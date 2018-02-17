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 Политика Украины
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Все про:Польша (4150) Порошенко (14305) Президент (4023) Моравецкий Матеуш (20)

 Польша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко

Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий поддержал президента Украины Петра Порошенко, что государства должны сосредоточиться на поиске понимания.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава государства написал на своей facebook-странице.

"Польша является стратегическим партнером Украины и нашим адвокатом в вопросе европейской интеграции. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые нас раскалывают, и сосредоточиться на том, что нас объединяет", - отмечает Порошенко. 

Он подчеркивает, что его позиция получила поддержку со стороны Премьер-министра Республики Польша Матеуша Моравецкого. 

"Уверен, мы найдем понимание в самых спорных вопросах польско-украинских отношений", - резюмирует президент Украины.

Польша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко 01

Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен. В то же время, глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский обнародовал на сайте президента Польши заявление, в котором говорится, что "Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши. 

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины. По мнению директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, "антибандеровский закон" препятствует историческим дискуссиям в Польше с украинскими учеными.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Официальные лица Германии подчеркивали, что на их государстве лежит ответственность за Холокост. По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране. "Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". 6 февраля документ подписал Анджей ДудаЗакон вступит в силу 1 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3051029
 
 
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Снимали росТВ. Не палитесь с этим видео.
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ну естественно...даже наши медиаляди побрезговали.а кацапье -нет.

по моему тут больше всех огорчилась от палева сама йуляха
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Объясню как это работает. Фото ниже тоже снимали кацапские СМИ, а потом вицеспикер госдумы разместил на своей странице с текстом о сотрудничестве. Гыга, пользуйся мозгами. Это не больно.

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- В беседе с Терезой Мэй затронут весь спектр украинско-британских отношений.

Весь спектр отношений в холле обсудили? Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9347

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Ну, Юля возле туалета с Трампом же умудрилась Пока бумажку подавала
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https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-pogovoril-s-terezoy-mey-o-mirotvorcah-na-donbasse-1111278.html
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Фото видишь? Как там можно было затронуть "весь спектр украинско-британских отношений"?
Если это не переговоры а беседа в холле? Посмотри на выражение лиц британцев.))))
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а ты всегда по фото о содержании беседы судишь? Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2126
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Такое впечатление, что Петро просто загородил ей дорогу и в большом шуме пытается на пальцах объяснить успех своих реформ...но она не расслышала и тогда гарант решил пригласить Мей посетить Украину. Ему даже показалось, что она кивнула...когда Мей отошла у нее спросили с кем она разговаривала. В ответ она только пожала плечами и тихо улыбнулась Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1618
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1. ОК
2. Я теж за Кемерона.
3. Хай повторюють, бо =ихтамнети= ще лишилися.
4. Ну, з італійським прізвищем, Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9571, то, звичайно - лестощі ...
5. Форум - добре.
7. Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8134 Угу.
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А у тебя все сводится к Варовке, кукариот?
Тут вроде тема про Шоколадного мародера.
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кук."Її вже двадцять років боїться і ненавидить (лютою, святою і класовою ненавистю остаточно деградованого люмпена) ВСЯ блатна Україна. Десятки мільйонів злодійкуватих і упосліджених злидарів.
Але інакшої Батьківщини у Тимошенко нема...
Єдиний політик, який не приймав участі у зворушливо-спільному із донецькими блатними шабаші на могилах власних предків і майбутньому своїх нащадків: Тимошенко - вона єдина, хто не підписав "Універсал".
Борис Станько.


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а широка коаліція із зміною констетуції яку пропонувала юля янику ? а газовий контракт ????????що коротка память ? а я добре памята навідміну сектантів
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кук. І так само по всім твоїм звинуваченням в бік Юлі.

Знов бла - бла - бла про якійсь ПРиБЮТ,якого ніхто не бачив,а тількі чув від Йющенка, проплаченних журналіздів і політолоха - львівського "патріота" В.Цибулька.Якій до речі фігурує в списках амбарної книгі "ПР".Зато доказів спів"ПР"аці ригів з любими друзями,хоч отбавляй. Але руху ніякого не від НАєБУ нє від САП,я вже не кажу про ГПУ з кумом Порошенка,як не було так і небуде покі Порошенко президент.
............
"Сказати що ця справа шита білими нитками - значить не сказати нічого... СБУ змушує шукати обвинувачення на адресу прем'єр-міністра в повному абсурді, сфабрикованому керівництвом секретаріату президента", - сказав він.
При цьому офіцери закликали президента Віктора Ющенка припинити втручання секретаріату в роботу СБУ.
http://www.pravda.com.ua/news/2008/08/28/3537138/
..............
МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net.ua/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst
...............
Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
................
Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
.................
Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами"
http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
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я незбираюсь тобі щось доказувати ! сєкта святої юлі невміняєма ваши доказательства недоказательства !я за неї голосував каюсь більше небуду
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господи да мені наплювати на того порошенка ! він врятував україну те що він корупціонер я несумніваюсь ! головне недопустити реваншу путіна через косу ! це головний виклик для україни іначе прийдеться брати зброю в руки ! іншого виходу немає
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кук.Людей, яким було вигідно тупо брехати про Тимошенко - зрозуміти легко: вони захищали крадені мільярди.
А от мільйони темної гопоти злиденної, у котрої ті мільярди і вкрадено, що тупо брехню ту вперто, приречено-покірно, остервеніло і нахабно повторювала вслід за мільярдерами, ні секунди не сумніваючись при тому, що брехня абсолютно очевидна!!! - ні.
Ніяк.
Ні зрозуміти, ні оправдати.
Все має свою ціну.
В олігархів - забезпечена сита старість, приватні острови і світле майбутнє багатьох-багатьох поколінь нащадків.
А от мільйони темної гопоти злиденної, у котрої ті мільярди і вкрадено, за останні гроші бронежилети купують.
Знаючи при тому, що від артилерії вони ніяк не рятують.
Оце і все, що ви здобули своїм нащадкам, миздобули...
Але ж казано було:
- Брехати - гріх???
М.Думич. 25.08.2014.

Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4257
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кук.В тебе,що істерика,чи місячні почались,а може ти вагітна - до чого тут це?
Коротше іди розкумарся...

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Скорее бы уже "...аборигены съели кука..."
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ему от сюда два пути: либо второй срок, либо первый
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Президентский авиапарк
застраховали на 1,5 млрд грн, а
персонал - на 16 миллионов.
Об этом сообщают "Наші гроші"
Государственное авиационное
предприятие "Україна"
Государственного управления
делами 30 декабря по
результатам тендера заключило
соглашение с одной из компаний
для обязательного страхования
гражданской авиации.
На 2018 год на 1,46 млрд грн
застраховали самолеты А319-115,
Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В и
вертолет Ми-8МТВ-1 (UR-РАО).
Также на общую сумму 15, 6 млн
грн застраховали 52 членов
экипажей воздушных судов и
другой авиаперсонала.
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ще радісна новина..
Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
http://hvylya.net/news/exclusive/ukraintsev-budut-shtrafovat-za-neuplatu-uslug-zhkh.html
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Севморзавод выкупить из федеральной собственности?
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Ну сегодня и денёк! Все новостные ветки забиты лозунгами шоколадного брехуна.
К концу дня, от множества сладкого, начинает подташнивать.
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С таким адвокатом и прокурора не надо! Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9901
Бзденыки хоть нация барыг, но потенциал Украины понимают ооччень хорошо!
Точно всё сказанное озвучили? Может ему Даймлер цех выделил в Германии для производства, а Меркель госзаказ предложила, а может Ferrero беспроцентный кредит даёт под строительство завода в ЕС!?
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Те,що ти "бог"української дипломатіі тебе в цьому переконали твої шісткі,але в той же час ти виконав всі забаганкі бізнеспартнера хуйла на 5+.І якщо мені буде ,хтось доводити ,що ти це зробив помилково.Моя відповідь: чотири рокі помилкі робити навіть дитина не зможе,а не те,що "успішний"мородер і брехун...
Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5006
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И о чём это говорит, если, например, оппозиционный режиму Лукашенко - Захаренко (бывший министр МВД) на акциях оппозиции, в которых он сам участвовал, выходил к милиции и они себя после этого вели по-человечески?
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польща адвокат? та їм самим скоро адвокати будуть потрібні... стосунки з Німеччиною і Францією в поляків найгірші за остання 10 років... на підході фінансові санкції ЄС проти польщі за судову реформу качинського... Порох або п'яний сьогодні, або всіх за ідіотів тримає
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цензор когда вы купите себе на серваки нормальные процессоры ....невозможно просто , ваши рекламодатели берут с сервера ресурса больше чем пользователи и такое очучение что у меня 98 установлен
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Порох -- жулик! -- но не дурак...
Именно поэтому, к своему уходу, он всё организует так, шо б за ним потом не гонялись, как за Саакашвили.... ...или Пиночетом, например.
...мы тут все гибриды -- кого с дивана не скинь...*)
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Денис, мне не сложо повторить: ватник проявился. У тебя чисто ватная картинка.
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уезжают....., с моего городка тоже многие уехали.... Кто будет Украину строить и защищать? Наверное и был план без.виза для этого....- что бы избавиться от активных граждан...

Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6318 KUMA BANDERIVSKA‏ @Lisa0090 11 ч.11 часов назад
У нас на вулиці вся молодь виїхала Польща, Чехія,Португалія,Ізраїль. Всі діти з вищою освітою!...
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Що порохоботам хіба це доведеш,якщо вони далі про газ по 450$впарюють про якій вже навіть всі діти знають.Школа то одна,що в ригів,що в сої...

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Т.е. выехали патриоты призывного возраста...
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ты от путина не устал - не желаешь ли ты его смерти?
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Это педики порохоботовские за шоколадку тут подрабатывают!
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Это не ответ - это слив.
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А чим путін відрізняється від Лоли?
Такій ж самий брехун і міліардер,як і рило.
Так само відноситься до людського життя,один в один.
І взагалі,хтось сумнівається,що те все,що рило"рішуче" говоре про путіна - путін йому дозволяє говорити.
Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7065
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Юлька не святая,но она ненавидит фирташевых холуев,будет их рвать и не просрёт шанс вписать своё имя золотыми буквами в историю Украины.Унижение,наказание и тюрьму она уже прошла.А Пэтя пока нет...непарядак!Один Пэтин кум уже отличился продажничеством.Строил памятники голодомору а разменялся на рыговские сребрянники.Этим кумам похер репутация и общественное мнение-бабосы их болезнь...
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Kastis
Май 30, 2017 в 9:13 пп
Один взгляд из Литвы
Такого президента, как Юлия Тимошенко, Украине позавидовала бы любая другая европейская нация. Умная, логически мыслящая, с большим лидерским опытом в управлении 40 миллионным постсоветским государством, опытом борьбы с олигархами, в настоящее время ни от одного из них не зависящая, более того, настроенна против всех них без исключения.
После смены власти в Украине необходимы быстрые действия для выхода из экономического и социального кризиса, оссобенно в условиях войны, а для этого необходимо профессионально знать текущее положение всех дел в государстве, всех лиц, с ними связанных. И равных в этом Ю. Тимошенко с ее многочисленной командой сегодня в Украине нет.
Об омерзительных «компроматах» на Ю. Тимошенко.
Доказано, что в последнюю тюрьму ее посадил В. Янукович по личному приказу В. Путина, за что она навеки обоим и их приспешникам в Украине и на России будет «благодарна».
Президенты и вицепрезиденты США никогда публично не принимают на собеседование лиц, не проверенных на юридическую их чистоту и финансовую чистоплотность с помощью спецслужб США. Тем более на сорокоминутный разговор с лидером какой то немногочисленной парламентской фракции Украины. Это рутина всех глав государств. Ни один из реальных кандидатов в президенты Украины не прошел такой жесткой проверки на верность нации, а не олигархам, не на словах, а на деле.

Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6178
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Микола Думич http://www.facebook.com/photo.php?fbid=169023443244452&set=a.122849311195199.36991.120334381446692&type=1&theater
Ніхто в світі і ніде не ставить під сумнів кришталеву бездоганність політичної репутації Тимошенко
Тільки окупована Україна чорними пащеками деградованих окупантів та їх запопадливої і тотально зсученої челяді, завчено і покірно звивається в істериці:
- В-А-А-А-роф-ф-ф-ка!!!
Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6656
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"Анавсьоукрала"!!!15 жовтня 2010 року (після скасування Конституції України 1 жовтня, і до місцевих виборів 31 жовтня) уряд Азарова (Контрольно-ревізійне управління Мінфіну) закінчив аудит «Другого уряду Тимошенко». До аудиту були підключені дві фірми з США «Trout Cacheris» та «Akin Gump» (посольство США відмежувалася від цих фірм). Після закінчення аудиту, «КРУ Мінфіну України» оголосило про 43 млрд грн. «зловживань». Однак через місяць сума скоротилася в 15 разів, і виявилася не «розкраданнями», а перерахованими в «Пенсійний фонд Україна» коштами (320 млн євро), які були отримані від продажу Японії «квоти на викид парникових газів».[16] Отримання цих грошей «уряд Тимошенко» вважав своєю заслугою, оскільки «продаж квоти на викид парникових газів» - був здійснений в Україні вперше, і тим більше в «рік світової економічної кризи». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96_100_%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C

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Безхребетна і безідейна потвора. Спочатку треба було прийняти антипольські нормативно-правові акти у відповідь на їхні антибандерівський закон і постанову про геноцид поляків українцями, а вже потім закликати до пошуку розуміння. Йому вже серуть на голову, а воно закликає до компромісу. Який може бути компроміс з патологічними брехунами і невиправними імперцями?
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А Путин уже что, не торговый партнер Порошенко?
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Польща - стратегічний партнер України й адвокат у питанні європейської інтеграції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6732 октября 1938 года польская армия начала операцию «Залужье» - польские танки и другие её части вошли на территорию Чехословакии.
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Було,було і це треба було якось використати,але з тверезою головою,а не з бодуна сраку лизати полякам.
Польська окупація Чехии. http://fishki.net/1465871-1938-polskaja-okkupacija-chehoslovakiimaloizvestnye-fakty--istorii.html?mode=tag%3Apolsha
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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