 Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко написал в микроблоге в Твиттере.
"Президент призвал польское руководство (воздержаться. - Ред.) от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал Цеголко.
Президент закликав польське керівництво від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань. pic.twitter.com/LRP6ae3aFe— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 февраля 2018 г.
Фільм «Волинь» вже визнаний у Польщі твором, що показує "історичну правду про Волинську різанину". Гаслом фільму могли би стати слова головного героя-поляка: «Українці гірші за звірів, бо останні не катують своїх жертв».
Адам Бальцер. «Волинь» Смажовського - втрачений шанс по-справжньому порозумітися з українцями. http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2022-adam-baltser-volyn-smazhovskoho-vtrachenyi-shans-po-spravzhnomu-porozumitysia-z-ukraintsiamy
Слава Украине, её героям и Степану Андреевичу Бандере!