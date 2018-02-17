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 Политика Украины
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Все про:история (1367) Польша (4145) Дуда (212) Цеголко (137) Моравецкий Матеуш (17)

 Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Мюнхене с польской делегацией во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким предостерег руководство Польши от действий, которые могут угрожать положительным достижениям в историческом диалоге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко написал в микроблоге в Твиттере.

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"Президент призвал польское руководство (воздержаться. - Ред.) от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал Цеголко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051007
 
 
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Не густо - вся новость о встрече гаранта и польского премьера вместилась в одно предложение...или поляки всю встречу молчали?
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ПОРОШЕНКО СДЕЛАЛ,ДЛЯ УКРАИНЫ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ ДО НЕГО,А ТО ЧТО ВАТА СКУЛИТ,ТАК ЭТО ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ,ЕГО ЗАСЛУГ.
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СОГЛАСЕН, БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОРОШЕНКО, АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ.
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Так и ты бы делал , зная что очередной Майдан тебя повесит )))
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Поляки ВЖЕ створили фільм, в якому українці - гірші за звірів, і цим "твором" хіба вони хотіли добути злагоди з Україною?
Фільм «Волинь» вже визнаний у Польщі твором, що показує "історичну правду про Волинську різанину". Гаслом фільму могли би стати слова головного героя-поляка: «Українці гірші за звірів, бо останні не катують своїх жертв».

Адам Бальцер. «Волинь» Смажовського - втрачений шанс по-справжньому порозумітися з українцями. http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2022-adam-baltser-volyn-smazhovskoho-vtrachenyi-shans-po-spravzhnomu-porozumitysia-z-ukraintsiamy



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Бля пиздец, друзей нашли. Они Украине нужны только в короткосрочной перспективе. Потенциально они как были нам чужды, так и будут. Нечего их о чем-либо просить, они сейчас со всеми срутся, не только с нами, лучше бы подумали о внутренних врагах
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Поляки сплять та бачать західну Украіну в складі Польші.
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Порошенко правильно всё сказал, это не нравится только акуевшим противникам Украины.
Слава Украине, её героям и Степану Андреевичу Бандере!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам, - Цеголко
 
 
 
 
 
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