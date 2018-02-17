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Все про:акция (1685) КГГА (1945) националисты (324) Поворозник (6)

 КГГА не сдает в аренду "Россотрудничеству" никаких объектов и с ним вообще не связана, - Поворозник

По словам первого замглавы КГГА, здание "Россотрудничества" является не коммунальной, а частной собственностью.

В комментарии Громадському радіо первого замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что КГГА не предоставляет "Россотрудничество" никаких объектов в аренду, пишет Цензор.НЕТ. "Дом на улице Борисоглебская, 2 вообще не является коммунальной собственностью. Это частная собственность. И с КГГА она никак не связана. КГГА не сдает в аренду никаких других объектов "Россотрудничеству" и никак с ним связана", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Геть ФСБ з України!": Националисты требовали освободить здание "Россотрудничества" на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Издание напоминает, в организации "Традиция и порядок", члены которой провели акцию в здании "Россотрудничества", заявляли, что "Россотрудничество" арендует помещение у КГГА и уже два года не платит за него.

Пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь сообщила в комментарии "Громадському радіо", что в здание "Россотрудничества" пришло 20 человек - они сделали там надписи, потом вышли, сожгли флаг и ушли.

Также смотрите: Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3051037
 
 
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Жека Карась з
8 год ·
2013-й.
Знизу.
Перший зліва. Алєксєй Селіванов, лідер "Верное казачество", охоронні загони Моспархату. Закликав з ДНР ідті на Кієв.
Дмітрій "Кремень", ховається в Мінську, керівник сепарської структури "Сопротивление", підтримували Антимайдан, поїхали воювати за сепарів. Один з його замів з Києва убитий СБУшником під час транспортування рюкзака з мінами у вересні 2014-го.
Далі сидить десантник з Москви, організатор автопробігу з бюстом царя Нікалая по Україні, член РНЕ.
Останній зліва Єгор Смородінов, спортсмен і бізнесмен з Дніпра, в 2014-му керівник охорони сепара комуніста Царьова. Ховається в Москві.
До війни саме россотруднічество координувало "гуманітарну" підтримку багатьох майбутніх бойовиків.КГГА не сдает в аренду "Россотрудничеству" никаких объектов и с ним вообще не связана, - Поворозник - Цензор.НЕТ 80
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Я не я і хата не моя...Булькнув Поворозник....Засцяв?
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Да вешать нужно было всю эту русскофашистскую мразь!!!
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Якась нечиста вулиця Борисоглібська. Раніше на ній знаходилося так зване "цк кпу" (імені сіманєнкі).
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Что и требовалось доказать, что в сбу половина сепаратистов. Иначе давно бы эту организацию из Украины поперли. Это надо же- артистам - сепаратистам въезд не разрешают( что правильно), а в центре Киева легально терпят руцький гадюшник.
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В этом "гадюшнике" себе зарабатывают сотни простых украинцев, а десятки детей, вместо подворотен, посещают тут же театральную студию!
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Не смеши народ !! руцкий любитель ,отправляй своих детей в рашепомойку,там их научат !!!
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Одни театралы гришь и балетмейстеры А кто там преподаватели ? Мордвин Устюмов майор ФСБ и чуваш Тютюмов Капитан ФСБ Эт знатная замена подворотен бля у нас не только в руководстве страны Отмороженые недалекие аморалы У нас и в среде отротэрдамленых лолхов Попадаются фрукты отмороженые Господи почему я не свалил отсюда 20 лет назад Как теперь здыхать зная что умираю и буду похоронен среди подобного падла
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Какие там преподаватели, я думаю, СБУ за четыре года разобралось! и не факт, что все они украинцы!
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Сколько ж равелось этих активистов .Лазит быдло туда сюда .
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За логікою речей всі ці мордорські богодєльні торгівельних партнерів, так зв "культурні центри", а насправді - агенти впливу кремля в Україні мають бути закриті, заборонені вже давно, якщо офіційно підерація визнана окупантом...4 роки війна. Хто небудь із соєвого цеху може дати відповідь
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а діють вони, до речі, відповідно до договору про дружбу та співпрацю з... окупантом...
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Да, здесь всякую шваль банят, а на корре фсбшным ботам раздолье.
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Канечна скучно тебя тут каждый день пинают асе кому не лень)Вали казламордое.Пинок тебе в харю.
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Андрей Соколов. Не хочу вас обидеть, но вам надо обратиться к Психиатру. Изза этих гадюшникрв на сегодня тысяча детей остались без отцов, т к погибло уже более 10000 украинцев
ГНАТЬ В ШЕЮ АГРЕССОРОВ ИЗ КИЕВА
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Вы немножко не дописали - на сегодня тысяча детей остались без отцов, т к погибло уже более 10000 украинцев по обе стороны линии разграничения(это данные ООН). А я добавлю - в Киеве никто не гибнет потому что агрессора там нет!
ps Для ответа пользуйтесь функцией "Ответить" ...
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Вообще пора просто посмотреть СКОЛЬКО ТОВАРОВ ВЕЗУТ ИЗ РАШИ В УКРАИНУ. - а ведь прибыль от товаров идет не в украинские семьи, а в семьи людей, ненавидящих Украину и призывающих к войне.
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Андрей Соколов . Функция ответить ДЛЯ АЙФОНОВ на Цензоре ВРЕМЕННО( якобы) не работает. С ноября месяца програмисты цензора не могут вернуть эту функцию , как и функцию друзей , и функцию Улалить . И многое другое. Видно раша пытается угробить ресурс. А вы тут про театральные кружки от ФСБэшек распыляетесь
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Будем надеяться на лучшее... и все вернется!

ps функции, что работали на российском ПО, я думаю, не ввернутся уже никогда
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКГГА не сдает в аренду "Россотрудничеству" никаких объектов и с ним вообще не связана, - Поворозник
 
 
 
 
 
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