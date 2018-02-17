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 Политика Украины
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Все про:Голодомор (772) Конгресс США (313) Порошенко (14305) США (13283)

 Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

На встрече Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.

"Порошенко выразил признательность за ведущую роль Конгресса США в деле противостояния российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ярким подтверждением такой поддержки стало принятие Закона о противодействии противникам Америки через санкции, отдельные положения которого уже имплементируются", - говорится в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма. ФОТО

Президент отметил, что "принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и формирует благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе". 

Глава государства выразил надежду, что финансирование программ помощи в сфере безопасности Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, и в дальнейшем будут иметь полную поддержку со стороны Конгресса.

Источник: https://censor.net.ua/n3050996
 
 
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Думаете почему ЕС отказалась от Британии вместо отказа от РФ ?

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Не ЕС отказалось (хотя у вас и такое могут втюхать),а бриты от ЕС.
А нужны вы как бензоколонка,да ещё,чтобы случайно не развалились и всё ваше гамно не затопило Европу.
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Какие санкции были применены к рф до 2014?Какая польза экономическая и военная от захвата Крыма?Сами настучали себе по башке и теперь пытаетесь обвинять кого-то.
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По нулям Порошенко закликав Конгрес США визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 3767Да не смешите,с каких пор хреновый санаторий приносит такую прибыль.
А за газ ворованный ещё придётся заплатить.
Контроль за ЧМ Порошенко закликав Конгрес США визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 3767 ,вы в каком веке живёте?
Вас со всех сторон обложили базами и системами про,радуйтесь.
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Сыр "рокфор"собственного производства,не смешите. Нетути пользы кроме виртуальной "мы сами",потому что нет технологий.А с технологиями в очередь к вам никто не стоит,потому как вы неправильно интерпретируете оказываемую вам помощь.
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Знаете, рокфор - это такая штука что и без неё жить неплохо (кстати уже попадался на глаза отечественный сыр Бри). А вот те же гуси... До 14 года я тушку гуся, утки, индейки, кролика - видел только на рынке, фермерские. А сейчас появились отечественные, фабричные. Неподалёку от меня построили огромные фермы по выращиванию индеек и уток. Яблоки те же. Раньше можно было изучать географию по ним. А сейчас горы отечественных лежат на прилавках.

Поинтересуйтесь где BMW хочет строить автозавод а Сименс фармацевтический.
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Вы видимо не понимаете, "есть у вас гуси или нет" меня не интересует как и инвестиции в экономику, так и ваша внутренняя политика.От ....есь от нас и верните украденное ,вот и всё моё желание.
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Вы нагадили сами себе на голову и теперь пытаетесь оправдать это.Вас могли развалить ещё в прошлом веке,но не сделали этого и ещё дали окрепнуть.И что же вы сделали?Только вылезли из эк. жопы,так сразу же залезли в карман соседу.
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Я не думаю,почему Меркель .................. ,я думаю почему путин залез в Крым.Может объясните,каким боком борьба с Рокфеллерами к Крыму и что это за диверсия такая,хранить ценные бумаги рф в США?
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Мокшанин, недавно россии с тысячелетней историей, исполнилось 27 лет.
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А ты вобще был на Украине? Или судишь по жизни тут по Гебельс ТВ
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Меня тоже. Нохоть один кацап за прокси не спрятался.
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Кстати сказать: я в общем то программист (хоть и промышленный), но лично я способа выйти сюда под российским флагом не знаю. Иногда моя защитная программа каким то образом заходит сюда из под российского прокси сервера, но делает это случайно.
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Да у меня тоже раз высветился российский триколор, так чуть не охренел.
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Ааа, нас же нет. И с кем ты тогда разговариваешь ватник?
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А также признать коррупцию правящей верхушки.
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Нравиться мне слово правящая верхушка. Это как закрома родины. Ни хрена не понятно. Давай пофамильно и сколько каждый накорупционерил! А то как НАБУ с Трухановым. Да корупционер а где он накорупционерил не знаем! Порошенко закликав Конгрес США визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 4849
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Понятно. Ты тоже не знаешь. Так лиш-бы ляпнуть. Это как сказать все мужики сволочи а все бабы ляди! Порошенко закликав Конгрес США визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 3223
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Дурилка ты картонная, назови мне кристально чистое госведомство в Украине? Так, лишь бы ляпнуть против. А пофамильно? Ну так смотри на возрастающие активы людей. близких к президенту, мвд, сбу и прочей чиновничей швали. Ты думал наверное я тебе список предоставлю? Да щас, просто кинулся печатать. Привет. Не ешь на ночь сырых помидоров...
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Зачем этот спор вообще? Понятно, что Украина должна добиваться признания Голодомора всеми странами мира. Мусорная свалка, заляпанная раздавленными персиками и гусями, априори страной не считается.
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исраиль НИКОГДА не признает......
ведь всем известно кто делал революцию в 1917
кто организовал и "руководил" ссср
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Скоро выборы, Петя решил достать старый баян Вити-голодомора, того который Ющер был.
Ввиду отсутствия реформ в стране, для эЛОХтората вытянули старую тему для разговоров, тема агрессии кацапов, ничего ниЗЗя сделать, а то Хуйло нападет - уже порядком всем надоела.
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Педро де Панамо , якщо визнають, то твоя етнічна батьківщина буде сплачувати гроші Україні
років до ста
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Может это и надо делать. Но украинцам надо сегодня чтото кушать и детей в школу отправлять. Надо чтобы он попросил Конгресс США, чтобы он выделил Украине деньги на строительство хотя бы одного завода, который выпускал бы конкурентную продукцию и
чтобы американцы сами построили бы этот завод. И объяснил бы Конгрессу, иначе мои
друзья эти деньги украдут. И хватит из Украины делать жертву. Вот когда сменится власть,тогда украинцы докажут что они могут сделать Украину процветающей страной и
будут вспоминать этих варваров как страшный сон.
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Лучшее проявление патриотизма от Порошенко - борьба с коррупцией, но он с ней не борется, он её возглавил.
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Но одновременно с этим, необходимо признать создание Украинской ССР, преподавание украинского языка во всех русских школах УССР, присоединение к УССР Крыма. Один вопрос вознокает - зачм со всем с этим большевикам потребовалось морить украинцев как нацию, голодом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал Конгресс США признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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