 Введение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава внешнеполитического ведомства Дании заявил во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене.

"Режим санкций (против России. – Ред.) работает, и мы подтверждаем это. Я думаю, многие думали, что, возможно, среди европейских стран будет раскол по этому поводу, но этого не произошло", - сказал Самуэльсен.

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По его словам, не может быть приемлемой ситуация, чтобы Россия могла "пойти и забрать кусок другой страны".

"Мы все вместе должны бороться против этого", - подчеркнул Самуэльсен.

Он отметил, что европейские страны должны стараться делать все для поддержки реформ в Украине, особенно фокусируя внимание на борьбе с коррупцией.

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"Но и в других сферах должно быть больше прогресса, чем мы видим сегодня. Это касается госсектора, очень важным является верховенство права – это должно быть абсолютом", - подчеркнул глава МИД Дании.