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 Пророссийский "совет крымских татар" создан в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму создали подконтрольный России совет крымскотатарского народа, который призван "обеспечивать обратную связь между властью и населением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Создан консультативно-совещательный совет крымскотатарского народа, чтобы вывести на более качественный уровень взаимоотношения между крымскими татарами и властью", – заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов..

Он уточнил, что в совет входят 15 специалистов в разных областях. Возглавит его подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мусульман в Крыму оказывают давление из-за отказа сотрудничать с российской властью, - Исмагилов

Напоминаем, Духовное управление мусульман Крыма после оккупации полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировали Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.

Читайте: Крымских татар агитируют на работу в избирательных комиссиях к выборам президента России, - активист Куртумеров

Источник: https://censor.net.ua/n3051009
 
 
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это как армия Власова у фашистов, та же хрень с татарчой у рашистов
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на самом деле там остались в основном кацапо-лояльные татары ... остальные от туда уехали .. у нас в городе их тоже много появилось ..
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Ну и что? Немцы тоже Квислинга назвали "представителем интересов норвежского народа"... А потом норвежцы его повесили...
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пора эту всю рускую калитку закрывать на хрен... нам в итоге это стадо кацапов дом снесет в итоге, если мы на подлете это руское быдло не остановим
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На каком подлёте? Саранча касабская уже давно налетела! Первый налёт - Русско-Турецкая война и захват Кацапстаном московитским Украинских земель с уничтожением козацких сичей и украинского козацтва. Второй налёт - после освобождения Крыма от немцев, депортация крымских татар и заселение кацапов в их дома! Но крепостные кацапы не выжили тогда в том климате и всеми правдами и неправдами давали драла назад в мокшанские болота. Тогда на спасение Крыма вынуждены были позвать Украину. Когда Украина восстановила Крым, дала туда воду и прочие блага цивилизации - вот тогда кацапская саранча распробовала вкус Крыма и продолжила его узурпацию. Кадровые военные, кацапского происхождения, при Союзе стремились, после окончания военных училищ, отслужить сначала на Севере, Дальнем Востоке, в Сибири, на Камчатке, в общем в хреновых условиях. Потом послужить в ГСВГ (Германия), в Венгрии, в Чехословакии, в Польше, заработать там бабла и прикупить мебель, бытовуху, электронику... И в завершение службы - уйти на дембель в Крыму, или хотя бы в Украине (предпочтительно южной и восточной). Получить квартиру поближе к морю (или Днепру) и боговать на нехилую, по тем временам, военную пенсию! Вот этой то касабской саранчёй и воспользовался Хуйло при захвате Крыма и Донбаса, как одним из элементов необъявленной подлой гибридной войны!!! Теперь эта саранча сжирает благодатный некогда Крым до состояния марсианской поверхности или пустыни Атакама! А Хуйлу благодатный Крым и не нужен, подлецу плаща и кинжала нужен только непотопляемый авианосец "Крым" и искалеченная войной, обескровленная и обессиленная Украина! Чтобы Хуйло могло быковать и дальше... Вот такой его Хуйла лукавый руSSкий, с позволения сказать, "мир"!!!
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Смешно. Теперь Джемилев и Чубаров будут как Янукович и Азаров.
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Был сюжет, где эти татары обращались за помощью к х....уйлу. Не понимаю наши власти, которые думают, что в Крыму все хотят назад в Украину. Сделайте так, что бы с этой военной базы смотрели на материк, как при совке на джинсы и жвачки. хотя бы. Я уже не говорю про уровень социальных стандартов. Ну не воруйте и все вернется на круги своя.
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ага, это как комиссия в пидоРасии, созданная из коллаборантов (таких как Бимба и Глубокаяглотка), по спасению Украины и украинцев, от украинцев!.... Пророссийский "совет крымских татар" создан в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3643
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Коллаборационисты были везде и во все времена. Если не дай бог кремлевская падаль зайдет в Киев, тоже найдутся толпы уродов с хлебом-солью. Даже во Львове такие найдутся.
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Хмм, три года по всему крыму 3/14дорасов в эту лавочку собирали...
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