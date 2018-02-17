 Полиция начала патрулирование 7 автодорог в 5 областях Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Кроме того, еще более 50 патрулей усилят безопасность на трассах, которые уже находятся в зоне обслуживания патрульной полиции. Всего же около 210 экипажей полиции патрулируют более 6300 км дорог международного и национального значения.

Кроме того, безопасность на дорогах страны обеспечивают полицейские на 38 дорожных станциях. Две из них также заработали сегодня. Это станции "Климентово" (72-й км Н-12) и "Криничанский" (152-й км М-04). Их обслуживают патрульные полицейские Сум и Днепра соответственно.

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Теперь патрульные полицейские обеспечивают безопасность еще и на таких автодорогах:

Н-24 от границ города Николаев до границ города Вознесенск

М-03 от границ Донецкой области в Н-20

Н-20 от М-03 до границ города Краматорск

М-04 от границ города Александрия до границ города Знаменка

М-12 от границ города Знаменка до Т-2401

М-13 от границ города Кропивницкий до Т-2401

М-05 от границ города Одесса до села Знаменка

М-14 от границ города Мариуполь до границ Донецкой области

Н-20 от границ города Мариуполь до границ города Волноваха

М-17 от пересечения с М-14 до пересечения с Т-2206

Н-07 от границ города Сумы до международного автомобильного пункта пропуска "Юнаковка"

Н-12 от границ города Сумы до границ Полтавской области

М-22 от границ города Полтава 25 км в направлении Кременчуга

М-22 от границ города Кременчуг 73 км в направлении Полтавы

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