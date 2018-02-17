 Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Десять лет назад на Бухарестском саммите Украина хотела вступить в НАТО, но ей в то время отказали в Плане действий по членству (ПДЧ), частично, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Но многое может измениться за 10 лет, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она указала на "политику открытых дверей", которую проводит Альянс, при этом признавая, что "Украина пока на национальном уровне для себя сама не решила, что заинтересована в получении ПДЧ".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, однако, был более откровенным не только в своей поддержке Украины, но в своем негодовании агрессивными тактиками России в Европе и ее вмешательством в выборы США.

"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было Вашим решением, а не решением России. Союзникам по НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Грэм.

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"Мы и другие страны подписали (Будапештский меморандум, - Ред.), который наши друзья в России попрали. Для России верховенство права ничего не значит. Имеет ли оно значение для нас? Я бы хотел лучших отношений с Россией, но сейчас это очень сложно. Я когда-то сокрушался, что наши действия могут разозлить Россию. Я уже об этом не горюю", - подчеркнул Линдси Грэм.

Он отметил, что если Россия будет продолжать свои агрессивные действия, она получит то, на что заслужила. Друзьям в Украине и Грузии он советует быть терпеливыми. "Надеюсь, что когда-то у нас будет сила воли достойно выступить против агрессии, которую я считаю неоправданной".

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В поддержку слов американского сенатора Линдси Грэма министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил надежду, что Украина будет в НАТО.

"Я не могу предсказать будущее. Но я всегда говорю своим украинским и грузинским коллегам: будьте терпеливы, работайте, будьте готовы и если появится возможность - вы должны ее использовать".