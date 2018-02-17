 На Мюнхенской конференции ситуацию на Донбассе все называют агрессией России, а не конфликтом на востоке Украины, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня и вчера в Мюнхене я не слышал слово "конфликт на востоке Украины", больше об этом не говорят. Называют агрессией Российской Федерации против суверенной, независимой страны", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что у Украины нет идеи победить Россию, а есть только желание, чтобы ее войска покинули украинскую территорию.

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"Я президент мира, а не президент войны. У нас нет идеи победить Россию, мы просто хотим, чтобы Россия забрала свои войска назад с украинской территории, мы хотим, чтобы они забрали свои танки, новейшие военные комплексы", - подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, украинская делегация во главе с президентом Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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