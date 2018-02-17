 Глава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Не делайте это для нас. Реформы нужны украинцам, для себя и для Украины… Это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу. Это украинцы должны делать для себя", - сказала она, выступая на украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

По словам главы МИД, реформы Украина должна инициировать и проводить для своих граждан.

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