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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5654) Геттемюллер (12) Мюнхен (54)

 Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер

Вопрос, сможет ли Украина когда-нибудь стать членом НАТО, обсуждался на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Десять лет назад на Бухарестском саммите Украина хотела вступить в НАТО, но ей в то время отказали в Плане действий по членству (ПДЧ), частично, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Но многое может измениться за 10 лет, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она указала на "политику открытых дверей", которую проводит Альянс, при этом признавая, что "Украина пока на национальном уровне для себя сама не решила, что заинтересована в получении ПДЧ".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, однако, был более откровенным не только в своей поддержке Украины, но в своем негодовании агрессивными тактиками России в Европе и ее вмешательством в выборы США.

"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было Вашим решением, а не решением России. Союзникам по НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Грэм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум о вступлении Украины в НАТО - малоэффективный инструмент, - Пристайко

"Мы и другие страны подписали (Будапештский меморандум, - Ред.), который наши друзья в России попрали. Для России верховенство права ничего не значит. Имеет ли оно значение для нас? Я бы хотел лучших отношений с Россией, но сейчас это очень сложно. Я когда-то сокрушался, что наши действия могут разозлить Россию. Я уже об этом не горюю", - подчеркнул Линдси Грэм.

Он отметил, что если Россия будет продолжать свои агрессивные действия, она получит то, на что заслужила. Друзьям в Украине и Грузии он советует быть терпеливыми. "Надеюсь, что когда-то у нас будет сила воли достойно выступить против агрессии, которую я считаю неоправданной".

Также читайте: Порошенко призывает держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины

В поддержку слов американского сенатора Линдси Грэма министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил надежду, что Украина будет в НАТО.

"Я не могу предсказать будущее. Но я всегда говорю своим украинским и грузинским коллегам: будьте терпеливы, работайте, будьте готовы и если появится возможность - вы должны ее использовать".

Источник: https://censor.net.ua/n3051020
 
 
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Лолита заточен на объединение с Россией. Там его торговые партнеры.
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Костя... -- бери топор -- иди домой -- порадуй жинку...
Ворам и бандюкам свойственно не объединяться, а урывать чужое.
...сказал бы я тебе пару ласковых -- так может ты ещё малолетка? -- Совка не знаешь... -- может рано тебе ещё...*)
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Но многое может измениться за 10 лет, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

...особенно женщины... ...у них всё на лице написано...
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Україна сама не знає що їй потрібно. Лебідь, рак і щука.
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Саме те... Чи то у Достоєвського, чи у Салтикова-Щедріна є: "Он и сам не знал, чего ему хочется - то-ли демократии, то-ли севрюжины с хреном...".
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А ведь в Кёниге еще не самая худшая в Рашке сраной житуха! Много моряков, военных, ЗП получают нормально.
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Нимерович.В спам ватная абизяна.
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Ну понятное дело,за 4 года не смогли даже референдум провести о вступлении в нато.Теперь уже и запад говорит,что Украинцы еще сами не решили.
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Литва ждала 87 лет.
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Я не про сколько лет ждать,а про то ,чтоб показать мнение народа западу.
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Точно! Литва ждала 87 лет вступления в альянс образованный 69 лет назад в 1949 году. Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 6780
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Чего? Вступления в НАТО? Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 9728
Ванга в Болгарии жила!
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Литва ждала 87 лет.



Какие 87 лет? Литва столько не существует. Да и НАТО тоже.
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Пятый промосковский президент сидит на двух стульях с оглядкой на кремлевского куратора.
Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер - Цензор.НЕТ 3323
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якщо порошенко промосковський президент то у вас юльчетаї зовсім вже криза жанра ! як там твоя коса з послом росії хіхікала ?
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Иди себе..... для начала хотя бы в школу. И не доставай своими безграмотными текстами форумчан.
Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер - Цензор.НЕТ 4183
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нет на том видео нихрена. зачем ты людей вводишь в блуд?
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треба референдум і мають проголосувати за оборону стратегію про яку говорив расмунден я так розумію
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Нимерович ты пока тут троллишь,чечены тролят твою ватную самку)Задумайся)
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"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было Вашим решением, а не решением России.(Пристайко-уже высказал решение рабсеи) Союзникам по НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Грэм.
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С этой властью - никогда... да и будет ли с ними Украина?
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Рюсскаяя ПАДАЛЬ сожрала ВСЮ ОМЕРИКАНСКУю Ткшонку РУЗВЕЛЬТА а ДОХЛОМ ПТИЕРБЮРГЕ
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Не надо НАТО Украине! -- это я всем, прямо из НАТО говорю... *)
Надо восточной Европе свой Военный Союз сооружать -- на бабки ЕС и США.
...надо, что бы мы были ихними защитниками, а не терпилами, как щас...
Вот, пусть и башляют за удовольствие жить в мире.
Чисто бизнес -- никакой политики...*)
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НАТО, Европа, США - сколько можно нам морочить голову? Скажите за кого нам голосовать, что бы этот человек (партия) потом подписали и ПДЧ, и все остальное?
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РЮССКАЕ гоффно,...........нахрен вы ЖРАЛИ ТУШОНУКУ Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер - Цензор.НЕТ 8533РУЗВЕЛЬТА...быдло
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Сосиска Колбасы‏ @bulka_hleba 16 февр.

Собрались как-то украинец, еврей и белоруска на итальянской яхте у берегов Норвегии и стали обсуждать, как им немца, женатого на словенке, в американские президенты избрать.
В общем, кончилось тем, что русским интернет отрубили.
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не-не-не...не надо бы тебе смеяться.морщины появятся
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Знатно сборная Россия по хоккею америкосов на олимпиаде сделала. Поздравляем!
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А разве кацапы принимают участие в олимпиаде?
Что-то я, там, их власовской тряпки не заметил.
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Интересно, что такого этим из НАТО сказал Порошенко?

Десять лет назад мы хотели, но нас не взяли. Сегодня берут, но мы не хотим? Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 8268
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сборная чего? Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 5428нет такой сборной.есть команда со спортсменами из кацапетовки

НашаКанада 🇨🇦‏ @NashaCanada 20 ч.20 часов назад

Странно: на Олимпиаду немцы не привезли портрет Гитлера, китайцы не привезли Мао, даже забитые северокорейцы не притащили портреты своего великого Ына. Появляется ощущение, что на планете есть только один дебильный народ…

Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 7786
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Альфред Соломонович 10 лет назад не дали ПДЧ и сейчас нет смысла просить.
Что то разве изменилось с тех пор ?
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Конечно изменилось. Вот только, в худшую сторону.
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смысл жизни в прошении...просящий у куйла-куйлово получает,просящий в дяди Сема- от него имеет...не просящего, частями ,один с други поделят..
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ясный перец,обосцать дохлый СССр и дохлую РАБссию,выгодня сегодгя,даже Монголам и ТАТАРАМ Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 6272
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национальные интересы только националисты смогут утвердить. а не эти перекрашенные толстожопые держиморды.
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Рюсскае иБЫДЛО,а кто первый вам в ДУПЛО заехал...МОНГОЛы или Татары КРЫМА типа ДЕВЛЕТ-Гиррея....
БЫДЛО... Україна поки на національному рівні не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ, - заступник генсека НАТО Гаттемоллер - Цензор.НЕТ 9180
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Быть нам в НАТО? Вопрос, конечно, ой какой тонкий! Да вот надо бы спросить у всемогущего МВФ - ежели даст добро - тогда ТАМ будем. Взамен за очередной финтранш, ясное море.
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Для Мюнхена и Берлина ,прежде всего российский газ и дружба с Россией,а в это время Польша и Литва выступили против строительства "Северного потока-2", а вступление Украины в НАТО будет влиять на цену российского газа.Удобно Германия расположилась
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер
 
 
 
 
 
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