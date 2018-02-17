"Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий."

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент России Владимир Путин во время выступления здесь 11 лет назад пообещал новую эру отношений между Россией и Европой. И действительно, он сделал так, как сказал: мы видели атаку на Грузию, а через несколько лет мы увидели, как он атаковал Украину. Мы должны помнить об этом, когда говорим о безопасности в Европе, поскольку русский вопрос не является исключительно делом Центрально-Восточной Европы, это - дело всего Североатлантического альянса и всего Евросоюза ", - подчеркнул Моравецкий.
Он подчеркнул, что сложно говорить о совместной политике безопасности и обороны, если только небольшая группа стран НАТО выделяет 2% ВВП на оборону. Польский премьер отметил, что Западная Европа, в отличие от стран Восточной Европы, забыла о традиционных военных угрозах.
"Не может быть никакого снисходительного отношения к агрессорам, которые нарушают международное право. Нельзя сотрудничать с теми, кто беря палец хочет потянуть всю руку", - констатировал Моравецкий.
По его убеждению, Европа должна совместно реагировать на киберугрозы. Моравецкий высказал мнение, что в информационной войне Россия сейчас доминирует, и это нужно учитывать.
-Таня!
- А меня Федя!
-- Всё!
- так я не...
- ну вот, уже уговорил.
- Нет, я уже умею.)))
- еще какая...
-- как говорил когда-то один мой знакомый врач-венеролог: Ни запаху, ни выделений.... *)
лечащий врач сбитой мною бабки сказал: - ничего страшного, перелом лобковой кости. да, давно там никто не бывал.
Крепкое выступление в пустом зале.Крепче не бывает.
17.02.2018 21:24
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Намёк немцам?
Кто ещё хочет плюнуть в сторону поляков?
-Да, но только под себя!
-А плавать?
-Нууууу, это зависит от того, как часто будете ходить!
А поляки заявили, что хотят стать демократическим государством, а последнее время усиленно копируют путинскую Россию...
Они адвокаты своей жопы.
С чего вдруг это должно быть нам интересно ...
они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели
такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель . Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновались бы и наверняка убили бы .Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных. "
- барон Сигизмунд Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г
И вот вдруг эта паскуда сдыхает. Отменить выборы невозможно - формально, он такой же кандидат, как любой типа Ксюши и его смерть ничего не меняет. Нового кандидата дать от ЕР тоже уже невозможно - регистрация закончена.
Вот цирк будет, а ?!
Но как Вам описанный мною юридический казус?
Тут надо спрашивать дальше: а что делать потом? Выборы все равно надо проводить, и надо будет срочно искать преемника за несколько месяцев отсрочки .
Россияне не предполагали, что американцы дадут им ответ в Сирии. Это был первый раз, когда США серьёзно ответилина их провокацию
Россияне были развращены годами американской беспомощности в Сирии, еще начиная с Обамы. Вспомните только его госсекретаря Джона Керри, который постоянно ползал на брюхе перед Лавровым. Поэтому россияне и представить не могли, что может быть дан какой-то военный отпор, пишет на портале НВ российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Россияне просто пошли решать конкретную финансовую задачу: захватить нефтеперерабатывающий завод. И демонстрация американской мощи произвела глубокое впечатление шока на Кремль. Этот эпизод показал цену всех так называемых успехов и побед в Сирии. Тем более, те события совпали с другим очень чувствительным ударом: практически в тот же день Израиль уничтожил половину сирийской противовоздушной обороны, информирует news.eizvestia.com.
Это очень сильный удар по руководству России, демонстрирующий полную уязвимость российской военной машины.
Ведь неслучайно что-то странное происходит с Путиным. Впервые за 18 лет правления его объявили простуженным и отменили очень много мероприятий.Это шок для Путина. Только представьте, если бы подобное случилось, примером, в США. Что было бы, если там в один день погибли 400 спецназовцев? К тому же, при проведении совершенно дурацкой коммерческой операции. Это был бы недельный траур, смена правительства, президента и громадный скандал. Пока в России все это как-то стремятся держать под ковром, но еще неизвестно, чем закончится.
Вчера сумасшедшая Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел, сообщила, что погибли 5 военнослужащих, и что это «предположительно граждане России». Но ведь в сети буря сообщений: Путина атакуют не только его традиционные противники, но и так называемые патриоты. Последние считают, что он предал российских солдат.
Люди не пойдут на какие-то массовые демонстрации, но это очевидно обостряет обстановку на вершине власти. Это уже происходит: любое внешнеполитическое поражение обостряет позиции диктатора, а тем более такое позорное и долгосрочное. И в такие сложные моменты Путин всегда исчезает и прячется.Дело даже не том, что погибли люди. Это трагедия, но они сами знали, на что подписывались. Вряд ли по ним сильно скорбят в Украине, потому что среди них много тех, кто таким же бандитизмом занимался и на Донбассе.
Для Москвы страшнее то, что Израиль и США продемонстрировали свои технические возможности, как супердержавы.
Ведь что сегодня может российская военная машина? Расстреливать ракетами, запускаемыми с Каспийского моря или бомбардировать города с мирными жителями? Первое же элементарное лобовое столкновение продемонстрировало, что американские и российские военные машины в разных лигах. Уверен, что сейчас наверху идут очень серьезные дискуссии и разборки по этому поводу.
Одна из слабостей военной авантюры в Сирии заключается в том, что российские коммуникации с этим театром военных действий очень сложные. Кремль понял, что он попал в совершенно патовое положение.
И ситуация может измениться не только там. К примеру, события в Украине. То, что там творится, я уже много лет называю гибридной капитуляцией. Ведь Россия давно хочет уползти с Донбасса, сохраняя лицо. Оттуда и все переговоры об обороне и прочее.
В Москве давно поняли, что украинская авантюра провалилась. Ведь они хотели не кусочек Донбасса, а подчинить себе всю Украину.
Провалилось. А теперь вот недавние события демонстрируют, что провалилась еще и сирийская авантюра. К тому же назревают болезненные персональные санкции с конфискацией миллионов. Уверен, что 99% российского политического класса думает о сворачивании, а не расширении внешнеполитических авантюр. Ведь цена становится все более и более неприемлемой.
С другой стороны, сейчас в Америке сложился очень жесткий консенсус по отношению к путинской России. Трамп и Тиллерсон, которые какими-то невидимыми узами связаны с Кремлем, пытаются оттянуть наиболее болезненные меры. В частности, была засекречена часть кремлевского доклада, содержащая всю финансовую информацию о российской верхушке. И как я могу судить, этот консенсус в Вашингтоне насколько силен, что сопротивление Трампа и Тиллерсона будет продолжаться.
Но в необозримое время этот доклад будет рассекречен. И тогда начнется процесс замораживания и конфискации того триллиона долларов, который успела награбить российская верхушка.