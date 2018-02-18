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 Киевские новости
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Все про:Киев (15381) майдан (3765) Нацполиция (6923) Национальная гвардия (1029) Крищенко (171)

 Около трех тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время акций и торжественных мероприятий в Киеве, - Крищенко. ВИДЕО

Силы полиции, Нацгвардии, кинологов, взрывотехников, а также "резервы на случай осложнения оперативной обстановки" соберут в центральной части столицы.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

В Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок на проведение мероприятий в центральной части города, поэтому задача правоохранителей - обеспечить порядок и безопасность всех участников.

"Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом следить около 3 тысяч правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут создание резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил Андрей Крищенко.

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По его словам, нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции будут проводить более тщательные проверки.

"Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности", - подытожил руководитель столичных полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3051045
 
 
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ну слава болу. Преступность побороли, теперь можно и с хитрым хинкальщиком побороться. Больше ведь нечем новой полиции - очьень важьно заняться.
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То есть нужно все пустить на самотек?
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если нужно они из регионов привезут полицаев, как на Майдане.
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Журналисты Цензора, вы в какрй стране живете??? В раше?
КАКИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ? Какое ТОРЖЕСТВО? Это годовщина гибели Неьесной сотни! А у вас торжество?
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они с улыбками торжественно принесли себя в жертву счастью лолиты панамско-мальдивской
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А Петр Лексеич выйдет с народом пообщаться.... - вот так, по простому - рассказать об успехах, поделится планами? Вспомнить Майдан, Революцию.....? Подзарядится людской поддержкой....
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Wevelsburg - это то да, - может прилететь кирпич с толпы от какого нибудь шатуна не построившего и будки.... Но я думаю все равно придет - он же смелый и Главком..., ничего не боится....Все время говорит - "Моя Армия, Мой народ", так что обязательно придет..., а мы будем все его охранять... - телами своими закроем, если что....
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Скоріш за все як на Різдво голограму пришле, а сам рване через кордон на Мальдіви, мальдівській хунті грошами "допомагати".
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"Резерви на випадок...", а випадки бувають різні... Он з Януковичем трапився... то ще пощастило.
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лолита и барыга. только они патриоты.
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Посльство Росії в України направило до українського міністерства закордонних справ ноту протесту щодо акції ралдикальної організації С14 офісом "Росспівробітництва" у Києві. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті дипустанови. Зазначається, що участь у заході, окрім C14, також брали націоналістичні організації "Правий сектор", "Традиції та порядок" і депутат Верховної Ради від "Радикальної партії" Андрій Лозовий. За словами прес-служби російського посольства, активісти "увірвалися до будівлі "Російського центру науки та культури в Києві". Вони влаштували у приміщенні погром: розписали стіни образливими антиросійськими гаслами, знищили інформаційні та виставкові стенди, залили фарбою камери відеоспостереження, спалили російський прапор. На адресу співробітників Центру лунала нецензурна лайка, сипалися погрози та образи. Не обійшлося без рукоприкладства. У цей момент в РЦНК перебували кілька десятків відвідувачів, більшість з яких - діти. Правоохоронці, що прибули на місце інциденту, пасивно спостерігали за тим, що відбувається. В результаті хуліганських дій будівлі завдано істотної матеріальної шкоди, - зазначають "дипломати". Крім того, представники Росії в Україні висловили обурення "черговою нахабною агресивною витівкою щодо РЦНК, проведеною з порушенням положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та двосторонньої міжурядової Угоди про створення та функціонування культурних центрів 1998 року. "Закликаємо українську владу дати відповідні правові оцінки діям радикалів, залучити ініціаторів і учасників погрому до відповідальності, а також вжити вичерпних і дієвих заходів щодо недопущення подібних акцій в майбутньому", - резюмується у дописі.

https://24tv.ua/rosiya_vidreaguvala_na_napad_na_budivlyu_rosspivrobitnitstva_u_kiyevi_n927899
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Ходатайствовать о внесении персонального изменения в форменное обмундирование для свинорылого Крищенки - на фуражку вместо декоративного тренчика кожаный ремень - шоб харя не треснула.
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А че стрем с пачками вот этих объявился конкретный такой? - ...так... по делу - уж все у нас кончено и ху..во?
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Сьогодні по всій країні День Здоров'я. Рівно о 12:00 виходимо на вулицю дихати свіжим повітрям.Беремо родину і сусідів.Посміхаємося один одному і радісно прогулюємося центром міста.Приємного відпочинку.

Около трех тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время акций и торжественных мероприятий в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1320
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у нас в 12 у кино шевченка. пойду посмотрю сколько людей в украине осталось
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порошенкохметовская падаль беспокоится о своей безопасности
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необходимо организовать всеобщую забастовку
Барыга Порошенко беспокоятся только о деньгах
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОколо трех тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время акций и торжественных мероприятий в Киеве, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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