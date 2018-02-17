 Пророссийский "совет крымских татар" создан в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Создан консультативно-совещательный совет крымскотатарского народа, чтобы вывести на более качественный уровень взаимоотношения между крымскими татарами и властью", – заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов..

Он уточнил, что в совет входят 15 специалистов в разных областях. Возглавит его подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

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Напоминаем, Духовное управление мусульман Крыма после оккупации полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировали Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.

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