 Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.

"Порошенко выразил признательность за ведущую роль Конгресса США в деле противостояния российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ярким подтверждением такой поддержки стало принятие Закона о противодействии противникам Америки через санкции, отдельные положения которого уже имплементируются", - говорится в сообщении.

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Президент отметил, что "принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и формирует благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе".

Глава государства выразил надежду, что финансирование программ помощи в сфере безопасности Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, и в дальнейшем будут иметь полную поддержку со стороны Конгресса.