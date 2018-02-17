 Для введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в комментарии представителям СМИ в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы была введена в Украине полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.

Порошенко назвал миротворческую миссию ООН "наиболее реальным шагом" для обеспечения выполнения безопасности компонента Минских соглашений.

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Он отметил, что обязательным требованием Украины является предоставление миротворцам права разоружать незаконные вооруженные формирования, присутствие миротворцев на неконтролируемой участке российско-украинской границы.

Также глава государства добавил, что согласно принципу миротворческих операций, соседние страны, как правило, не принимают участия в составе миротворческой миссии.

Все другие вопросы, по словам президента, могут дискутироваться в поисках компромисса. В то же время Порошенко отметил, что сейчас большинство стран поддерживают идею развертывания миротворческой миссии в Донбассе, и добавил, что как можно скорее нужно переходить к "дискуссии по существу" в этом вопросе.

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Напоминаем, украинская делегация во главе с Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.