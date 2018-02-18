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 Политика Украины
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Все про:визит (2130) Польша (4150) Порошенко (14305) Мюнхен (63) Моравецкий Матеуш (20)

 Порошенко и Моравецкий обсудили визит польского премьера в Украину

Президент Украины обсудил с премьер-министром Польши вопросы двустороннего сотрудничества.

"Это была моя первая встреча с господином Матеушем в качестве премьер-министра. Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он сообщил, что обсуждался визит польского премьера в Украину, а также вопросы военно-технического сотрудничества, возобновления работы в рамках литовско-украино-польской бригады.

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"Мы поговорили о совместной координации действий в сфере энергетической безопасности, говорили о "Северном потоке-2", - добавил президент Украины.

По словам Петра Порошенко, в том числе обсуждался и вопрос недавно принятого в Польше закона. "Моя позиция по закону абсолютно не изменилась, так же как и по чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам. А политики должны заниматься будущим", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Если политики будут заниматься историей, а историки будут заниматься политикой, как правило ни к чему хорошему это не приводит", - сказал Президент и отметил, что мы ожидаем рассмотрение этого закона в польском Конституционном суде и этот вопрос волнует многих украинцев.

"Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером. Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас. И объединяться вокруг важнейших проблем и вопросов", - сказал глава государства.

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"Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что остается оптимистом в решении этих вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3051047
 
 
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А Патріоти вже мріяли про війну з Польщею...
Зовнішня політика Порошенка таки викликає повагу.
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О том, что украинско-польской войны не будет, как бы кацапы этого ни хотели.
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а что намечалась?
кароче, пэтро разрулил, да?
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Войны не будет, ну такой настоящей, с ее объявлением, вторжением, а вот гибридной, как сказать. Пусть еще додумаются разместить венгро-румыно-польскую бригаду во Львове, в Севастополе тоже был ЧФ Эрэфии и чей сейчас он. Пшекам, цыганам и мадьярам нельзя доверять после последних законов про бандеровщину и реакции на наши законы про образование. Румыну таки оттяпали остров Змеинный и часть газоносного шельфа, потому что мы признали, что эта территория спорная, а международный суд посчитал, что она принадлежит Румынии и это когда Яценюк был министром иностранных дел.
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Ты перепутал всё что мог! И чего не мог- тоже. На этот раз- Кролик не при делах. МИДом тогда рулил Огрызко. И его тут же кышнули, Рада. Он был очень удивлен, помнится. Ну и в завершение, к твоей путанице: о.Змеиный остался за нами. А вот шельф... то- ДА! То есть- просрали, если коротко.
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Я думал что остров не наш. Но, но Яценюк тоже приложил к этому руку, он тоже был министром иностранных дел в 2007 году.
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Шельф отдали в 2009-м, во время Второго Пришествия в МИД Огрызко.Как я понимаю- потому и состоялось это пришествие. А в 2007-м Яценюк его менял, в кресле рулилы МИДом,было дело. Правда, просидел там недолго, менее 10-ти месяцев.
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Похоже, что Лолита уже нерукопожатная. Ни один лидер не захотел с ним встретиться, только на уровне премьера... Лола мечется, а тут еще и хуйло прихворало, нападать отвлекать некому.)) И Саакашвили, как фигаро скачет по Европе, рассказывает, ху из инкогнито-лолита-мальдивская, барыга, мародер, молдован, пэдро офшорник)) Сдохнет сука, диабет доведет и нервы не востанавливаются..
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Пора уже харанту новую будку строить, ту, что под землю на 2м закапывают..
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в 1979 году советское быдло в Дамбассе соорудило на шахте Юный коммунар ядерный взрыв для вывода газа метана на поверхность.так же дешевле...дв?...БЫдЛО..,Стеклянная капсула образовавшаяся после взрыва ведет без постоянной откачки поземных вод к повышенной Радиации.а это на деле означает 200 км вокруг этого гоффна НЕПРИГОДНО для проживания....,или я ошибаюсь....***? а КацаПсины.....*?,вы ж у нас Вумные ДАУНтетские каздлы....
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Жрите канфекты Рошен и не сДохнете от РАДИАЦИИ ДАУНбасса..
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Важнейшее мероприятие для визита в Киев польского премьера - пешеходный тур проспектом С.Бандеры. А Парашенке традиционное пожелание на государственном языке: "Шляк би його трафив".
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Намекаешь на самалетт Леха Качинского?или чай с Полонием?так это кацаПсинские заморочки Плешивого Педофила
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Слова политики и проститутки имеют одинаковую заглавную букву. Но мне все отчетливее кажется, что вторые куда как более последовательны, предсказуемы и обязательны, чем первые
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Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - цитирует Порошенко Цензор.НЕТ

Что это означает, если без дипломатической этики и обязательных выкрутасов??? Приблизительно вот это: нахер друг-дружку не послали. По крайней мере- пока что не послали. Ну и на том спасибочки.
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ето означяет, шо время было потрачено в холостяк.
то есть ето ничего абсолютно не означает,
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Пусть так... Это ведь- кому как нравится. Мне, в последнее время, всё больше нравится матом. Вот тока Цензор не одобряет. Пичалька...
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понимаю Ваше желание, Андрей, меня тоже все чаще с литературного сбивает...
но нужно себя сдeрживать и подыскивать синонимы так, что бы смысл и не потерялся. ))
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Потім повідомиш шо ви там намарширували.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Моравецкий обсудили визит польского премьера в Украину
 
 
 
 
 
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