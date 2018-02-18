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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист

Швеция будет готова направить войска в миротворческую миссию ООН на востоке Украины, если Россия и Запад согласятся.

Об этом министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил на Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы поймем, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого", - сказал он.

Отметим, 7 декабря 2017 года состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём на полях заседания Совета Министров ОБСЕ в Вене. Главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2018 году, инициатив Украины, в частности, в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым Украиной участком украинско-российской границы.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3051043
 
 
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Всмысле? если там стрелять не будут?😀
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Швеция была в Боснии, Косово, Мали, Афганистане, в Сомали, в Конго вели бои реальные. Проводила тренировки украинских офицеров. В Азове было пару шведов. Не сцы. Трусы постирай воитель. давно с АТО откинулся? В Мали 2 года без потерь там где чадовцы, уганда, даже датчане и имели потери. ООН им платит по шведским расценкам за то что они умеют воевать.
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Teбе же сказано: не хами. Зря тебя шведы пустили к себе; ты ещё не дорос до цивилизации.
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Только муслимов из Мальмё не присылайте.
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В шведской армии мало мусульман и солдаты проходят тест на лояльность. Если там и будут мусульмане то такие как надо. Иди кенгуру вы..еби умник. Нехер тебе в наши шведские ебеня лезть, кенгуроеб.
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Хамское отродье, какой из тебя швед. Так, габонец.
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Швед из меня по паспорту генетически я русский человек, а ты русская свинья - мамка мне рассказывала что когда люди из россии убежали там казапских свиней вывели с лишней хромосомой.. я мечтаю чтоб на домбас заслали чадовцев или габонцев. потом у вас блй..дей до самого краснодара загорелая лугандосия будет. Историческая справедливость
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"генетически я русский человек" - вот это заметно, да...

Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист - Цензор.НЕТ 4110
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aquarius580 самые главные атрибуты упущены: водка, табак, строченый ватник, ушанка и балалайка.
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Да и без атрибутов хорошее отображение.
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Ну где-то так, но зубы целые, волос нет есть шапочка черная. одет в джинсы wrangler, и курточку Helly Hansen черную, люблю скейт, сноубординг. На заднем плане не хватает Стокгольма, пристани с моей яхтой, маленький спортивный звездник, V50, Серферского буса с кайтами. Или может вейк парка в арланде...А в принципе похоже так фигура, руки, ноги..На ногах сапоги Тимберланд высокие, кстати. Но в целом да...А чего ты мусульман с Мальме боишся? Я не слышал чтоб они как чечены русню на бутылки здесь кого-то садили. И на рамадан перекрытых улиц не видел как в Москве. я смотрю таджики узбеки и чеченцы сильно лишнехромосомных опустили. Не бойся. Нормальные у нас муслимы.
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У них есть своя земля; зачем им христианские земли.
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Ну и что? Шведские девочки хорошо воюют. Не хуже еврейских. Что что а армия у нас ОК. Численность бы увеличить
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Никто не против. А воевали-то где, что б с еврейскими сравнивать?
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Афганистан, Косово, Босния, Мали, Сомали, Конго
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В Афгане воевали только совок и штаты. Не нужно путать войну с миротворческими миссиями! ок? Израиль воевал. Швеция - нет! Не нужно приписывать себе чужие заслуги! Сколько артобстрелов или бомбардировок пережили ваши доблестные войска? Война против обезьян с гранатами войной не считается.
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P.S. У Израиля была своя война. Никоим боком к Афгану их отнести не хотел. Простите, если нечетко выразился.
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Я себе ничего не приписываю, Тебе из за компа виднее. Не воевали так не воевали. значит габонцы или чадовцы к тебе придут. Они точно воевали всю жизнь с 7-8 лет до 50.. И диды ихние тоже. пока ты за компом сидишь пол-дамбаса загорелых детей будет бегать. Папки ихние тебя на ужин приготовят.
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А ты о чем? Да, бывало обижали меня в детстве.Но это давно уже было. Так о чем ты? Что ты хочешь сказать? Что в швеции плохая армия? Что я приписываю себе чьи-то заслуги? Что тебя не устраивает? Что шведские девочки умеют воевать? Тебя это раздражает? Или ты хочешь быть принцессой, как Магдален? Ты был в Афгане? Шведские девочки были. Я знаю некоторых лично.
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Не хотел обидеть. Извини. Но просто сравнение с Израилем было некорректным. Я очень уважаю Ваших женщин, в том числе и принцессу. И они реально заслуживают уважения. Но вот "воевали" они всегда за сильную сторону (я это называю - поддерживали). В лугандоне может случиться наоборот.
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Я войну хотя бы видел. Вблизи. И град видел, и авиацию, и арту. И последствия... И Израиль тоже видел и видит. Так кто тебе дал право сравнивать?
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Так и что теперь? Дальше что? От того что ты видел что-то ты считаешь что кто-то не видел? Видели. Грады -нет, ракеты, гранатометы, самоубийц смертников. Некоторые погибли. мальчики и девочки. В перестрелках были. Отбивали атаки талибанов. девочки тоже. В чем твоя проблема?
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Как тебе объяснить? Только без обид. В нашей войне очень мало людей гибнет от автоматов и смертников - это не та война. И в перестрелках тоже редко гибнут. У нас основные потери от арты, снайперов и ДРГ. И полагаю, что такого опыта у ваших девочек нет. И уверен, что я прав.
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Или вам Россия Казахстан Белоруссия по душе? Беларуссы еще меньше воевали и Казахи. Русских нельзя..Нет, определенно нужны воины с опытом артобстрелов, ну да, Конго, Нигерия, Зимбабве, Мозамбик, Ангола. Покатит. А что будет даже символично Уганда не бросает братьев с Луганды и Домбабве?
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БелаРУСЫ и казахи себя воинами не провозглашали. И Вам не советую. Увидите артобстрел вживую - обосретесь - даю гарантию. И не исключено, что ваши барышни тоже.
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От артобстрела обсераются только в первые разы. постираются. Не ссы. Кто мне дал какое право? Я говорю то что знаю. Нахера мне вообще у какого то говнюка контуженного права на что-то спрашивать? Я твою жену трахать не собираюсь. Не надо думать что ты храбрее всех. Знаешь АК5? Моя жена может из него за 100м сердце выложить на мишени за пару секунд. Это не калаш вонючий с которым я тоже в свое время 2 года пробегал. Броник хороший. Форма хорошая, ботинки хорошие. Подготовка ох...енная. Что ты хочешь? Все воюют и все обстреливаются. Только разница в том что у шведов вооружение хорошее. Дисциплина, мотивация и нет дедовщины.
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Извини, если обидел. Я просто говорю, что у Вас слабое представление о нашей войне ( если ты понял о чем я говорю). Воевали с ружьями на перевес в 2014. Сейчас - нет. Потери от снайперов и минометов. Если пойдет активная фаза - добавится арта. Броники здесь слабо помогут.
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Войска ООН вводятся так что активная фаза маловероятна. Но вводя войска ООН рассчитывает, что активная фаза может наступить и вводится план Б. Поэтому я Думаю в Украине План Б будет на территории Румынии или Польши. Никто не вводит войска просто так. Там есть разведка, полиция, военные патрули на легкой бронетехнике, вертолеты, самолеты, может ПВО минимальное. миссия ООН не рассчитана на грады. на грады рассчитана поддержка. Авиация, штурмовики, ракетная артиллерия по плану Б.Минимально. Чтоб эвакуировать миссию. ООН не рассчитана сдерживать широкомасштабные наступательные акции. Для этого есть ВСУ. Увы когда начнутся грады то это дело ВСУ защищать и себя и миссию ООН. Но это вовсе не значит что все поусераются и разбегутся. Там профессиональные военные.
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Далее стратех, например в Афгане были датские Апачи. Или ты думаешь что кроме казапобыдла никто воевать не умеет? Что все блть бегут от градов? Нет. На грады если что есть ракетные удары, авиация. Которую применят ради шведов. Поверь мне. И вкатают рашке такие санкции если она применит грады на зоне конфликта, что мало не покажется. О чем ты? Что ты д Артаньян? А чего тогда лугандон не освободил и войска ООН туда надо вести?
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У нас арта противника расположена в жилых кварталах. И вокруг нее дети хороводы водят. Причем это я тебе без приколов говорю - на полном серьезе. Это - гибридная война. Здесь нет конкретного врага в вашем понимании. Точнее он есть, но он в толпе. Здесь АТО - это правильное определение. Вот только у террористов есть весь арсенал вооружения.
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Они не войдут пока не начнут убирать арту и ополчение. Почему я за швецию - они профи в этом деле. И бронетехнику они перед детьми и женщинами не остановят и на крики жещин о помощи не пойдут им помогать через минное поле. Там четко сказано что неадекватным населением надо жертвовать. Кроме того у них хорошая разведка. Т.е если рашка будет нае..вать, они скажут об этом с доказательной базой и их услышат. Нае..ть их не получится, но если рашка просто не будет выполнять обязательства они уйдут. А на рашку применят санкции. Еще более жесткие. Т.е в принципе без политической воли рашки ничего не начнется. А если есть политическая воля то ООН просто зачистит террористов, проследит за выводом оружия и перекроет границу. Будет выяснять есть ли диверсанты (наверняка будут) и обезвреживать их если надо путем уничтожения.Но! Одних шведов на донбасс не хватит. Более 5000 швеция никогда не поставит, а там надо 30.
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А вот это уже диалог. Говоришь все верно. И хорошо бы если бы так и получилось. Но... Без рашки конфликта бы там не было. И как только она уйдет - его не станет. Т.е. если будет политическая воля рашки - конфликта вообще не будет и миротворцы совсем не нужны. Поверь, я сам оттуда и знаю о чем говорю.
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Кстати, по поводу твоих убеждений.... Фильм американский то ли "Око в небе", то ли что-то подобное видел? Суть: толпа террористов собралась в одном маленьком доме, на смертника одевали пояс шахида, но ни один политик не мог взять на себя ответственность за удар высокоточной ракетой,хотя количество пострадавших было бы минимальным. И там была озвучена гениальная фраз, что если смертники подорвут себя и окружающих, то это сделаю не я (хотя количество предполагаемых жертв исчислялось десятками), а девочку убью я! Не по теме, просто вспомнилось... Фильм кстати хороший.
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В Ираке воевали тоже только штаты. Все остальные были лишь группой поддержки.
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Да хорошие шведы солдаты! Тут главное выдержка и непредвзятость, а не умение воевать.
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У них крутая гаубица есть на колесном шасси.
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Не надо никаких гаубиц. Для миссии ООН достаточно легкой бронетехники, ракетной артиллерии, вертолетов, зенитных батарей, дронов. Там высокоточные удары, зачистка, поддержка с воздуха. Они должны уничтожать террористические группы, нести пограничную службу, патрулирование. Если их начнут утюжить градами они отойдут и запросят помошь адекватную. В таком случае с Польши или прибалтики авиаподдержку.
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Вот это уже другой разговор. С этим согласен на 100%. Миротворческая миссия - это миротворческая миссия, а не супервоины.
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Все помнят голландских миротворцев в Сребренице, которые отсиживались на своей базе во время резни, и даже выгнавших оттуда мусульман, которых потом убили боснийские сербы
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Шведы в Косово хреначились саперными лопатками несколько часов когда православный храм хотели косовары разграбить. А немцы убрали танки.Ничего отогнали.
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Лучше бы Украина со Швецией о другом договаривались. Во первых об организации производства на одном из авиазаводов Украины https://youtu.be/sxMYFYDNF_g
А во вторых о совместном оборонном союзе. Швеция не член NATO, как и Украина, а провокации "засрашка" не прекращает, регулярно заползая в воздушное и морское пространство Швеции.

А то поговорили и забыли:
Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист - Цензор.НЕТ 9835

«Грифон» имеет «наклон» к своего рода «партизанской войне» в условиях, когда силы противника преобладают. Характерная особенность самолета - способность садиться на шоссе и дороги. Долгое время Швеция готовилась противодействовать массовому вторжению на свою территорию советских войск, и «Грифон» спроектирован с учетом этой специфики. Вся территория Швеции усеяна сетью небольших замаскированных военных составов. В условиях, когда враг захватил практически всю территорию, «Грифон» приземляется на дорогу возле любого пункта снабжения, или наземная мобильная команда из пяты людей из грузовика заправляет самолет горючим и перезаряжает его на протяжении десяти минут, после чего «Грифон» может немедленно подняться в воздух и продлить борьбу. Не нужно много думать, чтобы понять, почему такая тактика актуальна и для нашего войска учитывая потенциальные военные угрозы Украине».
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В Швеции пятая колонна из рашкиных свиней -комунисты и зеленые, да и крайне правые тоже что-то мямлят. 25000 армия не способна отразить Наземную агрессию России. Поэтому я буду голосовать в этом году за тех кто хочет ввести Швецию в состав НАТО. Армия швеции поплностью адаптирована к НАТО и решение нужно только политическое. Кроме того введена всеобщая воинская повинность и восстанавливается резервная служба, чтобы за неделю в случае агрессии увеличить армию хотя бы до 100000. Пока нет такого. Есть "ополчение" называются простатитными войсками. Это деды до 65 которые регулярно ходят на сборы. Они как правило еще и охотники, оружие у них дома, лучше чем ничего, но и особых боевых задач они тоже не выполнят. Так, диверсантов ловить. Численности не знаю. Может 5-10000 не более. Наши зеленые мудаки по наущению рашки в 2008 хотели вообще упразднить армию. Сказали что "надо договариваться" Но увы и умеренные не развивали армию. Т.е сейчас идет восстановление армии.
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А наши с...ки повелись и армию почти уничтожили. Стратегическую авиацию вообще всю рашке отдали... Теперь пожинаем.
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Ну зачем врать. Стратегическую авиацию порезали на цветмет. Причем совершенно диким способом. Экскаваторами и бульдозерами.
Решение о постепенном выводе из боевого состава Ту-22М3 было принято в октябре 2000 года. К апрелю 2006 года были ликвидированы все 60 «Бекфайров» и утилизировано 423 ракеты Х-22 к ним. Работы проходили в рамках «Программы совместного сокращения угрозы» при помощи американской фирмы «Рейтеон» и при финансировании США.

Мы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист - Цензор.НЕТ 6002
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Рабочие Тушки полетели в рашку вместе с экипажами и их семьями. Это точно. Может не все - не знаю.
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Подозреваю что американцы просто купили украинских высших чиновников. Незадорого. Прекрасная операция американских спецслужб.
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Еще раз: рабочие самолеты были переданы (или проданы) рашке, вместе с пилотами. Каким боком здесь американские спецслужбы? Бредите?
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Проданы вместе с пилотами?) Я знаю что вы с упрямством осла будете твердить свое. Дайте хоть какую-нибудь ссылку, чтобы я поверил вам. А то вы уже начинаете нервничать. Явный признак того что вы все сами придумали.
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Если Раша согласится, то миротворцы там будут нужны как потешные войска, а если нет, то от этих шведов останутся только ножки да рожки, как бы тут русское хамло из Швеции их не защищало. У сепаров есть рашкино ПВО и артиллерия, и опыт войны с ЧАДовскими абизянами, вооруженными калашами и РПГ тут особо не поможет, у ВСУ опыта в этой войне намного больше. ВСУ не хватает высокотехнологичного и высокоточного вооружения и нормального Генштаба.
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РАБссиянского быдла в Украине нет,и быдло ЧВК Вагнеров ИХТАМНЕТов тоже...подохли что СССР
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Ізраїль у відповідь на підрив фугасу завдав ударів по сектору Газа
Винищувачі ВПС Ізраїлю вразили 6 об'єктів руху «Хамас» у секторі Газа у відповідь на підрив бойовиками фугасу на кордоні з анклавом.
«Усього атаковані шість цілей, які належать терористичній організації: диверсійний тунель, що веде з району Зейтун в Газі на територію Ізраїлю, військову базу «Хамасу» в районі Нецарім, де велася підготовка елітних бійців і було налагоджено виробництво зброї та боєприпасів, а також військовий об'єкт в районі Хан-Юніса», - йдеться у заяві.
«Авіаудари стали відповіддю на підрив на фугасі ізраїльського армійського патруля, який стався в суботу вдень, 17 лютого, на кордоні з сектором Гази. У результаті підриву четверо ізраїльських військовослужбовців отримали поранення», - підкреслює прес-служба.
Ізраїль мае головнокомандувача, а не торгового партнера терористів.
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Россия на шведов или кого-то другого, кто не приимет руського мира не согласится. Не дай Боже наши согласятя на белорусов, это тот же руський мир, но в Беларуси и бацька в Беларуси ничего не контролирует.иЕсли он тольо скажет, что разворачивается к Западу, у него тут же будет инфарт, там все контролируется фсб.
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Населенный ватоцефалами Лугандон Украине не нужен. Всех за порберик и границу на замок. Никаких миротворцев.
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Швеция будет готова направить войска в миротворческую миссию ООН на востоке Украины, если Россия и Запад согласятся.
А при чём тут россия , она же не является стороной конфликта???!!!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3051043
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы отправим своих миротворцев на Донбасс, если поймем, что миссия может помочь, - министр Швеции Хультквист
 
 
 
 
 
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