 Одессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Суд уточнил, что Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство. Также было еще одно ходатайство об отводе судьи, позже - прокурора, но они не были удовлетворены. Защитники, кроме того, просили освободить из металлического бокса задержанного, чтобы он мог вместе с адвокатами продолжить участие в заседании. К конце концов судья Вадим Сенин позволил это сделать.
Сторона защиты просила суд не оставлять задержанного под стражей, а применить к нему смягчающий меру пресечения, в частности, домашний арест или личное поручительство.
Двое народных депутатов, среди которых Игорь Луценко и Егор Соболев, а также один помощник народного депутата Андрея Левуса согласились взять Анатолия Мазура на поруки.
Прокурор настаивал, чтобы задержанный остался под стражей на два месяца без альтернативы внесения залога.
Сам Анатолий Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а применение смягчения меры пресечения в отношении себя просил из-за того, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.
Напомним, 16 февраля полиция сообщила о задержании 35-летнего Анатолия Мазура, который разбил топором 13 автомобилей у Соломенского суда в Киеве. Сам человек при задержании не оспаривал содеянное.
13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
15 февраля под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц. После словесной перепалки произошла стычка с полицией. Были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги. 17 февраля на поруки отпустили активистов движения "Визволення" Николая Чудовского, Луку Чкнетия и Александра Федорченко.
А зі суддями вже давно пора порозбиратися ....
Тільки не треба говорити - що вони різні , і серед них і чесні трапляються )
Як у відомому анекдоті - "ну добре , переконали , нехай погані - в поганих гробах , а хороші - в хороших гробах!"
Трухановская титушня жрет от пуза за бюджетный счет.
А патриотов закрывают по тюрьмам и домашним арестам.
Да здравствую рехвормы патриёта липецкой фабрики порошенко! Ура, товарисчи!
Кстати, взятый на поруки депутатом от Блока Панамских Проституток интернет-мошенником голубовым трухлявый не успел открыть первое заседание горсовета, как сразу объявили поднятие тарифов на холодную воду в Одессе.
Я тебя мало натыкал носом в твою ложь в соседней теме, клеветник? Ты еще и сюда приперся?
Но дабы ты заткнулось, персонально тебя проинформирую: я завтра (уже сегодня) буду на Приморском бульваре.
Какой беспристрастный прокурвор!
Бажано, на євробляхах.
потом отобрать у того кто работал, a его самого грохнуть - в етом вся кацапня.
Є така стара українська традиція - знешкоджувати машини суддів. Одні їх палять, другі викрадають, а треті рубають сокирою.
Так полегчало - без снотворного уснул!
(с) Вл. Высоцкий
єто преступление ?
просто Гражданин сделал то, что обязан сделать каждьій,
ибо сцудья Украиньі єто звание подонков и мерзавцев