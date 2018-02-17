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 Политика Украины, Происшествия
  2020  60
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Все про:корабль (850) Крым (19490) порт (280) Министерство по вопросам оккупированных територий (210)

 За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ

За период с 1 августа 2017 г. по 31 января 2018 г. зафиксирован заход 591 судна в порты оккупированного Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В августе 2017 года в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма зашло 107 судов (из них: грузовых - 90, танкеров - 17), в сентябре 2017 года - 79 (из них: грузовых - 64, танкеров - 15), в октябре 2017 года - 64 (из них: грузовых - 45, танкеров - 19), в ноябре 2017 - 92 (из них: грузовых - 60, танкеров - 32), в декабре 2017 года - 129 (из них: грузовых - 80, танкеров - 49), в январе 2018 года - 120 (из них: грузовых - 83, танкеров - 37).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение крымских морских санкций за 2014-2017: особенности и тенденции. РАССЛЕДОВАНИЕ

За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ 01

Под флагом Российской Федерации зашло - 528 судов, еще 63 судна зашли под флагами других стран мира. Наибольшее количество заходов зафиксировано под флагами Палау - 16 Республики Того - 14 Сьерра-Леоне - 9 и Союза Коморских Островов - 6.

Также читайте: Прокуратура АРК создаст межведомственную группу для фиксации судов, которые незаконно заходят в порты оккупированного Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3051036
 
 
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Все, ще рахуєте їх, а треба їх відстрілювати, конфісковувати судна у відкритому морі Гетьманом Сагайдачним, як порушників державного кордону.
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Смешно просто, это же не океан. Да стоит военному кораблю отойти от украинского порта как он окажется под плотным наблюдением.
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І що з того, він має право затримувати порушників кордону. До кожного судна захист параша не причепить.
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Зачем защита, достаточно отправить судно сопровождения как это делают англичане и все.
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И этого делать не надо. Черное море просматривается наглухо. Да и потом: что будет делать с допустим перехваченным корытом, тот же "Г.Сагайдачный"??? В Одессу поведет? Его перехватят немедленно...
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Більшість порушників це російські кораблі. Інші скоріше теж, але зареєстровані під іншими прапорами.
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Так и есть. Ранее турки забегали, но сейчас, вроде как, Эрдоган лавочку прикрыл. Вроде как!
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Алі, більшість, це м'яко кажучи, там цифра майже 90℅, а решта країн, та то таке...
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Наталья Дв -привет! Выходи завтра на митинг.... Будет весело раз и Садовой своих зовет...

За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7439
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Я вже заплутався який за рахунком цей безстроковий.
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Кошак помоечный вот сайт санонемичи.

https://samopomich.ua/ru/category/news/

Покажи пальцем где Садовый призывает!
Блин как надоел ваш звиздеж!
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"санкции против россии действуют", -порошенко
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эхь, когда же прочитаем, что "За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано потоплено 591 судно-нарушитель".
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Цілком підтримую. Саме так треба робити з порушниками законодавства України.
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- русалку заказывали?
- да заходи зайка, ложись.
- это ты ложись.
- ты кто?
- ихтиандр.
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За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ



Какие меры приняты МинВОТом чтобы наказать нарушителей и пресечь дальнейшие нарушения? Сколько судов конфисковано? На сколько судов наложен арест?
Или МинВОТ способен только информировать широкую общественность, иначе говоря - кукарекать?
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и то и другое дерьмо собранное криворукими кацапами
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Я тебя лично спрашиваю чей Крым, чего елозишь вата ? обозначь себя
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А що тут спрашівать, "був вашим - став нашим". Скоріше за все, Крим не стане українським, навіть, якщо Росія лусне. Там знайдуться проворніші, поки секретарі та головнокомандувачі будуть щоки надувати.
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ты кто, хрюссофилЪ или просто свиноцап ? я тебя чушка разве спрашивал ?
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так ты удмуртъ, ну тогда все понятно, соси дальше чмо ватное
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запомни чучело ватное, Крым был есть и будет украинским, а то что он окку пирован козложопыми твоими соплеменниками так это временно, даже очень временно За 6 місяців у портах Криму зафіксовано 591 судно-порушник, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 196
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Ты - маладэц, считай корабли, которые идут в Крым. Угрожай им дубинкой на берегу. Спрашивай чей Крым.
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шо питарок, совсем на россососии твоей обоссаной дела хреновые, что ты тут приползло чмо у хохлов отсасывать за бублик, ну умора с вас питарасов ватных, вяликие мля, бугогага За 6 місяців у портах Криму зафіксовано 591 судно-порушник, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 6688
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А зачем Украине подводные лодки ? да еще и такие дерьмовые как у кацапов ?
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Як це за чем?!Щоб топить их в Балтике,а потом казати,що то не наша
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А Чугункин, как и весь МИД, набрал в рот кашаладного дерьма и сосет отвисшую сиську Лолиты..
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Вместе с верфями? Це правильно. Взагалі, то після анексії Криму і окупації частини Донбасу гіпотези про причини небажання Росії бачити Україну інтегрованою в Європу з'являється все більше екзотичні.
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и какую ответсвенность понесли нарушители? Выслушали проявление озабоченности?
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Греческих там нема?Бо нам треба своих витягати з грецькой тюряги.Могли б обменять.Але ж кому це треба За 6 місяців у портах Криму зафіксовано 591 судно-порушник, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5868
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Обов'язково треба витягати, бо трафік може занепасти, та й у зв'язку з економічним бумом в Україні треба буде починати нелегалів з Африки возити.
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Должна быть организация создана типа "Крымско-татарский Фронт сопротивления оккупации" или что-то с таким названием. Правительство Украины, естественно, должно от этого откреститься и всячески "осуждать" (чтобы не создавать повод для официального объявления войны россией), мол это не наш метод и мы понятия не имеем, кто это - хотя, к этой вакханалии привели сами русские, открыв ящик Пандорры, а мы же говорили, мы же призывали к миру, к соблюдению международного права, но русские не послушались и вот теперь . . . и т.д. . . .
А по факту руками подобных организаций надо доступно объяснять судовладельцам и прочим гастролёрам (в том числе всяким "делегациям" левым), что нехрен туда шляться . . . Ну а выбор методов - это уже такое : от акций морального преследования (ну как Femen, только что-то другое, там красной краской облить, мол пиаритесь депутатишки европейские - друзья путина, а русские крымских татар в крови топят), до всяких других методов . . . уже не морального преследования, а иного. Для правдоподобности можна даже сделать, что в организации есть два крыла : конструктивное, выступающее за политическое решение кризиса, и радикальное, которое готово разговаривать только с позиций жёстких действий . . . Как в ИРА - там тоже разные течения были : пока одно вело переговоры, другое в морду било.
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Другими словами все кладут болт на этот запрет. С таким безвольным руководством это неудивительно.
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а мальдивским не заходил....... вот почему он был на мальдивах.... а вы говорите отдыхал это враки врагов.... вот как то так
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Кажется шо эти санкции сплошной договорняк между Европой,Россией
США,Украиной.Кагал рулит,бабки текут(утекают)рекой в офшоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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