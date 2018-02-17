 Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook основателя проекта Wetravel Эмиля Салманова, самолет уже прибыл в Киев.

"Настолько больших самолётов у украинских авиакомпаний ещё не было: Boeing 777-200ER Международных Авиалиний Украины сегодня прибыл в Киев", - написал Салманов. В комментариях он ответил, что новый борт будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок. Там же указывается, что Boeing 777-200ER взят в лизинг и уже летал. Салон полностью обновлен.

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В состав флота авиакомпании МАУ, как гласит официальный сайт, входит 42 авиалайнера различных модификаций: 4 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 767-300ER, 27 среднемагистральных Boeing-737 Нового поколения, а также 6 среднемагистральных классических Boeing-737 и 5 среднемагистральных Embraer-190.





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