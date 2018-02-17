EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Экономика
  5996  214
Все про:ОВГЗ (38) Порошенко (14305) махинации (431) Гонтарева (711) Фирсов (86)

 "К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов

При нынешнем президенте махинации "семьи" Януковича не будут расследованы правоохранительными органами в полной мере, поскольку к махинациям с ОВГЗ в период правления беглого президента были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией Гонтаревой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA "Махинации с ОВГЗ: что скрывают Порошенко и Гонтарева?" пишет народный депутат VII и VIII созывов парламента, лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов. 

ри Януковиче ОВГЗ впервые в истории Украины превратились в инструмент легализации и хранения украденных из бюджета коррупционных средств. По приблизительным подсчетам, с помощью этого инструмента ближайшему окружению беглого экс-президента Украины удалось вывести из страны около 5–6 млрд долл. Однако после Революции достоинства махинации с ОВГЗ не прекратились. Новая власть помпезно отчиталась о конфискации 1,4 млрд долл. у связанных с "семьей" компаний, но при этом о судьбе остальных денег пока ничего не известно. Между тем даже данные из открытых источников свидетельствуют о том, что к махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией Гонтаревой. И это значит, что они не только несут ответственность за масштабную коррупцию, но и прекрасно осведомлены о том, сколько именно было украдено и как эти деньги можно вернуть", - пишет Фирсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева готова предоставить Раде отчет о деятельности на посту главы НБУ, - первый замглавы финкомитета Довбенко

Автор подчеркивает, что среди представителей старых элит нет и не может быть не замешанных в коррупции политиков.

"Все украинские финансово-политические кланы тесно переплетены коррупционными связями. Все так или иначе сотрудничали, обслуживали друг друга, заключали ситуативные сделки и союзы. И Петр Порошенко, будучи ярким представителем украинского олигархата и лидером одной из крупных финансово-промышленных групп, не мог избежать участия в подобных делах", - отмечает политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3051010
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
вона сама все це зробить , як Супермен ?
 показать весь комментарий
 
Так Григорію Життя зміниться буквально за 3 місяці настане мир і прцвітання в Юго-Западном федеральном округе. Що колись звалось Україною.
 показать весь комментарий
 
 
У Украины есть два пути: барыги ее развалят или украинцы сметут барыг. - Саакашвили из Амсетрдама.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвілі - генетичний довбодятєл,м якшо по культурному.
 показать весь комментарий
 
 
а ты гений чистой красоты да кацапчег?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А можна хоч один факт причетності? А то, схоже, автор просто заздрить Пороху і бреше. "До махінацій з ОВДП у період правління Януковича були причетні структури, пов'язані з Порошенком і Гонтаревою", - Фірсов - Цензор.НЕТ 751
 показать весь комментарий
 
тебе под зад коленом достаточное доказательство
тогда становись отвешу!!! "До махінацій з ОВДП у період правління Януковича були причетні структури, пов'язані з Порошенком і Гонтаревою", - Фірсов - Цензор.НЕТ 9975
 показать весь комментарий
 
 
нет, Фирсов пиарится - он , как молодой, но ДВАЖДЫ депутат ВР в прошлом, тоскует по власти и предлагает себя как члена "новой молодой команды"
команды кого?
да кого угодно, лишь бы взяли
 показать весь комментарий
 
"Все украинские финансово-политические кланы тесно переплетены коррупционными связями. Все так или иначе сотрудничали, обслуживали друг друга, заключали ситуативные сделки и союзы. И Петр Порошенко, будучи ярким представителем украинского олигархата и лидером одной из крупных финансово-промышленных групп, не мог избежать участия в подобных делах", - отмечает политик.

Кому это ещё не понятно? Но народ упёрто не хочет голосовать за националистов.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов
 
 
 
 
 
 вверх