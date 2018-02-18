 Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль

Об этом министр сказал на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он также заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины.

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Напомним, политик высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения на Донбассе и начала работы миротворческой миссии ООН. "Если нам удастся вывести тяжелое вооружение из востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль.

Также он поддержал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить", - сказал немецкий министр.

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