 Введение санкций против России не привело к расколу европейских стран, - глава МИД Дании Самуэльсен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава внешнеполитического ведомства Дании заявил во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене.
"Режим санкций (против России. – Ред.) работает, и мы подтверждаем это. Я думаю, многие думали, что, возможно, среди европейских стран будет раскол по этому поводу, но этого не произошло", - сказал Самуэльсен.
По его словам, не может быть приемлемой ситуация, чтобы Россия могла "пойти и забрать кусок другой страны".
"Мы все вместе должны бороться против этого", - подчеркнул Самуэльсен.
Он отметил, что европейские страны должны стараться делать все для поддержки реформ в Украине, особенно фокусируя внимание на борьбе с коррупцией.
"Но и в других сферах должно быть больше прогресса, чем мы видим сегодня. Это касается госсектора, очень важным является верховенство права – это должно быть абсолютом", - подчеркнул глава МИД Дании.
Не ссылайся на лохторат, которого и в Украине - большинство, чтобы не выглядеть идиотом...
Шкварки News @ShkvarkiUA 21 ч.21 час назад
Сегодня состоялся самый короткий тел.разговор с моей руснявой родней.
- Здарова!
- Вітаю.
- Чё? Эта па каковски?
- ...
- Амириканский гимн нябось уже выучил?
- Goodbye.
Хором: Пошла нах...!!!
-- Как вам не стыдно?! Вы что, не знаете, где ваш старый учитель?
-- Пошёл в пи...у!!!
-- но мучаемся мы в настоящем...*)
Помню как он до этого приезжал ко мне в гости и кричал: "хохлы,зачем вам вступать в НАТО?"
а я ему: "чтоб путин у нас Крым не забрал"
- он вам не нужен!
-как не нужен? вот давай я заберу у тебя кошелек и скажу: он тебе не нужен!
тогда он задумался...это было в 2009 году
Всім зрозуміло ?
...а колхозом рулят из локомотива... ...а Германия -- локомотив ЕС. ...под парашу всё заточено, честно говоря.
Только фрэнчи ещё, со своим пятачком, возле немецкой кассы тискаются...