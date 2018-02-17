"Путин пообещал новую эру отношений с Европой и атаковал Грузию и Украину, - премьер Польши Моравецкий."

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент России Владимир Путин во время выступления здесь 11 лет назад пообещал новую эру отношений между Россией и Европой. И действительно, он сделал так, как сказал: мы видели атаку на Грузию, а через несколько лет мы увидели, как он атаковал Украину. Мы должны помнить об этом, когда говорим о безопасности в Европе, поскольку русский вопрос не является исключительно делом Центрально-Восточной Европы, это - дело всего Североатлантического альянса и всего Евросоюза ", - подчеркнул Моравецкий.

Он подчеркнул, что сложно говорить о совместной политике безопасности и обороны, если только небольшая группа стран НАТО выделяет 2% ВВП на оборону. Польский премьер отметил, что Западная Европа, в отличие от стран Восточной Европы, забыла о традиционных военных угрозах.

"Не может быть никакого снисходительного отношения к агрессорам, которые нарушают международное право. Нельзя сотрудничать с теми, кто беря палец хочет потянуть всю руку", - констатировал Моравецкий.

По его убеждению, Европа должна совместно реагировать на киберугрозы. Моравецкий высказал мнение, что в информационной войне Россия сейчас доминирует, и это нужно учитывать.