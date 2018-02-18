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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8492) Луценко (6899) майдан (3765)

 Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО

В скором времени будут начаты процессы над бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко, бывшим главой Службы безопасности Александром Якименко и их заместителями по делу о расстрелах на Майдане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Революции Достоинства. Видео его выступления на странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Хочу сказать вам главное. Я ждал этой возможности долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров спецдепартамента и других подразделений ГПУ. И сегодня, в январе наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. На сегодня мы наконец имеем удовлетворение ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковича будут переданы в суд", – сказал он.

"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подчеркнул Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принял решение участвовать в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051079
 
 
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300 томов этоже сколько лет с ними ознакамливаться только будут
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все это будет
скоро скоро скоро

а пока танцы

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Так вот ты какая женщина 3-го тысячелетия без макияжа!
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Югик огласил трейлер новой мыльной оперы, длительностью 6 лет
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Эти преступления не имеют срока давности. И через тысячу лет они будут отвечать перед украинским народом.
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Генпрокурор играет в любимую игру- имитация бурной деятельности с околонулевым результатом. Можно сколько угодно проводить ЗАОЧНЫХ судебных процессов хоть против сотен представителей "злочинного" режима. Главное- полезно и безопасно для ВСЕХ участников. И народу развлечение от пустопорожней болтовни прокурора.
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все правильно..... только не народу, а остаткам петерастов
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Так они это сочиняют что бы не дожить до приговора. Пока будут читать.лет 20 пройдет а потом по сроку давности и по амнистии сученки.
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Продолжатели дела Януковича травят байки о торжестве справедливости.
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Прикольно будет, что 3 тысячи томов доказадельств, а дадут 1 год Условно. (300 томов епта, это же килограмм 70 будет) 70 килограм маккулатуры. (сумка изводит Деревья)
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На поруки не забудьте ще випустити їх.
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На какие поруки, они давно на свободе и живут безбедно.
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да сра..ть они хотели на эти поруки. жируют и гуляют. и ржут луцику в рожу.
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Скоро югик,в твоей кружке появятся дырочки ,а ты займёшь своё место на НАРАХ !!!
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если с дырочкой,то он займет место под нарами Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 7952
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Украинцам интересен процесс над Луценко, после процесса над Порошенко!!!
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Имели они в виду эти доказательства.Скоро выборы,власть поменяется,и всё диаметрально противоположно будет.
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заочное осуждение..? традиционно судят лишь тех, кто вне досягаемости..
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О выпустили клоуна петиного с байками про скоро,ну вот вот,очень скоро все будет Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 5572.Суд над мразями ,которых не достать и они скоро по амнистии приеду каву за параженко пить.Ну юга ,ты сила Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 5572.Твы просто олицетворяешь всю мощь юриспруденции.
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Треба було давно вже вигнати улюбленця соцмереж Горбатюка. 4 роки слідство стоїть на місці! Може Горбатюк 2 зарплати отримує? Одну у ГПУ, а другу від Януковоча?
А чого? Прийшли люди від Овоча і кажуть: "Розслідуєш? Молодець! Ретельно розслідуй, н поспішаючи, а щоб тобі краще розслідувалося, ми тобі 1000 бакінських на день платити будемо. Ти тільки не постпішай... А там і влада зміниться, ми тебе і тоді не забудемо..."
Ви б утрималися? А якщо як перед Господом Богом? Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 9552
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Кого поставить предлагаете,брильянтовых прокуроров Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 3379
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З "брульянтовими прокурорами" теж не все чисто. Якимось дивом, у одного з них знайшли саме ті 63 брюліки, які проходять як "вєщдокі" по справі про організацію незаконного ювелірного виробництва. Справу веде СБУ і брюліки в СБУ мали б зберігатися. Як вони потрапили до прокурора? Аналізуючи ту справу, схоже, що то була спецоперація у яку задіяли (можливо втемну) і Сакварелідзе. Хтось їх буже не хотів на певних посадах.
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выделять испражнения этого трепла ЖИРНЫМ ШРИФТОМ...такой "прогиб" сайта будет оценен, сашей из рнбо.
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Скорее начнутся процессы над тобой, "сейшельский прокурор"
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4 роки......скоро....скоро тебе посодють. Мені луценко нагадує фізрука на математичному форумі. Ну це так про освіту гєнплокулола....
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а мне напоминает лживую скотину,которую волнуют только деньги и отдых на сейшелах
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Сколько же вас, ольгинских пиdоров.... Буду надеяться, что Путин на вас разорится
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знаешь ,как палятся ольгинские питоры?они пишут имя своего хозяина с большой буквы,а в Украине его знают просто,как хуйло
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В Украине Хуйло.Пьютин у ольгино и минстецьковских подстилок Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 9048.Запомни,а то видать портрет хуйла весит рядом.
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Толку-то от этих томов! Только бумагу изводите. Всё равно в суде всё разваливается. Или этому сейчас специально где-то , на россии, обучают?
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Кернеса вже 5 рік судять і що з того? Ця влада не бажає приймати законні рішення, вона лише збирає гроші.
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Вы, питоры, не в состоянии "осудить" и посадить тех воров/коррупционеров/коллаборантов/убийц, что под боком! Они "судят" тех, кого НИКОГДА не достанут из раши! Только на этот цирк и способны!
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Ну так насыпьте на них эти 300 томов и подожгите....... Всего делов...
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актуальнее было бы над картавым сейшильцем на должности "генплокула" процессы запускать. Недоразумение соевое!
Ух, как бы я его за горло подержал вместе с бабой его-ягой!
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Будуть судити тих,кого нема)))Вже пора починати суди над Луценком, Порошенком і Ко.І головне недати сука*м втікнути з країни!!!
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Заставь Дурня молиться он и 300 томов и 400 томов. Мы то думали, чем ОНИ там заняты, они ПИЩУТ ТАЛМУДЫ, Как саакашвилли Выгнать это ОН быстро - СОЧИНЕНИЕ состряпал.
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Страна все больше и больше в какой то балаган превращается.
Счёт идёт уже не на месяцы, а на дни.
Так и победим.
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Ну прям сука Лев Толстой "Война и мир", 300 томов доказательств, а ЧЁ ТАК МАЛО.
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Відкритий лист родин Героїв Небесної Сотні до Президента18 лютого 2018, 11:17

Версія для друкуКоментарі7
Президенту України

ПОРОШЕНКУ Петру Олексійовичу

Шановний Петре Олексійовичу!

Громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звертається до Вас у зв'язку з критичною ситуацією, яка склалась навколо розслідування та розгляду у судах злочинів проти мирних протестувальників під час Революції Гідності.
Ви обіцяли, що судді Майдану будуть сидіти у тюрмі. Натомість суддя, який забороняв Майдан в Одесі став суддею Верховного суду (О.Золотніков). На 4-ту річницю поїздки до Межигіря Ви призначили безстроково 3 суддів, які карали автомайданівців за цю поїздку (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелінська). Лише 10 % суддів звільнено. Жоден не зазнав кримінального покарання. Голови судів, через яких давались вказівки суддям також залишились на своїх місцях. Вища рада правосуддя ігнорує будь-які факти про тиск на суддів з боку Адміністрації Януковича. Чи планує Президент вживати хоча б якість кроки для виконання своїх обіцянок?
Ми усі боролись за краще майбутнє і за зміни в державі. Однією з найважливіших змін мало бути очищення та оновлення судової системи з активним залученням та під контролем громадськості. Однак конкурс до Верховного суду довів, що голос громадськості не був почутим, у новому Верховному суді багато суддів, щодо яких є докази їх недоброчесності. Але це був лише перший крок. Наступним буде формування Антикорупційного суду, конкурси до інших судів та оцінювання усіх діючих суддів. Що планує робити Президент, щоб у наступних конкурсах та оцінюваннях суддів фактам недоброчесності давалась належна оцінка, а голос громадськості таки мав вагу?
Генеральний прокурор неодноразово заявляв, що розслідування щодо ключових справ Майдану вже завершено. Такі заяви викликають велике занепокоєння. На жаль, це не відповідає дійсності. Більшість справ знаходяться на початковій стадії. Лише незначна частина у судах. Роль прокуратури не закінчується лише слідством. Прокурори повинні довести свої висновки у судах. Тому такі заяви доречні лише після отримання реальних вироків. Просимо Президента задекларувати, що ці справи залишатимуться пріоритетом влади, поки не будуть отримані вироки по усіх справах Майдану.
Відповідно до останніх змін до Кримінального процесуального кодексу України прокуратура втратила право розслідувати цілий ряд справ і почала їх передавати до інших органів. Зазвичай ці органи повертають ці справи до прокуратури. Але Генеральна прокуратура до цих пір не має позиції з цього питання. Тому ці справи фактично нічийні і ніхто їх не розслідує. Це матиме катастрофічні наслідки для більшості справ. Президент повинен втрутитись та допомогти вирішити цю проблему.
Лист розміщено на офіційній сторінці ГО "Родини Героїв Небесної Сотні".
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давай назад в тюрму алкаш продажний!
Де Небесна Сотня?
Де розслідування убивств патріотів?
Чому всі риги і їхні злочини не наказані?
І де РЕФОРМИ в кінці кінців?
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Якихось 300 томів? Ні ні ні. Слабувата доказова база. Треба ще разів з 10 по стількі ж а тоді буде як раз.
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А почему не 800 ? или 1000 Устроили мышинную возню типа для отвлечения внимания лохов Пущай радуются что у Яныка на один день апетит пропадет а у Якименко на вторую палку Не встанет Хоть проститутка и элитная Дорогая А пока лохи будут этому радоватся Мы их отротэрдамим по полной Да и свалим в Тель--Авив через Липецк
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Ценность новой книги - в сжатости фраз и максимуме смысла.....А если написано 300 томов и виновные не сидят -- это писулька...
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А когда начнётся процесс над самим луценко и его женщиной третьего тысячелетия.
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Скоро! Дуже скоро! Ще трохи ! Ось ось! Вже майже! )))
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Поначалу спичи Юрия Виталиевича читал с некоторым интересом - вдруг действительно что-то сдвинется с "мертвой точки",потом - с иронией:ну сколько можно впустую воздух сотрясать,а теперь - с презрением:Юра,тебе самому этот словесный понос не надоел?
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Наверное тебе Юрок пора уже начищать свою кружечку знаменитую и своей карге III тысячелетия тоже на всякий случай у своих знакомых зэков прикупи!
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Югік ці процеси можуть відбутись тільки в тому випадку коли ти будеш сидіти на лаві підсудних поруч з цими бандитами а не в кріслі генпрокурора!
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Скоро будут суды над Петей Барыгой, Юриком-дуриком и другими сообщниками из жадной и подлой шоблы грабителей Украины. Если, конечно, их до суда не разорвут...
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Судов уже не будут.Историю эти последователи хуйла и рыжего карлика не читали.
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скоро на вас с барыгой тома начнут собирать и их будет намного больше
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Я так понимаю не стоит время терять и пора собирать тома доказательств на нынешних "кумовьев"
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слово"скоро" указывает не на генпрокурора а на 3,14стабола обыкновенного
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Ну это примерно как зрада волает что скоро барыге крышка...
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*
Вот и отдых пред тобой
С радостью открылся,
Набери деньжат с собой,
Словно ты трудился?
Отдохни, повеселись,
И забудь работу,
Набульбенься и не злись -
Прочь летят заботы!
На песочке, на камнях,
В кабаке, на стуле,
В спа-бассейне при свечах
Славно отдохнули...
И ещё - кричи, резвись,
Позабудь стеснение -
Чтоб мохито пронесли
В это же мгновенье!
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не знаю что там в 300 томах, но у америкосов папка 2см толщиной - но достаточно убойных доказательств, за которые дают конкретные сроки... зато у луцика - война и мир в 300 томах, йоб..й бред
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юГик, расскажи лучше, когда процесс начнется над "бриллиантовыми"? или на сусом? или над ромчиком-клетчатое одеяльце? а может над трухой для разнообразия? или гепой? или бойко...сука, клоун ублюдочный!
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Скоро выборы и счастливые время не наблюдают. Время подошло уже вас садить А вы еще тех не посадили.Что же вы делали все эти годы и за какие заслуги получаете такие жалования из бюджета (нищей ) страны которую вы хе мрази нищей и сделали. А отвечать придется Скоро почнуться судові процеси над Захарченком та Якименком. Зібрано 300 томів доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 9888
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Югик, поздно пить "Боржоми", когда почки отваливаются...Скоро процессы над пэце-кроличьей шоблой назреют...А делами 4-х летней давности, свои грехи, прикрыть не получится... Скоро почнуться судові процеси над Захарченком та Якименком. Зібрано 300 томів доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 973
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Будут, когда вас уберут подальше от власти.
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Торговка украиной уже продает украину баптистам(https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q), передавая им большие суммы украденных суммы, чтобы те сдали все хуйлу.

Тимошента за 4 года наторговала голосами в верховной раде-бирже за законы с коррупицонными дырами и старыми торговыми потоками мноха денег. Сейчас сидит с сша изучает расположение всех параш во всех домах где ходят важные люди и совращает их на коррупцию.
Это парашная глиста тимащенко(жто такой глист, который живет в параше и которого некому посыпать хлоркой), обладающая всеми номинациями поясов кампраматов и суперкамрпматов использует украденные и отжатые у народа большие деньги и тратит их
на американских баптистов, которые имеют большое влияние в сша, так как голосуют очень дружно и дают до 15% ГАРАНТИРОВАННЫХ голосов в сша, потому к ним очень прислушиваются.
Это тварь хочет сдать украину оптом или в розницу кому угодно(хуйлу, не хуйлу) лишь бы засунуть рыло в корыто.
Ее нужно избавить от гражданства и продать куда-то параши мыть.
Не дайте лживой суке залезть в корыто всеми копытами, она продаст что угодно и кому угодно, и при этом красиво налжет, что она больше всего умеет.
Эта сука работает на все фронты продавая всем оптом и в розницу. Если бы цыганарий что-то решал в выборах украине, оно бы и цыганам отдала половину украины сбагрила. Это падаль околоземной пробы. Такой хуйни с такими качествами на земле не найдешь. Ее нужно в лабораторию на анализы и изучения.
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Тимошенко такой же лютый враг народа как и хуйло.

Все увидели как Петя работает на внешке. Вряд ли кто-нибудь это сделал бы лучше. Но этот топкоррупционерв породнился вынужденно с коррупционной чумой, так как сам из таких и пути другого у него нет(коррупционеры более надежный союзник, чем малоблагодарный народ).
Теперь представим ка бы работала на внешке парашный червь Тюлька Трипэршенка? Подсказка(она бы обслуживала свои кампраматные и газове суперкомпраматные "обязательства" перед хуйлом в первую очередь ТОРГУЯ ЧЕМ И КЕМ?)
Эта сука отведет войска и предоставит раше снятие санкций, после чего раша зафиксирует результат и начнет готовиться к новой гибридной войне и горячей войне. Раша по другому существовать не может. Что приведет к еще большим жертвам.
Вечный экспансионизм(нападение) это соль существования раши, потому что у нее другого варианта нету, мокшане на большее не приспособлены.
НАПАДЕНИЕ(войны пушмясом, голод, ложь) - СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАШИ, потому что это все что масковиты умеют. И трипаршенко ее лучший их союзник. Лучше петя чем это суперприспособленческое аморфное существо, а саакашвилли еще лучше.
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без вопросов, с него был бы неплохой министр закордонных справ, не более.
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Луценкові пора починати процес над самим собою....
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Юра,процессы на Захарченко и Якименко не интересны никому,это уже скилеты в шкафу.Ты лучше расскажи о процессах на Розенблатом, которого уже признали потерпевшим,или над Мосейчуком с продажей песка и который и дальше в ВВ сидит,или как там вышки Бойко поживают? Ты не за тенями гоняйся,ты реальных закрывай!
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"...весь 2017 год был бенефисом нашего Генерального прокурора Юрия Луценко. Он по праву и стал обладателем премии в номинации "Бенефис года". Громогласные обвинения и неожиданные заявления, вертолеты со спецэффектами и артистические признания, наручники и обыски, обыски и задержания. А главное, пидозры, пидозры, пидозры. Всем подряд. Сталину, Берии, Жириновскому, Януковичу… И все мимо. Как и в случае с Сытником и Довгим. В штангу... А тут еще и встреча...в Амстердаме, с Коломойским, пришлась некстати. В общем, политическое шоу года в исполнении Юрия Витальевича завершилось его признанием, что прокуратуру он уже реформировал (!!!) , теперь можно и страной заняться… Во как. Это вам не ельциновское "Я устал, я ухожу". Это посерьезнее будет».

(Д.Спивак).
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Расскажи мне сказку на ночь... про суды, про процессы...
Скоро почнуться судові процеси над Захарченком та Якименком. Зібрано 300 томів доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 3136
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Картавый спец большой судить тех,кого нет и не будет,сволочь.
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Бред какой-то, имитация деятельности, он бы еще убийство Кеннеди расследовал.
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Скоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО

Меня больше интересуют судебные процессы над продолжателями попередников. Ведь при них жить просто невозможно. Дело в том, что выживание в Украине стает нормой. Опомнитесь! А то встретимся в Аду!
Луценко на заметку: Попросите всех что бы прекратили, а то одних будет пахнуть ужасно.
https://www.youtube.com/watch?v=-T3m5LrKNSw
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что за привычка, судить тех кто физически не наказуем
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Да хоть миллион томов..Все равно это просто макулатура и замыливание глаз..Когда система правосудия работает даже одного тома уже много..
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Да ты,Юга, можешь уже и не спешить...ну собери еще пару томов..Тут другая перспектива нарисовывается -- открытие дела против тебя за недопустимо черепашье,а точнее -- просто никакое раскрытие майданных дел..В полной мере сполняешь приказ порохнявого? В полной мере будешь за это отвечать..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкоро начнутся судебные процессы над Захарченко и Якименко. Собрано 300 томов доказательств, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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