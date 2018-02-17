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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:акция (1685) Киев (15381) националисты (324) ОБСЕ (3025) Россия (68088)

 Россия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что заявления Петра Порошенко о запрете российского флага "могли послужить сигналом радикалам к действию и нападению".

Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в СММ ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ. Важно также предотвратить возможные дальнейшие нападки на российский центр науки и культуры", - говорится в комментарии российского постпреда, поступившем в ТАСС.

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По его мнению, заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности о запрете российского флага могли послужить сигналом радикалам к действию и нападению на представительство Россотрудничества.

Напомним, Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

В связи с этим Россия требует от руководства Украины официального осуждения нападения радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Геть ФСБ з України!": Националисты требовали освободить здание "Россотрудничества" на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По информации Лукашевича, "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3051039
 
 
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))) Значить кацапи на олімпіаді без знаків, кольорів та прапора ходять і рота не відкривають щоб слава царю прокукарєкать так там усьо в порядку, а тут чото не в порядку. Кацапам якось потрібно визначити свої приорітети.
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Пріоритети москалів в порядку їхньої цінності:
1 - Вотка ! В случае отсутствия - Бояра, муравьиный спирт, омыватель стекол...
2 - Хуйло !!
3 - Вялічіє !!!
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Шо то Нимерович шелестит тут на сайте за двоих--за себя и за Данченко. Росія вимагає від ОБСЄ та України оперативної реакції на погрози Росспівробітництву в Києві, - Лукашевич - Цензор.НЕТ 1195
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В начале ветки аж 14 идиотов ему лайкнули.
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Воно собі не скрутить хавало правасравнає?
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ты Нимерович, не ездий там - из опыта человечества известно, все что слеплено из говна, долго не простоит!... во!...
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Пусть ездяет, сделанное из говна именно по говну как раз хорошо скользит.
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Нимерович пшел вон с украинского сайта,абизяна фашистская.
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Ну, не нравится нам твоя конопатая расплющенная кацапская рожа. А тем более образ твоих заведомо подготовленных и выученных банальных мыслишек. Не нравится, и все.
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А заранее мы тебя ненавидим за то, что ты принадлежишь к тем кровавым монстрам, которые своими гнилыми кацапскими зубами пришли грызть нашу Украину, убивать наших патриотов, приносить горе отцам, матерям и делать сиротами детей. И мы это не простим НИКОГДА.
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Приглядитесь, этот мост похож на рогатого ящера нимеровича, стоящего на глиняных ногах.
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Можно уточнить? Можно.Пшел фашистское отродье.
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Ты в слове роися много ошибок допустил.
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Странный вы народ косабы.Кто тебя сегодня только не пнул и в харю твою фашистскую не плюнул.Я уже и про самку твою написал.А ты картинки мне шлешь)Реальный клоун.И завтра же опять прискачешь)
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Да да,пусть все знают как Украины ненавидят русских и все русское,а я им жопу даже потдтераю,и мне так приятно,по пробуйте,всем советую.
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Вот на этом мосту и устраивайте мастер класы Дербениня на балалайке Выпивания стакана бояры залпом и душения вшей на непомытой лишнехромосомной голове А сюда соватся со своей чувашско--мордовской культурой Нефиг
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Туалета?)))))Давай холодильник свой покажи клоун)Ипать даун.Ну реально касап.
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Нимерович все ты всех победил.Раиска круче всех.Сасая бохатая.Отьебитесь только от нас.
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Только я обратил внимание на галимый вброс?
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=разваливающЕйся=.
От-от, швидше б уже розвалилася. Тоді тобі буде вже не до =прівєтів=.
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Не журися: захистимо.
До речі, ти маєш рацію: розвалиться рашка і ваш =ізиг= нікому не буде треба, відімре.
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Ага, значить, тоді прибіжиш ховатися до нас ?
Оце ви всі різко почнете згадувати, що маєте українську кров ... А толку ...
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Ну значит математически ты на на четверть человек.

Но так не бывает.
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Нимерович мразь фашистская.Может ты мне кинешь фото убитых вами украинцев,вдов,сирот,вывезенных вами с Донбаса заводов?Гниль ты собачья.
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"нападки на российский центр науки и культуры"???
Ещё раз: РОССИЙСКИЙ центр НАУКИ И КУЛЬТУРЫ?!? Бред. Сюрр. Что-то вроде "мирная бомба" илм "сентиментальный маньяк"
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И на сегодня нимирович разговор окончен.Зарекаля с фашистской русосволочью диалоги вести.А зря.Вы для нас умерли убив первого украинца.Ты для меня ноль,пустое место.Просто брезгую.
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Москва.100м. до клинической больницы N°4.
"Извините,мы вас принять не можем.У нас нет травмотолога"
Скорая приехала через 40 мин.
Всё это время женщина лежала на улице.

Росія вимагає від ОБСЄ та України оперативної реакції на погрози Росспівробітництву в Києві, - Лукашевич - Цензор.НЕТ 8203
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весь спорт и вся культура пидарашки сейчас на олимпиаде бегает, без флага и родины. О ТО И ВСЯ КОЗЛОМОРДАЯ ПРОССАННАЯ КУЛЬТУРА.
70% культурного мокшанского язЫка . - это МАТ..и "шутки" о самолете легче воздуха..
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В Новой Москве воспитатели детсада забыли трехлетнюю девочку на прогулке. Малышку нашли в снегу, однако к тому времени она была мертва, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ, передает TengriNews.

По предварительной информации, утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, случайно заметили, что одного из детей не хватает. Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения". Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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Зачем сравнивать Мацкву и Пидербург это построено на нефтегазодоллары до санкций. Достаточно отъехать на 40 км и там будет настоящая рашка без газа, и на дровах, пьянство, дороги в ямах
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Украина требует от рашки немедленно открыть украинские школы в рашке.
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Да пофиг на них, ишь цивилизованные больно, надо дальше крушить!
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Закінчується четвертий рік війни з кацапами - а в Україні діє посольство кацапів, консульства, якесь "россотруднічєство".. Безвізовий режим також діє, про нерозірваний договір з кацапами , кацапський бізнес в Україні та зростання товарообігу- вже мовчу.. Влада в Україні набагато гібридніша , ніж та гібридна війна, котру кацапи ведуть проти України..
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Шёл пятый год войны с руSSким рейхом! Что делает эта руSSко-фашистская контора в Украине?????
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Почему пожаловался еврогеям,зоофилам,христопродавцам и русофобам,надо жаловаться скрепным и справедливым попам,на худой конец демократам из Нигерии или Беларуси.
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можно изойтись на говно от приступа патриотизма,но.... Рашка своими нанятыми "полезными идиотами" стойко формирует у запада представление о нас,как о нации,слетевшей с катушек и готовой воевать даже с обезьянами за право быть "прародительницей всех цивилизаций мира". Больше ни для чего все эти "патриотические какции" не нужны. Абсолютно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич
 
 
 
 
 
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