 Польша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава государства написал на своей facebook-странице.

"Польша является стратегическим партнером Украины и нашим адвокатом в вопросе европейской интеграции. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые нас раскалывают, и сосредоточиться на том, что нас объединяет", - отмечает Порошенко.

Он подчеркивает, что его позиция получила поддержку со стороны Премьер-министра Республики Польша Матеуша Моравецкого.

"Уверен, мы найдем понимание в самых спорных вопросах польско-украинских отношений", - резюмирует президент Украины.

Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен. В то же время, глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский обнародовал на сайте президента Польши заявление, в котором говорится, что "Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины. По мнению директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, "антибандеровский закон" препятствует историческим дискуссиям в Польше с украинскими учеными.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Официальные лица Германии подчеркивали, что на их государстве лежит ответственность за Холокост. По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране. "Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". 6 февраля документ подписал Анджей Дуда. Закон вступит в силу 1 марта.