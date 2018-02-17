 "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

О этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук спикера МИД РФ Марии Захаровой.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против новейших разработок и технологий? Абсурд. Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала Захарова.

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Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.