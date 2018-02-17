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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Климкин (1569) нормандская четверка (453) Мюнхен (54)

 В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате"

Встреча глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз не состоялась.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - в немецкой делегации", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в нормандском формате 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

Отметим, что главы МИД Украины и России П.Климкин и Сергей Лавров провели встречу 16 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3051017
 
 
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Банду Геть !!!
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кацапы это не будут комментировать
у них теги - Михо, Джуля, соя в шоколаде и ихтамнет
уже
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Я прокоментую, будете шукатипятий кут.

Цікаво, а що роблять представники ЛДНР в Києві на четвертий рік війни. Чи торговельні партнери і "бойовики" це різні субєкти для Порошенко і його ФСБУ?
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однак Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії.... а для чого ЛДНР боротися із торговельним партнером?
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шо еще не так с той агрессией,зрада? Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9975читайте закон Украины о возвращении оккупированных территорий.
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а там написано, що Донбас окупований РФ, правда? Ваше фото доказує, що влада на чолі Порошенко співпряцює із агресором, тобто Порошенко порушує закон. Це зрада чи перемога?
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Тобто, СБУ яка в прямому підпорядкуванні Порошенко, пропускає осіб ЛДНР в центр Києва? Цікаво це фото і факт дискредитує кого більше - протести проти Порошенко чи самого Порошенко? Резонансі вбивства в Києві із цим фактом повязанні?
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Четвер, 12 травня 2016, 16:32272711Шевченківський райсуд відхилив заяву про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, "оскільки зазначений факт є загальновідомим".Про це сказано у повідомленні Шевченківського районного суду."Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2016 відмовлено в задоволені заяви Батрина Станіслава Віталійовича про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме факту збройної агресії Російської Федерації проти України, оскільки зазначений факт сам по собі не впливає на права заявника і є загальновідомим", - сказано у повідомленні.Заяву до суду ще 29 серпня 2014 року подав керівник проекту "Відкритий суд" Станіслав Батрин, заінтересовані особи - Президент України, Служба безпеки України, МЗС, Міноборони, Посольство Російської Федерації в Україні.Як повідомляє проект "Відкритий суд", МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви, однак Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії.Українська правда
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однак Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії.Українська правда - для чого, якщо барига порушує закон Ради про закон Украины о возвращении оккупированных территорий?
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если бы я хотел комментить упячку-я бы сам туда пошел и чего нить написал бы.нафига ее сюда тащить? Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3568
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помнится,на одном из митингов полицейские на конях и человек 20 пеших полицаев очутились посреди колонны протестующих и прошагали так с полкилометра--по твоему,полицейские тоже протестовали против барыг ?Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2524
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а,так это полицеская лошадь,ваш папаяни? Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9618
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" ... что-то идёт не так ... " , Климкин , НУЖНО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ , чтобы было ТАК , а ты случайный человек , дилетант .
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И шо ж не так? Про коррупцию сказали? В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9363
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мировые лидеры не приехали, каждый занимается своими проблемами у себя в стране, а у нас уже все решено - коррупцию узаконили и тарифы подняли, воров всех отпустили на поруки, порошенко и олигархе жириеют, патриотов пересажали, народ выживает как может
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Сказали щоб ти в спамі сидів. Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 4262
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Из Климкина такой же министр ,как из Промокашки скрипач ,кого ты будешь собирать ,нынешняя украинская власть ассоциируется на Западе исключительно с корупцией и воровством и никто с вами встречаться не будет ,кроме следаков,адвокатов,прокуроров и судей...
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Вы более чем правы.Наша власть токсична и опасна.Жаль,что они представляют Украину, мы этого не заслужили.
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да из вас тоже министры никакие
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тот, которого честь имеет, обычный николаевский скупщик краденного...
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Еще и как заслужили - голосованиями за кучму, за рыгов, за януковича, за петю...
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да,если бы проголосовали за Черновола--развитие страны пошло бы совершенно в другом русле.
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Не только всех министров, но и всех членов их семей, и 2-3 самолетами, гулять так гулять.
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Обслуга режима Порошенко видит проблему не в том, что власть безбожно ворует, а в народе с комплексом недовольства. "Недовольство властью это национальная черта украинцев" - Климкин в Мюнхене, его зарубежные журналисты спросили почему люди в Украине нищают и не видят реформ.
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кажись,мэр Стокгольма рассказывал,что его общая сумма за ком.услуги равна 50 евро в месяц,включая свет..
седня лишь за отопление счет пришел за январь на 2480грн( 80 евро с хвостиком).
благодаря Климкину,я понял,что народ зазря власть клянет--черта такая у нас,что нам не делай--все не так.
вон сегодня на ТВ пробежала строка,что все облэнерго к лету перейдут на РАБ-тарифи(звучит то как Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 1137) и вследствие этого перехода электроэнергия подорожает на 350%.
пускай хоть олигархи поживут безбедно--они то власть не клянут,видимо,национальность у них другая Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6967
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Да, Климкин, собери всех министров - и не отпускай их облегчиться, пока чего-нибудь путного не примут... В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 4911
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ЧТО БЫ ПОШЛО ТАК КАК НАДО, НУЖНО ПОСТУПАТЬ КАК АМЕРИКАНЦЫ, ЗВОНИМ В КРЕМЛЬ И СПРАШИВАЕМ, - ВАШИ СОЛДАТЫ ТАМ ЕСТЬ? НЕТ. ЕСТЕСТВЕННО ОТВЕТИТ КРЕМЛЬ. И ГАТИМ ДО ТАЛОГО СО ВСЕХ СТВОЛОВ и ракетами тоже. сразу все соберутся и через пол часа уже будут сидеть в минске.
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когда? Иловайск помню, Дебальцево помню, а вот Гатили не помню. им такого приказа со времен Крыма ни разу не давали. приказы одни - не стрелять, а то путин нападе. хохлы вы засранные, ни чести ни совести, лишь бы сало було...тьфу ты ...
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Блюмкины, климкины, гройсманы, чего-то Я запутался!
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теперь понятно,чего грузина выперли из страны--фамилия у него неподходящая Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 4545
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У немцев сейчас проблемы с формированием правительства, Меркель даже не приехала на конференцию хотя ей ближе всех, короче точно не до минских соглашений, уже эта пластинка надоела в Европе.
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Когда запад протянул нам руку помощи, петя ухитрился не только насрать на эту руку, но и вытер жопу подолом Европы. Стыдно, что этот недочеловек представляет народ Украины. В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5576 В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5576
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В следующий раз ? В следующий раз ,вас воров украинское правосудие,будет пытаться выдернуть из тех дыр,куда вы забьётесь и не быть оттуда выдернутыми вам может помочь только росия а она этого делать не будет ,ей хватит пока януковича ...
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ждём отмашки США на эскалацию на Донбассе
тогда первыми, кто будет ратовать за переговоры, будут кацапы
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Maria Zakharova додала 5 нових світлин.Стежити
6 год ·
Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ!
Вчера я опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом в Германии в то время, как Павел Климкин проводил переговоры с Сергеем Лавровым.
Сразу же партия «Батькивщина»сделала следующее заявление.
«Представители партии «Батькивщина» призывают СМИ не поддаваться на кремлевские провокации. Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованные официальным представителем МИД России, являются инсценированной провокацией. Об этом заявили в пресс-службе партии «Батькивщина».
«Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с мужчиной, который подошёл к ним в кулуарах конференции. Представители «Батькивщины» в этот момент находились возле помещения, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом»,- говорится в заявлении. В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции имеются бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые представляют их обладатели.
«Фото с представителем страны-агрессора является спланированной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители «Батькивщины» проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно информирует и будет также продолжать в будущем»,- заявили в пресс-службе «Батькивщины»»
Так вот, это враньё: они общались, и их все фотографировали: журналисты, делегаты и тд. Есть и видео https://www.facebook.com/alazurenko/posts/10208187398602331

Второе враньё , что они не знали с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов , начали отворачиваться от объективов. Но было поздно.

Почему они вам врут по такой мелочи ? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия - агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет.

Ребята-украинцы, пора просыпаться - вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом - чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты».

Не надо любить НАС - любите СЕБЯ и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше.
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Кацапи, вам бабло уже не платять і ви чисто за бояру тепер в три зміни пашете? ТЮмошонка звичайно спалилася, але з цього вам ніхера не перепаде. Звільняйте свого посла.

Ребята-украинцы, пора просыпаться - вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом - чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты»
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только из-за этого...?\когда вы уже хоть правду писать будете, а не полуправду - сродни брехне...\
хотя вы достойные ученики Геббельса...
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Змішати правду з брехнею і подати на стіл. Любиме блюдо крембля.
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Ты знаком с меню крембля? Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2061 Каким образом?
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принцип Геббельса - правда Геббель уже рыдает...)
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Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет.
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Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет.
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Короче яныка скинули потому что украинцы всегда чем то не довольны.... Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7960

Наступного разу збиратимемо всіх міністрів, інакше щось йде не так, - Клімкін про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6575 Alla Ukraine‏ @AllaUkraine2015 2 ч.2 часа назад
в Мюнхене у Климкина спросили, почему у ПП такой низкий рейтинг, может люди недовольны ходом реформ, коррупцией, на что Климкин ответил: реформы идут, а недовольство властью-это национальная черта украинцев... короч, не повезло ПП с народом
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У них уже кризис жанра. 4 года брехать уже сами устали.
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Tatyana Pomolova - убедительно брехать и разводить лохов это залог ихнего выживания.... Перестанут верить, останется опираться только на грубую силу..., - что мы сейчас и наблюдаем внутри Украины...
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"Что-то идет не так" - нет, ну не у нас конечно, у нас все по расписанию: война, коррупция, Мальдивы, Панама, Венский Бал, а вот у немцев "что-то идет не так"
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а мне НРАВИТСЯ баба юля !!! и в АМЕРИКУ и с послом росии ПЕРЕТЕРЛА !!! шлюха !!
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первый раз слышу, чтобы нежелание союзников вести переговоры объясняли обильным снегопадом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате"
 
 
 
 
 
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