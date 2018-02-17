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Все про:выборы (20069) МИД РФ (1076) США (13283) Захарова (121)

 "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

В Министерстве иностранных дел России назвали абсурдом обвинения против 13 граждан РФ и трех российских компаний по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

О этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук спикера МИД РФ Марии Захаровой.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против новейших разработок и технологий? Абсурд. Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом"

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Абсурд, - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050952
 
 
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Ну американцы в отличие от путобанды словами просто так не кидаются.
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Не кидайтеся словами, а кидайтеся грошима.
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ось ці руки ніколи не крали, а ці дупи ніколи не ср...ли
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глотаите и показываите что это на пользу, ведь истерика не поможет.
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Звичайно, що це замовники і організатори. Ще є виконавці, а їх набагато більше.
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да, те 13 первая мишень или наживка а обьект интересов те кто с ними сотрудничает - банки, представители правительства, министерств
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Звичайно, але Захарова робить вигляд, що не розуміє цього. Захарова барига, у відставку її😁
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это те кого поймали непосредственно в сша
и забыли "и трех российских компаний" среди которых ольгино
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Минюст США:
- Мы выносим обвинения против 13 гражданам РФ и трем российским компаням по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Как же ответят на расии? - Ответ один:

- ихтамнет.
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ЧВК Ольгино "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 3628

Воююем под флагами любого проксисервера
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Вы не далеки от истины. Атака вагнровцев на НПЗ осуществлялась по заданию кремлевского "повара" Пригожина. Того самого Пригожина который контролирует «Агентство интернет исследований», оно же Ольгино и оно же Савушкино
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Вывсеврети, этих людей никогда не было!
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Есть притча старинная, о том, как пан с хлопом дрался: " Я його капелюхами - "міх-мах, міх-мах", а він мене люшнею "гуп та й гуп!"...
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Надеюсь, что этот "абсурд" вам встанет в остатки вашей убогой (простигосподи) экономики...)))
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Этот абсурд вам кацапам в поперек горла станет.
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захарова это та что набухалась и начала калинку танцевать при людях?
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АБСУРД - это то что ВЫ ТВОРИТЕ в 21 ВЕКЕ!!!! АБСУРД - ваши ИХТАМНЕТЫ!!! .....
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Повеселили. Пригожин тоже попал в список. Если еще в Европе поддержат этот список (в чем я очень сомневаюсь, так как Германия и Франция будет против) то интересно где они все будут тратить деньги.
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Абсурд! 13 это только руководство. Вон ольгиновские тараканы разбегутся если что, а руководство должно страдать. Теперь даже честно украденные миллиарды на Западе нельзя потратить
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Ихтамнет
Они там под белым флагом, в сирийской форме и под американским айпи

Уже весь мир ржет с раши и её гибридного маскарада
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ну, у пацаков на все один ответ - ихтамнет.
как с чвк вагнера, еще позавчера орали, что это фейк и никто не погиб, вчера уже начали говорить про пятерых погибших, а жирик вообще покололся, ляпнув на педараче про 300 погибших.
что же они сегодня говорить будут, после получения свежих методичек?
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маруха - грязная голова вышла из боярышниковой комы?
Вот мне интересно что бы получилось если случить братьев по оружию агента говорящей лошади - "маша - палмолив" с агентом лолы "алкашом"?
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да, да.
и в украинском сегменте тырнета нет ольгинцев, ну вообще нет.
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Ихтамнет первый - фраер(фараон) запоребрика ! ))
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Крысы кремлевские вечно обожрутся Тушонки Рузвельта и Ножек Буша и начинают Мильдонием срать... "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 5509да Боярышкой запивать,пиво Балтика дорогое...
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Юродиві - вас будуть "сношать" .. Запасайтесь бярьозовим дьогтем або солідолом..
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Чувствуется опыт.
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Якраз, "опьіт чувствуєтся" - у вас юродивих.. Все вводять вам і вводять, все глибше й глибше.. "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 8720
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Японская корпорация "Shiomogi & Co.," начала выпуск препарата излечивающего больных гриппом за сутки и всего всего одной дозой препарата...
Другая японская новая автокорпорация "Four Link Systems" выпустила автомобиль будущего,уникальность в том что Авто складное,назвали тачку "Earth-1"..., ну япошки дают стране угля "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 6956
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По логике Трампа должны посадить. Хотя он же олигарх, кто его посадит.
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СпецПрокурор США Роберт Мюллер подал в Суд на 13 кацаПсинский граждан и три РАБссиянские организации в деле вмешательства в американский избирательный процесс.Аргументы у Мюллера УБОЙНЫЕ... "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 7668готовьте смазку,кацаПсины... "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 3330
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Трудно поверить что 13 человек заставили так обкакаться клан Клинтонов. Ведь и ежу понятно что Клинтон проиграла из-за многочисленного компромата, очень умело и своевременно вылитого на их головы. А про соцсети... это просто смешно.
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надеюсь после этого ольгино наконец прикроют и зрадоботы з каментов цензора исчезнут
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Я теж впевнений, що їм платять за зрадоботство.
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Только святая вода, чеснок и распятие - ( Чей Крым, кто путин, расия агрессор ? ) отделят зёрна от плевел ! "Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 5995
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Многозначительный жест:
"Сама пей свой чай с полонием, крыса гэбэшная!"

"Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 3002
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Не задался у Пригожина февраль- то Вагнеров в фарш, то "фабрику троллей" к папе Мюллеру на ковёр с поличным. Пригожину пора приготовиться:
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То есть 13 путинских агентов пришли, поимели Америку, и спокойно ушли?Причем американцы даже не поняли что их поимели. А махать кулаками после драки некрасиво и глупо. Эти агенты давно уже все ордена обмыли.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Абсурд", - в МИД РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США
 
 
 
 
 
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