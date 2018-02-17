 Результаты переговоров вице-премьеров Украины и Польши положительно оценили обе стороны, - Боднар

Такое мнение замглавы внешнеполитического ведомства высказал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительные оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров", опубликованное канцелярией президента РП", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который также участвовал во встрече в Варшаве.
Отметим, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретился с вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским 16 февраля в Варшаве. По итогам встречи он заявил, что диалог с Польшей будет продолжен.
Президент Польши Анджей Дуда очень разочарован переговорами вице-премьеров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в Варшаве о правах украинцев в Польше, восстановлении разрушенных памятников и обсудили сотрудничество между странами.
Об этом глава Польши заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе, передает РАР.
"Я не скрываю, что со значительной грустью и разочарованием воспринял информацию из Варшавы, поскольку эта тема была важным элементом моих переговоров с президентом Петром Порошенко несколько месяцев назад во время моего визита в Харьков. Впоследствии, мы также имели телефонный разговор и я надеялся, что эта проблема будет преодолена ", - сказал Анджей Дуда.(с)
- не, это, птичку...
- ага, ага. а помнишь как ты меня гонял?
- так... это... служба.
Недавно вот кавою поили в киеве и цукерками прыгощали в поддержку гаранта... Интересно на чьи деньги чудили?
Kancelaria Prezydenta RP wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów miedzy wicepremierami Ukrainy i Polski.
Brak decyzji strony ukraińskiej w fundamentalnej kwestii, jaką jest zniesienie zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje ustalonego przez Prezydentów obu krajów mandatu do rozmów, co znacząco obciąża wzajemne relacje.
Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do zniesienia tego zakazu w duchu wypełnienia podjętych zobowiązań.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski
А мы панам ближе всех -- мы ж, вместе с ними, кадысь со всеми воевали... и неплохо.
...Польшу тоже драли все, кому не лень -- оптом и врозницу... ...как и Украину.
Историческая Память, однако...*)
клан жиртрестов розенков, гнать нужно к ебеням..
И подобная бестолочь - служит у нас дипломатом!
- ой, чито я вам сичас скажу... по секрету - наш Моня... таки поменял пол!
- ой вей! ну... такое сичас время... говорят, такие операции...
таких скаженных денег стоят!
- та ну шо ви такое говорите! шо такое несколько
квадратных мэтров дубового паркета при его-то деньгах… я вас умоляю...
ты реально задолбал своей тупостью
толковые люди занимаются своей работой
ваше собачье дело - оценивать результаты после окончания процессов