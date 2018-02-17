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 Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий

К России не может быть снисходительного отношения из-за ее агрессии против Грузии и Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент России Владимир Путин во время выступления здесь 11 лет назад пообещал новую эру отношений между Россией и Европой. И действительно, он сделал так, как сказал: мы видели атаку на Грузию, а через несколько лет мы увидели, как он атаковал Украину. Мы должны помнить об этом, когда говорим о безопасности в Европе, поскольку русский вопрос не является исключительно делом Центрально-Восточной Европы, это - дело всего Североатлантического альянса и всего Евросоюза ", - подчеркнул Моравецкий.

Он подчеркнул, что сложно говорить о совместной политике безопасности и обороны, если только небольшая группа стран НАТО выделяет 2% ВВП на оборону. Польский премьер отметил, что Западная Европа, в отличие от стран Восточной Европы, забыла о традиционных военных угрозах.

"Не может быть никакого снисходительного отношения к агрессорам, которые нарушают международное право. Нельзя сотрудничать с теми, кто беря палец хочет потянуть всю руку", - констатировал Моравецкий.

По его убеждению, Европа должна совместно реагировать на киберугрозы. Моравецкий высказал мнение, что в информационной войне Россия сейчас доминирует, и это нужно учитывать.

Источник: https://censor.net.ua/n3051031
 
 
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Ватные мрази типа нимеровича и михайлова уже стучат копытами.Быстрее написать во всех ветках.
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Только не спрашивай у этих зрадокацапов чей Крым, и как они отнесутся к смерти путина! Ато их тонкая, обидчивая, легкоранимая, застенчивая, скромная натура может нечаянно отдать концы, от непомерного горя! Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 2821
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у этой твари простудифилис... боиться мерзость высунуть свое паганое рыло ... ни дай бог кто задаст вопрос о вылупках вагнера ... часть этой падали валяется в больницах мАсквы и ленинграда ....
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- Девушка, а девушка, а как вас зовут?
-Таня!
- А меня Федя!
Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 9710

Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 2612
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-только не надо меня уговаривать!
- так я не...
- ну вот, уже уговорил.
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- девушка, вы с училища?
- еще какая...
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-Познакомился в интернете с девушкой 160/46/18, при встрече оказалось, что это вес, размер ноги, IQ.
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сложно говорить о совместной политике безопасности и обороны, если только небольшая группа стран НАТО выделяет 2% ВВП на оборону

-- как говорил когда-то один мой знакомый врач-венеролог: Ни запаху, ни выделений.... *)
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у меня был случай.
лечащий врач сбитой мною бабки сказал: - ничего страшного, перелом лобковой кости. да, давно там никто не бывал.
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одну. трамвай сломался, она из-за него выбежала прямо под капот.
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Ніхто в світі так не розмазує Путіна по підлозі, як Порошенко! Браво, Порох!
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Та да...Особенно, как он ему руку жмёт - с отвращением...
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Это проблемы НАТО кто там у них не выделяет 2 процента на оборону.
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Мы знаем что Путен настоящая карликовая мразина,которой уже давно в аду прогулы ставят...
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Крепкое выступление в пустом зале.Крепче не бывает.
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Ага. Пятнадцатое место русских на олимпиаде это тоже заслуга Порошенко, как и все остальное. Сомнтильно, что и твой первый пункт кто-то на конференции услышал. После маски-шоу с Саакашвили с лживым циничным уродом никто не хочет даже здороваться
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"Нельзя сотрудничать с теми, кто беря палец хочет потянуть всю рукуИсточник: https://censor.net.ua/n3051031"

Намёк немцам?
Кто ещё хочет плюнуть в сторону поляков?
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Путлер болен. Основной симптом этой болезни состоит в том, что больной успевает по-крупному, трижды сходить под себя, пока добежит до уборной.
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- Доктор, я буду ходить?
-Да, но только под себя!
-А плавать?
-Нууууу, это зависит от того, как часто будете ходить!
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Полякам повезло. Они успели вступить в НАТО. А мы в Беларуси и Украине выбрали Лукашенко и Кучму-Януковича соответственно и не успели...
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"Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий."

А поляки заявили, что хотят стать демократическим государством, а последнее время усиленно копируют путинскую Россию...
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Плохо что хуйло до Варшавы не добрался. От Минска до Варшава 550 км. А от Бреста до Варшавы и того 200. При том что от Киева до Донецка в три раза дальше. Пшеки, молитесь на Украину! В 1939 году Польшу ни кто не спас
Путін пообіцяв нову еру відносин із Європою і атакував Грузію й Україну, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 8658
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как-то все в Совке забыли, что геройская (без капли иронии!) Брестская крепость ДВАЖДЫ стояла насмерть.
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зверніть увагу на персонажів у польському однострої..вони ліворуч та праворуч..
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Поляки ни какие не адвокаты Украины.
Они адвокаты своей жопы.
С чего вдруг это должно быть нам интересно ...
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" Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи
они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели

такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель . Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновались бы и наверняка убили бы .Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных. "
- барон Сигизмунд Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г
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А с каких пор у вас украинский флажок? расейский нельзя теперь, да?)
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Хуйло вам и президента со всем высшим руководством разнес вдребезги.. Хорошо-что поляки такие незлопамятные...
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Мешает..Потому как сидя в немецкой тюрьме в 40-х годах он как-то умудрился всех убедить что убил больше поляков чем нквдисты . То что нквд (кацапы) убили в Катыни больше 14 000 польских солдат поляки вероятно уже забыли.А в 40-х в Харькове около 3000 польских солдат и офицеров...Так мелочь наверное ляхи даже и не помнят про это! Путін пообіцяв нову еру відносин із Європою і атакував Грузію й Україну, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 9777 Ведь проблема в украинских националистах и Бандере...И Волынская резня....
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сарказм Путін пообіцяв нову еру відносин із Європою і атакував Грузію й Україну, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 6955 кацапам -хорошо. бротишка убиенного все больше Бандерой озабоченный-озабочен то есть..
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А вот представьте. В Рашке "выборы" и никто их отменить не может, формально там типа как есть Конституция. Есть пара-тройка фриковских конкурентов Окурку.
И вот вдруг эта паскуда сдыхает. Отменить выборы невозможно - формально, он такой же кандидат, как любой типа Ксюши и его смерть ничего не меняет. Нового кандидата дать от ЕР тоже уже невозможно - регистрация закончена.
Вот цирк будет, а ?!
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Эльвира, Ваши слова да Б-гу в уши. Сейчас ввп приболел, что само по себе в его возрасте неудивительно. Но обнадеживает то, что о его болезни объявили открыто. Между строк читаю: ребята, у преза все хреново, но вы держитесь Путін пообіцяв нову еру відносин із Європою і атакував Грузію й Україну, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 969
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все смертны, это понятно.
Но как Вам описанный мною юридический казус?
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У ботоксного двойников и тройников многовато....
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Где можно увидеть фото двойников и тройников?
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Дайте, пожалуйста, ссылки на видеоролики с двойниками, тройниками.
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Из казуса выйти очень легко - выборы признают несостоявшимися. По нашему закону о выборах преза для этого достаточно <50% явки в первом туре; думаю, за поребриком примерно то же самое.Думаю, Вы не будете спрашивать "А вдруг многие придут за бюллетенями?" - технологии имеются, вплоть до циничного неоткрытия участков "по техническим причинам".
Тут надо спрашивать дальше: а что делать потом? Выборы все равно надо проводить, и надо будет срочно искать преемника за несколько месяцев отсрочки .
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Роль личности в истории - вопрос стар как мир.
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в эре пугачевой поместились все эры брежнева,андропова,черненко,кого там еще...,ельцина,хуйла и менделя
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Спасибо Кучме, что он подписал такие "прекрасные" договорённости в Минске. Опа опа опапа.
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я знову ж, в 1861-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Запад сам вскормил это чудовище. Ящик Пандоры открыт, дальше будет хуже.
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Россияне не предполагали, что американцы дадут им ответ в Сирии. Это был первый раз, когда США серьёзно ответилина их провокацию
Россияне были развращены годами американской беспомощности в Сирии, еще начиная с Обамы. Вспомните только его госсекретаря Джона Керри, который постоянно ползал на брюхе перед Лавровым. Поэтому россияне и представить не могли, что может быть дан какой-то военный отпор, пишет на портале НВ российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Россияне просто пошли решать конкретную финансовую задачу: захватить нефтеперерабатывающий завод. И демонстрация американской мощи произвела глубокое впечатление шока на Кремль. Этот эпизод показал цену всех так называемых успехов и побед в Сирии. Тем более, те события совпали с другим очень чувствительным ударом: практически в тот же день Израиль уничтожил половину сирийской противовоздушной обороны, информирует news.eizvestia.com.
Это очень сильный удар по руководству России, демонстрирующий полную уязвимость российской военной машины.
Ведь неслучайно что-то странное происходит с Путиным. Впервые за 18 лет правления его объявили простуженным и отменили очень много мероприятий.Это шок для Путина. Только представьте, если бы подобное случилось, примером, в США. Что было бы, если там в один день погибли 400 спецназовцев? К тому же, при проведении совершенно дурацкой коммерческой операции. Это был бы недельный траур, смена правительства, президента и громадный скандал. Пока в России все это как-то стремятся держать под ковром, но еще неизвестно, чем закончится.
Вчера сумасшедшая Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел, сообщила, что погибли 5 военнослужащих, и что это «предположительно граждане России». Но ведь в сети буря сообщений: Путина атакуют не только его традиционные противники, но и так называемые патриоты. Последние считают, что он предал российских солдат.
Люди не пойдут на какие-то массовые демонстрации, но это очевидно обостряет обстановку на вершине власти. Это уже происходит: любое внешнеполитическое поражение обостряет позиции диктатора, а тем более такое позорное и долгосрочное. И в такие сложные моменты Путин всегда исчезает и прячется.Дело даже не том, что погибли люди. Это трагедия, но они сами знали, на что подписывались. Вряд ли по ним сильно скорбят в Украине, потому что среди них много тех, кто таким же бандитизмом занимался и на Донбассе.
Для Москвы страшнее то, что Израиль и США продемонстрировали свои технические возможности, как супердержавы.
Ведь что сегодня может российская военная машина? Расстреливать ракетами, запускаемыми с Каспийского моря или бомбардировать города с мирными жителями? Первое же элементарное лобовое столкновение продемонстрировало, что американские и российские военные машины в разных лигах. Уверен, что сейчас наверху идут очень серьезные дискуссии и разборки по этому поводу.
Одна из слабостей военной авантюры в Сирии заключается в том, что российские коммуникации с этим театром военных действий очень сложные. Кремль понял, что он попал в совершенно патовое положение.
И ситуация может измениться не только там. К примеру, события в Украине. То, что там творится, я уже много лет называю гибридной капитуляцией. Ведь Россия давно хочет уползти с Донбасса, сохраняя лицо. Оттуда и все переговоры об обороне и прочее.
В Москве давно поняли, что украинская авантюра провалилась. Ведь они хотели не кусочек Донбасса, а подчинить себе всю Украину.
Провалилось. А теперь вот недавние события демонстрируют, что провалилась еще и сирийская авантюра. К тому же назревают болезненные персональные санкции с конфискацией миллионов. Уверен, что 99% российского политического класса думает о сворачивании, а не расширении внешнеполитических авантюр. Ведь цена становится все более и более неприемлемой.
С другой стороны, сейчас в Америке сложился очень жесткий консенсус по отношению к путинской России. Трамп и Тиллерсон, которые какими-то невидимыми узами связаны с Кремлем, пытаются оттянуть наиболее болезненные меры. В частности, была засекречена часть кремлевского доклада, содержащая всю финансовую информацию о российской верхушке. И как я могу судить, этот консенсус в Вашингтоне насколько силен, что сопротивление Трампа и Тиллерсона будет продолжаться.
Но в необозримое время этот доклад будет рассекречен. И тогда начнется процесс замораживания и конфискации того триллиона долларов, который успела награбить российская верхушка.
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Хіба там був спецназ? Столярі та мулярі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий
 
 
 
 
 
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