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Все про:США (13288) ядерное оружие (524) Салливан (2)

 США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан

Власти США нацелены на сохранение ограничений, фигурирующих в соглашениях по контролю над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако хотят видеть такой же настрой у других подписавших эти договоры стран.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Мы хотим соблюдать соглашения по контролю над вооружениями, СНВ, ДРМСД и другие. Но для этого мы хотим видеть, что наши собеседники тоже настроены таким же образом", - сказал Дж.Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Дипломат подчеркнул, что в последние десять лет США уменьшали свой ядерный арсенал и снижали ядерный потенциал, "в то время как другие страны, например Россия, такое снижение не допускали". По его словам, США намного активнее, чем Россия, занимались сокращением арсенала тактического ядерного оружия.

Дж.Салливан отметил, что теперь США планируют модернизировать свои средства ядерного сдерживания, но речь не пойдет о работе над новыми видами оружия.

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Напоминаем, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия. Она, в частности, предусматривает обновление ключевой "ядерной триады" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.

Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.

Доктрину раскритиковали Иран и Китай и РФ. В МИД Германии высказали опасение, что новая ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к раскручиванию новой спирали гонки вооружений. 

Источник: https://censor.net.ua/n3051048
 
 
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Вони сподіваються що далі прийде Ху...ло і все їм дасть.
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...новая ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к раскручиванию новой спирали гонки вооружений.

Старая спираль гонки вооружений, в комплексе с экономическими санкциями, уничтожила могучий СССР и, в придачу, весь социалистический лагерь (какое красивое словосочетание!). Новая спираль призвана уничтожить Россию теми же методами.
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По-моему, это - ре инкарнация плана Даллеса (1953-1961). Всё новое, это хорошо забытое старое...
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Ти з русвесни? Зрозуміло і про твої "акції" США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 3287
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Та у вас всі , хто проти лоліти - кацапи з рус весни. Але я рахую так , що ви , лолітоботи , бивші риги ...просто реванш за поразку овоча-шапкокрада хочете взяти.
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Ця карамельна повія не варта такої уваги США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 3674
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Американцы по ходу жонглируют ядерными бомбочками.Хотя б не ту кнопочку с дури не нажали США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 2467
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а может мы подходим к уровню содома и гоморы?
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вы свиньи хрюкоцапские уже подошли, иметь вас будут длго и больно, вяликие мля. бугогагага США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 706
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Ніякого майдану не буде, бо міхомайдан не підтримують.
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Не підтримують міхомайдан, а зміни будуть. Вже вас (кацапів) почали викидати із Києва.😯
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РАБссиянское золото в банках США,Баксы ЗВРы в США,на РАБссии окромя РЖУблей денех НЕТ. Димон Платон правду слил США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 1232
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Глава Центробанка РАБссии Эльвира Наепуллина слила 800 млн.долларов на счёт Казначейства США....,увеличив общую сумму до 107 миллиардов долларов...,не зря девка училась в Йелльском унивеситете
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Ютьюб забит кацаПсинами Кремля где блевотиной на Хунту льют гоффно свое.Значит Кондитер всё делает ПРАВИЛЬНО... США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 6921
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Пиндосы Трампа опустили РАБссию ниже погреба они про Украину трындят,как тяжко мне рюсскагаварящему жить в Украине...,Идиоты пля... США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 3078
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....тебя на цензоре постоянно опускают и что.Тебе нравится по ходу , вот и кацапам в кайф.
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Доблодятел,меня опустил товарищ Сралин 5 марта 1953 года,когда сдох Паскуда США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 6504
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24 канал зараз ...Барижні *бодяги * !!! США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 8593
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Хм ..Ганчірка паРаши .вже в забороні !?
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В ответ Минобороны вяликой рассии уже заказала сорок рулонов синей изоленты и увеличила производство стратегических наклеек на бампер "Трамп - ЧМО!"...
Трипищи Омерига!
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на похоронах товваристча Сралина в давках подохло около 2 000 кацапПсинов США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан - Цензор.НЕТ 462так хотели видеть дохлого Мудака всех времен и народов...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан
 
 
 
 
 
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