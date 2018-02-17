 Польша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава государства написал на своей facebook-странице.
"Польша является стратегическим партнером Украины и нашим адвокатом в вопросе европейской интеграции. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые нас раскалывают, и сосредоточиться на том, что нас объединяет", - отмечает Порошенко.
Он подчеркивает, что его позиция получила поддержку со стороны Премьер-министра Республики Польша Матеуша Моравецкого.
"Уверен, мы найдем понимание в самых спорных вопросах польско-украинских отношений", - резюмирует президент Украины.
Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен. В то же время, глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский обнародовал на сайте президента Польши заявление, в котором говорится, что "Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины. По мнению директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, "антибандеровский закон" препятствует историческим дискуссиям в Польше с украинскими учеными.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Официальные лица Германии подчеркивали, что на их государстве лежит ответственность за Холокост. По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране. "Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". 6 февраля документ подписал Анджей Дуда. Закон вступит в силу 1 марта.
по моему тут больше всех огорчилась от палева сама йуляха
Весь спектр отношений в холле обсудили?
Если это не переговоры а беседа в холле? Посмотри на выражение лиц британцев.))))
2. Я теж за Кемерона.
3. Хай повторюють, бо =ихтамнети= ще лишилися.
4. Ну, з італійським прізвищем, , то, звичайно - лестощі ...
5. Форум - добре.
7. Угу.
Тут вроде тема про Шоколадного мародера.
Але інакшої Батьківщини у Тимошенко нема...
Єдиний політик, який не приймав участі у зворушливо-спільному із донецькими блатними шабаші на могилах власних предків і майбутньому своїх нащадків: Тимошенко - вона єдина, хто не підписав "Універсал".
Борис Станько.
Знов бла - бла - бла про якійсь ПРиБЮТ,якого ніхто не бачив,а тількі чув від Йющенка, проплаченних журналіздів і політолоха - львівського "патріота" В.Цибулька.Якій до речі фігурує в списках амбарної книгі "ПР".Зато доказів спів"ПР"аці ригів з любими друзями,хоч отбавляй. Але руху ніякого не від НАєБУ нє від САП,я вже не кажу про ГПУ з кумом Порошенка,як не було так і небуде покі Порошенко президент.
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"Сказати що ця справа шита білими нитками - значить не сказати нічого... СБУ змушує шукати обвинувачення на адресу прем'єр-міністра в повному абсурді, сфабрикованому керівництвом секретаріату президента", - сказав він.
При цьому офіцери закликали президента Віктора Ющенка припинити втручання секретаріату в роботу СБУ.
http://www.pravda.com.ua/news/2008/08/28/3537138/
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МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net.ua/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst
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Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
................
Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
.................
Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами"
http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
А от мільйони темної гопоти злиденної, у котрої ті мільярди і вкрадено, що тупо брехню ту вперто, приречено-покірно, остервеніло і нахабно повторювала вслід за мільярдерами, ні секунди не сумніваючись при тому, що брехня абсолютно очевидна!!! - ні.
Ніяк.
Ні зрозуміти, ні оправдати.
Все має свою ціну.
В олігархів - забезпечена сита старість, приватні острови і світле майбутнє багатьох-багатьох поколінь нащадків.
А от мільйони темної гопоти злиденної, у котрої ті мільярди і вкрадено, за останні гроші бронежилети купують.
Знаючи при тому, що від артилерії вони ніяк не рятують.
Оце і все, що ви здобули своїм нащадкам, миздобули...
Але ж казано було:
- Брехати - гріх???
М.Думич. 25.08.2014.
Коротше іди розкумарся...
застраховали на 1,5 млрд грн, а
персонал - на 16 миллионов.
Об этом сообщают "Наші гроші"
Государственное авиационное
предприятие "Україна"
Государственного управления
делами 30 декабря по
результатам тендера заключило
соглашение с одной из компаний
для обязательного страхования
гражданской авиации.
На 2018 год на 1,46 млрд грн
застраховали самолеты А319-115,
Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В и
вертолет Ми-8МТВ-1 (UR-РАО).
Также на общую сумму 15, 6 млн
грн застраховали 52 членов
экипажей воздушных судов и
другой авиаперсонала.
Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
http://hvylya.net/news/exclusive/ukraintsev-budut-shtrafovat-za-neuplatu-uslug-zhkh.html
К концу дня, от множества сладкого, начинает подташнивать.
Бзденыки хоть нация барыг, но потенциал Украины понимают ооччень хорошо!
Точно всё сказанное озвучили? Может ему Даймлер цех выделил в Германии для производства, а Меркель госзаказ предложила, а может Ferrero беспроцентный кредит даёт под строительство завода в ЕС!?
Именно поэтому, к своему уходу, он всё организует так, шо б за ним потом не гонялись, как за Саакашвили.... ...или Пиночетом, например.
...мы тут все гибриды -- кого с дивана не скинь...*)
KUMA BANDERIVSKA @Lisa0090 11 ч.11 часов назад
У нас на вулиці вся молодь виїхала Польща, Чехія,Португалія,Ізраїль. Всі діти з вищою освітою!...
Такій ж самий брехун і міліардер,як і рило.
Так само відноситься до людського життя,один в один.
І взагалі,хтось сумнівається,що те все,що рило"рішуче" говоре про путіна - путін йому дозволяє говорити.
Май 30, 2017 в 9:13 пп
Один взгляд из Литвы
Такого президента, как Юлия Тимошенко, Украине позавидовала бы любая другая европейская нация. Умная, логически мыслящая, с большим лидерским опытом в управлении 40 миллионным постсоветским государством, опытом борьбы с олигархами, в настоящее время ни от одного из них не зависящая, более того, настроенна против всех них без исключения.
После смены власти в Украине необходимы быстрые действия для выхода из экономического и социального кризиса, оссобенно в условиях войны, а для этого необходимо профессионально знать текущее положение всех дел в государстве, всех лиц, с ними связанных. И равных в этом Ю. Тимошенко с ее многочисленной командой сегодня в Украине нет.
Об омерзительных «компроматах» на Ю. Тимошенко.
Доказано, что в последнюю тюрьму ее посадил В. Янукович по личному приказу В. Путина, за что она навеки обоим и их приспешникам в Украине и на России будет «благодарна».
Президенты и вицепрезиденты США никогда публично не принимают на собеседование лиц, не проверенных на юридическую их чистоту и финансовую чистоплотность с помощью спецслужб США. Тем более на сорокоминутный разговор с лидером какой то немногочисленной парламентской фракции Украины. Это рутина всех глав государств. Ни один из реальных кандидатов в президенты Украины не прошел такой жесткой проверки на верность нации, а не олигархам, не на словах, а на деле.
Ніхто в світі і ніде не ставить під сумнів кришталеву бездоганність політичної репутації Тимошенко
Тільки окупована Україна чорними пащеками деградованих окупантів та їх запопадливої і тотально зсученої челяді, завчено і покірно звивається в істериці:
- В-А-А-А-роф-ф-ф-ка!!!
Польська окупація Чехии. http://fishki.net/1465871-1938-polskaja-okkupacija-chehoslovakiimaloizvestnye-fakty--istorii.html?mode=tag%3Apolsha