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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авто (3455) Киев (15381) суд (20516) Труханов (116)

 Одессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест

Соломенский районный суд Киева после многочасового заседания избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором авто у этого суда 16 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд уточнил, что Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

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В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство. Также было еще одно ходатайство об отводе судьи, позже - прокурора, но они не были удовлетворены. Защитники, кроме того, просили освободить из металлического бокса задержанного, чтобы он мог вместе с адвокатами продолжить участие в заседании. К конце концов судья Вадим Сенин позволил это сделать.

Сторона защиты просила суд не оставлять задержанного под стражей, а применить к нему смягчающий меру пресечения, в частности, домашний арест или личное поручительство.

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Двое народных депутатов, среди которых Игорь Луценко и Егор Соболев, а также один помощник народного депутата Андрея Левуса согласились взять Анатолия Мазура на поруки.

Прокурор настаивал, чтобы задержанный остался под стражей на два месяца без альтернативы внесения залога.

Сам Анатолий Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а применение смягчения меры пресечения в отношении себя просил из-за того, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.

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Напомним, 16 февраля полиция сообщила о задержании 35-летнего Анатолия Мазура, который разбил топором 13 автомобилей у Соломенского суда в Киеве. Сам человек при задержании не оспаривал содеянное.

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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15 февраля под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц. После словесной перепалки произошла стычка с полицией. Были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги. 17 февраля на поруки отпустили активистов движения "Визволення" Николая Чудовского, Луку Чкнетия и Александра Федорченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3051044
 
 
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Не очень умно поступил... совсем не умно. Так что это даже заслуженно.
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Конечно не умно,умно было бы хозяев тех тачек рубить ...
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Прямо скажем - это тоже не самый лучший ход.
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Та ты шо ? Может судьям предложишь еще зарплаты поднять ?
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Та не, просто не считаю бессмысленные действия эффективными.
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Он хоть что-то пытается делать в отличие сидящих и считающих...
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Звичайно - коні не винні !
А зі суддями вже давно пора порозбиратися ....
Тільки не треба говорити - що вони різні , і серед них і чесні трапляються )

Як у відомому анекдоті - "ну добре , переконали , нехай погані - в поганих гробах , а хороші - в хороших гробах!"

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Наоборот.
Трухановская титушня жрет от пуза за бюджетный счет.
А патриотов закрывают по тюрьмам и домашним арестам.
Да здравствую рехвормы патриёта липецкой фабрики порошенко! Ура, товарисчи!
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Мазур станет лакмусовой бумажкой всех реформ от пети. Его поступок можно по-разному оценить. Но именно на примере Мазура видна вся ситуация и климат в стране.
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Действия Мазура спонтанные. Вот так и резать начнут - тихо, спокойно и вдруг.... понеслась!!!
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Теперь судьи, прокуроры и вся остальная нечисть к нему на дом будут гонять машины на рихтовку?
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Всего лишь 13 мерсов. А насыров 2 милярда куда-то просырил и как с гуся вода. Или например Розенблат -уже без браслета.
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Трухлявый сепар ворует миллионами - ни залога, ни ареста. Иди - обворовывай Одессу дальше.
Кстати, взятый на поруки депутатом от Блока Панамских Проституток интернет-мошенником голубовым трухлявый не успел открыть первое заседание горсовета, как сразу объявили поднятие тарифов на холодную воду в Одессе.
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А как ты думал Он пятдесят дней отсутвовал Соскучилась душа без ротэрдамливания одеситов Можно сказать притомилась Ну и конечно Петручио после получения бабла Передал через посредника Так держать труха е....чи их
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Не давай непрошеных советов - не узнаешь куда тебе идти, лживый рашист.
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Начіплювати ярлики і відповідати образами- типова риса російського троля.
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Врать и провоцировать типичная черта лживого рашиста типа тебя, кацапский бот.
Я тебя мало натыкал носом в твою ложь в соседней теме, клеветник? Ты еще и сюда приперся?
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Клиф, я порадив тобі виходити і протестувати проти Труханова. Але інтернет-Воїни вважають за краще сидіти перед монітором і сипати образами під ніками.
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Я не нуждаюсь в советах, от лживой платной подстилки из ольгино-минстець.
Но дабы ты заткнулось, персонально тебя проинформирую: я завтра (уже сегодня) буду на Приморском бульваре.
Одессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 9750
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Судячи з тла оголошення, це буде Майдан комуністів?
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Ты замахнулся на святое - на баксы, их то надо судьям как-то с Насирова выжать.
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...а у нас тут, до Нового года, кто-то в Вюрцбурге 600 машин поцарапал в одну ночь -- капоты и двери... ...и на прошлой неделе окло 100... -- ущерб 200 000 евриков... ...ищут, пока, ирода...
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адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. Источник: https://censor.net.ua/n3051044

Какой беспристрастный прокурвор! Одессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 5347
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судейские машины стоят миллионы и никто не проверит за какие деньги они были куплены за этими машинами загубленные судьбы и выпущенные за деньги преступники.
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Короче попал чувак на бабки. Пересрал сильно видимо, если всё семейсво прирлёл к делу.
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Еще надо разобраться откуда у этих судей мерсы. А НАБУ?
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В следующий раз пусть купит ВИНТОРЕЗ .Это будет на много эффективней.
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А может Костяна Гризодудо в компанию возьмет?
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В знак підтримки дій Патріота кожен Патріот має розбити 30 автомобілів!
Бажано, на євробляхах.
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Пошалил от души. Но в правильную сторону. Ваааще так можно было бы во многих судах наших устроить сплошную раздолбайку авто - впрочем, денежка на ремонт у судей нашлась бы, не только же одного Зварича в свое время миллионами "засевали".
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Скоро очень, скоро у нас отменят тюрьмы, так как всех бандитов, взяточников и прочий мусор будут отправлять под домашний арест и за всех будут поручатся депутаты или всякая шушера.
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Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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чЛЕНИН МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ зарубил 30 млн. людей всего за 5 лет...с 1917 г.
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Каждый член РСДРП сидел в Царской тюрьме от 3 до пяти раз,включая чЛЕНИНА и СРАЛИНА Джугашвили... Одессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 939
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всю жизнь на печке пролежать, мозоль на заднице отращивать,
потом отобрать у того кто работал, a его самого грохнуть - в етом вся кацапня.
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Поки українці воюють, ти цілодобово постиш картинки на Цензорі.
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старый совдеповский фильм Джек Восьмеркин - Омериканец.. кто работает,тот не ест.
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Є така стара українська традиція - знешкоджувати машини суддів. Одні їх палять, другі викрадають, а треті рубають сокирою.
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Мазур - молодца! Конечно, судейские ему отомстят, но после каждой такой акции бздят всё больше и больше. А шо если следующий мазурик вместо топора "Шмель" принесет?
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На РАБссии скоро выйдет на Свободу по амнистии насильник-убийца 18 женщин...
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строчно. принять закон или лутше конституцию. о правах автомобиля. и о защите чести и достоинтва барыжных тачек.
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...Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало - без снотворного уснул!

(с) Вл. Высоцкий
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Что это пидрило делало с топором в Киеве? Ахуеть новость! Хуйло с топором бегает по улице и бьет машины, а судьи ему дают домашний арест. Этому долбоебу заплатили за шум около суда, а теперь ещё заплатят за побочные явления!!!! Куда смотрит нацдружина и С14, что, нельзя было ему в колено выстрелить когда с топором бегал? Где власть бля???
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разве повреждение авто сцудьи Украиньі или самого сцудьи
єто преступление ?
просто Гражданин сделал то, что обязан сделать каждьій,
ибо сцудья Украиньі єто звание подонков и мерзавцев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдессит Мазур, который топором разбил 13 авто под Соломенским судом в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест
 
 
 
 
 
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