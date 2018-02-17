 Чехия поддержала сохранение санкций против России и территориальную целостность Украины, – Климкин

Об этом 17 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с чешским коллегой Мартином Стропницким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Чешская Республика поддерживает территориальную целосность Украини и сохранение режима санкций по отношению к РФ", – отметил украинский министр.

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Стропницкий со своей стороны, написал в Твиттере: "Встреча с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на Мюнхенской конференции по безопасности: для нас и всего Евросоюза окончательной целью является то, чтобы Украина стала современной, демократической и процветающей страной, а не буферной зоной на наших границах".