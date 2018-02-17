EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1504  62
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (14305) Янукович (30196) Ромалийская Ирина (255) Кравченко Руслан (18)

 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко

В среду, 21 февраля, в Оболонском суде Киева в качестве свидетеля обвинения будет допрошен Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко.

На этот же день намечен допрос и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, добавил Кравченко.

Напомним, в Оболонском суде Киева слушается дело бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в госизмене, пособничестве ведению агрессивной войны и пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. Сейчас суд на стадии допроса свидетелей обвинения.

Стенограмму последнего заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3050995
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это пьяная харя барыжной Лолиты !!!!!.
 показать весь комментарий
 
 
ConfianZa - кук тоже понимает, что это уже не работает..... Небоскреб подлостей и измен отечеству никакие фотки скотофермы Минстеца не прикроют.... Но работа, есть работа - приходится тужится в защиту Лолиты..... 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко - Цензор.НЕТ 4673
 показать весь комментарий
 
 
Жена вчера его в телеке увидила, говорит всю ночь кошмары снились
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та не,ей при подтяжке ротяку то поуменьшили...ща ни бухать не может,ни лохторат окучивать.заметил,шо в последнее время ее публичности в разы меньше стало?отож...
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=bApRcL6A4B0
такой конец ждёт ма......кого кнура !
всё стадо свиней ма......кого хряка
пора загнать в стойло !!!﻿
 показать весь комментарий
 
По сценарию тех, от кого вяликая и немогучая выгребла пистюлей и которая в ответ, грозится закидать коровьими ляпёхами
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не визжи, свинья биомусорная... твое Хуйло ползи, восхваляй... 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко - Цензор.НЕТ 9568
 показать весь комментарий
 
 
ник у тебя такой "грозный"... сразу видать из окопа строчишь 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко - Цензор.НЕТ 530
сколько сепаратистов замочил, рашенист? 21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко - Цензор.НЕТ 2082
 показать весь комментарий
 
 
Так пэтю уже можно допрашивать о его личной госизмене, а не хряка
 показать весь комментарий
 
 
при помощи полиграфа?
бо ему брехать, як дурному з гори котиться
 показать весь комментарий
 
 
Заморятся на полиграфе предохранители менять. пэтя своей брехэней спалит технику
 показать весь комментарий
 
 
И бедная корова сказала: в чем же дело? я ничего дурного сказать ведь не хотела".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ааааа..... ЗРАДААААААА.... Хуйло, вводиииииии!....
 показать весь комментарий
 
 
Майдан Незалежності. На проїзжій частині! Коли це таке було?! Робочі, прокоментували: - "У нас каманда іх тут ставіть... Не знаю, навєрно, штоб люді не моглі пройті." Певно буде інсталяція, під назвою " хтось вср@вся!".21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко - Цензор.НЕТ 9541
 показать весь комментарий
 
 
Йолка хряка сейчас выглядит детской шалостью. Диабетик, это исчадие ада
 показать весь комментарий
 
 
вальцману вальсірующому це вже не допоможе,його пісенька вже проспівана
 показать весь комментарий
 
 
Его надо допрашивать в другом суде. В антикоррупционном.
 показать весь комментарий
 
 
Ming Uing b56f719d - предстоит надеюсь...., и Военный Трибунал должен допросить обязательно....
 показать весь комментарий
 
 
Как он Хряку1.0 помогал народ грабить, а потом стал Хряком2.0??
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Ігор Орленко, позивний «Соболь» розповідає як катувала його "реформована" аваківська поліція за акцію біля Солом'янського суду. Це той же Беркут, тільки озлоблений колишньою поразкою..https://www.youtube.com/watch?v=hc004X863Sk
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не,таки кацапье сильно свиней ненавидит 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 1069
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кацапню...я же прямо написал 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 5222.все гэбнявые картинки построены на ненависти к свинье.не знаю,може это отголоски всеобьемлющего мусульманского прошлого орды?а может всеобьемлющего будущего.с северокавказским акцентом
 показать весь комментарий
 
а всего лишь надо было шваркнуть башкой о трактор ...
 показать весь комментарий
 
 
и кто-то надеется услышать хоть слово правды от этого брехла?
 показать весь комментарий
 
 
Мечтаю увидеть завтра Алексеевича на дыбе. 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 2729
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у меня, дырянская родня, сплошные Зрадофилы, здоровье свое теряют в ненависти и борьбе ротом (плюясь ядом), против Порохоботов - поэтому и не могу спокойно читать подобное же говно, от Зрадофилов, здесь, на Цензоре!... 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 3788
 показать весь комментарий
 
 
Да его надо было допросить первым и с "пристрастием". Кто создал партию районов
и был министром у хряка1.
 показать весь комментарий
 
 
Судья, наверное, уже все вопросы адвокатов приготовился снимать...или снимут его! 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 5026
 показать весь комментарий
 
 
Из допроса Турчинова:

Сердюк: "Почему только простые украинцы пострадали на Майдане, а не руководители?"

Турчинов: "Повезло. Господь защитил, так бывает".

Сердюк: "Вам повезло отхватить высшую должность в стране!"

Турчинов говорит, что это большая ответственность, тяжелая и опасная работа.

Сердюк спрашивает, хотел ли свидетель объективного расследования событий на Майдане.

"Безусловно", - говорит Турчинов и подчеркивает, что дал такое поручение. Источник: https://censor.net.ua/n3050537
 показать весь комментарий
 
нехай допросять за Іловайський та Дебальцевський котли...........
і за офшори
і за Геноцид на українською нацією
 показать весь комментарий
 
 
Суду делать нехер, как толочь воду в ступе, т.е создание видимости работы. Посадите весь оппоблок, они здесь и вольготно себя чуствуют. Сегодня слушал Новинского, так он сказал, миротворцев надо поставить на линии разганичения с днр, а потом и дальше. Но не гнида в самом сердце Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТУ ТВАРЬ ТОЖЕ ПОД СУД ЗА ГЕНОЦИД СВОЕГО НАРОДА
 показать весь комментарий
 
 
Може бути відразу організувати змагання хто кого перебреше, Петюне Мальдівському відразу можна перше місце давати!
 показать весь комментарий
 
 
Офшоркін , потроху , буде звикати до допитів ...? 21 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 3676
 показать весь комментарий
 
 
Заодно пусть и его допросят по его госизмене, чтобы 2 раза на допрос не водить. И в камеру.
 показать весь комментарий
 
 
Многократно совравший, кто тебе поверит?...
 показать весь комментарий
 
«Моя страна», «мой народ», «моя армия» - бесит до невозможности еще с 201421 лютого у справі про держзраду Януковича суд допитає Президента Порошенка - Цензор.НЕТ 6644 Похоже, что кое-кто, получив гетьманскую булаву, норовит и мантию самодержца примерить. Во всем мире лидеры демократических государств говорят: «НАША страна», «НАШ народ», «НАША армия» ....
 показать весь комментарий
 
ахуреть, еще и офшорно-карамельное дерьмо пытать там будут, во устроили позорище на весь мир, адвокатишка енахуевского ушлепка пройдется по постмайданному ворью!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины21 февраля в деле о госизмене Януковича суд допросит президента Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх