 Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист

Об этом министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил на Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы поймем, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого", - сказал он.

Отметим, 7 декабря 2017 года состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём на полях заседания Совета Министров ОБСЕ в Вене. Главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2018 году, инициатив Украины, в частности, в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым Украиной участком украинско-российской границы.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на на Донбассе.