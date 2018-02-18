 Около трех тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время акций и торжественных мероприятий в Киеве, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

В Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок на проведение мероприятий в центральной части города, поэтому задача правоохранителей - обеспечить порядок и безопасность всех участников.

"Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом следить около 3 тысяч правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут создание резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил Андрей Крищенко.

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По его словам, нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции будут проводить более тщательные проверки.

"Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности", - подытожил руководитель столичных полицейских.