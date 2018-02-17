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 Политика Украины
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 На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

В Европе ситуацию на Донбассе называют российской агрессией против суверенной страны, а не "конфликтом на востоке Украины".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня и вчера в Мюнхене я не слышал слово "конфликт на востоке Украины", больше об этом не говорят. Называют агрессией Российской Федерации против суверенной, независимой страны", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что у Украины нет идеи победить Россию, а есть только желание, чтобы ее войска покинули украинскую территорию.

Читайте: Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко

"Я президент мира, а не президент войны. У нас нет идеи победить Россию, мы просто хотим, чтобы Россия забрала свои войска назад с украинской территории, мы хотим, чтобы они забрали свои танки, новейшие военные комплексы", - подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, украинская делегация во главе с президентом Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Также читайте: Санкции против России работают, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051013
 
 
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Ввести закон для населения о обязательном участии в выборах с определенным наказанием за неучастие ! На всех выборцев тогда гречки не хватит! Наказание в виде штрафа превышающего цену 1кг гречки и стоимости голоса на год выборов! Ну, а дальше как нафантазируют...
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А ти, соевий, і здивувався...
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Что больше повлияло на массовую миграцию населения Украины--война или политика КМ и АП?
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Реформы Бальцеровича? Или при них не было массовой миграции?
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...фигли, та Мюнхенская конференция, если в Бундесе уже 5 месяц!!!, жирные котяхи не могут правительство сформировать? -- всё не поделят портфели, посты и навары...
-- Доярка тут в четверг слюнями брызгалась во все стороны: Хватит обвинять друг друга! Давайте все вместе что-нибудь сделаем для этой страны! ...так и сказала: "Для этой страны..."
...а мне это всё ещё приятней в комментах главного Е-декларанта... *)
-- безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой увидел это дело и всё глухому рассказал...
Как по-мне -- ждут, что с Трампом будет... -- того щас на уши, вот-вот будут ставить, из которых хуйловые рога торчат.
И все испугались! -- эт точно ... и очень сильно! ... ...а гансюки особенно... -- так думаю...
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)) В кожній темі одні й ті ж тролі пишуть одну й ту ж херню, яка б не була важлива і позитивна для України новина.
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На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

Тогда почему нет поддержки этих европейских войск в Украине? где литовцы, венгры, англичане и норвежцы? а может они вообще не в курсе, что у нас происходит? да нет, в курсе!

в Верховной Раде как не отпуск, так каникулы... в январе отработали целых 4 дня, а в рабочий день на ужин в Америку улетело сразу 40 человек, я уже молчу про отпуск гаранта и прокурора на островах, а министр МВД в Италии! а когда объявляется призыв, то сразу начинаются маски-шоу в доганялки! это что, никто не видит и никто не знает? Знает! и вот по этому даже оружие не дают, разве что за бабки...
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Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет.
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за 2 кусочка от 2х областей... а миротворцев обязательно введут и без вас свинособак и без ваших прихлебателей!...))
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Лучше бы Петро остался дома. Самая неудачная поездка. Да и позора бы было меньше.
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Вероятно, он общается только со своей делегацией. Судя по количеству слушателей его речи - так оно и есть,
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Все его слова - это пиар и ложь. Если бы в Украине была поборота коррупция, то Украину намного больше бы уважали в ЕС и мире, и были бы деньги на вооружение, а затем полное уничтожение террористов с ОРДИЛО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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