 Необходимо рассказывать детям про войну и объяснять, что Россия - враг, - Сыроид

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире телеканала Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы можем выжить? Если мы будем от рождения учить детей тому, что мы имеем соседа, который наш враг, и мы должны быть готовы от нашего рождения до нашей смерти, сколько бы мы не прожили, различными способами это государство защитить", - подчеркнула Сыроид.
Поэтому она не понимает тех родителей и те учебные заведения, которые решают не рассказывать о войне своим детям.
"А у меня вопрос: а когда они этим детям говорить о войне? Тогда когда этих детей повестками в окопы позовут и они вдруг - ни с того, ни с сего - выяснят, что у них есть враг? И они будут переживать эту ломку сознания. Надо быть честными. И надо жить с этим", - отметила вице-спикер.
Она также напомнила, что протяженность границы с Россией на сегодня достигает 6 тыс. км, учитывая Беларусь, где "расположены российские базы", а также Черное море.
Ты живешь в маленьком больном и злобном мирке шизофреника . Мне в принципе плевать, но, иди к врачу, у тебя реально не все в порядке с головой.
И да, запрещено давать в долг под проценты своим и еще сказано что своим лучше дарить.
"Интересно, как можно объяснить детям, почему президент Украины ведет бизнес в стране - агрессоре и оккупанте, создает врагу рабочие места и платит налоги на убийство украинцев, участвует в совместном гешефте с медведчуком по сжиженному газу от роснефти, барыжит кацапским топливом на пару с курченко, высказывает соболезнования врагу и т.д.?"
Еще сложнее об,яснить, как можно иметь с оккупантом и убийцей ПОЛНЫЕ, СЦУКА, ДИП.ОТНОШЕНИЯ с евойным посольством в центре совственной столице. Какой-то запредельный цинизм, лицемерие и подлость. Удивляете, хохлы. Бабло не пахнет, да? Даже кровью собственных солдат...
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.
Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.
Антон Красовский: "украинцы идиоты и подонки".
Яна Поплавская: "Не давать слова этим уродам"
Олег Табаков: "Они в каком-то смысле убогие".
Иван Охлобыстин: "Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!"
Михаил Хазин: "Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить".
Владимир Познер: "Я плохо знаю Украину, но знаю, что в сталинских лагерях среди надзирателей было много украинцев".
Илья Резник: "В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо"
Владимир Жириновский: "Украина хуже самой отсталой африканской страны".
Никита Михалков: "Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли. В Украине сейчас тоже самое, что в Германии 30-40-х годов".
Владимир Меньшов: "Русофобская Украина не возродится".
Гарик Сукачёв: "Украина распадётся".
Шура: "Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили".
Николай Расторгуев: "Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество".
Станислав Говорухин: "Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди".
Владимир Соловьёв: "Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти".
Александр Дугин: "Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю"
И каждый день уже три года: "Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы".
Михаил Хазин: "Все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России? Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично - выгнать"
басс спокойно могут давать интервью по сути занимаясь спихотехникой. Я понимаю что эти
"деятели" не были задействованы в качестве агентов - им просто сказали залезть под лавку
и сидеть тихо пока всё кончится. Они так и зделали. В отличае от тех кто полёг первыми на
Донбассе и имена некоторых мы никогда не узнаем, а некоторые никогда не получат УБД........
потому шо у них нет никаких доказательств........ А у этих есть..... Оне "воевали"................ Да и
ещё устав както хуёво написан - поэтому пришлось здать Крым........