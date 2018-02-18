 Порошенко и Моравецкий обсудили визит польского премьера в Украину

"Это была моя первая встреча с господином Матеушем в качестве премьер-министра. Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Он сообщил, что обсуждался визит польского премьера в Украину, а также вопросы военно-технического сотрудничества, возобновления работы в рамках литовско-украино-польской бригады.
"Мы поговорили о совместной координации действий в сфере энергетической безопасности, говорили о "Северном потоке-2", - добавил президент Украины.
По словам Петра Порошенко, в том числе обсуждался и вопрос недавно принятого в Польше закона. "Моя позиция по закону абсолютно не изменилась, так же как и по чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам. А политики должны заниматься будущим", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Если политики будут заниматься историей, а историки будут заниматься политикой, как правило ни к чему хорошему это не приводит", - сказал Президент и отметил, что мы ожидаем рассмотрение этого закона в польском Конституционном суде и этот вопрос волнует многих украинцев.
"Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером. Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас. И объединяться вокруг важнейших проблем и вопросов", - сказал глава государства.
"Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что остается оптимистом в решении этих вопросов.
Зовнішня політика Порошенка таки викликає повагу.
кароче, пэтро разрулил, да?
Что это означает, если без дипломатической этики и обязательных выкрутасов??? Приблизительно вот это: нахер друг-дружку не послали. По крайней мере- пока что не послали. Ну и на том спасибочки.
то есть ето ничего абсолютно не означает,
но нужно себя сдeрживать и подыскивать синонимы так, что бы смысл и не потерялся. ))