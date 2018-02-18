 Порошенко и Моравецкий обсудили визит польского премьера в Украину

"Это была моя первая встреча с господином Матеушем в качестве премьер-министра. Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он сообщил, что обсуждался визит польского премьера в Украину, а также вопросы военно-технического сотрудничества, возобновления работы в рамках литовско-украино-польской бригады.

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"Мы поговорили о совместной координации действий в сфере энергетической безопасности, говорили о "Северном потоке-2", - добавил президент Украины.

По словам Петра Порошенко, в том числе обсуждался и вопрос недавно принятого в Польше закона. "Моя позиция по закону абсолютно не изменилась, так же как и по чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам. А политики должны заниматься будущим", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Если политики будут заниматься историей, а историки будут заниматься политикой, как правило ни к чему хорошему это не приводит", - сказал Президент и отметил, что мы ожидаем рассмотрение этого закона в польском Конституционном суде и этот вопрос волнует многих украинцев.

"Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером. Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас. И объединяться вокруг важнейших проблем и вопросов", - сказал глава государства.

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"Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что остается оптимистом в решении этих вопросов.