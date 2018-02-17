 Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook основателя проекта Wetravel Эмиля Салманова, самолет уже прибыл в Киев.
"Настолько больших самолётов у украинских авиакомпаний ещё не было: Boeing 777-200ER Международных Авиалиний Украины сегодня прибыл в Киев", - написал Салманов. В комментариях он ответил, что новый борт будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок. Там же указывается, что Boeing 777-200ER взят в лизинг и уже летал. Салон полностью обновлен.
В состав флота авиакомпании МАУ, как гласит официальный сайт, входит 42 авиалайнера различных модификаций: 4 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 767-300ER, 27 среднемагистральных Boeing-737 Нового поколения, а также 6 среднемагистральных классических Boeing-737 и 5 среднемагистральных Embraer-190.
лучше бы ас-130 на донбас в лизинг взяли.
Самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров.
Где Беня пассажиров столько наберет ?
Так от (там теж напишу): якого біса ви повторюєте оголошення москальською мовою ? Компанія українська, на мордор не літає, то якого ???
Якщо вже так хочете бути на рівні, то третьою мовою у польоті можете брати мову країни призначення (на КЛМ Амстердам-Київ вони роблять оголошення нідерландською, англійською та французькою для Квебеку).
А москальська - ні до чого. Геть.
Серйозно ?
Ну, то хай усіма мовами усіх меншин і повторюють ...
Дурня якась.
Сильно сумніваюся, що на міжнародному рейсі Ер-Франс до того ж Амстердаму оголошення звучатимуть французькою, англійською та арабською.
Мова, про яку я говорю, не може мати привілейованого становища / статусу щодо мов інших нацменшин. То залишок совка. В Україні мовою міжнаціонального спілкування є українська.
Комеск (укр.спел), я не хочу зафлуджувати тему.
Нагоди подискутувати про мовне питання ще будуть.
Майте гарний вечір.
так с тер пор и не шлепают и не модернизируют?засранцы одним словом.
и втулят туда сегодняшнюю елекронику - ето будет тот АН-2 шо 50 лет назад или все таки другой?
аеродинамика не меняется - крылья, закрылки и т.д. есть и будут,
если нет - ето ракета, а не самолет.
а начинка меняется и будет.
и год проекта не так важен - важет износ и обслуживание.
"Усталость" металла безусловно есть, тут важно вовремя снять "уставших" с работы..
не берусь судить за когда разговор о деньгах,
мое дилетантское мнение примерно такое - за одно и то же богатый и не очень платят по разному, так что бы каждому было не в напряг и устроило продавца.
Serial number 28686 LN:359 Type 777-28EER First flight date 20/08/2001 Test registration
Seat configuration C21 W16 Y328
http://www.airfleets.net/ficheapp/plane-b777-28686.htm