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 Политика Украины
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 Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в обновление востока Украины.

Об этом министр сказал на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он также заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен

Напомним, политик высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения на Донбассе и начала работы миротворческой миссии ООН. "Если нам удастся вывести тяжелое вооружение из востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль.

Также он поддержал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить", - сказал немецкий министр.

Также читайте: На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051046
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
В Польшу же вгатили миллиарды и миллиарды.
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Осталось только определиться, что имено нужно строить на Донбассе. Восстанавливать убыточные шахты и запускать снова заводы, выпускавшие чапельники.... Оно нам надо?????
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зачем чтото инвестировать? да еще и в восстановление. Обычно это делает проигравшая сторона.
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Да ты шо????? Обычно это делают победители. Вспомни план Маршалла для Германии.
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а что это было восстановление германии?
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Такое впечатление, что истории тебя учили в современной российской школе. Ты уверено, что украинский флаг ты носишь по праву?
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Русское скотомудилище, тебе нечего мне ответить, да?
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Не в деньгах счастье, Габриэль. Вернуть родным погибших невозможно. И когда хуло в Гаагу отправят за все кровавые дела?
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Когда поймают. София, так ты что, против инвестиций в Донбасс? Или в гибели украинцев ты винишь главу МИДа Германии?
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О, у немцев, кроме быстро отправленного в отставку ФДПэшника при первом правительстве Меркель (забыл имя уже, он заболел и умер), невиноварых МИДовцев нет.
Ёшка Фишер пособлял геноциду Путина в Чечне, Штейнмайер своим дурацким "планом" стал катализатором агрессии России против Грузии и, по сути, не выдав Януковичу
с Путиным нужных подзатыльников вовремя, способствовал агрессии России против Украины. Габриэл явно рвется войти в этот клуб пост-риббентропов-чемберленцев.
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Давай начинай, с насосной и школы в Авдеевке.
Фрицу нужно где то мокшанское бабло отмыть..
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Аоександр , я считаю что пока хуло не посадят в Гаагу и не будут судить как преступников югославской мясорубки , восстанавливать не имеет смысла. Сначала надо наказать виновных и тех кто гумконвоями отправлял снаряды сепаратистам.
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Не вижу связи между судом над плешивым фюрером и восстановлением Донбасса. Если ты видишь связь между этими явлениями, объясни ее.
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Отстраивать сейчас Донбасс это тоже самое как носить воду в решете, все будет тут же разрушено или разграблено. Сначала надо вышвырнуть от туда путобанду.
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Он сказал про готовность, а какая может быть готовность если там сидят террористы и не известно сколько еще будут сидеть.
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Ты понимаешь..Немцы как и все европейцы, смотрят на гораздо длительную перспективу. Не на месяцы и годы, а на годы и десятилетия вперед.
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Хуйловсктй дружбан, С какого Украине нужны ваши,инвестиции,которые порлх раскрадет,а народ отдавать будпт!Рашкм пусть их восстанавливает! Порох роэтому не хочет объявить оккупауи,сволочь жирная гундяевского прихода
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Инвестиции лишними не бывают. А насчет разворовывания..Ты йобнутый, да? Ты вобще понимаешь, что такое инвестиции? Экто когда в страну входит иностраный бизнес и строит в стране предприятие. Сильно ты у западного инвестора наворуешь, щаз....
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В Крым уже инвестируют....Мост помогают строить, Сименс генераторы поставляют, делегации ездят....
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Киздишь как Троцкий.. Немцы не помогают строить мост. Сименс пытается судом вернуть турбины из Крыма.
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Alexandr Pavlyukov - киздишь это ты сопляк.... Мост не только немцы, но и почти вся остальная Европа помогает строить (оборудование, технологии, инженеры) - Украина аккумуляторы поставляет и щебень....Поинтересуйся вопросом, прежде чем вякать что-то... А Сименс просто за руку схватили... - их предупреждали, куда эти турбины пойдут...
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Врешь, сопля русская. Против России санкции, НИКТО из Европы не помогает строить Керченский мост. Если ты знаешь название европейских фирм, помогающих строить мост, назови их.
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Alexandr Pavlyukov - вот дурачок одно из многих расследований (первое попавшееся в гугле)... Листай - там море таких....
Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль - Цензор.НЕТ 429
https://ru.krymr.com/a/28719775.html

Керченский мост ведет в Нидерланды: новый скандал с нарушением санкций?


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Речь идет о ДВУХ нидерландских фирмах, нарушающих санкции. Ты же преподносишь это как тотальное нарушение санкций западными фирмами.
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https://politeka.net/news/498817-kak-druzya-ukrainy-pomogayut-okkupantam-stroit-kerchenskij-most-foto-video/

Французское оборудование помогает оккупантам строить мост через Керченский пролив в аннексированный Крым
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это типо если тебя всего ДВА негра в очко порвут - то ты не опущенный???
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легко)))
конструкции варили VITZ Muffenschweißgerät
сварочное приспособление с оснастками
видел на видео их логотип
там еще нихера не русские расходники
и это на площадке
а как и чем варили основные конструкции - секрет)))
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Ты зуб даешь, что сварочное оборудование было продано именно керченским мостостроителям а не оленеводам из Норильска? Санкции только против Крыма.
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я тебе только могу дать понюхать член
иванушка дурачёк
научись с людьми общаться
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Людьми???? Ты же недочеловечек, русский. Промежуточное звено с лишней хромосомой между человеком и обезьяной.
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очко разболелось?
мало тебя зашкварили в каментах?
так ты реально отстрочить желаешь?
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Ну чего ты распинаешься? АМК, тот который якобы украинский, за который пол форума жопу рвали запустила в свое время РАШКА именно для строительства моста. Инфа из Алчевска, если что.
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турбины - это не болты и гайки
их обслуживать нужно
и регулярно
запчасти откуда будут?
правильно - от сименса
и заказывать будут именно для турбин с определенным номером, ибо сложная штука это
симэнс еще гитлеру очко прикрывал, и золотишко из зубов еврейских на каждом их изделии
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Будут.. Ты говоришь об поставках запчастей как о свершенном факте. Типа раз у Сименса запчасти, то они будут их поставлять в Кпым. По твоей логике тебя давно пора посадить за изнасилование. Типа раз у тебя член есть, то ты кого-то обязательно изнасилуешь. А о том, что какая-то баба тебе сама даст, речи быть не может. Таким придуркам как ты бабы не дают из принципа. Чтобы дураки не плодились
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Это небольшая плата за сохранение ботоксного лица.
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Александр, есть причины и есть следствие. То, что разрушили Донбасс- это следствие агрессивной имперской завоеватель кой идиологии и политики хремлевских маразматиков. А причина - амбиции узколобых майоров , придумавших в бане кооператива озеро подмять под себя мир.
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значит уверен, сука прокацапская, что его друг-хуйлопан там надолго....
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Считаю, что пока на Донбассе гибнут люди, говорить о восстановлении предприятий НЕПРИЛИЧНО. 21 хлопец погиб за 1,5 месяца 2018 года. !!!! Это ни в какие ворота не ввлазит , и тут этот напомаженная шестерка Газпрома начинает вещать о восстановлении. ВЫ сначала хуло осудите , немецкие барыги.
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Ну раз Германия, знач Германия... Походу она виновник всего этого бардака..а кацапы, просто жопорукие исполнители..как всегда..
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Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль - Цензор.НЕТ 7859

Только немчура, эти педерасты, они будут инвестировать в укрепление дальнейшего развала Украины...
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Габриэль симпатизирует рашке и ужинал с пуйлом и Лавровым. Ну это явная замануха типа возьмите назад дамбас но с особым статусом и амнистированной народной милицией а немцы там типа косметический ремонт в школах сделают, но про Крым можно забыть и санкции с рашки снимут ведь она типо выполнила минские соглашения.
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А что восстанавливать он там сорался? То, что было рентабельным - то и так работает. А то, что убыточно - разрушилось.Что он там, с Ахметкой бабло намывать собрался?
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Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль - Цензор.НЕТ 1564Ruthen‏ @RutheniaRus 37 мин.37 минут назад
Постпред ФРГ при ООН: Минские договоренности предусматривают федерализацию Украины. http://p.dw.com/p/2ssBU?tw

Постпред ФРГ при ООН: Правительство ФРГ всегда выступало против поставок оружия Украине: http://p.dw.com/p/2ssBU?tw
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Опять, тролль, сеешь зраду? Ты типа не в курсе, что устройство страны определяется Конституцией, а ее можно изменить только конституционным большинством голосов в парламетне, то есть двумя третями? И никакие Минские соглашения, подписаные отставной козвы барабанщиками на устройство страны не влияют???? Какая же ты тварь, ольгинец. Беспринципная и подлая.
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Укурок--ты. Все прекрасно понимают, что Минские договоренности не будут выполняться . В принципе не будут. Хотя бы потому, что их подписали какие-то абсолютно левые люди, никем к этому не уполномоченые. И те решения, о которых идет речь в тех соглашениях--прерогатива исклбючительно ВЛАСТИ, а не отставного президента Кравчука, который рассекал в Минске. И Германия В ПРИНЦИПЕ не может настаивать на выполнении этих соглашений. Если бомж Вася пообещает, что ты мне за три копейки отасешь в блидайшей ольгинской подворотне, ты же не обязан мне минет делать, правда? Или обязан? Хотя, нах, нах...я не по мужикам. И к тому же я тобой брезгую
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ОГО!ну если лепшие друзья московии так заговорили,то лишнехромосомцам хана! Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль - Цензор.НЕТ 2171
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Вот ХИТРОЖОПАЯ шестерка Газпрома - сначала они разворуют свои же деньги на Донбассе, а потом заставят остальную Украину им возвращать.
ПРИДУМАЛИ КАК ЗАРАБОТАТЬ
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Ты в своем уме, детка?????? Как можно разворовать ИНВЕСТИЦИИ??? Вот прикинь, ты инвестор, пытаешься построить завод в чужой стране. Как это возможно, что у тебя кто-то что-то украдет????? Как ты представляешь, что глава немецкого МИДа СМОЖЕТ украсть деньги немецкого предпринимателя? Речь идет не о моральном факторе, а о технической возможности этого воровства.
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слушай, если тупой - иди развивай извилины а не срёшь здесь...
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Это да. а еще лучше, дождаться, когда кацапы туда вбухают бабла немеряно, а потом запретить
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Ніякого відновлення Донбасу не буде, бо для цього там нема умов для інвестицій. Земля зіпсована, спеціалісти виїхали, вороже та хворе населення...Для чого там інвестиції, якщо прибутку не буде?
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Для дальнейшего развала Украины - для укрепления врагов Украины... и т.п.
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Для укрепления опорной точки Х.йла...
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Якщо подивитися на реакцію Німеччини стосовно постачання турбін Сіменс у Крим, то теж з'являється впевненість у їх цілях.
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Меркельша говорила о 10 ярдах года три назад еще
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Германия играет на стороне хуйла. Все эти высеры габриэлев, рассказы для бедных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль
 
 
 
 
 
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