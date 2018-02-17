 "Северный поток-2" - это механизм влияния России на Евросоюз, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Северный поток-2" - это полностью политический, а не коммерческий проект. Если вы хотите вести коммерческий проект, то вы найдете самый дешевый механизм, чтобы поставлять газ, а это не самый дешевый вариант. Я думаю, что это большой механизм влияния на Евросоюз", - сказал Волкер.
По его словам, если в ЕС думают о диверсификации энергопоставок, то там должны учитывать, что в случае с "Северным потоком-2" нет новых источников, а есть новые пути транспортировки газа. Волкер отметил, что Соединенные Штаты и ЕС могут обсудить, как они видят правильно диверсифицированный европейский рынок газа.
"А если говорить о санкциях против российских энергетических объектов, то они существуют, и они расширяются", - отметил американский дипломат.
Напоминаем, российский Газпром", заявил о намерении начать строительство "Северного потока-2" уже весной 2018 года. Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения есть также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект чисто экономический.
Я надеялся, что кто-то приведёт нынешние цифры...
"Ночь туманна, ночь холодна всё кругом темно,
Мальчик маленький стоит мечтает под окном.
Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый,
И поёт на языке родном:
Друзья, купите папиросы,
Подходи пехота и матросы,
Подходите ж, пожалейте,
Сироту, меня согрейте,
Посмотрите ноги мои босы..."
Металл при нагревании расширяется. На длину моста летом набегают многие метры расширения. Для того чтоб их компенсировать - на стыках пролётов стоят специальные термокомпенсаторы. Кроме того пролёт ставится на своеобразную подушку на опорах (она ещё и гасит колебания). Штука в том - что эти компенсаторы по технологии надо устанавливать летом - когда жарко. Зимой пролёты сужаются, а компенсаторы растягиваются. Однако времени ждать с установкой пролётов до лета - нет. По этому собранные пролёты зимой просто ложат на опоры не прикрепляя (чтоб на загромождать ими участки сборки, и разгрузить оборудование для их транспортировки), и ждут тепла. Когда станет жарко - их установят как надо.