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 Сутки в АТО: 12 прицельных обстрелов, один воин ВСУ ранен

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные минского соглашениями образцы вооружения - крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-центр АТО, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.

На Луганском направлении враг обстреливал наши опорные пункты на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь у Майорского, а стрельба из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксирована вблизи Крымского.

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На Донецком направлении неподалеку Песков захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров

Источник: https://censor.net.ua/n3051053
 
 
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"...крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы..." Источник: https://censor.net.ua/n3051053
І куди вони цілилися?
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Ну невже БМП дістати нічим, щоб спалити ці бляшанки? Не розумію..
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Треба у відповідь готувати висококваліфікованих снайперів. Впевнений, що сепарам сподобається коли їх вбиватимуть з 2 км!
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держитесь, родные наши!
выздоровления раненному...
простите нас.
(сегодня Прощенное Воскресенье)
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Порошенко все правильно робить? Є у нас і чим відповісти, і чим їм хвоста накрутити.немає тільки сили волі відповідати у нашого генералітета.
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