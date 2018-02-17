 Глава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
"Не делайте это для нас. Реформы нужны украинцам, для себя и для Украины… Это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу. Это украинцы должны делать для себя", - сказала она, выступая на украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.
По словам главы МИД, реформы Украина должна инициировать и проводить для своих граждан.
схоже захід таки втомився від петіного звіздежа..зара дуже серйозний момент, "гарант" буде розвертатись на схід..відверто й криваво..
и реформы он ПРодаёт...всех ПРодайот, падлюка...
«Как урегулировать проблему в восточной Украине» от Bloomberg.
Правительство президента Петра Порошенко не заинтересовано в прекращении конфликта: коррумпированный киевский истеблишмент использует его, чтобы получить большую западную помощь, чем заслуживает его политика, и чтобы представить себя как важного западного союзника.
Всё верно, за исключением некоторых моментов.
1.Долгие годы,Украина не принадлежала украинцам и с приобретением Независимости, мало что изменилось. Как и раньше, управлять страной могут только барыжные кланы, тесно связанные постсовковыми традициями. Если Запад так хочет видеть успешную Украину, значит надо поддерживать вовсе не власть, как это делается сейчас, а новое, продуктивное, демократическое движение И везде об этом трубить. Украинцы ( не все), пока ещё инертны и зависимы от собственного быта, это не даёт нам возможности, в достаточной мере, влиять на политику государства, так помогите простым украинцам, задействуйте западные механизмы против барыг - но нет одной рукой хвалят и дают барыгам "на хлеб", а другой - так во всём простые украинцы виноваты. Поэтому данное выступление не считаю конструктивным.
Ви це Петрику поясніть!
как хорошо они работают или, что собираются делать, а должны видеть результаты
их работы в своей жизни каждый день. Время прошло достаточно. Теперь эти «рехворматоры» грабят
сограждан, и шантажирует нас тем, что МВФ не даст очередных кредитов, если мы
вас не ограбим очередной раз!
нужные решения. Произошло действительно одно важное событие - прогнали с
поста президента позор Украины - уголовника-рецидивиста. Кто это сделал, народ
или другие олигархи руками народа? Скорее последнее. В остальном же, ничего
принципиально важного и революционного в стране пока не произошло. Революция - это
коренные, глубинные изменения, но этого нет и в помине! Поэтому, нет и никаких
оснований надеяться на радикальные изменения к лучшему в Украине в ближайшем
будущем. Гангрену аспирином не лечат. Все еще впереди. Увы!
У себя создайте антикоррупционный суд а потом нас заставляйте.