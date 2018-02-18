Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов.

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился Президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальной альтернативы минской переговорной площадке по Донбассу на сегодняшний день не существует, - Лукашенко

Такова, как подчеркнул Лукашенко, позиция Беларуси - честная и искренняя. "В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил он.

Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако, по его словам, высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русскоязычное население на Донбассе быстрее защитят миротворцы ООН", - Волкер