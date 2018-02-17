 Три грузовика с гуманитарной помощью направили на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию линию разграничения пересекли 3 грузовика. Автомобили с грузом гигиенических наборов общим весом более 10,8 тонны, насосами и трансформаторами общим весом более 6,1 тонны от благотворительной организации "Человек в беде" направлялись по маршруту "Славянск - Донецк", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Напомним, 7 февраля в оккупированный Донецк та же организация направила 36 грузовиков гуманитарной помощи. 15 февраля линию разграничения пересекли 20 автомобилей с помощью от Красного Креста.

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