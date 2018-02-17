EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1155  53
Все про:миротворцы (599) Расмуссен (196) Донбасс (15488)

 Прогресса в переговорах о миротворцах на Донбассе до выборов президента РФ ожидать не стоит, - Расмуссен

Вряд ли стоит ожидать прогресса в переговорах о введении миротворческой миссии на Донбасс до проведения выборов президента в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил украинским журналистам в Мюнхене в субботу бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен

"Я не ожидаю видеть какой-либо прогресс до или даже после президентских выборов в России", - сказал он.

Экс-генсек НАТО отметил, что только после выборов президента РФ можно будет вести результативные переговоры, "в частности, между Россией, Европейским Союзом и ООН".

Отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о введении миротворцев на Донбасс, Расмуссен сказал: "Чрезвычайно сложно сейчас сказать об определенных сроках, но я бы сказал, что это чрезвычайно срочно и актуально отправить данную миссию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы ООН на Донбассе могут вывести Минские соглашения из тупика, - генсек ОБСЕ Гремингер

Он также отметил, что и Россия, и Украина должны прийти к общему знаменателю по составу миротворческой миссии, "и если какая-то сторона будет против того, чтобы кто-то входил в данную миротворческую миссию, то мы не сможем отправить никого вообще".

По словам Расмуссена, европейские страны, такие как Австрия, Финляндия, те, кто не входит в НАТО, возможно, смогут внести свои предложения и помочь миротворческой миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса

Он также высказал свое мнение относительно возможной численности миротворческой миссии. 

"20 тыс. – это минимум того, что нам необходимо. Это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с аналогичными ситуациями в других странах мира… Я думаю, что это количество реально", - отметил экс-генсек НАТО

По словам Расмуссена, миссия будет состоять не только из 20 тыс. военнослужащих, но и гражданских и представителей полиции.

"Насколько это реалистично сделать – мы еще не знаем. Но я думаю, что мы, политики, должны сделать всё, чтобы прекратить кровопролитие. Более 10 тыс. человек были убиты с 2014 года и это просто позор для Европы, позор для общества", - подчеркнул он.

По его мнению, введение миротворцев на Донбасс – это один из механизмов имплементировать Минские договоренности.

Отметим, выборы президента РФ запланированы на 18 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД ФРГ допускают смягчение санкций против РФ после ввода миротворцев на Донбасс

Источник: https://censor.net.ua/n3050999
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Читала, что Расмуссена взяли работать в какую-то компанию, связанную с руцкими. Вот не помню только в какую
 показать весь комментарий
 
А будут ли выборы? Тупина сейчас видать откачивают, не видать ихтамнета последнее время Прогресса в переговорах о миротворцах на Донбассе до выборов президента РФ ожидать не стоит, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 115
 показать весь комментарий
 
 
Таке периодично буває. рашинські спецслужби периодично ховають путєна і вкидують інформацію, тіпа в путєн на грані шухєра із- за проблем зі спиною. Через деякий час висмікують дєдушку путєна і російська бидломаса в шоці - здоров.
Потім так само пускають слухи, що путєн на грані шухєра бо перебрав ботоксу чи стволових клітин.
Привчають росіян до думки, що дєдушка путєн непотопляємий.
Але одного рази його таки вже висмикнути не зможуть.
 показать весь комментарий
 
 
не-не...еще рано...он еще раху не развалил Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 6942
 показать весь комментарий
 
 
он сейчас назначен заместителем председателя совета латвийского Norvik Banka с зарплатой 30 шрёдеров. Основным акционером Norvik Banka является российский банкир Григорий Гусельников.
Кацапские коррупционные деньги пропитали весь ЕС, и даже добрались до США.
Будем бдительны.
 показать весь комментарий
 
 
так по його мові і зрозуміло- що нафторублі-не пахнуть!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А какого хрена этого безработного старпера Порошенко взял себе в советники? Дармоед. Небось немалые деньги из украинского бюджета на это выделили.
 показать весь комментарий
 
1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно вам. После Второй мировой весь мир перекроили. Например Америка себе пол-океана отхватила. Чего и где только не присваивали. Вспомни хотя бы Кипр захваченный и аннексированный турками. При этом Турция была членом НАТО. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Мир делится на овец и волков. Блеять о справедливости бесполезно.
 показать весь комментарий
 
оккупация Кипра не признана. Но там и не стреляют.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Рашу раком поставят ей то же самое скажут.
И не волнуйтесь так, а то кокошник потеряете.
 показать весь комментарий
 
 
Овцой быть всегда неприятно. Ничего не поделаешь.
 показать весь комментарий
 
Вот дурачок... Надеется, что Ксюшу Собчак выберут? Прогресса в переговорах о миротворцах на Донбассе до выборов президента РФ ожидать не стоит, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 2397
 показать весь комментарий
 
 
этот Расмуссен даже не понимает что это не выборы а переназначение пуйла .. они там точно тупые ...
 показать весь комментарий
 
 
Да какая разница , если не заставлять то и после выборов будет то-же .... неужели Расмуссен думает , что для Пуки "выборы" имеют какое-то значение?.. Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 4378
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло и сейчас может быть переговорщиком, поскольку выборы ни на что не повлияют! Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 2331
 показать весь комментарий
 
 
Гляди как как человека вывески нервируют... Я то на них как то и внимания не обращаю. Мне они не нужны. Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 6943
 показать весь комментарий
 
29 лет проживя в России - валюту покупал только в виде монет в коллекцию. Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 3984
 показать весь комментарий
 
конечно, зачем она нужна. В магазине только рубли, и на проезд.
 показать весь комментарий
 
 
Сестра моя правда некоторое время играла на курсах. И даже заработала тысяч 20 р, Продав доллары на максимуме, но потом ей рисковать надоело, и стала хранить в золоте.
 показать весь комментарий
 
обычно люди используют валюту в зарубежных поездках. В Турции рублями не расплатишься.
 показать весь комментарий
 
Единственная страна где я был - Белоруссия, и то туда поехал не совсем по своему желанию. (завод направил сопровождать машины заказчику) Нафиг мне оно надо???
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 1858-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
 показать весь комментарий
 
 
Территория наша, а россию должно устраивать. Не выборов надо ждать, а санкциями дожимать.
 показать весь комментарий
 
 
от расмуссена,слава богу,санкции не зависят Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 1817.пусть лялякает
 показать весь комментарий
 
выборы у диктатора ?там без вариантов .... пока не сдохнет или в сортире не замочат Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 4812
 показать весь комментарий
 
 
После выборов,про прогресс,вообще можно забыть Прогресу в перемовинах щодо миротворців на Донбасі до виборів президента РФ чекати не варто, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 841
 показать весь комментарий
 
Коротко про миротворчі ініціативи Тимошенко по Донбасу
 показать весь комментарий
 
 
переговорам вже 3 роки. Уже можна 3 рази родити, ніж слухати дурнички про переговори.
 показать весь комментарий
 
«Весь вечер в районе Логвиново-Калиновка идет стрелково-минометный бой, сейчас подключилась артиллерия».
 показать весь комментарий
 
по Минским соглашениям, Дебальцево под ВСУ
 показать весь комментарий
 
«Горловка. Городская больница №2. На 5:00 по Киеву с вечера минимум 2 нелегкораненых орка. И минимум 1 труп в морге. Поговаривают, что в Дебальцево еще минимум 1 труп и 1-2 в темноте "пока не нашли". Примерно около 22:00 недолго, но жестко выхватили под Логвиново».
 показать весь комментарий
 
три года назад, "Дебальцевский котел", помните этот поселок Логвиново?
Сейчас его отбить у врага - дело чести
 показать весь комментарий
 
Да, такая интрига назревает.
Кто же станет президентом в кацапиии?
Вот вопрос, так вопрос...

 показать весь комментарий
 
 
Просто інтрига якась, - кого можуть вибрати на виборах путєна? )))
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли стоит ожидать прогресса в переговорах о введении миротворческой миссии на Донбасс до проведения выборов президента в России.Источник: https://censor.net.ua/n3050999----------------А після виборів в путіна рукі розв'язані і буде війна за Донбас.Тобто, якщо зараз не вирішити з миротворцями,то потім можете про це забути і починати поставляти летальну зброю Україні у великій кількості і асортименті.
 показать весь комментарий
 
Жалко мне вас людыни з Украины. 4 года воюеете, и за что? За пару областей. А оно это надо? Сколько погибло и за что? Не проще ли ввести миротворцев на линии разграничения и строить экономику? Знаю, заклюют упёртые, но легче от этого не будет...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрогресса в переговорах о миротворцах на Донбассе до выборов президента РФ ожидать не стоит, - Расмуссен
 
 
 
 
 
 вверх