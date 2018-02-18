Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства. Видео его выступления на странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Лариса Сарган.
"Хочу сказать вам главное. Я ждал этой возможности долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров спецдепартамента и других подразделений ГПУ. И сегодня, в январе наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. На сегодня мы наконец имеем удовлетворение ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковича будут переданы в суд", – сказал он.
"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подчеркнул Генпрокурор.
скоро скоро скоро
а пока танцы
А чого? Прийшли люди від Овоча і кажуть: "Розслідуєш? Молодець! Ретельно розслідуй, н поспішаючи, а щоб тобі краще розслідувалося, ми тобі 1000 бакінських на день платити будемо. Ти тільки не постпішай... А там і влада зміниться, ми тебе і тоді не забудемо..."
Ви б утрималися? А якщо як перед Господом Богом?
Ух, как бы я его за горло подержал вместе с бабой его-ягой!
Счёт идёт уже не на месяцы, а на дни.
Так и победим.
Версія для друкуКоментарі7
Президенту України
ПОРОШЕНКУ Петру Олексійовичу
Шановний Петре Олексійовичу!
Громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звертається до Вас у зв'язку з критичною ситуацією, яка склалась навколо розслідування та розгляду у судах злочинів проти мирних протестувальників під час Революції Гідності.
Ви обіцяли, що судді Майдану будуть сидіти у тюрмі. Натомість суддя, який забороняв Майдан в Одесі став суддею Верховного суду (О.Золотніков). На 4-ту річницю поїздки до Межигіря Ви призначили безстроково 3 суддів, які карали автомайданівців за цю поїздку (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелінська). Лише 10 % суддів звільнено. Жоден не зазнав кримінального покарання. Голови судів, через яких давались вказівки суддям також залишились на своїх місцях. Вища рада правосуддя ігнорує будь-які факти про тиск на суддів з боку Адміністрації Януковича. Чи планує Президент вживати хоча б якість кроки для виконання своїх обіцянок?
Ми усі боролись за краще майбутнє і за зміни в державі. Однією з найважливіших змін мало бути очищення та оновлення судової системи з активним залученням та під контролем громадськості. Однак конкурс до Верховного суду довів, що голос громадськості не був почутим, у новому Верховному суді багато суддів, щодо яких є докази їх недоброчесності. Але це був лише перший крок. Наступним буде формування Антикорупційного суду, конкурси до інших судів та оцінювання усіх діючих суддів. Що планує робити Президент, щоб у наступних конкурсах та оцінюваннях суддів фактам недоброчесності давалась належна оцінка, а голос громадськості таки мав вагу?
Генеральний прокурор неодноразово заявляв, що розслідування щодо ключових справ Майдану вже завершено. Такі заяви викликають велике занепокоєння. На жаль, це не відповідає дійсності. Більшість справ знаходяться на початковій стадії. Лише незначна частина у судах. Роль прокуратури не закінчується лише слідством. Прокурори повинні довести свої висновки у судах. Тому такі заяви доречні лише після отримання реальних вироків. Просимо Президента задекларувати, що ці справи залишатимуться пріоритетом влади, поки не будуть отримані вироки по усіх справах Майдану.
Відповідно до останніх змін до Кримінального процесуального кодексу України прокуратура втратила право розслідувати цілий ряд справ і почала їх передавати до інших органів. Зазвичай ці органи повертають ці справи до прокуратури. Але Генеральна прокуратура до цих пір не має позиції з цього питання. Тому ці справи фактично нічийні і ніхто їх не розслідує. Це матиме катастрофічні наслідки для більшості справ. Президент повинен втрутитись та допомогти вирішити цю проблему.
Лист розміщено на офіційній сторінці ГО "Родини Героїв Небесної Сотні".
Де Небесна Сотня?
Де розслідування убивств патріотів?
Чому всі риги і їхні злочини не наказані?
І де РЕФОРМИ в кінці кінців?
Вот и отдых пред тобой
С радостью открылся,
Набери деньжат с собой,
Словно ты трудился?
Отдохни, повеселись,
И забудь работу,
Набульбенься и не злись -
Прочь летят заботы!
На песочке, на камнях,
В кабаке, на стуле,
В спа-бассейне при свечах
Славно отдохнули...
И ещё - кричи, резвись,
Позабудь стеснение -
Чтоб мохито пронесли
В это же мгновенье!
нищей) страны которую вы хе мрази нищей и сделали. А отвечать придется
Тимошента за 4 года наторговала голосами в верховной раде-бирже за законы с коррупицонными дырами и старыми торговыми потоками мноха денег. Сейчас сидит с сша изучает расположение всех параш во всех домах где ходят важные люди и совращает их на коррупцию.
Это парашная глиста тимащенко(жто такой глист, который живет в параше и которого некому посыпать хлоркой), обладающая всеми номинациями поясов кампраматов и суперкамрпматов использует украденные и отжатые у народа большие деньги и тратит их
на американских баптистов, которые имеют большое влияние в сша, так как голосуют очень дружно и дают до 15% ГАРАНТИРОВАННЫХ голосов в сша, потому к ним очень прислушиваются.
Это тварь хочет сдать украину оптом или в розницу кому угодно(хуйлу, не хуйлу) лишь бы засунуть рыло в корыто.
Ее нужно избавить от гражданства и продать куда-то параши мыть.
Не дайте лживой суке залезть в корыто всеми копытами, она продаст что угодно и кому угодно, и при этом красиво налжет, что она больше всего умеет.
Эта сука работает на все фронты продавая всем оптом и в розницу. Если бы цыганарий что-то решал в выборах украине, оно бы и цыганам отдала половину украины сбагрила. Это падаль околоземной пробы. Такой хуйни с такими качествами на земле не найдешь. Ее нужно в лабораторию на анализы и изучения.
Все увидели как Петя работает на внешке. Вряд ли кто-нибудь это сделал бы лучше. Но этот топкоррупционерв породнился вынужденно с коррупционной чумой, так как сам из таких и пути другого у него нет(коррупционеры более надежный союзник, чем малоблагодарный народ).
Теперь представим ка бы работала на внешке парашный червь Тюлька Трипэршенка? Подсказка(она бы обслуживала свои кампраматные и газове суперкомпраматные "обязательства" перед хуйлом в первую очередь ТОРГУЯ ЧЕМ И КЕМ?)
Эта сука отведет войска и предоставит раше снятие санкций, после чего раша зафиксирует результат и начнет готовиться к новой гибридной войне и горячей войне. Раша по другому существовать не может. Что приведет к еще большим жертвам.
Вечный экспансионизм(нападение) это соль существования раши, потому что у нее другого варианта нету, мокшане на большее не приспособлены.
НАПАДЕНИЕ(войны пушмясом, голод, ложь) - СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАШИ, потому что это все что масковиты умеют. И трипаршенко ее лучший их союзник. Лучше петя чем это суперприспособленческое аморфное существо, а саакашвилли еще лучше.
(Д.Спивак).
Меня больше интересуют судебные процессы над продолжателями попередников. Ведь при них жить просто невозможно. Дело в том, что выживание в Украине стает нормой. Опомнитесь! А то встретимся в Аду!
Луценко на заметку: Попросите всех что бы прекратили, а то одних будет пахнуть ужасно.
https://www.youtube.com/watch?v=-T3m5LrKNSw