 Россия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич

Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в СММ ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ. Важно также предотвратить возможные дальнейшие нападки на российский центр науки и культуры", - говорится в комментарии российского постпреда, поступившем в ТАСС.
По его мнению, заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности о запрете российского флага могли послужить сигналом радикалам к действию и нападению на представительство Россотрудничества.
Напомним, Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".
В связи с этим Россия требует от руководства Украины официального осуждения нападения радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.
По информации Лукашевича, "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля.
1 - Вотка ! В случае отсутствия - Бояра, муравьиный спирт, омыватель стекол...
2 - Хуйло !!
3 - Вялічіє !!!
От-от, швидше б уже розвалилася. Тоді тобі буде вже не до =прівєтів=.
До речі, ти маєш рацію: розвалиться рашка і ваш =ізиг= нікому не буде треба, відімре.
Оце ви всі різко почнете згадувати, що маєте українську кров ... А толку ...
Но так не бывает.
Ещё раз: РОССИЙСКИЙ центр НАУКИ И КУЛЬТУРЫ?!? Бред. Сюрр. Что-то вроде "мирная бомба" илм "сентиментальный маньяк"
"Извините,мы вас принять не можем.У нас нет травмотолога"
Скорая приехала через 40 мин.
Всё это время женщина лежала на улице.
70% культурного мокшанского язЫка . - это МАТ..и "шутки" о самолете легче воздуха..
По предварительной информации, утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, случайно заметили, что одного из детей не хватает. Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения". Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".