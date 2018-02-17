 С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая во время "Украинского ланча" в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены", - сказал Порошенко.

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Напоминаем, украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко 16-17 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.