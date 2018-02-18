 США модернизируют свои средства ядерного сдерживания, но не будут работать над новыми видами оружия, - Салливан

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Мы хотим соблюдать соглашения по контролю над вооружениями, СНВ, ДРМСД и другие. Но для этого мы хотим видеть, что наши собеседники тоже настроены таким же образом", - сказал Дж.Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину в рамках своего европейского турне

Дипломат подчеркнул, что в последние десять лет США уменьшали свой ядерный арсенал и снижали ядерный потенциал, "в то время как другие страны, например Россия, такое снижение не допускали". По его словам, США намного активнее, чем Россия, занимались сокращением арсенала тактического ядерного оружия.

Дж.Салливан отметил, что теперь США планируют модернизировать свои средства ядерного сдерживания, но речь не пойдет о работе над новыми видами оружия.

Также читайте: Вмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс

Напоминаем, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия. Она, в частности, предусматривает обновление ключевой "ядерной триады" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.

Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.

Доктрину раскритиковали Иран и Китай и РФ. В МИД Германии высказали опасение, что новая ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к раскручиванию новой спирали гонки вооружений.