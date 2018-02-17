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Все про:обстрел (6566) Донбасс (15488) артиллерия (152)

 Сегодня наемники РФ применяли артиллерию, крупнокалиберные минометы и танк для обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. Никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки

На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил 5 выстрелов из танка.

Читайте: Раненый 16 февраля на Донбассе украинский военный находится в тяжелом состоянии, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3051016
 
 
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А Порошенко не хоче провокувати парашу, не хоче звільняти території не хоче війни. Війна вже йде 4 роки, а він її досі не бачить.
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А он надеется на "миротворцев" из ООН! Заморозить войну с расеей и продолжать торговать с ней же! А слова про "дожать" расею - это для Украины сказаны! Сегодня наемники РФ применяли артиллерию, крупнокалиберные минометы и танк для обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6641
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Почитайте будь який підручник сержанта артилерії часів, навіть СРСР.. Мета такого вогню там чітко визначена - вплив на моральний стан військ, котрі перебувають під обстрілами.. Муженко з петьою , мабуть таких книг не читали..
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на моральний стан петьки і меженка ці обстріли аж ніяк не впливають....от якщо б снаряд попав в магазин рАшен .....
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Смотря какая цель у руководства. Мне кажется цель украинского руководства повлиять на население Украины чтобы они были более сговорчивые и наконец то согласились на условия кремля.
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ты уже согласился...\это даже не вопрос...\
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Их пушки замолчат только тогда, когда задом на их жерла сядет тот, на ком "Цензор" кресты ставит.
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И что это перемирие шоколадное? Четвертый год идет настоящая война, а нам мозги гарант и дальше пудрит.
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Пока воины ВСУ защищают Украину от педофильной армии педеРашки, Тимошенко мило беседует с ФСБешным послом.
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Зрадники, ВСУ адекватно отвечает на обстрелы со стороны путинского впопучления.
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Самое интересное что вся окупированная территория дамбаса простреливается украинской артиллерией, но Барыга запретил ее применять. У парней на передовой зубы скрипят когда всего в нескольких километрах от них на ж/д станциях рашисты разгружают бронетехнику и боеприпасы.
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уже без названий, только каждый день рассказывают, что снова нарушено перемирие (пол-девятого утра каждый день на 112-м канале)
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Я завершу АТО за две недели...-помните?,только несказал какого года и месяца..
После Сирийского поебища сводки ГШ ВСУ выглядят по меньшей мере жалко..А где же заявленное ранее адекватное реагмрование?
Не хочу ничего сказать плохого о тех парнях,кто на передке землю держит,говорю за штабных крыс,которые со своих нор только занимаются статистикой обстрелов.
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Вот так в который раз идет "ламбада" нашим позициям! А наши им - дулю, потому как боеприпасы берегут и ваааще Минск не позволяет достойно отвечать.
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Андрей Лавриненко почему не на передовой? Ты же у нас такой смелый и воинственный сидишь на диване.
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Наші "вісякопосадовці" зрозуміють, що треба захищати Україну тільки тоді, коли висітимуть на стовпах та деревах
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Надеюсь третья сила хорошо ответила, прикопали пару десятков алкашей...
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кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую
а ты что сделал?
руки ему переломал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня наемники РФ применяли артиллерию, крупнокалиберные минометы и танк для обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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