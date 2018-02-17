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 Три грузовика с гуманитарной помощью направили на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Пограничники зафиксировали пересечение линию разграничения тремя грузовыми автомобилями.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию линию разграничения пересекли 3 грузовика. Автомобили с грузом гигиенических наборов общим весом более 10,8 тонны, насосами и трансформаторами общим весом более 6,1 тонны от благотворительной организации "Человек в беде" направлялись по маршруту "Славянск - Донецк", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Напомним, 7 февраля в оккупированный Донецк та же организация направила 36 грузовиков гуманитарной помощи. 15 февраля линию разграничения пересекли 20 автомобилей с помощью от Красного Креста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051041
 
 
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Ну что, услышали б..ть! Наконец то....Хоть кто-то. И под бульдозер или под танк пиндосские подачки. С захеровским салютом.
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контрабаса там наверно больше половины будет, если не все
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"Подогревчик" обдроченцам погнали. С Украины. Убийцам Украинцев. Уверен на все 100%. простые люди НИЧЕГО не получат с той "гуманитарки".
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Много знакомых,родственники есть в Дыре-никто никогда ничго не получал.Кому идут эти все грузы?террористов снабжают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТри грузовика с гуманитарной помощью направили на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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