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Все про:выборы (20072) Россия (68088) США (13288) Коутс (3)

 Вмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс

У разведки США на данном этапе нет оснований сомневаться в том, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года.

Об этом заявил в субботу директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Коутс отметил, что около года назад, когда он еще не занимал нынешнюю должность, американские спецслужбы доложили, что РФ действительно пыталась повлиять на президентские выборы в США. "Все, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильность этой оценки", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего решения идти в президенты, - Трамп

Говоря о недавнем выдвижении обвинения в США против группы россиян, участвовавших в попытках вмешательства в выборы, Коутс заявил о "массе обнаруженных фактов", указывающих на вину этих людей.

"Я удивлен тем, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически: они приедут сюда, причем не важно, кто именно. Например, сегодня по этой теме говорил их глава МИД, и он отрицал факты", - добавил глава Нацразведки США..

Читайте: "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3051038
 
 
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Все! Пора кацапам тырнет отрубать! Вмешательство Россия в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 4792
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аха!!при этом не забыть про яйца по самое горло!!(как бонус можно просто яйца в горло!!) Втручання Росії в вибори є встановленим фактом, - глава Національної розвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 2358 Втручання Росії в вибори є встановленим фактом, - глава Національної розвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 6250
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...меня всё время удивляет, шо коммуняки всё ещё кого-то удивляют...
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...пэдрольчик... -- глава Национальной разведки США Коутс, не хохол... -- аж никак.
-- вынь с попы пальчик и оближи -- это не Рошен... *)
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ні в нас вибори на носі в них багато роботи
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Теперь с козломордыми можно делать все что хочешь без оглядки на нормы и условности.
Я кацастану не завидую.
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США много приводит фактов и выводов, но реальных действий с их стороны ноль.
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Я канешна не особо в законах юесей, але чисто з точки зору лоліки такі дії уже можуть бути прирівняні до спроби насильницького знищення найвищої посадової особи в штатах спецслужбами іншої країни. Тут якби можна і дипвідносини розірвати, а це вже зовсім інша історія.
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))) Ти чисто з праздного любопитства питаєш чи може ти з жиріком там десь свій унітаз позолочений втратив? Я можу поговорити про репарації РФ Україні, якщо їй повезе залишитися у такій формі державності, або в неї буде наступна держава типу рЮсская республіка, яка візьме таке зобов'язання на себе.
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он же не американец, а вот ты и твои дети - когда начнёте платить за окупация Балтииских стран? ты же русскии или будешь отрецать.
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Раша как школьный хулиган. Все ее уговаривают, а она пошла и мячом окно выбила., или украла школьный журнал, в жтом вся ментальность хула. Заставить всех с собой возиться и нянчиться. То, что для обычной страны норма, в исполнении раши прямо как большое достижение. С хулиганами возиться не надо - они портят атмосферу среди нормальных стран. Хулиганов надо выгонять из приличного общества. Например из совета безопасности ООН
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правильно - и на вас кацапов уже напали...\как там ваша битва под Дейр-эз-Зором...?)
много американцев видели...)))
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Паходу, казламордым вазелин не очень-то уже и поможет...
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Они и сами в курсе. Потому теперь пользуют наркоз типа бантифки - бояра с антифризом Втручання Росії в вибори є встановленим фактом, - глава Національної розвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 3378
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Авторам ролика не откажешь в чувстве юмора - над изможденной психикой рабсиян они измываются, изощрено танцуя на «базовых» страхах жителей «русского мирка».
https://www.facebook.com/1460009247588287/videos/2027234240865782/
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И чё?Ведь москали не скачут,-зато домой в гробах х"ячут!
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Так давите их. Чего ждёте? Вводите, наконец, долгожданные САНКЦИИ (именно так, большими буквами), потому что от демо-версий под названием типа "санкции" уже все устали, как от горькой редьки. Ваши "санкции" как российская армия наоборот: те там есть, но говорят, что ихтамнет, а тут говорите, что санкции есть, а на самом деле их нет. Если судить по результатам и фактам: рашка ещё не развалилась и даже не убралась ни с Крыма, ни с Донбасса, ни с Сирии. Если это санкции, то я папа римский. Сколько ещё вам надо подтверждений от разведки? ДАВИТЕ РАШИСТОВ!
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А путька пацан слова. Ведь говорил фигурально что в сирии ихтамнет. Вот теперь подтвердилось и буквально, более двухсот множим на 200
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Па кльйопп єта тяжькій на вЯлікия разсьєю-матушьку і фсб-шьнєкафь світихь.
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Па кльйопп єта тяжькій на вЯлікия разсьєю-матушьку і фсб-шьнєкафь світихь.
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Па кльйопп єта тяжькій на вЯлікия разсьєю-матушьку і фсб-шьнєкафь світихь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс
 
 
 
 
 
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