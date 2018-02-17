 Активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов (обновлено)

Об этом пишет депутат Егор Соболев ("Самопомич") на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Шевченковского районного суда Киева Виктория Светлицкая отпустила на мои, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка поруки добровольца из Грузии, активиста движения "Визволення" Луку Чкнетия, позывной "Лука". Его задержали 15 февраля у Соломенского районного суда Киева, где он вместе с другими активистами движения "Освобождение" требовал справедливого решения суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Добровольца обвинили в сопротивлении спецназовцам", - пишет нардеп.

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Он отмечает, что Лука Чкнетия - гражданин Грузии. Добровольцем воевал на Донбассе. Участвовал в боях за Трехизбенку и Крымское. Вместе с другими участниками движения "Визволення" 17 октября вышел под стены парламента с требованием принятия антикоррупционных законов.

Также судья Светлицкая ​​отпустила на поручительства депутатов другого активиста движения "Визволення" - Николая Чудовского, позывной Чудо.

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"Николая задержали 15 февраля у Соломенского районного суда, где он вместе с другими активистами нашего движения требовал справедливого решения суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Следователь полиции Дмитрий Лысенко инкриминировал ему ношение телескопической дубинки как холодного оружия. Еще запретил госпитализацию "Чуда", которую советовали врачи из-за разбитой дубинкой спецназовца головы добровольца", - уточняет нардеп.

По его информации, Николай Чудовский - киевлянин, доброволец батальона "Донбасс" с 2014 года. Оборонял Лисичанск, участвовал в боях за Широкино. Демобилизовался в начале 2016 года. Вместе с другими активистами движения "Визволення" 17 октября вышел под стены парламента с требованием принятия антикоррупционных законов.

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Соболев также сообщил об освобождении на поруки Александра Федорченко с позывным "Брест". Он также был задержан 15 февраля у Соломенского районного суда Киева.

Александр Федорченко - доброволец батальона "Донбасс", народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и две бронированные машины. "Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и выстрелил в асфальт. "Чудо", "Лука" и "Брест" стали первыми из восьми захваченных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам", - написал парламентарий.

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"Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие", - резюмирует Соболев.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

15 февраля под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц. После словесной перепалки произошла стычка с полицией. Были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

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Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека: "Четыре человека: двое с травмами головы, девушка с травмой живота и раненый полицейский".

Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева, среди них – человек, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.