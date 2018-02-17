 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко.

На этот же день намечен допрос и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, добавил Кравченко.

Напомним, в Оболонском суде Киева слушается дело бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в госизмене, пособничестве ведению агрессивной войны и пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. Сейчас суд на стадии допроса свидетелей обвинения.

Стенограмму последнего заседания читайте ЗДЕСЬ.

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