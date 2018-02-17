 Новые обвинения неопровержимо свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию в США, - Макмастер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Герберт Рэймонд Макмастер заявил, что новые обвинения, выдвинутые следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, "неопровержимо" свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

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"Учитывая обвинительное заключение ФБР, теперь мы видим неопровержимые доказательства", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе прошлого года разведслужбы США выступили с совместным заявлением о том, что российская власть вела масштабную деятельность, пытаясь повлиять на ход президентской избирательной кампании. При этом расследование, которое курирует спецпрокурор Мюллер, пока не установило, повлияли ли действия Москвы на результат выборов.

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Выступая в Мюнхене, Макмастер заявил, что Вашингтон пока не готов обсуждать вопросы сотрудничества с Москвой в сфере кибербезопасности.

"Мы бы очень хотели наладить кибердиалог, но сделаем это только когда Россия по-настоящему откажется от ведения изощренного шпионажа", - сказал советник президента США.

Герберт Макмастер выступил в Мюнхене сразу же после речи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал обвинительное заключение, обнародованный накануне командой спецпрокурора Мюллера, "обычной болтовней".

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.