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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4145) Розенко (546) Дуда (212) Щерский (3)

 Канцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко

Канцелярия президента Республики Польши Анджея Дуды разочарована результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерский, обнародованном на сайте президента Польши в субботу.

"Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши", - говорится в заявлении Щерского.

Он расценивает отсутствие решения украинской стороны на эксгумацию захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда.

"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях", - отмечается в заявлении.

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Щерски высказал надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время во исполнение обязательств.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Дуда во время визита в Харьков заявил о необходимости возобновления разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше.

"Эксгумация - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к господину президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть тот тупик, который в этом плане возник в польско-украинских отношениях. Чтобы преодолеть этот тупик, необходимо вернуть согласие на эксгумации и по эту, и по ту сторону границы", - сказал президент Польши.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 16 января встречался в Польше с вице-премьером - министром культуры Польши Петром Глинским. По словам Розенко, переговоры завершены, но не окончены.

"Подняли ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот… Диалог и совместная работа будет продолжена", - написал украинский вице-премьер в соцсетях.

На пресс-конференции он выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051000
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
как парашники уже стали эти поляки.те всё мечтают в совок вернуться эти еще глубже.
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А это вам ответка за закон про бандеровцев.
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Та не тільки. В Польші зруйновані памятники українцям і поляки не збираються відновлювати. Бацил імперця він живучий: і через 500 років вилізе.
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...никто не воспринимает украинскую польскую власть
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Вот шо ты мелешь!
Поляки - такие же козлы, как и наши вышиванкнутые "патриоты". Нам щас время меряться обидами столетней давности?!
Всё просто. "Мы" посадили провокатора и разжигателя вятровича заведовать нашей исторической памятью, а поляки - посадили своего такого же "вятровича" заведовать их исторической памятью.
А профит - кацапам. Они щас с нас ржут и потирают руки.
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кацап только себе анус может потереть
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Ти за більш обьективного історика ратуєш владіка калісніченко.З Вятровичем можеш подискутувати шукаючи твоєї правди в архівах вхід без проблем.
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Як дискутувати з вятровичем? Він працівник КГБ. Він на завданні.
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Не мешай. Похоже, что настало очередь польских памятников, теперь польские разрушим и заживем.
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Польський диктат цього разу не пройшов.
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А уж как вы нас вашим законом разочаровали
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Оце проблем у живих нема - давай мерцями займатись. То неабияка стала популярна тема - здохнути. Зразу тобі медальку хероя. Родичам пільги - на пенсію раніше, і компенсацію. Живим такого не дають. Так що головне знайти місце й час - щоб здохнуть яскраво за шоколадний торт. Будеш мати здоровезну стелу на кладовищі з власним портретом - найбільшу навіть серед мерців. І тоді про тебе згадає Гарант, і прем'єр, і ще купа міністрів вип'є за тебе й відригне червоною ікрою. Романтика...
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Ну да... А ещё больше они разочаровали этим законом правительство Израиля и США, а также еврейскую и украинскую диаспору в Северной Америке... Израиль, вон, собрался уже и посла отзывать из Варшавы...
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мені одній здається, що череда некрофілів зростає пропорційно підтримці ерефіян радикалів різних направленостей в Європі?
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Та то в Польщі, як і в Угорщині, вибори назрівають, от правлячі партії і стараються показать виборцям, хто більше їх любить і за них переживає... Ну, прямо, як малі діти, що стараються показать один одному, хто з них більше маму любить...
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если разочарована, то пусть всей канцелярией п..ют в ближайшую кнайпу..и навалятся там . а чем могу подсказать... попустит может..
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Український віце прем"єр не їздив до поляків з метою обговорити прядок ексгумації....
Це поляки вважають для себе це питання приорітетом, і мають щось написати у ЗМІ.
Для України приорітетне питання безпека громадян України на території Польщі, за цим він і поїхав.
Як видно із заяви мазурика з Рзенко ці питання на жаль не обговорювались.
У зв"язку із цим Україна повинна прийняти свій пакет документів з цього питання.

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Зато убийство Хуйлом своего президента и политэлиты они молча проглотили и не вспоминают.
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Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях"-пшеки.накуй это в сторону мацквы... Канцелярія Дуди розчарована результатами переговорів Глинського і Розенка - Цензор.НЕТ 7036
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Мне, до сих пор не понятно, такое агрессивное отношение к нам Польши, Венгрии и Румынии - неужели так боятся возрождения в Украине национализма, что пошли на опережение и создали имперский союз?
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- падажжи, телефон. о - дуда звонит.
- ты гонишь, дуда дудит.
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Значить Розенко зміг відстояти інтереси України.
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Та да...Интересы пенсионеров отстоял, теперь можно и интересы страны отстаивать.
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Мне представляется, что наши чиновники специально нагнетают ситуацию с Польшей, чтобы
изолировать Украину от её соседей и грабить страну без оглядки на мнения наших бывших друзей. Разделяй и властвуй.
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Ну да .. И именно поэтому наши чиновники заставили поляков принять этот свой дебильный " антибандеровский " закон . Вот прям за горло взяли Дудку и заставили его подписать . ! Канцелярія Дуди розчарована результатами переговорів Глинського і Розенка - Цензор.НЕТ 2416 .
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"КАНЦЕЛЯРИЯ Дуды разочарована результатами переговоров"! (с) Канцелярия пусть карандаши считает, а не переговорами заморачивается!
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Ми теж розчаровані політикою польського парламента та президента...
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В Польше простая ситуация. Половина руководства - просто сброд придурков, а половина машут ( как у нас) польским нацфлагом а сами продаются тихонько кацапам. Худшее руководство Польши за всю историю после развала Союза. А это ебанутое пшцке главнэ "труба" само не знает что с ними делать. Обычным пшекам вообще насрать на всё. Им нужно что бы хохлы ехали как рабы поддерживали их ВВП. Закончатся эти дураки там - будет всё нормально налажено. К тому времени и у нас закончатся барыги видимо. За черной полосой всегда - белая. Нехер обсуждать это "ничего" . Если Польша начнёт сильно быковать - из ЕС пришлют пару слов , - они насерут в штаны и сдуются. Ничего страшного не происходит. Несколько чиновников посполитой решили заняться международной коррупцией посмотрели на нашего барыгу.."А мы что - хуже??" - типа..и чуть можно за баблои покачать ситуацию в отношениях с Украиной. Какие памятники и законы и Бандера?? Кому это всё нужно в Польше из тех, кто зарабатывает на жизнь нормально и честно? Они всё это на хую видели. Я понимаю что предъявить кацапам жестко и резко за президентский самолёт - Труба...Дуда то есть дзюрит в калошу..А с Украиной - можно..Украина не такая ёбнутая как Россия..Её можно не бояться. "Въйско полске бардзо моцке.Токэ троха бздэнькуватэ." Вот вся суть. Это всё проходяще и отстой полный. Нехер вообще обращать внимание. Нужно быть умнее и не вестись на конфликт , потому что на встрече новых польского и украинского президентов потом - разговор начнётся с польской стороны, - говоря о нынешнем польском руководстве - " .....ну ты же понимаешь..эти придурки....Да не вопрос..конечно да...решим..подготовим..строим новый формат отношений..."
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Канцелярию Дуды обоссать. по вашему не будет....
Сначала пусть поляки восстановят памятники украинские которые вы уничтожили, и пусть внесут поправки в закон который они приняли про Бандеру, который угрожает украинцам в Польше. Потом уже мы отменим запрет на эксгумацию.
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они уже и Хмельницкого к Гитлеру приравнивают.
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я так понял дуда и военная прокуратура вообще не будут делать никаких шагов по расследованию взрыва самолета с их элитой? в смысле не прикидываться шлангом
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Поляки нам друзья, или как? Какие-то совсем не дружественные шаги.
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Давно іх тре послати не далеко, нічого з ними не домовимось, як і з росіянами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанцелярия Дуды разочарована результатами переговоров Глинского и Розенко
 
 
 
 
 
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