 Сутки в АТО: 12 прицельных обстрелов, один воин ВСУ ранен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.

На Луганском направлении враг обстреливал наши опорные пункты на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь у Майорского, а стрельба из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксирована вблизи Крымского.

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На Донецком направлении неподалеку Песков захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров