 С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены", - сказал Порошенко.
Напоминаем, украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=T0T9xXsUDKs
Причина доволі банальна - з цього не буде гешефту та політичних плюсів!
І взагалі, Петрик в останній час нагадує якогось ретранслятора, а не сильного Голову Держави...
https://ua.censor.net.ua/news/3051005/iz_zagyblym_12_lyutogo_voyinom_58yi_ombr_dmytrom_syskovym_pozyvnyyi_providnyk_poproschalysya_v_chernigovi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66272845
https://ua.censor.net.ua/news/3050974/voyin_36yi_okremoyi_brygady_morskoyi_pihoty_oleksandr_grechuk_zagynuv_na_donbasi_15_lyutogo_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66272855
Він же його не обкрадає, як деякі бариги...
https://24tv.ua/ru/torgovlja_ukrainy_s_rossiej_vyrosla_bolshe_chem_so_stranami_es_n908958
Торговля Украины с Россией выросла больше, чем со странами ЕС
16:10, 2 января
За период с января по ноябрь 2017 года Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6%. Взамен товарооборот с ЕС вырос всего на 27,6%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает "Интерфакс-Украина".
В частности, товарооборот с Россией за 11 месяцев вырос до 9,36 млрд долларов, а с ЕС - до 29,28 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, Украина увеличила импорт товаров из России на 38,6%, экспорт - на 11,9%.
В НБУ добавили, что экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7%, а импорт - на 23,9%. Что касается доли России в экспорте товаров из Украины, то она сократилась с 9,1% до 8,5%, а импорт увеличился с 12,6% до 14,3%.
скот конченый.
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много.........
P.S. погибшим вечная и светлая память...........пусть покоятся с миром.......
раненным - сил и выздоровления......
2. Прокремлевские крымские татары намерены обратиться к Германии с требованием компенсировать ущерб, нанесенный немецко-фашистскими оккупантами в годы т.н. "ВОВ". К российским оккупантам, которые проводят репрессии против крымскотатарского народа, и к совкам, которые депортировали крымских татар после Второй мировой войны, у этих тварей вопросов нет http://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/krymskie-tatary-sobirayutsya-trebovat-ot-germanii-zaplatit-za-ushherb-ot-fashistov/
3. В Симферополе оккупанты согнали на площадь крымскотатарскую ватную молодежь на якобы "спонтанный флешмоб в поддержку путина". Ватники стояли в футболках с изображением ботоксной крысы и надписью: "Путин алдгъа" ("Путин вперед"). А в это время десятки репрессируемых представителей их народа сидят в гетто, убиты или похищены. Оккупанты заявили, что вышло 100 человек. Я насчитал аж около 20-ти. Крымский татарин прокомментировал этот безумный шабаш: "В так называемый ВУЗ КФУ Вернадского пришло письмо: выделить 10 человек для патриотической акции (с). Такие же письма отправили по филиалам. Но это никого не оправдывает". Ватники, в следующий раз захватите и портреты Сталина, чтобы если уж на дно, то с полным погружением! Позор! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964818867871731712 (фото).
4. Новости военной базы и загнивания США: "Что бабахнуло в Молодежном?? Взрыв такой был? Кто знает?", "Рванули пуканы у патриотов, когда узнали, что правительство вложило в экономику США ещё 16 миллиардов долларов. А всего уже - более 100 миллиардов вложено!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/964789899659530241 (скрин).
5. Феодосия. Страховая медицина и надежный энергохвост: "Сегодня дочь наблюдала в нашей поликлинике такую картину. Предобеденное время. Коридор 3-го этажа заполнен больными, в основном пожилыми. Даже в проходе стояли, присесть негде. Пришла дама (медицинский работник) и выключила свет во всем коридоре 3-го этажа. Люди стали возмущаться, т.к. там большие окна только в концах коридора, а основная масса, человек 30-40, была как раз в середине. На их возмущение она ответила, что достаточно дневного света и ЭКОНОМИТЬ надо электроэнергию!!! Люди стали говорить, что мы как в подвале. На что было заявлено: Не хотите, чтобы было как в подвале, идите в частную медицину!!! Складывается впечатление о СТРАХОВОЙ медицине, как о наказании БОЛЬНЫХ. Да, много отчетности! Мало врачей! Много ответственности, за которую врачи хотят получать зарплату, но отвечать - нет! Страховая медицина - она существует на НАШИ деньги!" https://twitter.com/KrimRt/status/964800840849657856 (скрин).
6. Очередной медицинский восторг и констатация регресса от севастопольской ватки: "Ищу хорошего ЛОР-специалиста. Не важно где и сколько стоит, главное - специалист в этой области, который действительно вылечивает людей, а не залечивает. Столкнулась с Лор-отделением 1-ой горбольницы. Сказать КОШМАР - это ничего не сказать. Очень жаль, что мы ещё в далеком-далеком регрессе" https://twitter.com/Kosstik8/status/964791470355083266 (скрин).
7. В Феодосии продолжаются блэкауты: "Какого … отключают свет сегодня?", "Счас тебе ещё воду и интернет отключат, чтобы не жаловался. По IP вычислят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964829650324254720 (скрин).
8. Не нравятся предателям-морякам крымские аусвайсы: "Ребята, с шенгеном не все так просто!!! Мне его второй раз не открыли французы. Написали, что мой паспорт не соответствует требованиям. Каким??? Да куй его знает! Корефану не открыли немецкий шенген - причина та же. Но самое интересное, что вернули консульский сбор и никаких печатей об отказе в загран не лепили. Благо, сели с ним в Гамбурге по транзитной визе, а так бы лапу сосали. Прописка у меня и у корефана материковая! Загран у меня севастопольский, у друга - материковый! А вот паспорта гражданские - наши, крымские! Прихожу с рейса - делаю порчу гражданского. Впесту такие приключения" https://twitter.com/Kosstik8/status/964595642726264832 (скрин).
9. Кубано-крымская любовь: "Захожу в маленький магаз в Краснодаре. Ну, не СельПО, но и не Настенька. Товара на 950 руб. Даю 5000 - нет сдачи. Меня начинают стыдить, что все с картами Сбербанка ходят, а я с деревни. Вот представляете, что я кубанцам выдал про Крым, Сбербанк, Грефа и самого… Ни один обыватель не возразил… P.S. Карта Мир=России у них не работала", "А в Краснодаре вообще очень боятся купюр в 5 тыс и 200 руб с Севастополем. Невестка в общепите работает. Начальство запретило их брать у покупателей!" https://twitter.com/Kosstik8/status/964597331000782848 (скрин).
10. Украсть здание у "Киевстара" в Симферополе у них получилось, а закрасить надпись - денеХ не хватило https://twitter.com/wasily_crimea/status/964611013608988673 (фото).
11. Единственное, что успешно строит россия в Крыму, это заборы. Но крымчане никак не оценят сию благость: "Жители Феодосии, осветите ситуацию по автостанции с забором! Летом же будет ж….!!! Пусть больше людей выскажут свое мнение!". Ответы: "Привыкайте к заборам. Если путен еще на один срок пройдет, то забором обнесут все, что только можно", "Ну, если путЕн, то тогда, конечно, обнесут", "Ага, террористам автовокзал в Фео нужен, особенно им забор должен помешать!", "Ну, если вдруг…, в клетке больше жертв будет" https://twitter.com/KrimRt/status/964801773805408257 (скрин).
12. Раздражают эти запреты Роскомнадзора. Приходится постоянно VPN включать. Информационный геноцид.
13. Севастополь. Я НИКОГДА и НИГДЕ прежде не видел, чтобы какая-либо власть столько сил тратила на рекламу "выборов". Когда всех от этого начнет тошнить?
14. Хочу посмотреть на совкового патриота, которому дадут выбрать всё, что нужно для жизни на необитаемом острове, но только ОДИН раз. Сколько будет выбрано отечественного производителя?
P.S. Закончу сегодняшний выпуск сообщением из Керчи: "Сегодня попал на рынок… Игрушками с люльки воспитываем мясо для царя? Т-90, С-400, Искандеры и прочая хрень… Стране-404 мало, что их мясо крошат по миру, а скоро придет время, что и за российский паспорт будут рожу бить. Не понимаю матерей в мокшанской империи и наших ватников. Для чего вы растите сыновей? Для удобрения в Украине, Сирии, Грузии??? Пока россия существует, мира на этой планете не будет!". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Гречук Олександр Васильович (Позивний«Якут») - 15 февраля тридцатый погибший с начала года.