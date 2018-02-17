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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1026) реформы (2897) Мюнхен (54) Фриланд Хрыстя (62)

 Глава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу"

Проведение реформ прежде всего необходимо самой Украине и ее гражданам и оно не должно быть "одолжением" для западных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Не делайте это для нас. Реформы нужны украинцам, для себя и для Украины… Это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу. Это украинцы должны делать для себя", - сказала она, выступая на украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

По словам главы МИД, реформы Украина должна инициировать и проводить для своих граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США

Источник: https://censor.net.ua/n3050998
 
 
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Откуда такие данные? Из ФСБ? Лучше расскажи нам про Лолиту.
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Да она сама вроде призналась. Хотя сначала врала. Только не говорите что вы об этом не знаете. Какой же вы тогда канадец?
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Христинка наконец-то озвучила то, что думают на западе об Украине. Так это она еще украинского происхождения! Порошенко- это позор Украины!
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типова агентеса кремля..
схоже захід таки втомився від петіного звіздежа..зара дуже серйозний момент, "гарант" буде розвертатись на схід..відверто й криваво..
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Сразу чувствуется. И еще выше Андрей Николенко. Они сразу начинают втирать "про геноцид демократических западных реформ". И от них сразу идет какая-то сатанинская злоба.
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Енто нашему ШакалАдненькому усе должны..
и реформы он ПРодаёт...всех ПРодайот, падлюка...

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Христя,а ты що не знаешь,що як только мы почнем реформы,Путлер нападе?!Ну ты даёшь! Глава МЗС Канади Фріланд: "Реформи - це не якась послуга, яку Україна має робити Заходу" - Цензор.НЕТ 7306
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Хоть кто-то сказал в лоб, но корректно: для себя, для себя делайте, а не для кого-то, а то наши Порошки и Ко делают такие потуги в реформах, такие кислые рожи, что кажется их кто ...., а мы их выбирали и нам за это отвечать.
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«Как урегулировать проблему в восточной Украине» от Bloomberg.



Правительство президента Петра Порошенко не заинтересовано в прекращении конфликта: коррумпированный киевский истеблишмент использует его, чтобы получить большую западную помощь, чем заслуживает его политика, и чтобы представить себя как важного западного союзника.
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Это украинцы должны делать для себя" Источник: https://censor.net.ua/n3050998

Всё верно, за исключением некоторых моментов.
1.Долгие годы,Украина не принадлежала украинцам и с приобретением Независимости, мало что изменилось. Как и раньше, управлять страной могут только барыжные кланы, тесно связанные постсовковыми традициями. Если Запад так хочет видеть успешную Украину, значит надо поддерживать вовсе не власть, как это делается сейчас, а новое, продуктивное, демократическое движение И везде об этом трубить. Украинцы ( не все), пока ещё инертны и зависимы от собственного быта, это не даёт нам возможности, в достаточной мере, влиять на политику государства, так помогите простым украинцам, задействуйте западные механизмы против барыг - но нет одной рукой хвалят и дают барыгам "на хлеб", а другой - так во всём простые украинцы виноваты. Поэтому данное выступление не считаю конструктивным.
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это она о чем? у нас реформ нет,пародия соевая есть
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"Глава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу" - об этом надо напоминать шоколадному Хряку, причём конкретно, давать в рыло, а то он держит всех украинцев, да и Запад, т.е. наших пока друзей, за тупых идиотов, на лицо, школа беса путлера, но с Кацапстаном понятно, там 85% населения зомбовано, совок, а Шоколад держит весь мир за идиотов, вместо реформ, он занимается имитацией реформ, я скажу, что наш народ сам виноват, сидит и ждёт, что за него придут добрые дяди и всё сделают, а зря, берите примет с нашего соседа, Румынии, они не ждут, а сами всё делают для своей страны, так может попросить румын, чтобы они сделали нам хорошо, в том числе и разобрались с Паханом?
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Херово тільки те,що в своїй риториці і справжні друзі,і так собі "дружбани" ототожнюють підорошка і всю бадитську гопу з Україною.
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Це вже не натяк, а пряма мова: українці - ваш реформатор немає бажання щось робити для вас, прокиньтесь.
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Похоже коррупция в Украине не истребима. Очень жаль. История обычно предоставляет не так много окон для изменения☹️
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Нам це зрозуміло!
Ви це Петрику поясніть!
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Вот,вот,-это ты правильно заметил,но пока,что это действительно похоже на одолжение.
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Народ должен не только избирать власть, но периодически ее пинать, чтобы она не забывала для чего ее избрали.
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Люди должны не слушать разъяснения "реформаторов"
как хорошо они работают или, что собираются делать, а должны видеть результаты
их работы в своей жизни каждый день. Время прошло достаточно. Теперь эти «рехворматоры» грабят
сограждан, и шантажирует нас тем, что МВФ не даст очередных кредитов, если мы
вас не ограбим очередной раз!


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Иллюзии - мадам! Они не позволяют правильно оценивать обстановку и принимать
нужные решения. Произошло действительно одно важное событие - прогнали с
поста президента позор Украины - уголовника-рецидивиста. Кто это сделал, народ
или другие олигархи руками народа? Скорее последнее. В остальном же, ничего
принципиально важного и революционного в стране пока не произошло. Революция - это
коренные, глубинные изменения, но этого нет и в помине! Поэтому, нет и никаких
оснований надеяться на радикальные изменения к лучшему в Украине в ближайшем
будущем. Гангрену аспирином не лечат. Все еще впереди. Увы!
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тогда не указывайте какими они должны быть.
У себя создайте антикоррупционный суд а потом нас заставляйте.
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вот когда у нас будет коррупция ниже чем в Канаде тогда может к вам и прислушаются, а так ваш комент тхнёт скрепами. Кацапы любят давать советы развитым странам по обустройству общества.
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Для нашей власти борьба с коррупцией - это способ бросить пыль в глаза партнёров с ЕС, а также получить очередной транш для деребана бюджета страны. Только отставка Порошенко - лишь слепые не видят что у нас появился второй Янукович.
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там всё прекрасно понимают и уже давно одели противопылевые маски
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу"
 
 
 
 
 
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