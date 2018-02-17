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 Введение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен отметил, что введенный за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе режим санкций против Российской Федерации работает.  

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава внешнеполитического ведомства Дании заявил во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене.

"Режим санкций (против России. – Ред.) работает, и мы подтверждаем это. Я думаю, многие думали, что, возможно, среди европейских стран будет раскол по этому поводу, но этого не произошло", - сказал Самуэльсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

По его словам, не может быть приемлемой ситуация, чтобы Россия могла "пойти и забрать кусок другой страны".

"Мы все вместе должны бороться против этого", - подчеркнул Самуэльсен.

Он отметил, что европейские страны должны стараться делать все для поддержки реформ в Украине, особенно фокусируя внимание на борьбе с коррупцией.

Также читайте: Прогресс есть, но коррупция все еще остается серьезным вызовом для Украины, - посол Дании

"Но и в других сферах должно быть больше прогресса, чем мы видим сегодня. Это касается госсектора, очень важным является верховенство права – это должно быть абсолютом", - подчеркнул глава МИД Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3051015
 
 
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Порошенко з Саакашвілі не мої президенти.
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пока выбора кроме пороха в Украине нет.....
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тобі , з Білорусі , так здається ? Введення санкцій проти Росії не призвело до розколу європейських країн, - глава МЗС Данії Самуельсен - Цензор.НЕТ 7224
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так назови ИМЯ...) а со стороны глаз не замылен...
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ИМХО: мне лично нравиться Егор Соболев
Введення санкцій проти Росії не призвело до розколу європейських країн, - глава МЗС Данії Самуельсен - Цензор.НЕТ 9345
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мне тоже.....только кто из мировых лидеров будет с ним говорить на равных....нужен политический опыт,вес и личностные отношения.......лично я бы Турчинова на все посты сразу....но он бывает резок...рано пока...
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Турчинов такой же проШоколадный, как и все у власти. Нужны новыелюди, а не старые крысы.
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красиво сказано-новые люди....и все ЗА....а ИМЕНА есть у них? я помню новые имена в депутаты уже пошли...и так рубахи на себе рвали.... пока в Раду не попали...
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Наши хотя бы пытаются что то обещать а ваши без луки перднуть не могут -только усраться. Хоть и своих я не защищаю.Обыкновенные козлы %90 Введення санкцій проти Росії не призвело до розколу європейських країн, - глава МЗС Данії Самуельсен - Цензор.НЕТ 6017
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Вот ты напиши про своих и про своего луку на беларуском сайте а не про наших и на нашем если такой умный .
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у тебя будет лукашенка у винторогих хуйло а в Украине будут выборы возможно досрочные.Время покажет.
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Беларусы на форуме на несколько порядков лучше обосзрады различают демагогов...
Не ссылайся на лохторат, которого и в Украине - большинство, чтобы не выглядеть идиотом...
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Разберитесь у себя а мы если надо будет к вам обратимся.Пока не надо -лезете сами куда собака кер не совала.
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Ты уже разобрался с Крымом и Донбассом, спец?
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С начала надо разобраться что бы такие козлы как ты перестали ездить в мою свтрану без виз.Что бы по нашей стране вольно не рассекали комуняцкие шпионы и диверсанты и что бы ты тварь боялся к вам приехать так как наши теперь перестали ездить к вам потому что пропадают люди как подросток Гриб которого вы козлы передали хуйлу.
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а ты кто....козырный вася или самый большой украинец....
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Я не знаю кто будет следующим президентом Украины но точно знаю кто будет презилентом Беларуси и винторогих.В этот список можно добавить казахов узбеков киргизов туркменов армян айзеров
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Звісно не твій .Твій був є і буде ХУЙЛО таке ж як ти.
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Дмитро, кто тебе теперь поверить, после того, как ты запускал на Цензор антиукраинские картинки?
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Юлия Тимошенко решительно осудила введение санкций против РФ.
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Введение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен - Цензор.НЕТ 87
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 21 ч.21 час назад

Сегодня состоялся самый короткий тел.разговор с моей руснявой родней.
- Здарова!
- Вітаю.
- Чё? Эта па каковски?
- ...
- Амириканский гимн нябось уже выучил?
- Goodbye.

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А надо было по китайски поздороваться, быстрей бы поняли!
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Навіщо така родня? Я б таку розмову з ріднею завершив аналогічно ще до 2014 року.
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А мне наоборот, писать стали... Мы уже не "бандеры", как в 2014-м...
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...хеппаю тебя по всем твоим бёздам...*)
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Пишет товарищ из России: "Пришла жена с работы, учительница. Рассказывает: "Сидим в учительской, ждём, пока все соберутся - у коллеги день рождения, хотели поздравить. Приходит последней молоденькая учительница младших классов. Спрашиваем: "Чего опаздываешь?" Та отвечает: "А мы сегодня в классе аж троих "хеппибёздили"..."
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-- Здравствуйте, дети! Я ваша новая классная руководительница, вместо заболевшего старого.
Хором: Пошла нах...!!!
-- Как вам не стыдно?! Вы что, не знаете, где ваш старый учитель?
-- Пошёл в пи...у!!!
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Смешно, хоть и грубовато... Но Вы поосторожнее, а то меня "номерной" тут уже отчитал, как школьника, что я "публичный форум превратил в частную переписку" ("Подъ..ул" одного "приколиста", предложившего мне "рошенки из гофна"... "Приколист" заткнулся, так "адвокат" прилип, "как банный лист к заднице")...
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...ну... -- я Вам два адреса дал... -- туда всех и посылайте... ...примут всех...*)
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Преподаватель один, в училище, организовал факультатив по риторике. Так вот, те, кто захотел его изучать, выпендривались друг перед другом - кто придумает более вычурную формулу "посылания на ... и во...", без применения не то что мата, а вообще грубых слов... У меня была целая тетрадь ученическая с этими записями, но на беду, имел неосторожность похвастаться ею... "Зачитали" и не вернули...
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...прошлое состоит из потерь... ...а будущее из надежд...
-- но мучаемся мы в настоящем...*)
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я со своим братом из Питера перестал общаться,как началась война.
Помню как он до этого приезжал ко мне в гости и кричал: "хохлы,зачем вам вступать в НАТО?"
а я ему: "чтоб путин у нас Крым не забрал"
- он вам не нужен!
-как не нужен? вот давай я заберу у тебя кошелек и скажу: он тебе не нужен!
тогда он задумался...это было в 2009 году
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а ничего что этот ресурс на русском языке?Мало сослаться на немсми, надо еще и на немецком все предоставить.
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-- ещё один немецкий дядя, из будущих отставников в Правительстве, (забыл уже кто -- из МИД, точно) -- сказал: "Мы все расслабились и забыли про угрозы. И нам нужно срочно восстанавливать НАТО! Потому что, всё тянут США..."
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И Бритиша соскочили из ЕС, не из-за бабок, а из-за посредников в ихнем союзе с США, на которых оглядываться надо -- на Германию им оглядываться надо! ...я б тоже соскочил... ...немцы командиры, а не союзники...*)
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вообше то ещё не соскочила и не стоит говорить хоп за год, второй перед возможным прижком.
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Англичане под немцев плясать не будут! ...патаму шо, все умные при своих деньгах остаются... -- и тебе советую. *)
...а колхозом рулят из локомотива... ...а Германия -- локомотив ЕС. ...под парашу всё заточено, честно говоря.
Только фрэнчи ещё, со своим пятачком, возле немецкой кассы тискаются...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВведение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен
 
 
 
 
 
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