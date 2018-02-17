 Канцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерский, обнародованном на сайте президента Польши в субботу.

"Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши", - говорится в заявлении Щерского.

Он расценивает отсутствие решения украинской стороны на эксгумацию захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда.

"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях", - отмечается в заявлении.

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Щерски высказал надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время во исполнение обязательств.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Дуда во время визита в Харьков заявил о необходимости возобновления разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше.

"Эксгумация - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к господину президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть тот тупик, который в этом плане возник в польско-украинских отношениях. Чтобы преодолеть этот тупик, необходимо вернуть согласие на эксгумации и по эту, и по ту сторону границы", - сказал президент Польши.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 16 января встречался в Польше с вице-премьером - министром культуры Польши Петром Глинским. По словам Розенко, переговоры завершены, но не окончены.

"Подняли ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот… Диалог и совместная работа будет продолжена", - написал украинский вице-премьер в соцсетях.

На пресс-конференции он выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров.

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