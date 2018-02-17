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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (599) Порошенко (14305) Россия (68088) Донбасс (15488)

 Для введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко

Для полномасштабного развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе осталось получить согласие Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в комментарии представителям СМИ в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы была введена в Украине полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.

Порошенко назвал миротворческую миссию ООН "наиболее реальным шагом" для обеспечения выполнения безопасности компонента Минских соглашений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Мэй обсудили развертывание миссии ООН на Донбассе. ФОТО

Он отметил, что обязательным требованием Украины является предоставление миротворцам права разоружать незаконные вооруженные формирования, присутствие миротворцев на неконтролируемой участке российско-украинской границы.

Также глава государства добавил, что согласно принципу миротворческих операций, соседние страны, как правило, не принимают участия в составе миротворческой миссии.

Все другие вопросы, по словам президента, могут дискутироваться в поисках компромисса. В то же время Порошенко отметил, что сейчас большинство стран поддерживают идею развертывания миротворческой миссии в Донбассе, и добавил, что как можно скорее нужно переходить к "дискуссии по существу" в этом вопросе.

Также читайте: Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму. ФОТО

Напоминаем, украинская делегация во главе с Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3051014
 
 
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Не пиши дурниць, фільтруй. І все буде добре
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Если коротко...то начать всем ..пиндосам и гомосеки из Европы на вас..поматросят..выживут ..и бросят...и ни кто Россию не дожмет...дожималка пока не того калибра..без обид..реальная оценка
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Коболев покупкой газа весной точно дожмет рассею
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Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет.
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Неповносправних на цензорі не обіжають. Не бійся
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Сьогодні на цензорі якийсь феєричний бенехвіс Підорошка і стиць-пердицьнутих.І шо характерно - мінстецьків більше,ніж тих, хто слухав голосисту Лолу у Мюнхені.
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А шо, Пйотр дійсно дуже ефективно "дожимає", - аж на 30% збільшив товарооббіг з расєєй.)))
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"Коментар успішно додано", але його нема. Хто ж це Цензор так гарно полагодив?
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Врагов на своей территории нужно уничтожать, а не вводить миротворцев! Порошенко выгодно законсервировать ситуацию, когда украинские воины погибают каждый день.
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Для вас мільйони втрачених життів це дрібничка?В принципі для Радбез ООН мільйони жертв і використання ядерної зброї дрібничка в порівнянні з невиконанням дуже важливого пункту ,де записано,що такий, як маньяк путін (країна агресор), може накласти вето на введення миротворців,. І ООН через цей пункт не переступить,навіть при мільйонах убитих і використанні ядерної зброї.
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Чим більше патріотів поляже на фронті, тим менше їх піде на Київ.
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Кацапів можливо не допустити куди небуть, але ж туди,куди вони увійшли ,ти вже їх не виженеш!
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Это кому он заявил? Тем 19 слушателям в зале, которые не принадлежали к украинской делегации?
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для лохов прокатит, главное фото сделать, минстецевые петухи преподнесут как перемогу
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Так ниже статья о том, что Расмуссен заявил, что миротворцев не будет, это не реально. Значит Пэдро как всегда Брешии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко
 
 
 
 
 
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