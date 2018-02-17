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 Политика Украины
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Все про:дороги (1570) Нацполиция (6923) патрульная полиция (1058)

 Полиция начала патрулирование 7 автодорог в 5 областях Украины

33 экипажа полиции начали с сегодняшнего вечера патрулирование 7 трасс в Донецкой, Одесской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Кроме того, еще более 50 патрулей усилят безопасность на трассах, которые уже находятся в зоне обслуживания патрульной полиции. Всего же около 210 экипажей полиции патрулируют более 6300 км дорог международного и национального значения.

Полиция начала патрулирование 7 автодорог в 5 областях Украины 01

Кроме того, безопасность на дорогах страны обеспечивают полицейские на 38 дорожных станциях. Две из них также заработали сегодня. Это станции "Климентово" (72-й км Н-12) и "Криничанский" (152-й км М-04). Их обслуживают патрульные полицейские Сум и Днепра соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трассы международного значения в ближайшее время выйдут еще 210 нарядов полиции, - Князев

Теперь патрульные полицейские обеспечивают безопасность еще и на таких автодорогах:

Н-24 от границ города Николаев до границ города Вознесенск
М-03 от границ Донецкой области в Н-20
Н-20 от М-03 до границ города Краматорск
М-04 от границ города Александрия до границ города Знаменка
М-12 от границ города Знаменка до Т-2401
М-13 от границ города Кропивницкий до Т-2401
М-05 от границ города Одесса до села Знаменка
М-14 от границ города Мариуполь до границ Донецкой области
Н-20 от границ города Мариуполь до границ города Волноваха
М-17 от пересечения с М-14 до пересечения с Т-2206
Н-07 от границ города Сумы до международного автомобильного пункта пропуска "Юнаковка"
Н-12 от границ города Сумы до границ Полтавской области
М-22 от границ города Полтава 25 км в направлении Кременчуга
М-22 от границ города Кременчуг 73 км в направлении Полтавы

Смотрите: Патрульная полиция начала работу в Ковеле. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3051040
 
 
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Как все вовремя.. Интересно будет почитать завтрашние сводки с дорог в интервале до 12:00.. петя сцится..
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кто о чем,а вшивый о бане...Такие страшные аварии в последнее время,но все одно сюда надо притянуть преза
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Ну да а синие с корочками всех мастей вас не волнуют
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что б голодный народ на пенсию 1700 грн дороги не перекрыл .а диабетик думает разницы нет что 10 000 грн зарплата у мусоров ,что минималка 1450 грн ...только дибил скажет что не полицейское госсударство
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я ложил на эти приоритеты мусоров Конституция Украины гарантирует каждому свободное передвижение по Украине никакая вошь вам не имеет права перекрыть дорогу
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Здається, я знаю хто пише методички нашим місцевим Борцям з Порошенком.
...;Сейчас, после разрыва отношений с Россией и подписания, как я часто говорю, и это соответствует действительности, кабального договора о создании ЗСТ с ЕС, мы видим падение экономики Украины. Обвалилась национальная валюта, упали социальные выплаты, растет безработица и преступность, просто катастрофическое положение в гуманитарной сфере- отметил лидер Общественного движения «Украинский выбор - Право народа»...

;...В то же время Медведчук отметил, что сегодня Вашингтон полностью руководит НАБУ. «Это не только подтверждается, это очевидно, это уже давно не скрывается. Главы НАБУ и САП урегулируют свои конфликты в посольстве США… Еще раз повторю: я обеими руками за то, чтобы бороться с коррупцией. Но то, что нам предлагают, это не борьба с коррупцией, а сдача суверенитета», - заявил лидер «Украинского выбора»....

Зовсім без палєва. Поліція почала патрулювання 7 автодоріг у 5 областях України - Цензор.НЕТ 4909
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70 % быдла катается по дорогам Украины под МУХОЙ типа пива или МариХуанки,за водяру промолчу Поліція почала патрулювання 7 автодоріг у 5 областях України - Цензор.НЕТ 6724
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Поигрались в Европу и хватит ,распознать пьяного за рулём без остановки нельзя а останавливать без причины тоже нельзя, вопрос каким образом будет обеспечивается безопасность,все вернётся к обычным поборам , часть в бюджет и маленькая толика в карман нового бравого полимера.Почему не берется опыт Европы?
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Т.е. сейчас будут патрулировать, а как тогда называются "засады" копов на трассе Одесса-Николаев последние два года?
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А как еще сделать молодых, с блестящими глазами новых полицейских опричниками власти? Да очень просто - дайте им попастись на дорогах и они потом будут хранить эту систему всей душой, всем сердцем, до последнего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция начала патрулирование 7 автодорог в 5 областях Украины
 
 
 
 
 
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