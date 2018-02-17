 Более десятка всемирно известных компаний хотят участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи со СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно. Уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул Порошенко.
При этом, президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения. "И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", - подчеркнул Порошенко.
Кто из нормальных еще будет связываться с этой паРашкой, ведь украинская ГТС создана только для экспорта газа из кацапии.
На самом деле, что Пётр Алексеевич мог нового сказать в Мюнхене? Ничего. Год за годом мы слышим набор мантр о скорой победе и что Россия агрессор, которого нужно остановить.Россия, безусловно, агрессор, но Запад больше интересует какой прогресс достигнут Украиной. Достигнута устойчивость? Нет. Может ли жить страна без кредитов? Нет. Повышена ли эффективность государственных институтов? Нет. Наконец, базовый вопрос - что с коррупцией? Все так же плохо. Отсюда вытекает базовый вопрос как со стороны Запада, так и рядовых украинцев - способен ли Порошенко обеспечить реальный прогресс Украины? Очевидно, что нет.
За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009 года.
За то у них будет интерес в Украине.
А там где есть интерес путин не суется что бы забирать навар себе.
Зачем тебе ГТС резать болгаркой ?
Потом землю продадите.
Потом выборы и вы уедете в Израиль ржать над разводняком украинцев.