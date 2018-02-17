 "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

О этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук спикера МИД РФ Марии Захаровой.
"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против новейших разработок и технологий? Абсурд. Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала Захарова.
Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
и забыли "и трех российских компаний" среди которых ольгино
- Мы выносим обвинения против 13 гражданам РФ и трем российским компаням по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Как же ответят на расии? - Ответ один:
- ихтамнет.
Воююем под флагами любого проксисервера
Они там под белым флагом, в сирийской форме и под американским айпи
Уже весь мир ржет с раши и её гибридного маскарада
как с чвк вагнера, еще позавчера орали, что это фейк и никто не погиб, вчера уже начали говорить про пятерых погибших, а жирик вообще покололся, ляпнув на педараче про 300 погибших.
что же они сегодня говорить будут, после получения свежих методичек?
Вот мне интересно что бы получилось если случить братьев по оружию агента говорящей лошади - "маша - палмолив" с агентом лолы "алкашом"?
и в украинском сегменте тырнета нет ольгинцев, ну вообще нет.
Другая японская новая автокорпорация "Four Link Systems" выпустила автомобиль будущего,уникальность в том что Авто складное,назвали тачку "Earth-1"..., ну япошки дают стране угля
"Сама пей свой чай с полонием, крыса гэбэшная!"