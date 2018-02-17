 Россия начала антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего решения идти в президенты, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. На результаты выборов это не повлияло. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого тайного сговора!" - написал в Twitter Трамп.

Напоминаем, 16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.