 Чехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин

Об этом 17 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с чешским коллегой Мартином Стропницким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Чешская Республика поддерживает территориальную целосность Украини и сохранение режима санкций по отношению к РФ", – отметил украинский министр.
Стропницкий со своей стороны, написал в Твиттере: "Встреча с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на Мюнхенской конференции по безопасности: для нас и всего Евросоюза окончательной целью является то, чтобы Украина стала современной, демократической и процветающей страной, а не буферной зоной на наших границах".
Чехи просто рады тому факту, шо меж ими и кацапами находится Украина, и им пока не нада сильно озабочиваться. Потому, они будут заверять нас в дружбе, мире и жвачке, но денег не дадут и свои инвестиции в коррумпированный украинский общак - давать не будут.
Вот и вся "работа" климкина.