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 Необходимо рассказывать детям про войну и объяснять, что Россия - враг, - Сыроид

Украинские дети должны знать про войну и с детства готовиться защищать свою страну от российской агрессии.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире телеканала Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы можем выжить? Если мы будем от рождения учить детей тому, что мы имеем соседа, который наш враг, и мы должны быть готовы от нашего рождения до нашей смерти, сколько бы мы не прожили, различными способами это государство защитить", - подчеркнула Сыроид.

Поэтому она не понимает тех родителей и те учебные заведения, которые решают не рассказывать о войне своим детям.

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"А у меня вопрос: а когда они этим детям говорить о войне? Тогда когда этих детей повестками в окопы позовут и они вдруг - ни с того, ни с сего - выяснят, что у них есть враг? И они будут переживать эту ломку сознания. Надо быть честными. И надо жить с этим", - отметила вице-спикер.

Она также напомнила, что протяженность границы с Россией на сегодня достигает 6 тыс. км, учитывая Беларусь, где "расположены российские базы", а также Черное море.

Читайте: Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии"

Источник: https://censor.net.ua/n3051042
 
 
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Какая на фиг ненависть? Прозрей. Тебе так хочется "бороться" со всеми? Ну, конечно же! - "все кругом враги и что то против вас замышляют"... Мне просто по фиг еврейский нарциссизм и еврейская паранойя. В молодости дрался один против 5 защищая еврейского мальчика, а сегодня я бы с удовольствием дал бы по харе нашим коррумпированным жидам. У меня несколько друзей детства и юности в самом Израиле, которые каждый год приезжают в гости. Пару человек все еще живут в Киеве. Но все они вполне адекватные и хорошо образованные люди, а не обдолбанные на всю голову сионисты. За много лет жизни за границей я никогда не встречал ни одного сиониста. Видимо там они "в подполье" и никогда не выпячивают свое еврейство. Это просто никому не интересно. Если бы ты попытался в таком тоне общаться с британцем, то тебя бы морально уничтожили просто так, ради интеллектуальной забавы.
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Я почти каждый день общаюсь с очень разными людьми, среди них есть и американцы, британцы, канадцы, индийцы, болгары, чехи, китайцы. Часто езжу к ним в командировки. И не тебе мне рассказывать что и как было бы общаясь я с британцами.
Ты живешь в маленьком больном и злобном мирке шизофреника . Мне в принципе плевать, но, иди к врачу, у тебя реально не все в порядке с головой.
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Твой сионистский мир в твоей башке. Наркотик который всегда с тобой. Не удивительно, что именно евреи дали миру Мазоха.
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Главное что мой сионистский мир в голове, это полная противоположность тому ментальному унитазу из злобы и ненависти в котором ты плаваешь в своей шизофрении.
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Глупые вы. Вам до сих пор кажется что все ведутся на хуцпу, а сайаним в каждой стране все порешают.
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Так что не надо тут сравнивать нас с арабами, Украина это Украина.
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Надо еще и как и объяснять. К тому же не только про них.Например откройте Библию, там вообще евреям на пальцах объясняют с каким народом как себя вести, кому давать в долг, кому не давать. Просто и доступно, чтобы даже ихнему самому отсталому от дел дошло.
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В Бога верят.Но не в Исуса Христа.Иудаизм,если что.
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Вот, ветхий завет, я читал его , полностью взят с иудаизма ,входит в Библию ,что ты мне запариваешь тут что они отрицают?Отрицают только Христа. Я там знаю как ваши талмуды называются? У нас это называется Библия, так что отстань со своими терминами. Я не намерен вникать в такое, я вообще уверен что на том свете будут реки из алкоголя и девки голые 1000 штук на каждого.
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А жінкам по скільки чоловіків припаде ? Шоб я знала.
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Якщо будете добре себе вести, то й до Вас черга дійде
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У евреев в Танахе нет Нового Завета, нет греческих имен вместо еврейских, молитва на изображение или статую считается идолопоклонничеством, запрещено миссионерство (то есть, крестить Русь евреи не могли) и еще множество, множество различий.
И да, запрещено давать в долг под проценты своим и еще сказано что своим лучше дарить.
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О ,Боже!!! Ну что ты пристал? В Библии есть эта твоя Танаха, "Ветхий Завет ", ты же услышав слово Библия, набросился на меня. Там два завета в одной книге , один тот что вы подтверждаете, второй же тот что отрицаете.
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Клим

"Интересно, как можно объяснить детям, почему президент Украины ведет бизнес в стране - агрессоре и оккупанте, создает врагу рабочие места и платит налоги на убийство украинцев, участвует в совместном гешефте с медведчуком по сжиженному газу от роснефти, барыжит кацапским топливом на пару с курченко, высказывает соболезнования врагу и т.д.?"

Еще сложнее об,яснить, как можно иметь с оккупантом и убийцей ПОЛНЫЕ, СЦУКА, ДИП.ОТНОШЕНИЯ с евойным посольством в центре совственной столице. Какой-то запредельный цинизм, лицемерие и подлость. Удивляете, хохлы. Бабло не пахнет, да? Даже кровью собственных солдат...
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Очень даже просто объяснить. И я своим уже объяснил. Президент - член коррумпированной этнической преступной группировки евреев и полуевреев которые захватили власть в Украине. Никогда за всю историю человечества еврей не делал чего то полезного для других народов. Только для евреев.
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Неправда. Опенгеймер дав всьому людству ядерну зброю.)))
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согласен на 100000000000000000000%, порошенко и его шайка страшнее путина для украины
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Просто сказать что нынешнему президенту деньги важней Украины.
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Сыроид говорит что надо быть честным - вот тогда дети и поймут - где дерьмо и как правильно жить надо .
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Не верю в искренность сыроид, садового, .... и всей ОПГ (организованная преступная группировка) под назвавнием "самопоміч" ! Эти внутренние враги - опаснее московских.
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Слово "кацап" у будущих поколений должно ассоциироваться с такими словами как гонорея,спид,язва и т.д.
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Шариковское быдло о политике речуху толкает Необходимо рассказывать детям про войну и объяснять, что Россия - враг, - Сыроид - Цензор.НЕТ 5341взять и поделить...
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Дети должны с рождения усвоить что московия это ВРАГ на все времена и точка.
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а банда иудеев во главе с парашенкой- друзья всех детей ?
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Осудите сначала себя самого,
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.
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Кацапчик,что ты крыса кацапская тут делаеш?Тебя падлюку ждут дома в московии.
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Россия враг , но купите наш товар, качайте газ через нас,дайте транзит на китай,не выгоняйте наших роботяг .
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Владимир Путин:«У нас есть люди крайних взглядов, националистических, как в России, так и на Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически» но,..
Антон Красовский: "украинцы идиоты и подонки".
Яна Поплавская: "Не давать слова этим уродам"
Олег Табаков: "Они в каком-то смысле убогие".
Иван Охлобыстин: "Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!"
Михаил Хазин: "Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить".
Владимир Познер: "Я плохо знаю Украину, но знаю, что в сталинских лагерях среди надзирателей было много украинцев".
Илья Резник: "В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо"
Владимир Жириновский: "Украина хуже самой отсталой африканской страны".
Никита Михалков: "Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли. В Украине сейчас тоже самое, что в Германии 30-40-х годов".
Владимир Меньшов: "Русофобская Украина не возродится".
Гарик Сукачёв: "Украина распадётся".
Шура: "Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили".
Николай Расторгуев: "Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество".
Станислав Говорухин: "Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди".
Владимир Соловьёв: "Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти".
Александр Дугин: "Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю"
И каждый день уже три года: "Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы".
Михаил Хазин: "Все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России? Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично - выгнать"
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согласен, но ПРАВДУ надо говорить так же и о 2-й Мировой, а не о том как вяликая орда "защитила" весь Мир.
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Когда власти надо защитить свои активы, из народа делаю патриотов.
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Немцы тоже были для своих соседей врагами больше 50 лет.
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Что ж Сыроид, если "надо быть честными" , тогда пора тебе подруга в окопы. И своих 450 жирных барбосов не забудь. Да и вообще про "честность" можешь почитать у Юлиана Семенова. Там все ясно, коротко и честно сказано про "честность".
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Десять миллионов съездило в Польшу , чтобы выжить . Поезд Киев-Москва самый прибутковый маршрут Укрзализныци . ШО ВОНО НЭСЭ ??????
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https://www.obozrevatel.com/crime/iskusstvo-gibridnoj-vojnyi-ukrainskij-voennyij-obyasnil-pochemu-kryim-otdali-bez-boya.htm - а что сказать детям, если до сих пор люди сливавшие Крым а потом Дон-
басс спокойно могут давать интервью по сути занимаясь спихотехникой. Я понимаю что эти
"деятели" не были задействованы в качестве агентов - им просто сказали залезть под лавку
и сидеть тихо пока всё кончится. Они так и зделали. В отличае от тех кто полёг первыми на
Донбассе и имена некоторых мы никогда не узнаем, а некоторые никогда не получат УБД........
потому шо у них нет никаких доказательств........ А у этих есть..... Оне "воевали"................ Да и
ещё устав както хуёво написан - поэтому пришлось здать Крым........
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Сыроид излагает все логично. Непонятно другое: Россия отжала Крым, развязала войну на Донбассе - а в Украине есть 4 российских консульства, непонятное количество всяких организаций типа Россотрудничества (с кем и зачем?), ненационализированное имущество РПЦ МП( натуральная пятая колонна) и много-много подобных других непонятных фактов. Кто-то же должен это видеть и решать подобные проблемы. разве нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо рассказывать детям про войну и объяснять, что Россия - враг, - Сыроид
 
 
 
 
 
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