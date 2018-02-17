Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил украинским журналистам в Мюнхене в субботу бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен
"Я не ожидаю видеть какой-либо прогресс до или даже после президентских выборов в России", - сказал он.
Экс-генсек НАТО отметил, что только после выборов президента РФ можно будет вести результативные переговоры, "в частности, между Россией, Европейским Союзом и ООН".
Отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о введении миротворцев на Донбасс, Расмуссен сказал: "Чрезвычайно сложно сейчас сказать об определенных сроках, но я бы сказал, что это чрезвычайно срочно и актуально отправить данную миссию".
Он также отметил, что и Россия, и Украина должны прийти к общему знаменателю по составу миротворческой миссии, "и если какая-то сторона будет против того, чтобы кто-то входил в данную миротворческую миссию, то мы не сможем отправить никого вообще".
По словам Расмуссена, европейские страны, такие как Австрия, Финляндия, те, кто не входит в НАТО, возможно, смогут внести свои предложения и помочь миротворческой миссии.
Он также высказал свое мнение относительно возможной численности миротворческой миссии.
"20 тыс. – это минимум того, что нам необходимо. Это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с аналогичными ситуациями в других странах мира… Я думаю, что это количество реально", - отметил экс-генсек НАТО
По словам Расмуссена, миссия будет состоять не только из 20 тыс. военнослужащих, но и гражданских и представителей полиции.
"Насколько это реалистично сделать – мы еще не знаем. Но я думаю, что мы, политики, должны сделать всё, чтобы прекратить кровопролитие. Более 10 тыс. человек были убиты с 2014 года и это просто позор для Европы, позор для общества", - подчеркнул он.
По его мнению, введение миротворцев на Донбасс – это один из механизмов имплементировать Минские договоренности.
Отметим, выборы президента РФ запланированы на 18 марта.
Потім так само пускають слухи, що путєн на грані шухєра бо перебрав ботоксу чи стволових клітин.
Привчають росіян до думки, що дєдушка путєн непотопляємий.
Але одного рази його таки вже висмикнути не зможуть.
Кацапские коррупционные деньги пропитали весь ЕС, и даже добрались до США.
Будем бдительны.
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
И не волнуйтесь так, а то кокошник потеряете.
парашка в трауре!!!
Сейчас его отбить у врага - дело чести
Кто же станет президентом в кацапиии?
Вот вопрос, так вопрос...