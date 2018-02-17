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Все про:Киев (15381) суд (20516) Труханов (116) Соболев Егор (406)

 Активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов (обновлено)

Судья Шевченковского районного суда Киева Виктория Светлицкая отпустила на поруки активистов движения "Визволення" Николая Чудовского, Луку Чкнетия и Александра Федорченко.

Об этом пишет депутат Егор Соболев ("Самопомич") на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Шевченковского районного суда Киева Виктория Светлицкая отпустила на мои, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка поруки добровольца из Грузии, активиста движения "Визволення" Луку Чкнетия, позывной "Лука". Его задержали 15 февраля у Соломенского районного суда Киева, где он вместе с другими активистами движения "Освобождение" требовал справедливого решения суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Добровольца обвинили в сопротивлении спецназовцам", - пишет нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко

Он отмечает, что Лука Чкнетия - гражданин Грузии. Добровольцем воевал на Донбассе. Участвовал в боях за Трехизбенку и Крымское. Вместе с другими участниками движения "Визволення" 17 октября вышел под стены парламента с требованием принятия антикоррупционных законов.

Активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов 01

Также судья Светлицкая ​​отпустила на поручительства депутатов другого активиста движения "Визволення" - Николая Чудовского, позывной Чудо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала мужчину, который разбил 13 автомобилей возле Соломенского суда. ФОТОрепортаж

"Николая задержали 15 февраля у Соломенского районного суда, где он вместе с другими активистами нашего движения требовал справедливого решения суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Следователь полиции Дмитрий Лысенко инкриминировал ему ношение телескопической дубинки как холодного оружия. Еще запретил госпитализацию "Чуда", которую советовали врачи из-за разбитой дубинкой спецназовца головы добровольца", - уточняет нардеп.

По его информации, Николай Чудовский - киевлянин, доброволец батальона "Донбасс" с 2014 года. Оборонял Лисичанск, участвовал в боях за Широкино. Демобилизовался в начале 2016 года. Вместе с другими активистами движения "Визволення" 17 октября вышел под стены парламента с требованием принятия антикоррупционных законов.

Активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спецназовцы" Труханова потащили "автомайдановца" Устименко из зала суда. По дороге его били и кидали с лестницы, - журналист Шевченко

Соболев также сообщил об освобождении на поруки Александра Федорченко с позывным "Брест". Он также был задержан 15 февраля у Соломенского районного суда Киева.

Александр Федорченко - доброволец батальона "Донбасс", народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и две бронированные машины. "Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и выстрелил в асфальт. "Чудо", "Лука" и "Брест" стали первыми из восьми захваченных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам", - написал парламентарий.

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"Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие", - резюмирует Соболев.

Активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов 03

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Также читайте: Те, кого называют титушками, пришли на суд по Труханову с документами и без оружия, в отличие от некоторых активистов, - Жуков

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

15 февраля под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц. После словесной перепалки произошла стычка с полицией. Были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столкновения под судом в Киеве: трое задержанных, открыты уголовные дела, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека: "Четыре человека: двое с травмами головы, девушка с травмой живота и раненый полицейский".

Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева, среди них – человек, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

Источник: https://censor.net.ua/n3051024
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сбрось Порошенко и одразу квиты запахнуть.
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Для bdjola
Порошенко сбросить не проблема, а как сбросить миллионы потерявших человеческий облик граждан Украины,которые продали свою честь и совесть,за паёк с кашей да маслом?
Тех, которые 26 лет подряд выбирают таких президентов и депутатов?
Ничего у вас не запахнет,пока вы не станете единой нацией,уважающей себя и свою Родину.
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Выбирают те, кто в царя верит. Так наверное легче жить, не вникая в суть политической жизни, выбирать и хаять одного единственного... это отражение политически не зрелой нации.
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Вы честное слово как с луны все валитесь.Со времен рыжего таракана,выборы в Украине,как и в параше,превратились в фарс.Не смешите.За овоща после таракана не больше 3 процентов было.А "победил".О каких тут выборах вы вещаете?
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Там следует не одного лолю выбросить, а всех подряд, зачистить систему, пересмортеть законодательство...
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в Италии что делают с иностранцами, нападающими на полицию и ставящими ультиматумы власти ?
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откуда ему знать про Италию. Оно дальше Мухосранска не вылазило.
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Кого нмбудь сажают, или всех на поруки отпускают?
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Давно пора уже брать не на поруки,а за руки,тех негодяев,которые освобождают от наказания преступников и бандитов,нарушающих законы Украины.
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Давно пора уже брать не на поруки,а за руки,тех негодяев,которые освобождают от наказания преступников и бандитов,нарушающих законы Украины.
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Если не такие "негодяи" и "бандиты" , Украина давно бы уже лягла под Рашку полностью со всеми вытекающими последствиями...
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Для Paulo Kit

Чепуха!
Настоящие патриоты не ходят на проплаченные митинги и не стреляют в своих же людей,так что,оставьте эту патетику,не на таких держится наша армия.
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Настоящие патриоты сидят дома и смотрят пятый канал! Верят в реформы и борьбу с коррупцией! Считают всех противосистемных активистов пролаченными !
И кстати никто ни в кого не стрелял. Когда его толпой лежащего ногами и дубинками дубасила беркутня, один из них заметил при нём наградой пистолет и попытался его изъять, при этом остальные продолжали его дубасить ... В результате отнимающий пистолет, криворукий полицай, по неосторожности сам сделал два выстрела. Есть два видоса с разного ракурса, где подробно это видно.
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Для Paulo Kit
А это уже,батенька,называется чушь!
Настоящие патриоты на передовой,в холодных окопах, не жалея своих жизней защищают нас всех, а ваши противосистемные активисты,за сто гривен ходят на всевозможные митинги,которые сейчас нам абсолютно не нужны,сегодня нам нужна победа над врагом и ничего больше!!
Будет победа,значит будет и завтра у этой страны,в котором не будет власти воров и уголовников.
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Вы что коммунист?А вам не кажется правильней отправить на передок 300000 ментов,вместо пацанов которые мерзнут в окопах.Вы реально верите,что воры по типу пороха,трухана и ежи с ними ,просто так перестанут воровать,после победы?
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Для kostjaua5
Где вы такое прочитали в моих комментариях?
Решать проблемы нужно поэтапно, держаться одной рукой за грудь и за попку ещё никому не удавалось.
Читайте мои статьи на этом сайте,на авторских темах,там всё написано,что и как нужно делать.
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Придурок, эти мужики уже были на передовой. И не просто были, а воевали и проливали кровь.
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Да, именно в этом и состояла задача уважаемого торгового партнёра Хуйла, загнать настоящих патриотов в окопы и убивать там, чтобы в тылу мразь Оффшоренко сотоварищи продолжалил грабить Украину как ни в чём ни бывало, прикрываясь украинским флагом и мантрой "сидите тихо, а то путен нападэ".

Да, нам нужна победа, но пока у власти марионетка Кремля - её не будет в принципе. И за 4 года войны надо быть полным идиотом и не понимать этого и не видеть, что война эта бесконечная.
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Логика у шоколадных патриотов просто офигенная.

Можно пойти добровольцем, воевать три года подряд, начиная с Дебальцево, но как только ты понял (судя по тому, что все эти три года идёт торговля с оккупантом, что тебе запрещают освобождать свою землю, и за три года не пройдено даже десятка километров, хотя там до границы всего сотня, в месяц по одному километру и уже бы всё освободили), что настоящий враг Украины в Киеве и пришёл сказать ему, что он малость офигел - ты сразу превращаешься в ненастоящего патриота, а стогривневого, автоматом.
Вы честно не понимаете или вам шоколад мозги заменил?
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А ну-ка ответь мне, настоящий нестогривневый патриот, безусловно сидящий сейчас в окопе и клеймящий тыловых активистов. Чтобы уже быть последовательным.

1. Сколько убийц Майдана посажено?
2. Сколько воров, коррупционеров посажено? Одного отпустили - Труханова, наверно, это исключение такое?
3. Сколько посажено тех, кто бездарно и предательски сжёг или допустим уничтожение боеприпасов в 4 военных складов на общую сумму почти в 1 миллиард долларов? Один МИЛЛИАРД, ЦУККО!!! ДОЛЛАРОВ, ТЛЯ, не гривен!!! В воюющей стране!!! Чем настоящие патриоты в окопах должны отстреливаться от орков? Почему не найдены исполнители, не наказаны те, кто допустил подобное по халатности... или намеренно?!
Дальше будет много вопросов, но я уверен, что и на эти ответить нечего.
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А по вашему,кто герои.Мусора,которые все с убд,хотя простояли на постах под Славянском.Вы людей уже достали просто.Все это закончится колиивщиной,но увы вам похер.
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Вам из германского далека наверное трудно понять, что в Украине за 26 лет создана такая система, при которой чисто каноническими законными методами сбросить свору привластных абсолютных беззаконщиков невозможно. Эта система круговой поруки на всех уровнях власти так опутала народ, что другого метода кроме улицы не остается.
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Для житель юговостока

Понимание зависит не от места нахождения человека,а от наличия у него разума.
Не изобретайте велосипед и не открывайте Америку,всё,о чём вы говорите, уже давно известно тем,кто в состоянии думать и понимать,вопрос в другом,что и как нужно делать.
На этом сайте, на авторских темах, прочтите мои статьи,в которых вы найдёте ответы на все ваши вопросы.
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Заведи в друзья депутата и твори что хочешь. Двух активистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов - Цензор.НЕТ 8260 Мало того, что их самих нужно лишить неприкосновенности, так они еще умудрились "не прикосновенность" по своему желанию на других распространять.
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...йех, блин... -- ну куда ещё писать про такое?
Сегодня был семинар по мировой авто-технике и всё такое... : Американцы построили грузовик, с мотором на воде, который выделяет электричество и фсё это едет с прицепом в 40 тонн, на тыщу километров.... ...а корейцы, соорудили мотор, который выбрасывает в атмосферу воду -- и машина тоже очень долго едет... -- скоро они, похоже, встретятся...*)
-- а по теме? -- стычек под судом быть не должно! -- тут я тоже солидарен...
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так четырех-процессорный комп был уже в 83-м. электромобили можно было в серию запускать тогда-же. а куда девать уже сделанный хлам? роторно-поршневой двигатель пил 3-5 л/100 км с огромным ресурсом и без трансмиссии. совсем.
кому это нужно? на чем зарабатывать?
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-- тут другое -- никакого кривошипно-шатунного движения! ...и в Бундесе уже 40 заправок для корейца! Водородом заряжают. Но нафта уже явно в отстой катится... -- уже экологическая энергия в 3 раза дешевле любой другой -- сам перескочил на такую по хате. 158 и 50 евриков в месяц. Есть разница? ...ото ж...
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А у бойца "Азова", которого из плена освободили, тоже позывной "Чудо". Тока фамилия- Чуднецов.
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Семен Семенченко с Roman Semenukha и еще 21.
Вчера в 13:26 ·

Коротко по вчорашнім подіям. Тiльки факти.
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1. Інформація про те, що 37 донбасівців »затримали як злочинців» - брехня. 33 з них того ж вечора відпустили, не висунувши жодної підозри. Офіційно їх "ніхто не бив" і "не затримував". Їх нібито «запросили в якості свідків для дачі пояснень". Навіщо було брехати що вони злочинці. якщо до них немає претензій? Навіщо було по звірячому нападати "семеро на одного"?
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2. Інформація про те, що під Солом'янським судом було вилучено «бойові гранати і нелегальна вогнепальна зброя» - брехня. На фотографії - предмет схожий на пластмасову "гранату з горохом" для ігор у пейнтбол (яка невідомо кому належить). Зброя, яка була вилучена у Олександра Федорченко «Бреста» - його нагородний пістолет, на носіння і володіння яким в нього є дозвіл. Навіщо добровольцям офіційно зареєстрована зброя? Вони прекрасно пам'ятають долю Аміни Окуевой, а так само десятків інших добровольців убитих, побитих, підірваних, викрадених за останні роки в Україні. Або хтось вважає що право на носіння зброї в Україні має тільки Пашинський?
Про "Бреста" - http://bit.ly/2Byqymz
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3. Інформація про те, що Олександр Федорченко «Брест» "стріляв у поліцейських" - брехня. На нього було скоєно напад, його повалили на землю, били, крутили руки більше десятка "космонавтів". Побачивши у «Бреста» пістолет в одязі, "космонавти" спробували його забрати. З положення «лежачи на землі", під час боротьби, було зроблено два постріли в бордюр. Ось відео цього моменту (з 1:03).
http://bit.ly/2o8zKWg
Ось те ж саме з іншого ракурсу
http://bit.ly/2o3izpI (з 0:42)
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4. Інформація про те, що активісти Руху Визволення прийшли під Солом'янський суд "порушувати порядок" або що-небудь захоплювати - брехня. Добровольці були обурені поведінкою тітушек Труханова, тиском на суд, а так само бездіяльністю поліції, яку ця ситуація, мабуть, абсолютно влаштовувала.
Відео - http://bit.ly/2CozNSY
Побиття киян тітуханамі в суді над Трухановим
http://bit.ly/2BvtBf0
------------
5. Після того як було випущено 33 «свідка» з численними гематомами, струсами, забоями, підозру було пред'явлено чотирьом добровольцям. Це Николай Чудовский, доброволець «Донбасу», позивний «Чудо». Командир штурмової роти «Айдара» Бача Володимир Хитрич
позивний «Бача». Грузинський доброволець Лука Чхетія і Олександр Брест Федорченко, позивний «Брест». Суди про обранню запобіжного заходу будуть у понеділок суботу. І ми зробимо їх максимально публічними.
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6. Жодна Труханівська ТІТУШКА не була затримана жодному співробітнику НацПоліціі, якi били свідків, не було пред'явлено підозри, громадянин РФ Труханів тріумфально був відпущений Солом'янським судом без усяких застав.
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18 лютого 2018 року о 12:00 зустрічаємося в парку ім.Шевченка і йдемо на Майдан Незалежності. Влада поводиться зі своїми громадянами саме так, як ці громадяни їй дозволяють. Сподіваємося побачити в цей день на площі багато вільних українців, які пам'ятають, заради чого загинула Небесна Сотня.
До зустрічі!



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Додам невеличку довідку, бо не всі знають, кого схопили і утримують силовики.
Поліціянти затримали добровольця батальйону "Донбас", легендарного ветерана АТО Олександра Федорченко з позивним «Брест», який пройшов Іловайський котел і підбив два ворожі танки та два БМП.
Федорченка, який отримав звання «Народний Герой України», затримали спецпризначенці під час сутичок патріотів із «тітушками» поблизу Солом'янського районного суду, де обирали міру запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову в четвер. Труханов на волі, Народний Герой України за гратами. Отак.
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Вот, на Цензоре, статья двухлетней давности про "Бреста".
В комментариях к статье, порохоботы восхищаются , а сегодня они же его поливают грязью.

14.01.16 10:25 Доброволец Александр Федорченко (Брест): "Когда я навел на российского контрактника автомат, он сказал: "Не стреляй, мы же братья!""

https://censor.net.ua/resonance/367309/dobrovolets_aleksandr_fedorchenko_brest_kogda_ya_navel_na_rossiyiskogo_kontraktnika_avtomat_on_skazal
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Пистолет не на предохранителе и патроном в патроннике? Как можно выстрелить случайно дернув?
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да похер. Сема сказал, что случайно, значит так и было. Зрадо-быдло схавает
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Ошибка в фотожабе.
Тарасик говорил о черной икре.
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Самолеты тоже на экологической энергии летать будут?
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В можно звонить и без МТС. Главное иметь мозги.
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Gelsomino ретвитнул(а)Двох активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів - Цензор.НЕТ 8753Boris Borisenko @BorisBorisenko5 21 ч.21 час назадЕщеИнтервью австрийской Die Presse:
"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов
70% капитала принадлежат семи олигархам,и самые главные из них-это Порошенко и Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния"-заявил СаакашвилиДвох активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів - Цензор.НЕТ 7010
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Пора припинити передачу на поруки одних злочинців іншим. Адже усі перераховані Семенченко-Гришин, Парасюк, і сам Соболев здійснили уже немало злочинів і лише із-за беззубості нинішньої влади до сіх пір знаходяться на волі.
Рішення судді по злочинцях які здійснили напад на правоохоронців є абсолютно незрозуміле. Швидше за все Семенченко і компанія з допомогою погроз, залякали суддю і тому вона прийняла таке безпринципне рішення. Злочинці мають сидіти в тюрьмі, а не під захистом депутатів-перевертнів, які не мають право носити звання народного депутата. В країні в кінці кінців має діяти закон, а не безлад який творять Снменченки і Парасюки.
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То захисники України, по вашому, злочинці, а Труханов, Олег Гебан, Сергій Костенко, Олександр Сєров, Топази, Крисіни... тоді хто? Ось так "карають" вбивць наші суди, типове повідомлення ЗМІ: "Апелляционный суд освободил из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которого обвиняют в убийствах 18 февраля в районе Крепостного переулку/парка Шевченко.
Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Это один из харьковских "беркутовцев", фамилия которого не называется". До речі, Сергій Горбатюк неодноразово пояснював, чому ця влада не карає вбивць майданівців і корупционерів.
"За преступления против Майдана реальный срок получил лишь один человек, - Сергей Горбатюк" https://focus.ua/country/385308/
Горбатюк: Если бы не поднимали шум семьи Небесной сотни, наверное, уже и нашего департамента не было бы

http://gordonua.com/news/politics/gorbatyuk-esli-by-ne-podnimali-shum-semi-nebesnoy-sotni-navernoe-uzhe-i-nashego-departamenta-ne-bylo-by-219707.html
Сергей Горбатюк о том, почему невозможно посадить коррупционера

http://job-sbu.org/sergey-gorbatyuk-o-tom-pochemu-nevozmozhno-posadit-korruptsionera-18545.html
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Як видно, уже важко найти героя-фронтовика, на якого путлєрсько-барижна свора не завела б криміналу.
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Те кто берет на поруки являются кукловодами своих марионеток.
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Депутан блока имени Педры мальдивской Голубов кукловод Трухлявого?
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Віталій Купрій
Вчера в 10:29 ·

Державна міграційна служба не розпізнала в Петро Інкогніто Петра Порошенка!
Для того, щоб з'ясувати за яким паспортом перетинав державний кордон президент Порошенко під час подорожі на Мальдіви я направив офіційний запит у ДМС.
Зокрема, я запитав чи видавались президенту України Порошенку Петру Олексійовичу інші паспорти, на інші імена. Відповідь цікава.

Виявляється, що ДМС так і не змогла ідентифікувати про яку особу йшла мова)). В результаті мені відмовили в наданні інформації та попросили для з'ясування особи зазначити її день народження!
Ну що ж, щоб повністю прояснити який саме із Петрів Олексійовичів Порошенків керує країною, направлю ще один запит де вкажу коли й як святкує свої дні народження діючий президент.Двох активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів - Цензор.НЕТ 6429
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Віталій Купрій добавил(-а) 4 новых фото.
Вчера в 15:39 ·

Нова порція інформації по президентському вояжу на Мальдіви.
Вчора повідомив що Державна міграційна служба відмовилась повідомити мені чи видавались президенту України Петру Олексійовичу Порошенку інші паспорти, на інші імена. Мені відповіли що не знають про кого мова взагалі і треба в запиті вказувати рік, місяць і день народження особи.
У зв'язку з цим я сьогодні направив до ДМС нову заяву, де породемонстрував фотокартку Порошенка. Тепер вони мають його впізнати.

Ну і отримав аналогічний лист-відмову від прикордонників. Вони просто вважають що всі пересування президента є таємницею, які захищаються законодавством про персональні дані особи. Хоча погодьтесь зі мною, одна справа знати де і як перетинає кордон підприємець-власник бізнесу, а інша - це перша особа держави, яка має забезпечити її територіальну цілісність і безпеку, але ухиляється від виконання своїх зобов'язань задля романтичних розваг.
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Историческое название говорит само за себя
Тарас Гончарукв Українське порто-франко

8 ч

У світлі останніх подій, знов пропоную повернути одеській Думській площі історичну назву - Біржова. Одеську міську раду називати по-старому - Біржею, її сесії - торгами, а депутатів, що купили там місця - брокерами, маклерами або по-народному - баригами.


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Ніякого дива. Просто судья понимает, что сегодня у власти белые, а завтра могут быть красные, поэтому выпускает всех подряд.
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ДыНыРы - это ДыНыРы, а 200 гривен - это 200 гривен
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Ну так вы всех берёте на поруки и те, и другие. Хрен что поймёшь. Опять что-то украли?
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Активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів (оновлено) - Цензор.НЕТ 4058frntshk‏ @frntshknvlsk 4 ч.4 часа назад
МАЙДАН РАБОТАЕТ
26.09.2014 Активисты с криками "Ганьба!" запихали в мусорный бак 1-го зам. главы Ровенской ОГА А.Данильчука.
15.02.2018 Главой Ровенской ОГА избран А. Данильчук (42 чел. "за", 1 - "воздержался").

Активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів (оновлено) - Цензор.НЕТ 4360
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rкакой страх и цинизм этой правящей банды перед завтрашним выходом людей
Активістів, затриманих 15 лютого після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки народних депутатів (оновлено) - Цензор.НЕТ 3306
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откуда ольгинцам знать что массовые жертвы на майдане были 18-20 февраля. они попруться своим ымпычментом, там где люди будут скорбеть.
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цинизм использовать эту дату в своих целях.
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Уже сидит 2500 добровольцев, воевавших против рашки.
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Это все кто воевал? Знающие люди тут пишут, что посадили всех патриотов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивистов, задержанных 15 февраля после стычки под Соломенским судом, отпустили на поруки народных депутатов (обновлено)
 
 
 
 
 
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