 Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса, - глава МИД Габриэль

Об этом министр сказал на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Он также заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины.
Напомним, политик высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения на Донбассе и начала работы миротворческой миссии ООН. "Если нам удастся вывести тяжелое вооружение из востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль.
Также он поддержал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить", - сказал немецкий министр.
барыжня растащит !!!
Ёшка Фишер пособлял геноциду Путина в Чечне, Штейнмайер своим дурацким "планом" стал катализатором агрессии России против Грузии и, по сути, не выдав Януковичу
с Путиным нужных подзатыльников вовремя, способствовал агрессии России против Украины. Габриэл явно рвется войти в этот клуб пост-риббентропов-чемберленцев.
Фрицу нужно где то мокшанское бабло отмыть..
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferrero_Rocher
https://ru.krymr.com/a/28719775.html
Керченский мост ведет в Нидерланды: новый скандал с нарушением санкций?
Финская компания предоставляла оккупантам оборудование
Французское оборудование помогает оккупантам строить мост через Керченский пролив в аннексированный Крым
конструкции варили VITZ Muffenschweißgerät
сварочное приспособление с оснастками
видел на видео их логотип
там еще нихера не русские расходники
и это на площадке
а как и чем варили основные конструкции - секрет)))
иванушка дурачёк
научись с людьми общаться
мало тебя зашкварили в каментах?
так ты реально отстрочить желаешь?
их обслуживать нужно
и регулярно
запчасти откуда будут?
правильно - от сименса
и заказывать будут именно для турбин с определенным номером, ибо сложная штука это
симэнс еще гитлеру очко прикрывал, и золотишко из зубов еврейских на каждом их изделии
Только немчура, эти педерасты, они будут инвестировать в укрепление дальнейшего развала Украины...
Постпред ФРГ при ООН: Минские договоренности предусматривают федерализацию Украины. http://p.dw.com/p/2ssBU?tw
Постпред ФРГ при ООН: Правительство ФРГ всегда выступало против поставок оружия Украине: http://p.dw.com/p/2ssBU?tw
ПРИДУМАЛИ КАК ЗАРАБОТАТЬ