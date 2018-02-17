 Канцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерский, обнародованном на сайте президента Польши в субботу.
"Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши", - говорится в заявлении Щерского.
Он расценивает отсутствие решения украинской стороны на эксгумацию захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда.
"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях", - отмечается в заявлении.
Щерски высказал надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время во исполнение обязательств.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Дуда во время визита в Харьков заявил о необходимости возобновления разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше.
"Эксгумация - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к господину президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть тот тупик, который в этом плане возник в польско-украинских отношениях. Чтобы преодолеть этот тупик, необходимо вернуть согласие на эксгумации и по эту, и по ту сторону границы", - сказал президент Польши.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 16 января встречался в Польше с вице-премьером - министром культуры Польши Петром Глинским. По словам Розенко, переговоры завершены, но не окончены.
"Подняли ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот… Диалог и совместная работа будет продолжена", - написал украинский вице-премьер в соцсетях.
На пресс-конференции он выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров.
украинскуюпольскую власть
Поляки - такие же козлы, как и наши вышиванкнутые "патриоты". Нам щас время меряться обидами столетней давности?!
Всё просто. "Мы" посадили провокатора и разжигателя вятровича заведовать нашей исторической памятью, а поляки - посадили своего такого же "вятровича" заведовать их исторической памятью.
А профит - кацапам. Они щас с нас ржут и потирают руки.
Це поляки вважають для себе це питання приорітетом, і мають щось написати у ЗМІ.
Для України приорітетне питання безпека громадян України на території Польщі, за цим він і поїхав.
Як видно із заяви мазурика з Рзенко ці питання на жаль не обговорювались.
У зв"язку із цим Україна повинна прийняти свій пакет документів з цього питання.
- ты гонишь, дуда дудит.
изолировать Украину от её соседей и грабить страну без оглядки на мнения наших бывших друзей. Разделяй и властвуй.
Сначала пусть поляки восстановят памятники украинские которые вы уничтожили, и пусть внесут поправки в закон который они приняли про Бандеру, который угрожает украинцам в Польше. Потом уже мы отменим запрет на эксгумацию.