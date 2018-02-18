Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства. Видео его выступления на странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Хочу сказать вам главное. Я ждал этой возможности долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров спецдепартамента и других подразделений ГПУ. И сегодня, в январе наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. На сегодня мы наконец имеем удовлетворение ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковича будут переданы в суд", – сказал он.

"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подчеркнул Генпрокурор.

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