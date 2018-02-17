 На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня и вчера в Мюнхене я не слышал слово "конфликт на востоке Украины", больше об этом не говорят. Называют агрессией Российской Федерации против суверенной, независимой страны", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что у Украины нет идеи победить Россию, а есть только желание, чтобы ее войска покинули украинскую территорию.
"Я президент мира, а не президент войны. У нас нет идеи победить Россию, мы просто хотим, чтобы Россия забрала свои войска назад с украинской территории, мы хотим, чтобы они забрали свои танки, новейшие военные комплексы", - подчеркнул Порошенко.
Напоминаем, украинская делегация во главе с президентом Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
-- Доярка тут в четверг слюнями брызгалась во все стороны: Хватит обвинять друг друга! Давайте все вместе что-нибудь сделаем для этой страны! ...так и сказала: "Для этой страны..."
...а мне это всё ещё приятней в комментах главного Е-декларанта... *)
-- безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой увидел это дело и всё глухому рассказал...
Как по-мне -- ждут, что с Трампом будет... -- того щас на уши, вот-вот будут ставить, из которых хуйловые рога торчат.
И все испугались! -- эт точно ... и очень сильно! ... ...а гансюки особенно... -- так думаю...
Тогда почему нет поддержки этих европейских войск в Украине? где литовцы, венгры, англичане и норвежцы? а может они вообще не в курсе, что у нас происходит? да нет, в курсе!
в Верховной Раде как не отпуск, так каникулы... в январе отработали целых 4 дня, а в рабочий день на ужин в Америку улетело сразу 40 человек, я уже молчу про отпуск гаранта и прокурора на островах, а министр МВД в Италии! а когда объявляется призыв, то сразу начинаются маски-шоу в доганялки! это что, никто не видит и никто не знает? Знает! и вот по этому даже оружие не дают, разве что за бабки...