 Вмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс

Об этом заявил в субботу директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Коутс отметил, что около года назад, когда он еще не занимал нынешнюю должность, американские спецслужбы доложили, что РФ действительно пыталась повлиять на президентские выборы в США. "Все, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильность этой оценки", - сказал он.
Говоря о недавнем выдвижении обвинения в США против группы россиян, участвовавших в попытках вмешательства в выборы, Коутс заявил о "массе обнаруженных фактов", указывающих на вину этих людей.
"Я удивлен тем, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически: они приедут сюда, причем не важно, кто именно. Например, сегодня по этой теме говорил их глава МИД, и он отрицал факты", - добавил глава Нацразведки США..
фарш из ихтамнетов по пиндосски...
-- вынь с попы пальчик и оближи -- это не Рошен... *)
Я кацастану не завидую.
много американцев видели...)))
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