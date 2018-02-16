 У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У Москвы есть шанс – пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая не контролированный участок украинско-российской государственной границы", - заявил П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По его словам, миротворцы ООН на Донбассе должны иметь понятный функциональный мандат, который базируется на многолетних принципах ООН, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение оккупированной территории под украинский суверенитет во исполнение Минска.

Глава Украинского государства напомнил, что Россия хочет ограничить присутствие миротворцев вдоль линии разграничения и наделить их только функциями сопровождения.

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"Если Россия будет придерживаться этой позиции, это будет означать, что у Кремля нет подлинного интереса к достижению мира, а он пытается заморозить конфликт, контролируя его удаленно. Это также означает, что мы должны оставаться жесткими по отношению к России", - подчеркнул президент.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.