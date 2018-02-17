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 Политика Украины
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 С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко

С начала 2018 года в зоне проведения антитеррористической операции погиб 21 украинский военнослужащий.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки. ФОТО

Напоминаем, украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3051011
 
 
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договариватся? с кем,с хуйлом?..с рюськими свиньями?
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С Гитлером в свое время додоговаривались .... То же и сейчас . С путлером договариваться - только множить потери .
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Как бы можно представить,что возвращается Нора Сергеева ит театра вечером,а в подворотне навстречу-матёрый урка с ножиком...ну конечно же нужно договариватся...
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С кем договариваться ? С раковыми метастазами рашистов или с самой раковой кремлевской опухолью ? Эту болезнь надо только уничтожать .
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если бы эта соевая падаль разрешила стрелять по оркам на опережение и уничтожать их позиции крупным калибром - то погибших было бы на порядок меньше!

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Петя - ти висловив співчуття родині хоч одного полеглого в АТО воїна?
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Зная його, мабуть ні!
Причина доволі банальна - з цього не буде гешефту та політичних плюсів!

І взагалі, Петрик в останній час нагадує якогось ретранслятора, а не сильного Голову Держави...
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Льоня- ти висловив співчуття родині хоч одного полеглого в АТО воїна? Хоча б отут? Щось я твоїх коментарів там ніколи не бачив.
https://ua.censor.net.ua/news/3051005/iz_zagyblym_12_lyutogo_voyinom_58yi_ombr_dmytrom_syskovym_pozyvnyyi_providnyk_poproschalysya_v_chernigovi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66272845

https://ua.censor.net.ua/news/3050974/voyin_36yi_okremoyi_brygady_morskoyi_pihoty_oleksandr_grechuk_zagynuv_na_donbasi_15_lyutogo_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66272855

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выхухло рошеновское! пороЩенок- президент, и с него спрос в в 100 раз больше
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Это очень странно, что Вы не видели...Очень странно!..Я всегда читаю эти статьи, читаю комментарии и помню ники тех, кто в этих темах высказывает свое сочувствие семьям погибших. И если даже не всегда бывают личные комментарии, то многочисленные и постоянные "лайки" моих друзей в этих темах я вижу ВСЕГДА. Сама я там только "лайки" ставлю, не пишу ничего. Наверное, потому, что те слова, которые могу подобрать, кажутся мне ничтожно малыми в сравнении с той бедой, которая постигает семьи погибших, их друзей, сослуживцев...
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Запад не хочет вводить против Путлера жесткие санкции. Забрали у Украины ядерное оружие и на этом всё. Путлер десять раз подумал бы прежде чем совать свой нос в Украину, если бы у нее было ядерное оружие. А если бы полез, то Запад реагировал бы совсем по другому, зная что идет война на территории страны, имеющей ядерное оружие и расположенной в Европе. А сейчас их это особо не волнует, их сытые задницы прикрыты и ладно.
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А чого йому боятися власний народ?
Він же його не обкрадає, як деякі бариги...
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Петя не виноват что вы все время каких-то подонков выбираете.
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прокукарекал, петух минстецевый? теперь в будку
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скоро и газ покупать начнем снова....

https://24tv.ua/ru/torgovlja_ukrainy_s_rossiej_vyrosla_bolshe_chem_so_stranami_es_n908958

Торговля Украины с Россией выросла больше, чем со странами ЕС

16:10, 2 января

С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2935

За период с января по ноябрь 2017 года Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6%. Взамен товарооборот с ЕС вырос всего на 27,6%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает "Интерфакс-Украина".
В частности, товарооборот с Россией за 11 месяцев вырос до 9,36 млрд долларов, а с ЕС - до 29,28 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, Украина увеличила импорт товаров из России на 38,6%, экспорт - на 11,9%.

В НБУ добавили, что экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7%, а импорт - на 23,9%. Что касается доли России в экспорте товаров из Украины, то она сократилась с 9,1% до 8,5%, а импорт увеличился с 12,6% до 14,3%.
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а не погиб ни один порошенко?
скот конченый.
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а что там с олимпиадой нечего на цензоре не слышно.не подскажете сколько золотых медалей у украинских атлетов?последние новости россииские хоккеисты натянули пиндосов.вся Украина радуется. а укр.хоккеисты наверно в полуфинале надеюсь
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Я знаю что у белорусов одно золото в фристайле, и серебро Домрачевой. У Украины судя по всему медалей пока нет. Иначе бы Цензор рассказал.
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а всем посрать на российских хоккеистов. тем более они какие-то ноунеймовые серые уё..ища!
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А соевого это так взволновало, что он как раз с 1 января укатил на Мальдивы.
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А сам в это время на Мальдивах отдыхал. Главнокомандующий во время боевых действий и смерти солдат едет отдыхать на пол миллиона долларов! С Порошенко давно всё понятно, его ждёт отставка и тюрьма.
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это по твоей жирной харе, сидящей в кабинете 21 человек погиб, а погибло больше............... и это украинцы!
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"Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены", - сказал Порошенко.
-------------------------------------------
много.........
P.S. погибшим вечная и светлая память...........пусть покоятся с миром.......

раненным - сил и выздоровления......
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это не мешает барыге торговать с оккупантами и наживаться на войне
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Он и погибшими свою жопу прикрывает...
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Ложь ,безудержная ложь.4морпеха в одночасье погибли.Раненых обычно в несколько раз больше убитых.Не краснеет,не бледнеет,не утирается от народных плевков.
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Подонок, ты Петя. Желаю тебе судьбы Каддафи.
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Верная была примета,когда солдатик упал на Пэтиной ивнагурации.И когда это число прекратит расти?
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на крысме :1. Во время Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны скоординировали дальнейшие шаги по усилению международного фронта относительно деоккупации Крыма и осудили намерение россии провести выборы путина в Крыму https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-i-chleny-kongressa-ssha-v-myunhene-skoordinirovali-shagi-po-deokkupacii-kryma-275650_.html (фото).
2. Прокремлевские крымские татары намерены обратиться к Германии с требованием компенсировать ущерб, нанесенный немецко-фашистскими оккупантами в годы т.н. "ВОВ". К российским оккупантам, которые проводят репрессии против крымскотатарского народа, и к совкам, которые депортировали крымских татар после Второй мировой войны, у этих тварей вопросов нет http://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/krymskie-tatary-sobirayutsya-trebovat-ot-germanii-zaplatit-za-ushherb-ot-fashistov/
3. В Симферополе оккупанты согнали на площадь крымскотатарскую ватную молодежь на якобы "спонтанный флешмоб в поддержку путина". Ватники стояли в футболках с изображением ботоксной крысы и надписью: "Путин алдгъа" ("Путин вперед"). А в это время десятки репрессируемых представителей их народа сидят в гетто, убиты или похищены. Оккупанты заявили, что вышло 100 человек. Я насчитал аж около 20-ти. Крымский татарин прокомментировал этот безумный шабаш: "В так называемый ВУЗ КФУ Вернадского пришло письмо: выделить 10 человек для патриотической акции (с). Такие же письма отправили по филиалам. Но это никого не оправдывает". Ватники, в следующий раз захватите и портреты Сталина, чтобы если уж на дно, то с полным погружением! Позор! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964818867871731712 (фото).
4. Новости военной базы и загнивания США: "Что бабахнуло в Молодежном?? Взрыв такой был? Кто знает?", "Рванули пуканы у патриотов, когда узнали, что правительство вложило в экономику США ещё 16 миллиардов долларов. А всего уже - более 100 миллиардов вложено!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/964789899659530241 (скрин).
5. Феодосия. Страховая медицина и надежный энергохвост: "Сегодня дочь наблюдала в нашей поликлинике такую картину. Предобеденное время. Коридор 3-го этажа заполнен больными, в основном пожилыми. Даже в проходе стояли, присесть негде. Пришла дама (медицинский работник) и выключила свет во всем коридоре 3-го этажа. Люди стали возмущаться, т.к. там большие окна только в концах коридора, а основная масса, человек 30-40, была как раз в середине. На их возмущение она ответила, что достаточно дневного света и ЭКОНОМИТЬ надо электроэнергию!!! Люди стали говорить, что мы как в подвале. На что было заявлено: Не хотите, чтобы было как в подвале, идите в частную медицину!!! Складывается впечатление о СТРАХОВОЙ медицине, как о наказании БОЛЬНЫХ. Да, много отчетности! Мало врачей! Много ответственности, за которую врачи хотят получать зарплату, но отвечать - нет! Страховая медицина - она существует на НАШИ деньги!" https://twitter.com/KrimRt/status/964800840849657856 (скрин).
6. Очередной медицинский восторг и констатация регресса от севастопольской ватки: "Ищу хорошего ЛОР-специалиста. Не важно где и сколько стоит, главное - специалист в этой области, который действительно вылечивает людей, а не залечивает. Столкнулась с Лор-отделением 1-ой горбольницы. Сказать КОШМАР - это ничего не сказать. Очень жаль, что мы ещё в далеком-далеком регрессе" https://twitter.com/Kosstik8/status/964791470355083266 (скрин).
7. В Феодосии продолжаются блэкауты: "Какого … отключают свет сегодня?", "Счас тебе ещё воду и интернет отключат, чтобы не жаловался. По IP вычислят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964829650324254720 (скрин).
8. Не нравятся предателям-морякам крымские аусвайсы: "Ребята, с шенгеном не все так просто!!! Мне его второй раз не открыли французы. Написали, что мой паспорт не соответствует требованиям. Каким??? Да куй его знает! Корефану не открыли немецкий шенген - причина та же. Но самое интересное, что вернули консульский сбор и никаких печатей об отказе в загран не лепили. Благо, сели с ним в Гамбурге по транзитной визе, а так бы лапу сосали. Прописка у меня и у корефана материковая! Загран у меня севастопольский, у друга - материковый! А вот паспорта гражданские - наши, крымские! Прихожу с рейса - делаю порчу гражданского. Впесту такие приключения" https://twitter.com/Kosstik8/status/964595642726264832 (скрин).
9. Кубано-крымская любовь: "Захожу в маленький магаз в Краснодаре. Ну, не СельПО, но и не Настенька. Товара на 950 руб. Даю 5000 - нет сдачи. Меня начинают стыдить, что все с картами Сбербанка ходят, а я с деревни. Вот представляете, что я кубанцам выдал про Крым, Сбербанк, Грефа и самого… Ни один обыватель не возразил… P.S. Карта Мир=России у них не работала", "А в Краснодаре вообще очень боятся купюр в 5 тыс и 200 руб с Севастополем. Невестка в общепите работает. Начальство запретило их брать у покупателей!" https://twitter.com/Kosstik8/status/964597331000782848 (скрин).
10. Украсть здание у "Киевстара" в Симферополе у них получилось, а закрасить надпись - денеХ не хватило https://twitter.com/wasily_crimea/status/964611013608988673 (фото).
11. Единственное, что успешно строит россия в Крыму, это заборы. Но крымчане никак не оценят сию благость: "Жители Феодосии, осветите ситуацию по автостанции с забором! Летом же будет ж….!!! Пусть больше людей выскажут свое мнение!". Ответы: "Привыкайте к заборам. Если путен еще на один срок пройдет, то забором обнесут все, что только можно", "Ну, если путЕн, то тогда, конечно, обнесут", "Ага, террористам автовокзал в Фео нужен, особенно им забор должен помешать!", "Ну, если вдруг…, в клетке больше жертв будет" https://twitter.com/KrimRt/status/964801773805408257 (скрин).
12. Раздражают эти запреты Роскомнадзора. Приходится постоянно VPN включать. Информационный геноцид.
13. Севастополь. Я НИКОГДА и НИГДЕ прежде не видел, чтобы какая-либо власть столько сил тратила на рекламу "выборов". Когда всех от этого начнет тошнить?
14. Хочу посмотреть на совкового патриота, которому дадут выбрать всё, что нужно для жизни на необитаемом острове, но только ОДИН раз. Сколько будет выбрано отечественного производителя?
P.S. Закончу сегодняшний выпуск сообщением из Керчи: "Сегодня попал на рынок… Игрушками с люльки воспитываем мясо для царя? Т-90, С-400, Искандеры и прочая хрень… Стране-404 мало, что их мясо крошат по миру, а скоро придет время, что и за российский паспорт будут рожу бить. Не понимаю матерей в мокшанской империи и наших ватников. Для чего вы растите сыновей? Для удобрения в Украине, Сирии, Грузии??? Пока россия существует, мира на этой планете не будет!". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Горько и больно наблюдать за Вашей страной с г-ном Порошенко, а ведь как мы на Вас надеялись, Вы просрали все то, что ожидали такие страны как моя Беларусь. Пиздитесь дальше за бабло Ваших олигархов неуважаемые хохлы.
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"С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко" - чтобы ты так офшоры свои считал !!!

Гречук Олександр Васильович (Позивний«Якут») - 15 февраля тридцатый погибший с начала года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко
 
 
 
 
 
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