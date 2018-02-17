 За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
В августе 2017 года в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма зашло 107 судов (из них: грузовых - 90, танкеров - 17), в сентябре 2017 года - 79 (из них: грузовых - 64, танкеров - 15), в октябре 2017 года - 64 (из них: грузовых - 45, танкеров - 19), в ноябре 2017 - 92 (из них: грузовых - 60, танкеров - 32), в декабре 2017 года - 129 (из них: грузовых - 80, танкеров - 49), в январе 2018 года - 120 (из них: грузовых - 83, танкеров - 37).
Под флагом Российской Федерации зашло - 528 судов, еще 63 судна зашли под флагами других стран мира. Наибольшее количество заходов зафиксировано под флагами Палау - 16 Республики Того - 14 Сьерра-Леоне - 9 и Союза Коморских Островов - 6.
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu
https://samopomich.ua/ru/category/news/
Покажи пальцем где Садовый призывает!
Блин как надоел ваш звиздеж!
зафиксированопотоплено 591 судно-нарушитель".
- да заходи зайка, ложись.
- это ты ложись.
- ты кто?
- ихтиандр.
Какие меры приняты МинВОТом чтобы наказать нарушителей и пресечь дальнейшие нарушения? Сколько судов конфисковано? На сколько судов наложен арест?
Или МинВОТ способен только информировать широкую общественность, иначе говоря - кукарекать?
А по факту руками подобных организаций надо доступно объяснять судовладельцам и прочим гастролёрам (в том числе всяким "делегациям" левым), что нехрен туда шляться . . . Ну а выбор методов - это уже такое : от акций морального преследования (ну как Femen, только что-то другое, там красной краской облить, мол пиаритесь депутатишки европейские - друзья путина, а русские крымских татар в крови топят), до всяких других методов . . . уже не морального преследования, а иного. Для правдоподобности можна даже сделать, что в организации есть два крыла : конструктивное, выступающее за политическое решение кризиса, и радикальное, которое готово разговаривать только с позиций жёстких действий . . . Как в ИРА - там тоже разные течения были : пока одно вело переговоры, другое в морду било.
США,Украиной.Кагал рулит,бабки текут(утекают)рекой в офшоры.