 "К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA "Махинации с ОВГЗ: что скрывают Порошенко и Гонтарева?" пишет народный депутат VII и VIII созывов парламента, лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов.

"При Януковиче ОВГЗ впервые в истории Украины превратились в инструмент легализации и хранения украденных из бюджета коррупционных средств. По приблизительным подсчетам, с помощью этого инструмента ближайшему окружению беглого экс-президента Украины удалось вывести из страны около 5–6 млрд долл. Однако после Революции достоинства махинации с ОВГЗ не прекратились. Новая власть помпезно отчиталась о конфискации 1,4 млрд долл. у связанных с "семьей" компаний, но при этом о судьбе остальных денег пока ничего не известно. Между тем даже данные из открытых источников свидетельствуют о том, что к махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией Гонтаревой. И это значит, что они не только несут ответственность за масштабную коррупцию, но и прекрасно осведомлены о том, сколько именно было украдено и как эти деньги можно вернуть", - пишет Фирсов.

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Автор подчеркивает, что среди представителей старых элит нет и не может быть не замешанных в коррупции политиков.

"Все украинские финансово-политические кланы тесно переплетены коррупционными связями. Все так или иначе сотрудничали, обслуживали друг друга, заключали ситуативные сделки и союзы. И Петр Порошенко, будучи ярким представителем украинского олигархата и лидером одной из крупных финансово-промышленных групп, не мог избежать участия в подобных делах", - отмечает политик.