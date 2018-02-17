 В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так, - Климкин о встрече в "нормандском формате"

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - в немецкой делегации", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что главы МИД Украины и России П.Климкин и Сергей Лавров провели встречу 16 февраля.
Тай таке...
у них теги - Михо, Джуля, соя в шоколаде и ихтамнет
уже
Цікаво, а що роблять представники ЛДНР в Києві на четвертий рік війни. Чи торговельні партнери і "бойовики" це різні субєкти для Порошенко і його ФСБУ?
седня лишь за отопление счет пришел за январь на 2480грн( 80 евро с хвостиком).
благодаря Климкину,я понял,что народ зазря власть клянет--черта такая у нас,что нам не делай--все не так.
вон сегодня на ТВ пробежала строка,что все облэнерго к лету перейдут на РАБ-тарифи(звучит то как ) и вследствие этого перехода электроэнергия подорожает на 350%.
пускай хоть олигархи поживут безбедно--они то власть не клянут,видимо,национальность у них другая
тогда первыми, кто будет ратовать за переговоры, будут кацапы
6 год ·
Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ!
Вчера я опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом в Германии в то время, как Павел Климкин проводил переговоры с Сергеем Лавровым.
Сразу же партия «Батькивщина»сделала следующее заявление.
«Представители партии «Батькивщина» призывают СМИ не поддаваться на кремлевские провокации. Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованные официальным представителем МИД России, являются инсценированной провокацией. Об этом заявили в пресс-службе партии «Батькивщина».
«Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с мужчиной, который подошёл к ним в кулуарах конференции. Представители «Батькивщины» в этот момент находились возле помещения, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом»,- говорится в заявлении. В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции имеются бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые представляют их обладатели.
«Фото с представителем страны-агрессора является спланированной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители «Батькивщины» проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно информирует и будет также продолжать в будущем»,- заявили в пресс-службе «Батькивщины»»
Так вот, это враньё: они общались, и их все фотографировали: журналисты, делегаты и тд. Есть и видео https://www.facebook.com/alazurenko/posts/10208187398602331
Второе враньё , что они не знали с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов , начали отворачиваться от объективов. Но было поздно.
Почему они вам врут по такой мелочи ? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия - агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет.
Ребята-украинцы, пора просыпаться - вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом - чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты».
Не надо любить НАС - любите СЕБЯ и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=bTQQ6ssimcI
Ребята-украинцы, пора просыпаться - вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом - чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты»
хотя вы достойные ученики Геббельса...
Alla Ukraine @AllaUkraine2015 2 ч.2 часа назад
в Мюнхене у Климкина спросили, почему у ПП такой низкий рейтинг, может люди недовольны ходом реформ, коррупцией, на что Климкин ответил: реформы идут, а недовольство властью-это национальная черта украинцев... короч, не повезло ПП с народом