 Три грузовика с гуманитарной помощью направили на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию линию разграничения пересекли 3 грузовика. Автомобили с грузом гигиенических наборов общим весом более 10,8 тонны, насосами и трансформаторами общим весом более 6,1 тонны от благотворительной организации "Человек в беде" направлялись по маршруту "Славянск - Донецк", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Напомним, 7 февраля в оккупированный Донецк та же организация направила 36 грузовиков гуманитарной помощи. 15 февраля линию разграничения пересекли 20 автомобилей с помощью от Красного Креста.
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