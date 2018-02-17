 Более десятка всемирно известных компаний хотят участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи со СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно. Уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул Порошенко.

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При этом, президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения. "И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", - подчеркнул Порошенко.

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