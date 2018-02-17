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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (4394) Чехия (761) Климкин (1569)

 Чехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин

Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение экономических санкций против России.

Об этом 17 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с чешским коллегой Мартином Стропницким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Чешская Республика поддерживает территориальную целосность Украини и сохранение режима санкций по отношению к РФ", – отметил украинский министр.

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Чехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин 01

Стропницкий со своей стороны, написал в Твиттере: "Встреча с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на Мюнхенской конференции по безопасности: для нас и всего Евросоюза окончательной целью является то, чтобы Украина стала современной, демократической и процветающей страной, а не буферной зоной на наших границах".

Источник: https://censor.net.ua/n3050997
 
 
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Ця брехня існує лише виключно російською мовою Чехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин - Цензор.НЕТ 9309 І це дуже легко перевіряється.
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О, ихтамнет с Сирии сбежал ! Што, поджарили хвоста ?!
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Клімкин або переїв, або схватив не свій піджак.
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А куда они денутся, пусть только попробуют не подержать.
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Ну...Порошенко хер клал на санкции и ему ничего.
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Нет. Это очередное достижение гражданина РФ Климкина.
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С Иловайский Котельников не хочешь побрататься?? У вас-лизунов шоколадного очка, с ним есть что то общее
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Я бы не приписывал это заслугам климкина. Хоть он, не упускает случая попиариться на всех международных встречах, где его не гонят ссаными тряпками. О таких "встречах" нас не информируют.
Чехи просто рады тому факту, шо меж ими и кацапами находится Украина, и им пока не нада сильно озабочиваться. Потому, они будут заверять нас в дружбе, мире и жвачке, но денег не дадут и свои инвестиции в коррумпированный украинский общак - давать не будут.
Вот и вся "работа" климкина.
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А как же тогда - Господа, я не ел 6 дней... Чехія підтримала збереження санкцій проти Росії та територіальну цілісність України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1674
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это хорошечно. Напольза для русни всегда напользу .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин
 
 
 
 
 
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