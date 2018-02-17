 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко.
На этот же день намечен допрос и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, добавил Кравченко.
Напомним, в Оболонском суде Киева слушается дело бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в госизмене, пособничестве ведению агрессивной войны и пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. Сейчас суд на стадии допроса свидетелей обвинения.
Стенограмму последнего заседания читайте ЗДЕСЬ.
такой конец ждёт ма......кого кнура !
всё стадо свиней ма......кого хряка
пора загнать в стойло !!!
сколько сепаратистов замочил, рашенист?
бо ему брехать, як дурному з гори котиться
🤣
и был министром у хряка1.
Сердюк: "Почему только простые украинцы пострадали на Майдане, а не руководители?"
Турчинов: "Повезло. Господь защитил, так бывает".
Сердюк: "Вам повезло отхватить высшую должность в стране!"
Турчинов говорит, что это большая ответственность, тяжелая и опасная работа.
Сердюк спрашивает, хотел ли свидетель объективного расследования событий на Майдане.
"Безусловно", - говорит Турчинов и подчеркивает, что дал такое поручение. Источник: https://censor.net.ua/n3050537
і за офшори
і за Геноцид на українською нацією