 Сегодня наемники РФ применяли артиллерию, крупнокалиберные минометы и танк для обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил 5 выстрелов из танка.
После Сирийского поебища сводки ГШ ВСУ выглядят по меньшей мере жалко..А где же заявленное ранее адекватное реагмрование?
Не хочу ничего сказать плохого о тех парнях,кто на передке землю держит,говорю за штабных крыс,которые со своих нор только занимаются статистикой обстрелов.
а ты что сделал?
руки ему переломал.