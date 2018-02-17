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Все про:выборы (20072) Президент (4023) США (13288) Мюнхен (63) Макмастер (8)

 Новые обвинения неопровержимо свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию в США, - Макмастер

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер прокомментировал обвинительное заключение специального прокурора Мюллера относительно вмешательства России в выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Герберт Рэймонд Макмастер заявил, что новые обвинения, выдвинутые следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, "неопровержимо" свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

"Учитывая обвинительное заключение ФБР, теперь мы видим неопровержимые доказательства", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе прошлого года разведслужбы США выступили с совместным заявлением о том, что российская власть вела масштабную деятельность, пытаясь повлиять на ход президентской избирательной кампании. При этом расследование, которое курирует спецпрокурор Мюллер, пока не установило, повлияли ли действия Москвы на результат выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые во вмешательстве в выборы посещали Америку под ложными предлогами для подготовки операций, - Минюст США

Выступая в Мюнхене, Макмастер заявил, что Вашингтон пока не готов обсуждать вопросы сотрудничества с Москвой в сфере кибербезопасности.

"Мы бы очень хотели наладить кибердиалог, но сделаем это только когда Россия по-настоящему откажется от ведения изощренного шпионажа", - сказал советник президента США.

Герберт Макмастер выступил в Мюнхене сразу же после речи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал обвинительное заключение, обнародованный накануне командой спецпрокурора Мюллера, "обычной болтовней".

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3051035
 
 
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Очень трогательно плачешь, опущеный. Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 5631
Но мне тебя все равно не жалко.
Жалею, что зеки не залюбили тебя до смерти.
Но ничего, они исправят свою ошибку.
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Дядя Сем медленно но уверенно приближается к цели.)))))))))))))
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Не чекай що якийсь благодійник влаштує тобі гарне життя. Допомогти - допоможуть. Все інше - робитимеш сам.
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как-то затухает тема Мишико
как затухла тема Чиполлино в борьбе с синьорами
а ведь завтра - день Д Новые обвинения неопровержимо свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию в США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 809
бабло спонсоров кончилось, скорее всего, и теперь нас ожидают мучительные роды нового вождя
надеюсь на выкидыш
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Хтось тут навіть казав що заскринив мій кометар коли я написав що Міхо збитий льоччик. Де він?
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P.S. Сегодня был на рынке. Пока жена покупала продукты я читал цензор с телефона. Видел твою брехню про говядину (яблочко) по 80 грн.
Одесса. Рынок "Черемушки" - говядина (яблочко) по 120 грн.
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михо как членин - живее всех живых,
непотопляемый, блин, бронесосец.....
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Шоколадные клоуны не знают куда себя применить- Михо уехал, а новые инструкции Минстець не раздал??? Еще лет 5 будут гавкать, по привычке Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 2353
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Ждите завтра на Киевском вокзале опломбированный вагон - "Михо" приедет "ливаруцию" делать... Броневик для зажигательной речи арендуют на "Арсенале"...Юлии Владимировне предложили сыграть роль Марианны на барикадах, однако она скромно отказалась - грудь у бабушки сильно обвисает...
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О факте вмешательства в выборы США со стороны кацапии пишут, а вот о механизмах стараются промолчать, а механизмы один в один с механизмом вмешательства кацапов в политическую жизнь Украины - тотальная зрада.
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игрушки для взрослых дядей и игра словами.
да - вмешивалась ряшка в американские выборы,
да - во многом благодаря ей доня в Белом Доме.
да - будет вмешиваться и дальше ... и не только в американские выборы.
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привет - а я вот начинаю верить кацапам по ситуации произошедшей в Дейр-эз-Зоре...)))
ну вот ты мне скажи как 23 американца смогли накрошить 644\так иногда пишут...\ несокрушимых ватанов...?)))
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Привет Исландия,
Технологии рулят.
Если у тех вагнеровских кацапскох свиней есть желание повторить, ну как диды,
они всегда welcome...
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ви фсёфрёте - можете повторить...)))
а реально - 23 американца были на поле боя...)))
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Ничего удивительного. А как заводы в Китае работают? Полностью автоматика, человеческий фактор стараются исключить. Автоматике пофиг еда, гражданские свободы, длина рабочего дня.. Ей даже пофиг что делать - уничтожать движущиеся тепловые пятна в нужном диапазоне температур или прикручивать двигатель на Шевролле.
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У меня нет претензий к правительству за высокие налоги.
Я вижу куда они идут.
Готов платить больше....
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Так выйди с плакатом "Мне нравятся высокие налоги! Я горжусь вашими офшормами! Когда меня обворовывают- мне это нравится".
Не сдерживай себя, клоун! Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 3310
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Вот поэтому и живем так, что дуракам перевода нет!
У одних офшоры и дворцы, а у другого 100 гривен за душой, но ему нравятся чужие офшоры и когда у него воруют ...
Такое ощущение, что в шоколадные боты принимают только со справкой из дурдома...
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ну кто же тебе доктор, серега?
или ты ждешь, шо педро или михо тебе бабло занесут?
та жди - плакай....
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Ну да, не то что ты - пошел на зарплату в Минстець!
Теперь тут пашешь, аки лошадь с утра до ночи, себя не жалеешь, повышаешь свое благосостояние.
Да, ботик? Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 1753
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а ты еще больший придурок чем я думал, прискорбно Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 238
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Правда она глаза... Понимаю тебя!
Увольняйся из Минстеця, живи своей головой и совестью!
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Это не означает, что Россия вмешивается в избирательную кампанию США, а означает, что доверенные лица кандидатов плохо работают со своими избирателями.
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А чё Цензор не договаривает? Макмастер прямо сказал: Ольгино и Сколково.
...а вот про зашквар стыцами парашников в Сирии -- нигде ни звука... ...по крайней мере в Германии...
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тут на тех темах интересная инфа всплывала - а кто оттуда смог бы вести репортажи...?
только ихтамнеты - а их там уже нет...)))
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Там были стыцовые корры ... -- но от них инфы нет. Какой-то генерал Хасан... ...и 4 часа расхода боеприпасов, полётного времени и телефонных переговоров. И всё!
...нихто не заметил потери бойца...*)
Понравилось... -- ночь, атака, взрывы, пылюка, стыр и срал... ... не видно ни зги...: Они подняли американский флаг! И не увидели, что мы русские! ...*)
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а кому нужны эти ихтамнеты...?
кацапам - нет..., а американцы просто как на учениях пилотировали...
стоит ли им об этом кричать...? - да и было то этих американцев всего 23 человека...\это если не считать операторов Рапторов...\
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Не скажи... ...стыцы точно знали, кого валили.
Другое дело -- тонкость намёка!
...везде тишина, и токо из параши вопли и сопли... ...неизвестно, по какому поводу...
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так в том то и дело что знали - кацапы это даже не северокорейцы...)))
надеюсь у Хуйла болезнь обострилась именно по этому поводу...)
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...та нету уже никакого хуйла... ...есть группа преступников, под его прикрытием...
Не та хуйло личность, шо б мировой пожар устроить -- чмо мусорное.
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ну Хуйло - это как образ кацапа...\за 18-ть лет это можно, даже у Гитлера не было столько времени и СМИ...\
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Система работает! ...да и Хитлер, страну свою поднимал... -- а тут -- коммуняки -- то погладят, то впендюрят -- и все нищие в итоге. Не вижу повода для сравнения.
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так и штаты признали 27 зашкваренных непонятно кого.
вот засекреченный доклад тоже наверное будет сюрпризом для ботоксной гниды.
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штаты никогда не назовут точную цифру примореных кацапских ихтамнетов,
хотя ее знают.
и отлично знали кого они морят там.
политика...
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Где Штаты чего признали? -- я ничего не слышал. ...у нас вообще -- никто ничего не знает...
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А железный занавес то закрывается!Что бы ещё нашим предателям дали сракана и отправили к "тарховым парднёрам"и можно захлопнуть шторки...
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Не даром хуйло забилось в угол и не высовывается. По всем направлениям у него одни обломы - вот и боится появиться, чтоб не быть оплеванным в глаза))
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Приближается очередная, но не последняя напольза для русни. И это правильно.
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была пестня, вот мне навеяло.
- яблоки на снегу.
ну нормуль. дальше по-русски. - что же нам с ними делать, с яблоками на снегу.
ну финал. - ты их залей слезами, я уже не могу.
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Полезно знать разные мнения, тем более искренне верил, что хоть вам удастся рвануть вперёд, хочется положительного примера. Никогда не оскорблял и не указывал что делать. Что в этом плохого, это просто интернет.
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в районе аэропорта Ростова-на-Дону с экранов радаров пропал пассажирский самолет, бензоколонке непруха пошла
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Поки заперечують падіння літака. Побачимо.
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Загрузили туди несвіжі тіла з Сирії і вуаля - це вже не найомники, а жертви авіакатастрофи. Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 2488
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Зумисне пишу в темі про Штати. Прошу не видаляти.
Друже HugeMug, напишіть, що з Вами все гаразд.
Вас давно нема; хвилююся.
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Я канешна не особо в законах юесей, але чисто з точки зору лоліки такі дії уже можуть бути прирівняні до спроби насильницького знищення найвищої посадової особи в штатах спецслужбами іншої країни. Тут якби можна і дипвідносини розірвати, а це вже зовсім інша історія.
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ну шо кацапы...мыльте попку.драть будут жетско Нові звинувачення незаперечно свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію США, - Макмастер - Цензор.НЕТ 4659
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые обвинения неопровержимо свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию в США, - Макмастер
 
 
 
 
 
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