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 Политика Украины
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Все про:Боднар (31) МИД (4394) Польша (4145) Варшава (98)

 Результаты переговоров вице-премьеров Украины и Польши положительно оценили обе стороны, - Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар "считает необоснованным" заявление, опубликованное канцелярией президента Польши.

Такое мнение замглавы внешнеполитического ведомства высказал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительные оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров", опубликованное канцелярией президента РП", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который также участвовал во встрече в Варшаве.

Результаты переговоров вице-премьеров Украины и Польши положительно оценили обе стороны, - Боднар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко

Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051019
 
 
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Этот крендель шо, уже Дуду опровергает? Не какую-то канцелярию, а самого Дуду:

Президент Польши Анджей Дуда очень разочарован переговорами вице-премьеров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в Варшаве о правах украинцев в Польше, восстановлении разрушенных памятников и обсудили сотрудничество между странами.

Об этом глава Польши заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе, передает РАР.
"Я не скрываю, что со значительной грустью и разочарованием воспринял информацию из Варшавы, поскольку эта тема была важным элементом моих переговоров с президентом Петром Порошенко несколько месяцев назад во время моего визита в Харьков. Впоследствии, мы также имели телефонный разговор и я надеялся, что эта проблема будет преодолена ", - сказал Анджей Дуда.(с)
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- че, выгнали?
- не, это, птичку...
- ага, ага. а помнишь как ты меня гонял?
- так... это... служба.
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Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет.
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Я- не заклюю. Я тут, об этом, уже три года говорю. И продолжаю на этом настаивать.
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Портнов, шепелев, Гадя Сравченко, сучьи свадьбы с Мураево-Рабиновичем, прорыв границы Украины с клоуном Саакашвили, защита сепарского Интера, кабальный газовый договорняк с хуйлом, ботоксная рожа аля путен и наконец прилюдные беседы с ФСБешным послом всея педерации....что ещё должна сделать ботоксная старушка Йуля, чтобы все наконец поняли, что она холопка плешивого педофила путена?
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Все врут,кроме святой секты життя по новому Результати переговорів віце-прем'єрів України і Польщі позитивно оцінили обидві сторони, - Боднар - Цензор.НЕТ 1629
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то да! навинский с фуксом и григоришиным куда ближе
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Думаю, хуже. Еще и потому, что грузин чудит за деньги этих "патрийотов"
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ну-у-у, мало ли. Кто как пристроится. парашенко вот предпочитает колотить себе будки за народные...
Недавно вот кавою поили в киеве и цукерками прыгощали в поддержку гаранта... Интересно на чьи деньги чудили?
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Грузина уже нету,минстець все беснуется,ох крепко насолил вам,забыть не можете Результати переговорів віце-прем'єрів України і Польщі позитивно оцінили обидві сторони, - Боднар - Цензор.НЕТ 3582
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А где можно прочесть результаты с Польской стороны?
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Верхний коммент. ссылка на источник. Правда, на польском языке. Клик! И- наслаждайтесь.
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Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów miedzy wicepremierami Ukrainy i Polski.
Brak decyzji strony ukraińskiej w fundamentalnej kwestii, jaką jest zniesienie zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje ustalonego przez Prezydentów obu krajów mandatu do rozmów, co znacząco obciąża wzajemne relacje.
Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do zniesienia tego zakazu w duchu wypełnienia podjętych zobowiązań.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski
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Кто завтра будет вождем маргинального шествия за деньги курченко?
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Касимул шоколадний буде вести пєтушків, каву будуть пити.
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О нимерович всплыло.Пшла вон ватная абизяна с украинского сайта.
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Хы... ...в Бундесе уже -- никой не правительственный и не государственный кризис -- а политический! ...по проценту в неделю все партии и союз теряют, хоть и привлекают за месяц, по 60 000 новых членов... Та то капэць! -- стогриновый...
А мы панам ближе всех -- мы ж, вместе с ними, кадысь со всеми воевали... и неплохо.
...Польшу тоже драли все, кому не лень -- оптом и врозницу... ...как и Украину.
Историческая Память, однако...*)
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Полоцательно - отряжительно... брехуны и пустозвоны...
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необоснованное заявление человека. с мнением которой никто не считается..,а по3,14стеть? Результати переговорів віце-прем'єрів України і Польщі позитивно оцінили обидві сторони, - Боднар - Цензор.НЕТ 5772
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17.02.18 16:05 Канцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко.

клан жиртрестов розенков, гнать нужно к ебеням..
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У меня друг как то устраивался на работу, пошел на собеседование. Приходит, я говорю, ну как? На х послали. Я говорю, ну ты не расстраивайся, могли бы еще куда подальше послать. То есть результаты переговоров мы с ним оценили по разному.
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Объясните кто-нибудь этому дИбилу, шо переговоры считаются успешными - когда страны переговорщики выпускают положительные коммюнике.
И подобная бестолочь - служит у нас дипломатом!
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А им по барабану.Хотят ,чтоб как в Северной корее,работал 5 канал,отключен инет и все славили карамелькина.
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Можно и 100 каналов. Но по всем должен выступать Петр первый (Украинский)
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***
- ой, чито я вам сичас скажу... по секрету - наш Моня... таки поменял пол!
- ой вей! ну... такое сичас время... говорят, такие операции...
таких скаженных денег стоят!
- та ну шо ви такое говорите! шо такое несколько
квадратных мэтров дубового паркета при его-то деньгах… я вас умоляю...
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Порохоботы со всех сил рвут очко втирая нам лохторату шо у Пети Мальдивского и его банды все в шоколаде а в реале все в дерьме. С Петей не захотели встречатся почти все руководители Запада а Дания в открытую плюнула ему у его лживую воровскую рожу. Все идет к развалу. На улицу гляньте посмотрите как народ любит эту власть,В отличии от Пети-липецкого Витя-ростовский имел поддержку половины страны и то сдулся а этот фрукт весь народ против себя. Галиция и Слобожанщина эту банду воров и предателей готова рвать.
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Порошенко во всех направлениях -ЛУЗЕР....
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Он то как раз в шоколаде. Это мы лузеры, что терпим это дерьмо!
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Следующий Майдан восстанет со всех частей Украины где лозунг один- БАНДУ ПОРОШЕНКА ГЕТЬ !
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кацап, ну уймись уже
ты реально задолбал своей тупостью
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не уподобляйтесь глистам, лезущим во все щели
толковые люди занимаются своей работой
ваше собачье дело - оценивать результаты после окончания процессов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультаты переговоров вице-премьеров Украины и Польши положительно оценили обе стороны, - Боднар
 
 
 
 
 
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