 "Северный поток-2" - это механизм влияния России на Евросоюз, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северный поток-2" - это полностью политический, а не коммерческий проект. Если вы хотите вести коммерческий проект, то вы найдете самый дешевый механизм, чтобы поставлять газ, а это не самый дешевый вариант. Я думаю, что это большой механизм влияния на Евросоюз", - сказал Волкер.

По его словам, если в ЕС думают о диверсификации энергопоставок, то там должны учитывать, что в случае с "Северным потоком-2" нет новых источников, а есть новые пути транспортировки газа. Волкер отметил, что Соединенные Штаты и ЕС могут обсудить, как они видят правильно диверсифицированный европейский рынок газа.

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"А если говорить о санкциях против российских энергетических объектов, то они существуют, и они расширяются", - отметил американский дипломат.

Напоминаем, российский Газпром", заявил о намерении начать строительство "Северного потока-2" уже весной 2018 года. Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения есть также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект чисто экономический.

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