 Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов, искусственно созданного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.
"Порошенко выразил признательность за ведущую роль Конгресса США в деле противостояния российской агрессии и в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ярким подтверждением такой поддержки стало принятие Закона о противодействии противникам Америки через санкции, отдельные положения которого уже имплементируются", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что "принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и формирует благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе".
Глава государства выразил надежду, что финансирование программ помощи в сфере безопасности Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, и в дальнейшем будут иметь полную поддержку со стороны Конгресса.
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Не ЕС отказалось (хотя у вас и такое могут втюхать),а бриты от ЕС.
А нужны вы как бензоколонка,да ещё,чтобы случайно не развалились и всё ваше гамно не затопило Европу.
А за газ ворованный ещё придётся заплатить.
Контроль за ЧМ ,вы в каком веке живёте?
Вас со всех сторон обложили базами и системами про,радуйтесь.
Поинтересуйтесь где BMW хочет строить автозавод а Сименс фармацевтический.
ведь всем известно кто делал революцию в 1917
кто организовал и "руководил" ссср
Ввиду отсутствия реформ в стране, для эЛОХтората вытянули старую тему для разговоров, тема агрессии кацапов, ничего ниЗЗя сделать, а то Хуйло нападет - уже порядком всем надоела.
років до ста
чтобы американцы сами построили бы этот завод. И объяснил бы Конгрессу, иначе мои
друзья эти деньги украдут. И хватит из Украины делать жертву. Вот когда сменится власть,тогда украинцы докажут что они могут сделать Украину процветающей страной и
будут вспоминать этих варваров как страшный сон.