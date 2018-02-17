Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил украинским журналистам в Мюнхене в субботу бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен

"Я не ожидаю видеть какой-либо прогресс до или даже после президентских выборов в России", - сказал он.

Экс-генсек НАТО отметил, что только после выборов президента РФ можно будет вести результативные переговоры, "в частности, между Россией, Европейским Союзом и ООН".

Отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о введении миротворцев на Донбасс, Расмуссен сказал: "Чрезвычайно сложно сейчас сказать об определенных сроках, но я бы сказал, что это чрезвычайно срочно и актуально отправить данную миссию".

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Он также отметил, что и Россия, и Украина должны прийти к общему знаменателю по составу миротворческой миссии, "и если какая-то сторона будет против того, чтобы кто-то входил в данную миротворческую миссию, то мы не сможем отправить никого вообще".

По словам Расмуссена, европейские страны, такие как Австрия, Финляндия, те, кто не входит в НАТО, возможно, смогут внести свои предложения и помочь миротворческой миссии.

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Он также высказал свое мнение относительно возможной численности миротворческой миссии.

"20 тыс. – это минимум того, что нам необходимо. Это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с аналогичными ситуациями в других странах мира… Я думаю, что это количество реально", - отметил экс-генсек НАТО

По словам Расмуссена, миссия будет состоять не только из 20 тыс. военнослужащих, но и гражданских и представителей полиции.

"Насколько это реалистично сделать – мы еще не знаем. Но я думаю, что мы, политики, должны сделать всё, чтобы прекратить кровопролитие. Более 10 тыс. человек были убиты с 2014 года и это просто позор для Европы, позор для общества", - подчеркнул он.

По его мнению, введение миротворцев на Донбасс – это один из механизмов имплементировать Минские договоренности.

Отметим, выборы президента РФ запланированы на 18 марта.

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