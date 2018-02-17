 Результаты переговоров вице-премьеров Украины и Польши положительно оценили обе стороны, - Боднар

Такое мнение замглавы внешнеполитического ведомства высказал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительные оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров", опубликованное канцелярией президента РП", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который также участвовал во встрече в Варшаве.

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Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен.