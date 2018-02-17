 Россия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич

Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в СММ ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ. Важно также предотвратить возможные дальнейшие нападки на российский центр науки и культуры", - говорится в комментарии российского постпреда, поступившем в ТАСС.

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По его мнению, заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности о запрете российского флага могли послужить сигналом радикалам к действию и нападению на представительство Россотрудничества.

Напомним, Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

В связи с этим Россия требует от руководства Украины официального осуждения нападения радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

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По информации Лукашевича, "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля.