.
 показать весь комментарий
 
 
БЕЛАРУСЬ выставит своих миротворцев в УКРАИНЕ,
Если ПОЛЬША договорится с РОССИЕЙ...
Логика - тебе 3/14здец!
 показать весь комментарий
 
 
Поставьте ему песню группы Ленинград "Дорожная"
 показать весь комментарий
 
Лукавящий Лука, кого хочешь обмануть, дурилка картонная? Родственникам Гриба еще эти сказки расскажи.
 показать весь комментарий
 
 
Бацька.Оставь своим "миротворцев" сабе.Буде при нагодзе у ближайшее врэмя
 показать весь комментарий
 
 
а не пошел бы ты,добрый мОлодец лука, да кобыле в трещину, да разом с хуйловскими "миротворцами"......................
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацапи просто тащаться від цього колажу зробленого з реальної фотографії. Той випадок коли говорять - одне фото краще 1000 слів. Хоч реальне фото ще красномовніше.
Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3091
 показать весь комментарий
 
Это те миротворцы,которых шмараРоссия после учений из Беларуси невывела?
 показать весь комментарий
 
 
Лука, свою смердючу вату засунь собі в бульбу.
 показать весь комментарий
 
 
Еще не хватало вмешивать в конфликт и Беларусь! Получается,за не имением колясок с детьми,хуйлик собирается прятаться за спиной беларусов!
 показать весь комментарий
 
04.02.2016
В Беларуси ограничат доступ к интернет-ресурсам, деятельность которых идет вразрез с национальными интересами (04.02.16 12:47) « Форум Украины | Цензор.НЕТ
http://censor.net.ua/forum/818013/v_belarusi_ogranichat_dostup_k_internetresursam_deyatelnost_kotoryh_idet_vrazrez_s_natsionalnymi_interesami/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_58216832

Виктор Тот
В отношении оценок луки-мозаичного
задолбали не только ватники и прокремлёвские зомби, но и те, кто пытается оценить
этого субъекта не зная ничего, кроме сведений, полученных из телевизора. Но
особенно удивляют те, кто, подобно его жополизам называет его
"бацька".
Александра Гиршевича (а он сын еврея по
имени Гирша) в деревне с детства прозывали - "ёбнутый". И сыновья
этого дегенерата тоже не совсем психически нормальны. Так, что, господа,
задумайтесь немного перед тем, как его "бацькай" называть.
Имя
Александр было принято среди евреев в разные периоды истории, начиная со времен
завоеваний Александра Македонского, который, как известно, благоволил к
еврейскому населению Ближнего Востока. Имя Гирш, значит на идише
"олень"
Так
вот, Катька Лукашенко (деревенская кличка "шундубура") работая
ленточницей на оршанском льнокомбинате забеременела Сашей от одноглазого еврея
по имени Гирш, который на телеге вывозил очёс с льнокомбината и, заодно
занимался сбором вторсырья. Но Гирш был женат и у Катьки с ним "не
срослось"...
Была
у Гиршевича ещё и тётка, по кличке "коза" и два дядьки-алкоголика
(клички "Жлоб" и "Блюхер"). Жлоб отсидел в ошанской тюрьме
6 лет за то, что однажды избил свою сожительницу так, что порвал ей пищевод. А
у "козы" тоже был байстрюк, которого она нагуляла от солдата,
проходившего неподалёку срочную службу.
Вот
такая генетика у этого выродка.
Этот придурок, которого многие любят
называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на
учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах.
Но наглости и изворотливости ему было не
занимать и в советские времена он прорвался в депутаты.
А дерьма за ним было столько, что под
вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и
его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об
этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.
И вот союз распался и паРашка стала
приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и
психически ненормального Лукашенко в Беларуси.
Луку приводила к власти бригада Е.М.
Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ,
а через него и на остальные силовые структуры.
Так, что если бы после распада СССР
разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 20 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в
1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.
Так, что и в 1994 году никто его не
выбирал - всё это его же пропаганда.
Пока Парашка не развалится - ситуация в
Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать
этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов
так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому,
что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не
могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.
А любой тиран создаёт над собой
такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример
тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее
вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже
кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют
расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами,
их потомками и родственниками, членами их семей и просто
вырожденцами-коллаборационистами.
 показать весь комментарий
 
 
1942 Звонок из Берлина в Москву.. " Предлагаем ввести миротворцев по линии Архангельск - Волга, на роль миротворцев предлагаем итальянские войска Муссолини, венгерские войска Хорти и румынские войска Антонеску , для поддержания местных администраций возможно использовать армию генерала Власова" Ну вот где то так.. ( это равносильно что сейчас предложить Украине в на роль миротворцев, "члена единого с РФ государства" Беларусь, военно политических союзников - вассалов РФ - Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Сербию, КНДР.. Или тех кто голосовал за признание Крыма российским в ООН . Разницы не вижу совершенно ни какой.. Боюсь только что нам это будет навязывать не только РФ, но и наши партнеры США и ЕС, да и наша власть будет искать только вариант, под каким соусом втюхать эту галиматью народу Украины после 4 лет войны и 12-13 тысяч убитых, в три - четыре раза больше раненных, 3-3,5 миллиона беженцев. И подать это как великую ПЭРЭМОГУ, желательно к президентским выборам и парламентским ( по старому закону). Ну то такэ.. как у нас говорят.. Возникает только вопрос, почему тогда тянули.. время . Если конец все равно один и тот же..
 показать весь комментарий
 
 
Бацька верный слуга хуйла. Поэтому его предложение как бальзам на израненную душу хуйла. Не надо, обойдемся.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине принят закон о деокупации Донбасса, где россия официально признана страной агрессором. А это значит, что ни россия, и никакие другие cтраны, ее саттелиты-союзники - любители ,,рюсськага мира'' , миротворцами в Украине быть не могут! Хитрый Лука это понимает, поэтому и предлагает себя в виде ,,миротворца'' - осозновая что это невозможно априори. Чисто политический пиар, не более того....
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко забыл, наверное, что Беларусь - это Таможенный Союз. А Таможенный Союз - это Путин. А все, кто в Таможенном Союзе - путинские членососы. По-моему понять все это не так уж сложно.
 показать весь комментарий
 
 
_Забыл? Ну и ну! Как подобным тебе наивным существам вообще удаётся просто дожить до совершеннолетия в нашем жестоком мире?
 показать весь комментарий
 
Колхозник идет на хрен скотыняка хйловская !
 показать весь комментарий
 
 
Понятное дело, что Украина никогда не согласится, чтобы союзник России был "миротворцем". Так что- ни о чем.
 показать весь комментарий
 
Vot eta toka ninada dapuskatj , kto mozet datj garantii cto eta ni orki iz MORDORA , tipa zelonna-kartofelnije chelovechki !!! ...a , dumaju takaja verojatnostj 99 %
 показать весь комментарий
 
Лукашенко верить - всё равно что договариваться с Сатаной. Он хитрожопый, лицемерный, беспринципный человек, ищущий выгоду во всём. Думаю, если согласиться на белорусских миротворцев, то Лукашенко сделает всё, чтобы выторговать для себя максимум преференций из России.
 показать весь комментарий
 
Белорусский падишах похоже немного ошибся, наверное он хотел сказать встать на границе между Украиной и россией.......
 показать весь комментарий
 
Ты что,в дуб влупился,Лука?))Тебя свои Белорусы(!) в хуй не ставят,я не говорю о тех фекальных полуфабрикатах,которые воют о нерушимой дружбе всех от всех.И ты колорадское туловище еще и миротворцем решил заделатся)))На картошке жук не нужен,а ты уж очень напоминаешь колорадоса))Так что,как поет Шнур из группы Ленинград-ехай на хуй))
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не обвиняли в предвзятости и чтоб успокоить местных мирных шахтеров, предлагаю набрать негров в Африке. Они внешне очень похожи на шахтера только что из забоя, но не смогут занять чью либо сторону по причине незнания дамбаского и лугандонского диалектов рускава языка. Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами на Донбасі за умови досягнення домовленості між Порошенком і Путіним, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3081
 показать весь комментарий
 
Правильно, готовы встать, чтобы кацапам из-за их спин было удобнее целиться.
 показать весь комментарий
 
Правильно, готовы встать, чтобы кацапам из-за их спин было удобнее целиться.
 показать весь комментарий
 
российская прокладка ну ни как не может быть миротворцем.
 показать весь комментарий
 
 
И будут тогда бульбаши по указке кремлёвских фашистов ...уйла верно охранять кровавых нелюдей бандитов сепаратистов этих кремлёвских убийц опричников в оккупированной бандитской резервации " лугандогия - ордло ". А Украине от того что в этом ставшим кацапским бандустаном к бандитам сепаратистам и российским оккупантам добавятся ещё и их холуй белорусы рабы ( одна кремлёвская шайка лейка ) будет ещё намного хуже.
 показать весь комментарий
 
Это не Лукадрыщ предлагает , это )(уйло предлагает..Ибо хороший способ затянуть вопрос Донбасса еще на десяток лет..
 показать весь комментарий
 
Украина! Не верьте нашему козлодоеву. Его путя за яйца держит железной хваткой. Он сделает всё, что ботоксный скажет. ЭТО троянский конь.
 показать весь комментарий
 
 
Перший плод політичної інтриги у 2018 році - ніхто вже не суперечить, що урегулювання ситуації на Донбасі залежить від двох країн РФії (агрессора) та України (потерпілої строни).
Це політична перевага України.
Тепер треба дати оцінку багатоходовочці ВПХ -адже бульбаші з москалями мають єдину військову програму, яку проплачує кремль. Тобто військо що базується у Білорусії залежить від командування кремля.
Така сама ситуація в усіх країнах, що входять до СНК, а тому військових з цих країн не можна допускати на територію України - це буде та сама окупація.
 показать весь комментарий
 
Та шо ты говоришь, таракан уссатый!? Еще твоими опричниками мордву усилить? И главное по закону.
 показать весь комментарий
 
спасибо, не надо, при всем уважении к Беларуси
 показать весь комментарий
 
 
Нафиг бацкиных зольдат! Они только форму белорашки носят, а все приказы пуйла владимировича исполняют !
 показать весь комментарий
 
Білорусь - підконтрольна Росії територія. Білоруські миротворці це те саме що й російська армія.
 показать весь комментарий
 
Ни одна из стран-союзников хуйла в ООН по вопросу Крыма в 2014 не имеет права поставлять миротворцев на Донбасс. Более того, нам и на фиг не нужны миротворцы, так как с их введением санкции на РФ ослабнут, а война затянется в бесконечность. Оккупантов и рашистских коллабоантов нужно уничтожать и изгонять военным путем. На хрен нам этот "троянский конь" в нагрузку?
 показать весь комментарий
 
Нехай вже краще будуть дойче зольдатен унд офіцірен ніж союзники х-ла.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБелорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и Путиным, - Лукашенко
 
 
 
 
 
 вверх