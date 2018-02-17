 За 6 месяцев в портах Крыма зафиксировано 591 судно-нарушитель, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В августе 2017 года в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма зашло 107 судов (из них: грузовых - 90, танкеров - 17), в сентябре 2017 года - 79 (из них: грузовых - 64, танкеров - 15), в октябре 2017 года - 64 (из них: грузовых - 45, танкеров - 19), в ноябре 2017 - 92 (из них: грузовых - 60, танкеров - 32), в декабре 2017 года - 129 (из них: грузовых - 80, танкеров - 49), в январе 2018 года - 120 (из них: грузовых - 83, танкеров - 37).

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Под флагом Российской Федерации зашло - 528 судов, еще 63 судна зашли под флагами других стран мира. Наибольшее количество заходов зафиксировано под флагами Палау - 16 Республики Того - 14 Сьерра-Леоне - 9 и Союза Коморских Островов - 6.

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