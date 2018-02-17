 Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко написал в микроблоге в Твиттере.

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"Президент призвал польское руководство (воздержаться. - Ред.) от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал Цеголко.

Президент закликав польське керівництво від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань. pic.twitter.com/LRP6ae3aFe