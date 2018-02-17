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Все про:самолет (2014) МАУ (49) авиасообщение (363)

 Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов. ФОТОрепортаж

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) взяла в лизинг Boeing 777-200ER.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook основателя проекта Wetravel Эмиля Салманова, самолет уже прибыл в Киев.

"Настолько больших самолётов у украинских авиакомпаний ещё не было: Boeing 777-200ER Международных Авиалиний Украины сегодня прибыл в Киев", - написал Салманов. В комментариях он ответил, что новый борт будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок. Там же указывается, что Boeing 777-200ER взят в лизинг и уже летал. Салон полностью обновлен.

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Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 01

В состав флота авиакомпании МАУ, как гласит официальный сайт, входит 42 авиалайнера различных модификаций: 4 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 767-300ER, 27 среднемагистральных Boeing-737 Нового поколения, а также 6 среднемагистральных классических Boeing-737 и 5 среднемагистральных Embraer-190.

Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 02
Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 03

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Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 04
Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 05Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов 06

Источник: https://censor.net.ua/n3051034
 
 
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кацап, пи*дуй на свою расейку и наслаждайся падением суперджетов)))
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круто. один борт, сюда-туда.
лучше бы ас-130 на донбас в лизинг взяли.
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Вместо 3-х Апачи водинтур, Пеця решил купить 50 Богданов и 5 надувных катеров. Еще и на рюкзаки хватило
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Три топора - серьезный самолет
Самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров.
Где Беня пассажиров столько наберет ? Boeing 777-200ER МАУ літатиме в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 6868
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Если один рейс в неделю в каждый из указанных ородов, то наберут пассажиров, скорее всего.
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есть крутой девайс. электросамокат. у нас по соседству офис айтишников. по снегу гасают как сайгаки.
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дрифт-трайк видел, как, по мне, еще удобнее, чем электросамокат, в плане устойчивости и балансировки.
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на Богдаинге А092 Boeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 6322
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Я, до речі, ще не відповіла на опитування щодо якості обслуговування мого рейсу Київ-Амстердам (то не мій перший досвід з цією компанією).
Так от (там теж напишу): якого біса ви повторюєте оголошення москальською мовою ? Компанія українська, на мордор не літає, то якого ???
Якщо вже так хочете бути на рівні, то третьою мовою у польоті можете брати мову країни призначення (на КЛМ Амстердам-Київ вони роблять оголошення нідерландською, англійською та французькою для Квебеку).
А москальська - ні до чого. Геть.
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ну, а что поделать? Все по Основному Закону Украины. стаття 10 Конституції. "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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???
Серйозно ?
Ну, то хай усіма мовами усіх меншин і повторюють ...
Дурня якась.
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Витяг з Декларації прав національностей України "беручи до уваги, що на території України проживають громадяни понад 100 національностей". Интересно, надолго ли, хватит у Вас же терпения, прослушать фразу от капитана о ремнях безпасности ,на более чем, 100 языках, или наречиях? Boeing 777-200ER МАУ літатиме в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 600
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Ви прекрасно зрозуміли, про що я.
Сильно сумніваюся, що на міжнародному рейсі Ер-Франс до того ж Амстердаму оголошення звучатимуть французькою, англійською та арабською.
Мова, про яку я говорю, не може мати привілейованого становища / статусу щодо мов інших нацменшин. То залишок совка. В Україні мовою міжнаціонального спілкування є українська.
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В Україні мовою міжнаціонального спілкування є українська....Думаю, жители Квебека, с Вами, не согласились бы, если бы им заявили, что языком, межнационального общения в Канаде, является английский)
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В Канаді - так, а в Квебеку - французька.

Комеск (укр.спел), я не хочу зафлуджувати тему.
Нагоди подискутувати про мовне питання ще будуть.
Майте гарний вечір.
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*перепрошую: тільки побачила - КЛМ Амстердам - Монреаль.
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В какой то дыре списали наверное на "лом", а МАУ купило и счас людей возить будут (
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думаешь как 17 лет назад нашлепали штук так много
так с тер пор и не шлепают и не модернизируют?засранцы одним словом.
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думаю, больше половины отмерянного ему срока он уже отлетал, несмотря даже на модернизации (и что меняли - оббивку салона? внешнюю краску?... а движки?).
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если завтра слепят АН-2, новенький с иголочки,
и втулят туда сегодняшнюю елекронику - ето будет тот АН-2 шо 50 лет назад или все таки другой?
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если слепят новый с иголочки - будет новый, а усталость металла никто не отменял и ее не модернизируют...
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наши мнения начинают сближаться, вам не показалось?
аеродинамика не меняется - крылья, закрылки и т.д. есть и будут,
если нет - ето ракета, а не самолет.
а начинка меняется и будет.
и год проекта не так важен - важет износ и обслуживание.
"Усталость" металла безусловно есть, тут важно вовремя снять "уставших" с работы..
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та пущай летает))) я же не против... интересно, сколько они за лизинг заплатят. Американская Дельта вона в 2015-м купила аналогичный 10-летней давности всего за 8 лямов при цене нового 200. Хотя, думается, что там сказалась поддержка государства в каком-то виде...
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я технарь, не бизнесмен ни разу...
не берусь судить за когда разговор о деньгах,
мое дилетантское мнение примерно такое - за одно и то же богатый и не очень платят по разному, так что бы каждому было не в напряг и устроило продавца.
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Тут работает простое правило для любой техники: чем дальше от рождения - тем выше издержки содержания, которые в данном случае будут переложены на цену билетов. Поэтому в данном случае богатые (способные первыми приобрести новый самолет, который потом, лет через 6, немного приукрасив, пустят по рукам, отбив еще значительную долю затрат) платят как раз меньше. Но изменить это пока, увы, невозможно...
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К слову у импортозамещающего "Аэрофлота" 16 самолётов Boeing 777-300ER и ещё 6 заказано.
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Я дико извиняюсь, етот самолет уже хорошо б/у? Тоесть металолом на американобляхах? Тоесть на 10-ти летних автомобилях нам страшно ездить а на старом 20-ти летнем самолете летать ето пэрэмога?

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Интересна цена билета. В маю в США предстоит поездка, может МАУ цены будет демпинговать...
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ага,не для того МАУ маршрут открывало,что бы халявщиков возить
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Ух ты, какой у меня интересный флаг, нидерланды рулят))
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Евробляхи видители запрещено в Украину ввозить, а старые самолеты в 2 раза старше на американобляхах можно? А где же справедливость? А где же закон один для всех и все равны?
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Петицию в верховну зраду о запрещении...Будешь летать на кукурузнике.
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Если власть народу предлагает ездить на запорожцах и жигулях то пускай летают на кукурузниках. Думаю ето будет справедливо.
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Если у тебя нет денег на нормальную машину, то это абсолютно не означает, что тебе предлагают вообще ездить. Тебе предлагают ходить пешком, чтобы ездить в машину надо еще бензин заливать, а он стоит в два раза дороже, чем в США...
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Наверно вся эта бандитская власть Украины намерена на нем драпать в скором времени . Boeing 777-200ER МАУ літатиме в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 7856
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С ценами МАУ оказывается выгоднее ехать в Варшаву, чтобы там сесть на рейс типа Варшава - Киев - Пекин. Правда, такой хренью балуются все "классики" типа Air France, KLM.. для чужих - скидка, своих стригут по полной. Так что этой почтенной машиной, успевшей полетать, НЯЗ, и за поребриком в Oren Air, скорее всего будут пользоваться белорусы, может быть литовцы и другие соседи, а для нас дешевле получается через Казахстан или Турцию.
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Сорри, но это старье.

Serial number 28686 LN:359 Type 777-28EER First flight date 20/08/2001 Test registration
Seat configuration C21 W16 Y328 Boeing 777-200ER МАУ літатиме в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 5247 Boeing 777-200ER МАУ літатиме в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок, - Салманов - Цензор.НЕТ 5247

http://www.airfleets.net/ficheapp/plane-b777-28686.htm
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Цензор.НЕТНовостиОбществоBoeing 777-200ER МАУ будет летать в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок, - Салманов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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