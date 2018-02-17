 Для введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в комментарии представителям СМИ в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы была введена в Украине полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.
Порошенко назвал миротворческую миссию ООН "наиболее реальным шагом" для обеспечения выполнения безопасности компонента Минских соглашений.
Он отметил, что обязательным требованием Украины является предоставление миротворцам права разоружать незаконные вооруженные формирования, присутствие миротворцев на неконтролируемой участке российско-украинской границы.
Также глава государства добавил, что согласно принципу миротворческих операций, соседние страны, как правило, не принимают участия в составе миротворческой миссии.
Все другие вопросы, по словам президента, могут дискутироваться в поисках компромисса. В то же время Порошенко отметил, что сейчас большинство стран поддерживают идею развертывания миротворческой миссии в Донбассе, и добавил, что как можно скорее нужно переходить к "дискуссии по существу" в этом вопросе.
Напоминаем, украинская делегация во главе с Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.