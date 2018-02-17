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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:газопровод (578) Россия (68088) Северный поток (180) Волкер Курт (190)

 "Северный поток-2" - это механизм влияния России на Евросоюз, - Волкер

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море "Северный поток-2" является политическим и создает механизм влияния России на Евросоюз.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северный поток-2" - это полностью политический, а не коммерческий проект. Если вы хотите вести коммерческий проект, то вы найдете самый дешевый механизм, чтобы поставлять газ, а это не самый дешевый вариант. Я думаю, что это большой механизм влияния на Евросоюз", - сказал Волкер.

По его словам, если в ЕС думают о диверсификации энергопоставок, то там должны учитывать, что в случае с "Северным потоком-2" нет новых источников, а есть новые пути транспортировки газа. Волкер отметил, что Соединенные Штаты и ЕС могут обсудить, как они видят правильно диверсифицированный европейский рынок газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" может привести к российско-украинской войне, - премьер-министр Польши

"А если говорить о санкциях против российских энергетических объектов, то они существуют, и они расширяются", - отметил американский дипломат.

Напоминаем, российский Газпром", заявил о намерении начать строительство "Северного потока-2" уже весной 2018 года. Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения есть также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект чисто экономический.

Читайте: Глава МИД Германии Габриэль: Сохранение транзита газа через Украину - условие для реализации "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3051018
 
 
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Где-то читал, что 80% газа в Европу поставляется через Украину.
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в научно-фантастической литературе, видимо. Если учесть что есть еще газопровод через Беларусь, и Северный поток 1.
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А ещё из Голландии, Норвегии, Алжира и Ливии трубы торчат
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Назови тогда точные цифры, а не обосзрадные.
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Ты опроверг, потому ты знаешь точные цифры или ты так просто, не имея предсталения о реальных цифрах, пустил душок на форум?
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я читала другое и поэтому Европа может спокойно заменить газ кацапов.
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Я не помню какого года эта информация, т.к. есть мода не писать дату под приводимыми цифрами, наверно, чтобы страничка всегда выглядела свежей. Знаю только, что после того, как Лука продал "ржавую трубу" паРаше, через эту трубу стали качать в 2 раза больше газа.
Я надеялся, что кто-то приведёт нынешние цифры...
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А третий ланч будет? Очень хотелось бы послушать, что Курт на третьем скажет. Я тоже после третьей бутылки такого могу наговорить, заслушаешься....
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Странно: на Олимпиаду немцы не привезли портрет Гитлера, китайцы не привезли Мао, даже забитые северокорейцы не притащили портреты своего великого Ына. Появляется ощущение, что на планете есть только один дебильный народ…"Північний потік-2" - це механізм впливу Росії на Євросоюз, - Волкер - Цензор.НЕТ 610
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У меня в Донецке принимают сегодня в пионеры и зовутся они теперь Захаровцами . Это правда 100 % В честь " героя Новороссии " главы государства Дебилороссия Захарченко .
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А чего ты в Донецке сидишь? Все нормальные люди оттуда уже уехали, осталась одна вата, можно делать опалубку и заливать цементом, так все на Цензоре говорят. Ты что, вата?
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Всякие в Донецке остались --- хоть и Предателей УКраины ( многие уже из них разочарованы в Воване сильно )очень много .
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Жаль детей. Будут захеровцами называть, а то и вообще зах..ятами. Кому это надо?
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Х**ло лізе без мила як вуличний жебрак зі своїм газом

"Ночь туманна, ночь холодна всё кругом темно,
Мальчик маленький стоит мечтает под окном.
Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый,
И поёт на языке родном:
Друзья, купите папиросы,
Подходи пехота и матросы,
Подходите ж, пожалейте,
Сироту, меня согрейте,
Посмотрите ноги мои босы..."
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Вконтактом балуешься? Ай нехороший какой, бегом в фейсбук, негодник!!!
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Красота! Надеюсь вообще развалится.
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может досочки подложат...\зачем я подсказал...\
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Подложат -- а потом ножовку по дереву и скажут -- проклятые Бандеровцы спилили мост за одну ночь .... КАк ЛЭП под Судаком ... И даже ножовку покажут по ТВ России и вся Россия поверит .
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Та опора что выше - уже в проектном положении, а та что ниже - ждёт лета.
Металл при нагревании расширяется. На длину моста летом набегают многие метры расширения. Для того чтоб их компенсировать - на стыках пролётов стоят специальные термокомпенсаторы. Кроме того пролёт ставится на своеобразную подушку на опорах (она ещё и гасит колебания). Штука в том - что эти компенсаторы по технологии надо устанавливать летом - когда жарко. Зимой пролёты сужаются, а компенсаторы растягиваются. Однако времени ждать с установкой пролётов до лета - нет. По этому собранные пролёты зимой просто ложат на опоры не прикрепляя (чтоб на загромождать ими участки сборки, и разгрузить оборудование для их транспортировки), и ждут тепла. Когда станет жарко - их установят как надо.
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А то что опоры моста не достигли скальных грунтов в РОссии не пишут и что опоры стоят на глине ???
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Да - на глине. Но очень глубоко в неё забиты. Как будто небоскрёбы строят исключительно на скальных грунтах. Однако они почему то стоят.
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Знаете что такое РЕЗОНАНС ??? Так вот в мостостроении он не допускается --- к ебеням разлетится в один момент и природа тут не виновата -- виновны будут дураки и Путин .
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Я читал, что это фейк и нет никаго моста, толи граифка компьютерная или что-то в этом роде
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Хлопцы, я думаю по нему поехать в 2019 в Крым съездить, своими глазами погляжу и все вам расскажу
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Факт: на сельхоз ярмарке у меня в городе частенько открывается белорусский павильон. "Продукты из Белоруссии". Так там есть прилавок с морепродуктами. От кильки в томате, до сёмги и красной икры...
"Північний потік-2" - це механізм впливу Росії на Євросоюз, - Волкер - Цензор.НЕТ 3667
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Обязательно съезди -- но знайц дебилы Московские разрушили на ЮБК полностью канализацию -- и все сливы даже из многочисленных туберкулезных санаториев --идут без очистки в море -- не за 1200 метров от берега а максимум на 200 метров . По говну в море увидишь . Умные из России и ретивые уже в Крым не ездят -- покупались .
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Сука Я фигею сколько на сайте кацапов.Ну нафига вы с ними в диалоги вступаете.Им же только это инадо.Кнопка спам и меньше грязи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" - это механизм влияния России на Евросоюз, - Волкер
 
 
 
 
 
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