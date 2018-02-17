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 Политика Украины, Экономика
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 Более десятка всемирно известных компаний хотят участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении газотранспортной системой Украины.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи со СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно. Уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - подчеркнул Порошенко.

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При этом, президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения. "И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", - подчеркнул Порошенко.

Читайте: Минимальные инвестиции для поддержки стабильной работы ГТС Украины составляют $200-300 млн ежегодно, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3051033
 
 
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Вот сейчас было особенно обидно татаромордве позорной , Украина поводила по губьям газотранспортной системой ....
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Ой вы там знаете кому продадут. Скорее всего это будут немецкие или еще какие акционеры Грязьпрома, которые купят украинскую ГТС по-дешевке за денежку Хуйла для него.
Кто из нормальных еще будет связываться с этой паРашкой, ведь украинская ГТС создана только для экспорта газа из кацапии.
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Завтра, 18 лютого 2018 р. клоун Петька прийде на Майдан і зачитає свою заяву до ВР про свою відставку. Прощавай, Петька!!!
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За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009 года.Одинокий Порошенко посреди пустого зала на конференции в Мюнхене - это не сильнее, но и не слабее "Фауста" Гёте. Был ли это прокол аппарата Банковой или просто западная элита потеряла интерес? Не знаю, но сигнал получился впечатляющий.
На самом деле, что Пётр Алексеевич мог нового сказать в Мюнхене? Ничего. Год за годом мы слышим набор мантр о скорой победе и что Россия агрессор, которого нужно остановить.Россия, безусловно, агрессор, но Запад больше интересует какой прогресс достигнут Украиной. Достигнута устойчивость? Нет. Может ли жить страна без кредитов? Нет. Повышена ли эффективность государственных институтов? Нет. Наконец, базовый вопрос - что с коррупцией? Все так же плохо. Отсюда вытекает базовый вопрос как со стороны Запада, так и рядовых украинцев - способен ли Порошенко обеспечить реальный прогресс Украины? Очевидно, что нет.
За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009 года.
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Але при Йющенко була Ю.Тимошенко,яка не давала знущатись з народу,як з тарифами,ліками,цінами на продукти - хоча і була світова фінансова криза.А в Лоли тількі Шльома і жінка третьйого тисячоліття з їхніми обіцянками цяцянками,от вони і вмикають дурака через раз.
Понад десяток всесвітньо відомих компаній хочуть брати участь в управлінні ГТС України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9747
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Так эти иностранные компании и навар себе будут забирать.
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так запустити в Україну вони хочуть самих себе, але зареєстрованих в офшорах як чужоземні компанії --- це ж бариги, читати і слухати їх треба розуміючи їхнє бачення
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Конечно будут.
За то у них будет интерес в Украине.
А там где есть интерес путин не суется что бы забирать навар себе.
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Может тебе конфетную фабрику в липецке отдать ?
Зачем тебе ГТС резать болгаркой ?
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Порошенко ответил Западу по закону об Антикоррупц суде Он заявил,что не намерен менять з\проект об АнтикоррупцПонад десяток всесвітньо відомих компаній хочуть брати участь в управлінні ГТС України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6811Понад десяток всесвітньо відомих компаній хочуть брати участь в управлінні ГТС України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6811 суде,несмотря на высказанные пожелания западных партнеров Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним.
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Если построят СП-2, то все управление сведется к контролю за разделкой этой трубы на металлолом как символа коммунистического прошлого.
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и со всей национальной сознательностью набросимся на уничтожение коммунистический символ......ну бабло тихонько поделим нет заберём от сдачи металлолома.... и снова слава украине
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Продавайте.
Потом землю продадите.
Потом выборы и вы уедете в Израиль ржать над разводняком украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее десятка всемирно известных компаний хотят участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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