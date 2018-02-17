 Сутки в АТО: 20 вражеских обстрелов - двое воинов получили ранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один защитник получил боевое травмирования.



На Луганском направлении основная враждебная активность состоялась в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

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На Донецком направлении, еще в светлое время суток, захватчики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчук.