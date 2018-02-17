 КГГА не сдает в аренду "Россотрудничеству" никаких объектов и с ним вообще не связана, - Поворозник

В комментарии Громадському радіо первого замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что КГГА не предоставляет "Россотрудничество" никаких объектов в аренду, пишет Цензор.НЕТ. "Дом на улице Борисоглебская, 2 вообще не является коммунальной собственностью. Это частная собственность. И с КГГА она никак не связана. КГГА не сдает в аренду никаких других объектов "Россотрудничеству" и никак с ним связана", - рассказал он.
Издание напоминает, в организации "Традиция и порядок", члены которой провели акцию в здании "Россотрудничества", заявляли, что "Россотрудничество" арендует помещение у КГГА и уже два года не платит за него.
Пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь сообщила в комментарии "Громадському радіо", что в здание "Россотрудничества" пришло 20 человек - они сделали там надписи, потом вышли, сожгли флаг и ушли.
8 год ·
2013-й.
Знизу.
Перший зліва. Алєксєй Селіванов, лідер "Верное казачество", охоронні загони Моспархату. Закликав з ДНР ідті на Кієв.
Дмітрій "Кремень", ховається в Мінську, керівник сепарської структури "Сопротивление", підтримували Антимайдан, поїхали воювати за сепарів. Один з його замів з Києва убитий СБУшником під час транспортування рюкзака з мінами у вересні 2014-го.
Далі сидить десантник з Москви, організатор автопробігу з бюстом царя Нікалая по Україні, член РНЕ.
Останній зліва Єгор Смородінов, спортсмен і бізнесмен з Дніпра, в 2014-му керівник охорони сепара комуніста Царьова. Ховається в Москві.
До війни саме россотруднічество координувало "гуманітарну" підтримку багатьох майбутніх бойовиків.
как делали фарш с ихтамнетов в Сирии...
я впечатлён...
ГНАТЬ В ШЕЮ АГРЕССОРОВ ИЗ КИЕВА
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ps функции, что работали на российском ПО, я думаю, не ввернутся уже никогда