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 У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко

У Российской Федерации есть шанс пойти на компромисс и согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У Москвы есть шанс – пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая не контролированный участок украинско-российской государственной границы", - заявил П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По его словам, миротворцы ООН на Донбассе должны иметь понятный функциональный мандат, который базируется на многолетних принципах ООН, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение оккупированной территории под украинский суверенитет во исполнение Минска.

Глава Украинского государства напомнил, что Россия хочет ограничить присутствие миротворцев вдоль линии разграничения и наделить их только функциями сопровождения.

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"Если Россия будет придерживаться этой позиции, это будет означать, что у Кремля нет подлинного интереса к достижению мира, а он пытается заморозить конфликт, контролируя его удаленно. Это также означает, что мы должны оставаться жесткими по отношению к России", - подчеркнул президент.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3050949
 
 
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Выборы у них. Ответная помощь Ляксеича. Помнит добро.
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Для этого нужно вжарить вторую симфонию Вагнера на территории Донбасса.
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Шансов у РАБссии никогда не было и нет.Потому и просрали все на Свете,от ССРа дохляка до Варшавского договора...,нехрен было Мильдоний СкреПОНОСный жрать... У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 506быдло Хромосомное
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миротворцы уже нужны по всей украине......
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порошенко лживый мерзавнец
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"миротворческая миссия" это шанс заморозить конфликт на десятилетия. Вместо борьбы за независимость порося и комуняцкая шобла предлагают лечь под кацапский сапог.
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У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 759Ray‏ @Ray_net_ua 7 ч.7 часов назад
Помните в 2014г, благодаря уважению к украинцам, которые выгнали Януковича, президент Порошенко на волне этого уважения собирал бурные овации в сенатах Канады, США? Сейчас, он выглядит как загнанная и жалкая крыса. Позорище лживый и циничный олигарх опозоривший воюющую Украину.

У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6458
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Позорище-это быть проплаченным ботом, как ты. Что плохого тебе сделал Плрошенко? Может, у тебя бы лучше получилось управлять страной? Позорные продажные тролли одно и то же вместе с михо поют в унисон "барыга", "барыга"! А сами вы для страны что-нибудь полезное сделали?
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Це той юзівський Кузьмін шо лабав "Мурку" на роялі?
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У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко
У порошенко есть шанс бросить бухать.... Но он его вряд ли использует))
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Порошенко забыл добавить: Ну пожалуйста, господин Путин, ну будьте хорошим мальчиком, ну вы же обещали, плиииз, плииз, ну я вас прошу.
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В Чечне, в станице Червленая, россияне дали гуманитарный коридор, а после расстреляли колонну.И это не единственный уникальный случай. Петя Порошенка, когда договаривался за Иловайск, ни о чем таком типа не знал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко
 
 
 
 
 
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