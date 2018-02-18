 Необходимо рассказывать детям про войну и объяснять, что Россия - враг, - Сыроид

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире телеканала Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы можем выжить? Если мы будем от рождения учить детей тому, что мы имеем соседа, который наш враг, и мы должны быть готовы от нашего рождения до нашей смерти, сколько бы мы не прожили, различными способами это государство защитить", - подчеркнула Сыроид.

Поэтому она не понимает тех родителей и те учебные заведения, которые решают не рассказывать о войне своим детям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму учат детей надевать костюмы радиационной и химической защиты. ФОТОрепортаж

"А у меня вопрос: а когда они этим детям говорить о войне? Тогда когда этих детей повестками в окопы позовут и они вдруг - ни с того, ни с сего - выяснят, что у них есть враг? И они будут переживать эту ломку сознания. Надо быть честными. И надо жить с этим", - отметила вице-спикер.

Она также напомнила, что протяженность границы с Россией на сегодня достигает 6 тыс. км, учитывая Беларусь, где "расположены российские базы", а также Черное море.

Читайте: Сыроид: "Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии"