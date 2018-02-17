 Украина пока на национальном уровне не решила, что заинтересована в получении ПДЧ, -  заместитель генсека НАТО Геттемюллер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Десять лет назад на Бухарестском саммите Украина хотела вступить в НАТО, но ей в то время отказали в Плане действий по членству (ПДЧ), частично, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Москвой.
Но многое может измениться за 10 лет, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она указала на "политику открытых дверей", которую проводит Альянс, при этом признавая, что "Украина пока на национальном уровне для себя сама не решила, что заинтересована в получении ПДЧ".
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, однако, был более откровенным не только в своей поддержке Украины, но в своем негодовании агрессивными тактиками России в Европе и ее вмешательством в выборы США.
"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было Вашим решением, а не решением России. Союзникам по НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Грэм.
"Мы и другие страны подписали (Будапештский меморандум, - Ред.), который наши друзья в России попрали. Для России верховенство права ничего не значит. Имеет ли оно значение для нас? Я бы хотел лучших отношений с Россией, но сейчас это очень сложно. Я когда-то сокрушался, что наши действия могут разозлить Россию. Я уже об этом не горюю", - подчеркнул Линдси Грэм.
Он отметил, что если Россия будет продолжать свои агрессивные действия, она получит то, на что заслужила. Друзьям в Украине и Грузии он советует быть терпеливыми. "Надеюсь, что когда-то у нас будет сила воли достойно выступить против агрессии, которую я считаю неоправданной".
В поддержку слов американского сенатора Линдси Грэма министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил надежду, что Украина будет в НАТО.
"Я не могу предсказать будущее. Но я всегда говорю своим украинским и грузинским коллегам: будьте терпеливы, работайте, будьте готовы и если появится возможность - вы должны ее использовать".
Ворам и бандюкам свойственно не объединяться, а урывать чужое.
...сказал бы я тебе пару ласковых -- так может ты ещё малолетка? -- Совка не знаешь... -- может рано тебе ещё...*)
...особенно женщины... ...у них всё на лице написано...
Ванга в Болгарии жила!
Какие 87 лет? Литва столько не существует. Да и НАТО тоже.
Надо восточной Европе свой Военный Союз сооружать -- на бабки ЕС и США.
...надо, что бы мы были ихними защитниками, а не терпилами, как щас...
Вот, пусть и башляют за удовольствие жить в мире.
Чисто бизнес -- никакой политики...*)
Собрались как-то украинец, еврей и белоруска на итальянской яхте у берегов Норвегии и стали обсуждать, как им немца, женатого на словенке, в американские президенты избрать.
В общем, кончилось тем, что русским интернет отрубили.
Что-то я, там, их власовской тряпки не заметил.
Десять лет назад мы хотели, но нас не взяли. Сегодня берут, но мы не хотим?
НашаКанада 🇨🇦 @NashaCanada 20 ч.20 часов назад
Странно: на Олимпиаду немцы не привезли портрет Гитлера, китайцы не привезли Мао, даже забитые северокорейцы не притащили портреты своего великого Ына. Появляется ощущение, что на планете есть только один дебильный народ…
Что то разве изменилось с тех пор ?
БЫДЛО...