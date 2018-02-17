 В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате"

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - в немецкой делегации", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что главы МИД Украины и России П.Климкин и Сергей Лавров провели встречу 16 февраля.