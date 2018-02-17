 КГГА не сдает в аренду "Россотрудничеству" никаких объектов и с ним вообще не связана, - Поворозник

В комментарии Громадському радіо первого замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что КГГА не предоставляет "Россотрудничество" никаких объектов в аренду, пишет Цензор.НЕТ. "Дом на улице Борисоглебская, 2 вообще не является коммунальной собственностью. Это частная собственность. И с КГГА она никак не связана. КГГА не сдает в аренду никаких других объектов "Россотрудничеству" и никак с ним связана", - рассказал он.

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Издание напоминает, в организации "Традиция и порядок", члены которой провели акцию в здании "Россотрудничества", заявляли, что "Россотрудничество" арендует помещение у КГГА и уже два года не платит за него.

Пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь сообщила в комментарии "Громадському радіо", что в здание "Россотрудничества" пришло 20 человек - они сделали там надписи, потом вышли, сожгли флаг и ушли.

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