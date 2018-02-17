 Новые обвинения неопровержимо свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию в США, - Макмастер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Герберт Рэймонд Макмастер заявил, что новые обвинения, выдвинутые следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, "неопровержимо" свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.
"Учитывая обвинительное заключение ФБР, теперь мы видим неопровержимые доказательства", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
В январе прошлого года разведслужбы США выступили с совместным заявлением о том, что российская власть вела масштабную деятельность, пытаясь повлиять на ход президентской избирательной кампании. При этом расследование, которое курирует спецпрокурор Мюллер, пока не установило, повлияли ли действия Москвы на результат выборов.
Выступая в Мюнхене, Макмастер заявил, что Вашингтон пока не готов обсуждать вопросы сотрудничества с Москвой в сфере кибербезопасности.
"Мы бы очень хотели наладить кибердиалог, но сделаем это только когда Россия по-настоящему откажется от ведения изощренного шпионажа", - сказал советник президента США.
Герберт Макмастер выступил в Мюнхене сразу же после речи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал обвинительное заключение, обнародованный накануне командой спецпрокурора Мюллера, "обычной болтовней".
Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
Но мне тебя все равно не жалко.
Жалею, что зеки не залюбили тебя до смерти.
Но ничего, они исправят свою ошибку.
как затухла тема Чиполлино в борьбе с синьорами
а ведь завтра - день Д
бабло спонсоров кончилось, скорее всего, и теперь нас ожидают мучительные роды нового вождя
надеюсь на выкидыш
Одесса. Рынок "Черемушки" - говядина (яблочко) по 120 грн.
непотопляемый, блин, бронесосец.....
да - вмешивалась ряшка в американские выборы,
да - во многом благодаря ей доня в Белом Доме.
да - будет вмешиваться и дальше ... и не только в американские выборы.
ну вот ты мне скажи как 23 американца смогли накрошить 644\так иногда пишут...\ несокрушимых ватанов...?)))
Технологии рулят.
Если у тех вагнеровских кацапскох свиней есть желание повторить, ну как диды,
они всегда welcome...
а реально - 23 американца были на поле боя...)))
Я вижу куда они идут.
Готов платить больше....
Не сдерживай себя, клоун!
У одних офшоры и дворцы, а у другого 100 гривен за душой, но ему нравятся чужие офшоры и когда у него воруют ...
Такое ощущение, что в шоколадные боты принимают только со справкой из дурдома...
или ты ждешь, шо педро или михо тебе бабло занесут?
та жди - плакай....
Теперь тут пашешь, аки лошадь с утра до ночи, себя не жалеешь, повышаешь свое благосостояние.
Да, ботик?
Увольняйся из Минстеця, живи своей головой и совестью!
...а вот про зашквар стыцами парашников в Сирии -- нигде ни звука... ...по крайней мере в Германии...
только ихтамнеты - а их там уже нет...)))
...нихто не заметил потери бойца...*)
Понравилось... -- ночь, атака, взрывы, пылюка, стыр и срал... ... не видно ни зги...: Они подняли американский флаг! И не увидели, что мы русские! ...*)
кацапам - нет..., а американцы просто как на учениях пилотировали...
стоит ли им об этом кричать...? - да и было то этих американцев всего 23 человека...\это если не считать операторов Рапторов...\
Другое дело -- тонкость намёка!
...везде тишина, и токо из параши вопли и сопли... ...неизвестно, по какому поводу...
надеюсь у Хуйла болезнь обострилась именно по этому поводу...)
Не та хуйло личность, шо б мировой пожар устроить -- чмо мусорное.
вот засекреченный доклад тоже наверное будет сюрпризом для ботоксной гниды.
хотя ее знают.
и отлично знали кого они морят там.
политика...
- яблоки на снегу.
ну нормуль. дальше по-русски. - что же нам с ними делать, с яблоками на снегу.
ну финал. - ты их залей слезами, я уже не могу.
Друже HugeMug, напишіть, що з Вами все гаразд.
Вас давно нема; хвилююся.