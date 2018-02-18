 Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист

Об этом министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил на Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы поймем, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого", - сказал он.
Отметим, 7 декабря 2017 года состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём на полях заседания Совета Министров ОБСЕ в Вене. Главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2018 году, инициатив Украины, в частности, в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым Украиной участком украинско-российской границы.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на на Донбассе.
- Старик, а у вас в Осетии Рошен есть?
- Нет.
- Будет!
А во вторых о совместном оборонном союзе. Швеция не член NATO, как и Украина, а провокации "засрашка" не прекращает, регулярно заползая в воздушное и морское пространство Швеции.
А то поговорили и забыли:
«Грифон» имеет «наклон» к своего рода «партизанской войне» в условиях, когда силы противника преобладают. Характерная особенность самолета - способность садиться на шоссе и дороги. Долгое время Швеция готовилась противодействовать массовому вторжению на свою территорию советских войск, и «Грифон» спроектирован с учетом этой специфики. Вся территория Швеции усеяна сетью небольших замаскированных военных составов. В условиях, когда враг захватил практически всю территорию, «Грифон» приземляется на дорогу возле любого пункта снабжения, или наземная мобильная команда из пяты людей из грузовика заправляет самолет горючим и перезаряжает его на протяжении десяти минут, после чего «Грифон» может немедленно подняться в воздух и продлить борьбу. Не нужно много думать, чтобы понять, почему такая тактика актуальна и для нашего войска учитывая потенциальные военные угрозы Украине».
Решение о постепенном выводе из боевого состава Ту-22М3 было принято в октябре 2000 года. К апрелю 2006 года были ликвидированы все 60 «Бекфайров» и утилизировано 423 ракеты Х-22 к ним. Работы проходили в рамках «Программы совместного сокращения угрозы» при помощи американской фирмы «Рейтеон» и при финансировании США.
Винищувачі ВПС Ізраїлю вразили 6 об'єктів руху «Хамас» у секторі Газа у відповідь на підрив бойовиками фугасу на кордоні з анклавом.
«Усього атаковані шість цілей, які належать терористичній організації: диверсійний тунель, що веде з району Зейтун в Газі на територію Ізраїлю, військову базу «Хамасу» в районі Нецарім, де велася підготовка елітних бійців і було налагоджено виробництво зброї та боєприпасів, а також військовий об'єкт в районі Хан-Юніса», - йдеться у заяві.
«Авіаудари стали відповіддю на підрив на фугасі ізраїльського армійського патруля, який стався в суботу вдень, 17 лютого, на кордоні з сектором Гази. У результаті підриву четверо ізраїльських військовослужбовців отримали поранення», - підкреслює прес-служба.
Ізраїль мае головнокомандувача, а не торгового партнера терористів.
А при чём тут россия , она же не является стороной конфликта???!!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3051043