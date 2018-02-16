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 В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко

Мужчина, который 15 февраля под Соломенским судом ранил полицейского, является бывшим бойцом добровольческого батальона "Донбасс" и стрелял из наградного оружия.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, это бывший боец добровольческого батальона "Донбасс". Да, у него было наградное оружие, да, он его использовал незаконно и понесет за это ответственность. Наградное оружие – это как орден или медаль человеку, которого считают таковым, что заслужил. Соответственно, оно также будет конфисковано у него после того, оно уже конфисковано сейчас. Он будет судим, получит, думаю, достаточно длительный срок тюремного заключения за то, что стрелял в полицейского, не имея на это никаких прав и оснований, на мой взгляд", – сказала Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После ранения полицейского под судом по делу Труханова задержаны представители батальона "Донбасс". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также нардеп подчеркнул, что в ближайшее время будут обнародованы видеозаписи, на которых зафиксированы вчерашнее события. 

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Читайте: Те, кого называют титушками, пришли на суд по Труханову с документами и без оружия, в отличие от некоторых активистов, - Жуков

Источник: https://censor.net.ua/n3050948
 
 
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Дійсно, даремно він у поліцейського стріляв, треба було в Геращенка або Авакова.
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мєнти їх прикривали - то валити їх треба було разом з мєнтами ?
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у вас уже крыша поехала, полиция защищала место проведения суда чтобы там не было драк, так если активисты не могут побиться друг с другом - нападают на полицию
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полиция защищала одесских титуханов
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Я вот тоже ЗА-что бы побратимы валили чепуху Рыговскую
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переляканий Лизун , як завжди тупо бреше -
Семен Семенченко разом

10 год ·

Коротко по вчорашнім подіям. Тiльки факти.
------------
1. Інформація про те, що 37 донбасівців »затримали як злочинців» - брехня. 33 з них того ж вечора відпустили, не висунувши жодної підозри
-------------
2. Інформація про те, що під Солом'янським судом було вилучено «бойові гранати і нелегальна вогнепальна зброя» - брехня.

------------
3. Інформація про те, що Олександр Федорченко «Брест» "стріляв у поліцейських" - брехня. На нього було скоєно напад, його повалили на землю, били, крутили руки більше десятка "космонавтів". Побачивши у «Бреста» пістолет в одязі, "космонавти" спробували його забрати. З положення «лежачи на землі", під час боротьби, було зроблено два постріли в бордюр. Ось відео цього моменту (з 1:03).
http://bit.ly/2o8zKWg
Ось те ж саме з іншого ракурсу
http://bit.ly/2o3izpI (з 0:42)
-------------
4. Інформація про те, що активісти Руху Визволення прийшли під Солом'янський суд "порушувати порядок" або що-небудь захоплювати - брехня. Добровольці були обурені поведінкою тітушек Труханова, тиском на суд, а так само бездіяльністю поліції, яку ця ситуація, мабуть, абсолютно влаштовувала.
Відео - http://bit.ly/2CozNSY
Побиття киян тітуханамі в суді над Трухановим
http://bit.ly/2BvtBf0
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Как всегда ни одного слова правды в информации от МВД. Зачем нужно было реформировать милицию в полицию? Чтобы снова врать своему народу?
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тому, що насправді українці - не їхній народ
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пипец, теперь каждый кого задерживает полиция будет кричать что это нападение и отстреливаться. вы в своем уме. крутят руки, а как ещё задерживают того кто сопротивляется
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Не не так, положат на землю, обшарят карманы, найдут нож или пистолет, поранят/ выстрелят и скажут ты в нас стрелял и сразу срок...
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А чего ожидать от Пупсика? Он врёт, как дышит! В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7054
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Продивився два відео- так де ж " попрострілювані " поліцеські ноги. Тося - брехло , як усе...
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Брехло-ты, У полицейского действительно прострелены ноги, его на скорой увезли. Уже один "ахтивист" по этому поводу написал, что задержанный попал случайно в полицейского, при чём дважды! А давайте будем приветствовать такой беспредел на улицах! Что этот доброволец делал под судом? Защищал мафиозного Труханова? А кто его нанял? А полицейские охраняли общественный порядок, так их за это надо отстреливать и обвинять? Этот придурок Семенченко зачем привёл эту толпу под суд? А если тебе так на улице такой придурок ноги прострелит, ты ж первый будешь волать: "Поліція, допоможть!"
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а может мусорам нужно научится вежливо обходится с людьми?
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Мусора - это святое. Тут тюрьма. А стрельнул бы он в какого-нибудь Саакашвили, Аваков бы ему ещё один пистолет подарил.
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В сраку резиною то громадське зауваження, а не покарання..
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Если бы боец АТО решил стрелять на поражение из боевого оружия - было бы минимум 2 трупа как в Днепре.
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Антоша, договаривай:
"В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, выданного Аваковым"
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То Геращенко на шефа бочку котить? Ти диви, як негарно!
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угу - схоже АнтошаГ щось там сплутала ...))
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Зачем было туда ходить если уже давно была информация что Трузанов ездил в Давос и договаривался там с влиятельными людьми , что бы они повлияли на НАБУ.
Вот и вся борьба с коррупцией.
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Один гастролер улетел, но у него остались друзья, которым очень надо картинку унижения Революции Достоинства к ее годовщине.
На сцене - Семен Семенченко.
Час назад представитель ОПГ "Внутренний корпус Донбасса" под Соломенским судом, где суд ожидаемо отпустил Труханова, потому что у НАБУ редко бывает иначе, выпустил несколько пуль в одного из полицейских.
Стрелок задержан.
Раскачка идет полным ходом. На 18-е оплачена революция, а никто не поддерживает леворуцыонэров. Нате повод и жертв режима.
Чтобы не было лишних вопросов - полиция очистила территорию под судом от титушек Труханова до того, как начались столкновения под судом с титушками Семенченко.
Из здания суда полиция не имеет права выкидывать кого-либо, если этот кто-то не препятствует его работе.
Кроме пистолета у задержанных изъяты рации, ножи, газовые гранаты, - это ж обычный набор простого пешехода на улице, да?
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Жоден з тітушок не був затриманий. Мало того, вони уприсутності і одобрямсу поліції побили і викинули з суду людину, котра на рішення відпустити Труханова викрикнув в адресу судді "похвалу". Десь, пане, ви заблукали у своїх висновках. Не туди. Сам Труханов вас не цікакавить, і те, що там відбулося у самому суді, не просто беззаконня, а У МАНТІЇ СУДДІ "ВАША ЧЕСТЬ" ВЛАДНА БАНДА ПОКАЗАЛА АБСОЛЮТНИЙ, ВЖЕ ЮРИДИЧНИЙ БАНДИТИЗМ?
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>Жоден з тітушок не був затриманий

что они учудили кроме того что они титушки?

>побили і викинули з суду людину, котра на рішення відпустити Труханова викрикнув в адресу судді "похвалу"
ну это же норма среди активистов, кто не нравится того можно и проучить. яке їхало, таке й здибало.
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Здание суда это такое место где одни граждане могут #издить другого и полиция не должна вмешаться ?
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Убийцы под прикрытием или патриоты?
15.02.2018

Сегодня на Донеччине задержали троих подозреваемых в тройном убийстве.
Еще в декабре 2017 в своем доме была найдена мертвой целая семья, со следами насильственной смерти и пыток.
Задержанные, все трое - активные участники ГО "Внутренний корпус батальона "Донбасс". Если кто-то не понял, что это, объясняю - это та ОПГ, которой рулит трехзубый ох*вший Лушпайка.
Уже первые допросы показали, что семью убивали зверски, на глазах друг у друга, поставив на колени. Убивали за 40 тысяч гривен.
За сраную полторушку зелени мучительной смертью погибла целая семья.
Сегодня такой же у3,14день из внутреннего корпуса стрелял в Киеве под Соломенским судом.
То есть, собственно, та вязанка трупов, о которой я писала в предыдущем посте, уже в наличии, да простят меня родственники погибших…

Злочин стався у місті Велика Новосілка. Затримані троє членів злочинної групи, які заради грошей катували та вбили родину підприємців - батька, матір і їх 23-річного сина. Двоє безпосередніх виконавців виявлені на Донеччині, ще один підозрюваний - у Києві. У зловмисників вилучено арсенал нелегальної зброї та боєприпасів. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
За його словами, слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила тіла загиблої родини, а також порушену обстановку в будинку. З огляду місця події відразу можна було сказати що перед убивством над потерпілими тривалий час знущались, руки у загиблих були зв'язані.
Поліцейські відпрацювали всі версії вчинення потрійного вбивства. Проте основною версією розглядалося вбивство з метою заволодіння майном і цінностями загиблих, оскільки напередодні вони отримали значну суму грошей за реалізовані зернові культури.
Під час першочергових слідчо-оперативних заходів були опитані більше 3 тисяч громадян. Також правоохоронці встановили водіїв, які транзитом проїжджали через Велику Новосілку.
В'ячеслав Аброськін повідомив, що сьогодні в результаті спецоперації спільно зі спецпідрозділом КОРД одночасно в Донецькій області та у Києві затримано трьох осіб. Їх обґрунтовано підозрюють у причетності до особливо тяжкого злочину.
«Можу на теперішній час сказати, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні «Донбас», а останній час всі разом входили до внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», - зазначив перший заступник глави Нацполіції.
Під час обшуків у виконавців, яких поліцейські затримали у Маріуполі та Великій Новосілці, вилучено речові докази, а також арсенал нелегальної зброї: рушницю, протитанковий гранатомет, 14 гранат та набої.
За фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Громадяни затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 6 грудня 2017 року у своєму будинку в смт Велика Новосілка на Донеччині були виявлені тіла 56-річного чоловіка, його 46-річної дружини та їх сина з ознаками насильницької смерті та слідами катувань. З оселі було викрадено гроші.
https://www.youtube.com/watch?v=iHyisPEAq5w
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Мусорам верить - себя не уважать. Они на 80% остались прежними.
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Будет условно. Максимум. Если не хотят вместо резины свинец получить.
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ні, це ви будете нести відповідальність, бо дуже скоро вас вже будуть відстрілювати, як оскаженілих псів
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вы шо-они власть...низ-ззя...) агент путина...)
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вот так-Героя АТО ,стрелявшего в полицейского засадят надолго ,а человека из-за которого всё произошло,а он вор и сепаратист(мэр города у моря)- успешно выпустили из зала суда...ну как тут не стрелять...справедливо...?)))
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всего-то надо было:
- не голосовать на труханова
- не нападать на полицейских
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Нечего майданить! Лодку стабильности раскачивают! Ух уж эти майданутые В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 852 В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 852
В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6463
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НАБлюдатели НАБУ

Если бы девелопментом НАБУ занимался я, то, глядя на повестку дня, передо мной стояло бы 3 цели: Показать много бурной деятельности (ведь мерило труда это усталость, а не результат);Систематически доводить ситуацию до истерии вокруг антикоррупционного суда;Если я хочу играть в политику, мне легко повышать рейтинг связанных со мной лиц, например, публично связывая некие отправленные в суд дела с результатами моей работы с внештатными советниками, раскрытыми агентами под прикрытием, общественными деятелями и т.д.
А это значит, что надо совместно с небезразличной общественностью ловить крайне непопулярных в народе людей (чем повышать популярность органа по румынским лекалам) и потом проваливать дело в суде.
Чему нас учит прекрасный кейс с Трухановым?
Правильно, как обычно, ничему.
Но попробуем сделать выводы: Труханова взяли на ерунде (как Насирова, но все совпадения, конечно, случайны),Вовсе не факт, что он сам себя не заказал на посмотреть,Никому не выгодно, чтобы доказательства были нормально собраны, т.к. НАБУ надо:
а) показать работу,
б) загнуть ситуацию к необходимости антикоррупционного суда.
Потому что сторонний наблюдатель не в состоянии отделить коррупционность обычного суда от кривизны собранного дела. И тут, вроде, надо САПу предъявлять. Или нет.
В итоге: НАБУ win, Труханов win.
Уверен, что подобный подход продолжится.
Итого: аудита нет
процессуальной чистоты нет (и она никому не нужна)
построения эффективного органа, в том числе путем увольнения раков, нет
политическая борьба есть.


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Да-да-да, а во всем виноваты не Порошенко препятствующий появлению АКС, не меняющий старых судей, а кто-то другой.

Депутат БПП взял на поруки Труханова. Это тоже НАБУ виноваты? Может Сытник? В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1103
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нет. Виноват, кто за дарта вейдераголуба в Одессе голосовал... В одессе свои голубы, в Днере свои корбаны...
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*Днепре
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50+ дней мотался по командировкам по красивым городам и странам, хренак - сам вернулся.
Внизапно.
НАБУ предъявило підозру прям в Борисполе.
Запомним дату - 14.02.2018.
Далее - клиника Борис, 7-8 адвокатов, перенос заседаний, серцевий напад, капельница с витаминками на картинку, осторожные вкиды в прессу нашу размалиновую о "не всетакоднозначно", далее - залог, домашний арест, браслет, дорогие адвокаты часами и днями препарируют мелкие и средние нарушения - в предъявлении обвинения, посещении в клинике Борис в неприемные часы, не той ручкой подписал протокол, адвокаты адвокатируют, обвинение плямкает-хуямкает…
Проходит полгода…
САП закрывает дело НАБУ "в связи с невозможностью доказать".
Геннадий выздоравливает и:
- съе*ывается честным человеком,
- переизбирается повторно.
НАБУ картинно заламывает руки и ротом Сытника доносит заветное - это все потому, что у нас суда нет своего, набуистического.
Включаются шабуни-лещенки и прочие долевики аттракциона - интервью, ток-шоу и прочая лабуда по всем ТВ-помойкам, звучит сакральное "во всем виноват Тот, у кого "нет политической воли" взять и посадить".
Отзывчивый автомайдан едет к ПП поорать, подудеть, наклеить плакатики, с ними Рух ЧЕСНО-ПРЕЧЕСНО в костюмах редких животных, все фоткаются и селфятся…
***
Очень хочется ошибиться, вот прям очень…
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Сажает кто? Правильно, суд. Суды кто меняет? Правильно, воля президентаВ полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1411
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судья назначается Президентом по представлению Высшего совета правосудия. Каких Высший совет представлят, тех он и назначает. Других судей у нас нет, и с Марса поставок не будет.
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"Порошенко: Высший совет правосудия обеспечит право на справедливость."

Так Порошенко, точнее его коалиция и голосовала за Высший совет правосудия, или нет? Или это Путин голосовал? В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9487

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Какие депутаты - такой и совет правосудия. У нас пока других депутатов нет. И

с Марса поставок тоже не намечается.
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Так депутаты БПП и НФ голосовали? Это же Петина коалиция, или нет? В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3020
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Это не петина коалиция, это - парламентская коалиция, и если бы они ее не образовали, их бы нахуй разогнали, и были бы внеочередные выборы, и большая часть маргиналов и партеек уже в парламент не попали бы. И не недо жирным шрифтом, а то ощущение будто Вы кричите в отчаянии.
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Так если бы маргиналы не попали в ВР, почему не самораспустились? В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9317 Это что же получается, по твоей дерьмовой логике коалиция Порошенка - агенты Кремля, раз не хотят, чтобы в ВР не прошли ватники?
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Не груби. И читай по буквам - это не пороха коалиция, это - парламентская коалиция из депутатов, выбранных нашим народом, и если бы они ее не образовали, их бы нахуй распустили, и были бы внеочередные выборы, и тогда пришли бы другие люди в парламент, которые принимали бы необходимые законы в военное время раз в десять быстрее, а так же разрабатывали их и реально были бы их авторами, а не елозили между редутами и отелем Fairmont непонятно на чьи деньги.
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Urs, если Вы Пеця - однотуровый, не будь таким конспиратором.
________________________________________________________
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Имитатор купи и жену дури - скажи шо других нет.
1. Суд присяжных - и капец телефонным звонкам судье в интимное время.
2. Выборы Верховного судьи как президентские - всей страной и полная неприкасаемость и право судить президента и судей. Американцы знают, что делают, поэтому мы у них джавелины просим, а не они у нас богданчики покупают.
3. Да и суд Линча подойдет - скорее всего это и будет результатом деятельности президэнта -рэформатора слепых трастов!
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А чому ж твій колєга Пашинськикий не дістав " достаточно длительный срок тюремного заключения "
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Вооружены и очень опасны!

После шиссен-шиссен возле здания суда копы приехали под надувной лагерь. Один з мешканців табору зненацька опинився в їх оточенні. Блюстители порядка проверяют его личность, к слову сказать, очень спокойно себя ведут, как тут внизапна появляется фей-спаситель, депутат постоянно завёрнутый в государственный флаг.
- Шо вы тут делаете? - спрашивает у копов власть?
- Проводим досмотр, - отвечают полицейские представителю власти.
- А где ордер на обыск?
- Это не обыск, а поверхностный досмотр.
- И шо? - взвизгнул депутат. - Он же вам показал УБД.
- Да, показал, - спокойно ответил коп.
- Так шо вам ещё надо? - спросила власть, нарезая круги вокруг.
- У него номер оружия в разрешении не совпадает с реальным.
- Што?
- Номер на оружии не совпадает, - ещё раз, как ребёнку, пояснил полицейский. - Вернее номер вообще сбит. По факту, оружие без разрешения.
Пока задержанный мытынгувальнык, у которого, видимо, оказался шпалер ̶с̶о̶ ̶с̶п̶и̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶м̶у̶ш̶к̶о̶й̶ ̶ без номера, звонил командиру, депутат внезапно замолчал и отошёл в сторону.
Совершенно молча походив тудой-сюдой, он собрался с мыслями и выдал:
«Сьогодні під будівлею суду затримали п'ятнадцять наших хлопців. Зараз поліція та кордівці приїхали під табір на Грушевського та намагаються затримувати тут людей. Прохання до усіх приходити під табір на Грушевського!»
І жодного слова про те, що у одного з протестуючих на кармані лівий ствол.
Оно и понятно, балтийцам можно всё. И если нельзя, но очень хочется, тогда всё равно можно. А если шо, то в любой момент можно перечислить года, когда был в подразделении и затянуть уже привычное:
«Власть сливает патриотов. Сегодня его повязали, а завтра придут за тобой! Все на марш за импичмент!»
P.S. А в комментах бесновались пролетарии, требуя посадить всех на вилы. В том числе и копов.
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У меня к этому бойцу, равно как и ко всем истерикам, только один вопрос:
Почему он выстрелил в копа, а Труханов сегодня сессию открыл, лично, живой, здоровый и на свободе?
Урод зассал выстрелить в заказчика шоу.
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Саакашвилли то же брали на поруки депутаты.
Когда вы уже выучите что такое мера пресечения и для чего и перестанете путать с приговором ?
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Vadym Tsyrkalyuk
всего-то надо было:
- не голосовать на труханова
- не нападать на полицейских

А что с тем человеком , которого от#издили в здании суда ?
Вы правда думаете что это работа суда в которую не имеет права вмешиваться полиция ?
Это же безпридел какой то.
Нет ?
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>побили і викинули з суду людину, котра на рішення відпустити Труханова викрикнув в адресу судді "похвалу"
ну это же норма среди активистов, кто не нравится того можно и проучить. яке їхало, таке й здибало.

Тогда зачем она нужна , полиция ?
Пусть активисты сами между собой разбираются.
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По справі Труханова.
Факти.
Жовтень 2016.
Міська рада Одеси ухвалює рішення про купівлю приміщення заводу Краян. Наголошую, рішення міської ради, колективне рішення.
Листопад 2016.
НАБУ відкриває справу по цьому факту.
Жовтень 2017.
Рік справа припадала пилом, а через рік НАБУ вирішило активно попіаритися на ній. Допитали Труханова як свідка.
26 грудня 2017.
Труханов раптово їде з Одеси, зникаючи на 1,5 місяці.
В січні 2018 всі, кому не ліньки, всякі лохи 56-го рангу, з посиланням на джерела починають активно розповідати, що Труханов утік, бо НАБУ збирається повідомити йому про підозру в справі Краяну.
13 лютого 2018.
НАБУ повідомляє про підозру Труханову.
Щоправда, не зрозуміло, в який спосіб НАБУ повідомляло про підозру Труханову, якщо Труханова в Україні не було. Чи може домовлялися з Трухановим, що той приїде 13 лютого, той не приїхав, а новину дали так, як було написано в шпаргалках?
І це не смішно, бо це дуже цікаве питання, яке може свідчити про змову НАБУ з підозрюваним.
14 лютого 2018.
Труханов героїчно перериває своє службове відрядження в Чехії і повертається до України, щоб бути затриманим НАБУ.
А тепер по суті:
Я не знаю, що там в матеріалах справи. Може, там належним чином задокументований факт передачі грошей від схеми Труханову і показано, як Труханов несе валізу з баблом. Може бути.
Але тоді постає питання: а якого чуда НАБУ чекала цілий рік з листопада 2016 до жовтня 2017? Чого дало Труханову втекти в грудні? Чого дало 1,5 місяці на залагодження хвостів в цій справі?
Якщо ж докази не такі очевидні, то я ще раз нагадаю суть справи.
В 2016 році міська рада (депутати) своїм рішення дозволили купівлю приміщень заводу. Депутати. А звинувачують іншу особу. Тобто, НАБУ прийдеться доводити, що інша особа якось впливала на рішення депутатів. І які перспективи?
А перспективи такі, що за короткий проміжок часу в очах свого лохторату Труханов стане героєм боротьби зі злими біндерами, якого хотіла арештувати злочинна влада фашистів. Але Труханов не побоявся і сам приїхав захищати свою честь. І захистив.
Ну, а всякі лещенки з гнапами будуть кивати в сторону ГПУ…
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погугліть з яким скандалом петро впихав холодницького в набу.
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Вы путаете НАБУ и САП. Вы точно не из барнаула? И холодницкого впихал шокин, если такого Вы в своей дали знаете.
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тоня - інформаційний провокатор..

менти самі стріляли зі зброї Бреста, коли намагалися
всім натовпом скрутити одного ветерана і витягти
те, що було у нього у кишенях ..
треба просто передивитися відео з під суду
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Кожен раз дивлячись на горе-патріотів прихожу до висновку, що це люди без моралі ,совісті і ума. Це дебільні обкурені бандюгани і проплачені ватагі дикого табуну мезмозлих потвор. Ненависть до людей. влади і держави в цілому зашкалює. потрібно негайна їх ізоляція від суспільства . Таких дебілів використовує фашистсько-рашистська росія, для розвалу країни і потрібні жорсткі придущення ціх маргіналів. адекого просто лікувати.
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Горе-патриоты - это кто? Если есть горе-патриоты, то, кто такие счастье-патриоты, или там средне-патриоты? Где критерии определения степени патриотизма по шкале горе-счастье?
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Это пасивная амёба сравни большей половине донбаситского этноса и шефповоров в маршрутках, им пох под каким флагом жить, абы их жопу на бутылку не посадили и крохи со стола бросали (а тут "горепатриоты" стол шатают) и эта с...а о совести и морали глаголит, как раз таких как эта тварь рашисты и использовали. Если этой гниде насрать на беспредел всех ветвей во власти и оно осуждает людей которым это насто3.14здило пусть сходит в военкомат и пару лет на нуле в грязи посидит, а когда вернётся перепишет хату на кацапа...
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Казав Вася не пий Вася, а Вася 3,14зда напилася і меле шо попало..
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Vadym Tsyrkalyuk
у вас уже крыша поехала, полиция защищала место проведения суда чтобы там не было драк, так если активисты не могут побиться друг с другом - нападают на полицию.

Все равно ничего не понятно.
Драка там все таки была.
Здание суда это такое особое место куда полиция не имеет доступа или что такое ?
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Причем тут полицейский, нужно было в Голубова или Труханова.
А вообще у нас вольно живется таким как Труханов или Голубов по простой причине, законы у нас такие, демократический беспредел.
Как говорится, за что патриоты боролись, на то и напоролись.

Патриот будет сидеть, а богатый коррупционер Труханов с сепаратистскими взглядами и такой же Голубов, будут на свободе гулять и смеяться над патриотами-демократами.
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І для чого ти це зробив ?
Добився свого ? Що довів ?
Чи такий вчинок вартий теперішньої жертви ?
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http://bit.ly/2o8zKWg с такого положения стрелять!? При задержании первым делом заламывают руки, он что ногой выстрелы производил? Мусора вытягивали ствол и сами произвели выстрелы зато как расписали...
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Я не знаю, там не видно у тій штовханині.
Чому пішов з пістолетом ?
І бійку ту я не розумію теж: чого ?
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Бійку спровокувала псарня авакяна. АТовці були в меншості.
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Треба скинутися грошима і експертом-консультантом та адвокатом взяти Пашинського! Той знає толк і в нагородній зброї, і в стрільбі по ногам, і як простреленого винуватим зробити.
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Urs
Это не петина коалиция, это - парламентская коалиция, и если бы они ее не образовали, их бы нахуй разогнали, и были бы внеочередные выборы, и большая часть маргиналов и партеек уже в парламент не попали бы. И не недо жирным шрифтом, а то ощущение будто Вы кричите в отчаянии.

Следующая Рада будет хуже этой.
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это неизвестно. Здесь все от народа зависит. Например, если харьковчане снова захотят добкина, а житомиряне - розенблата, то нам с этим придется жить. А может, те, кто хотел - уже померли, и Житомир проголосует за Пахунова, который вернется из США..... если конечно жители Житомира вообще про него знают, ибо живут в говносреде тиливизира и прочих говносми, поэтому снова проголосуют за соломоновича, ведь он такой известный, и почти родной...
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Этот боец добровольческого батальона "Донбасс" который защищая Родину мужественно уничтожал кровавых нелюдей кремлёвских оккупантов ..уйла и их холуёа бандитов сепаратистов из оккупированного паРашей кацапского бандустану лугандония - ордло . И он даже в большом бреду не мог представить что тех тварей сепаратистов - бандитов и воров их полно не только на фронте но и в нашей на всех уровнях и во власти и в судах, а охраняют их продажные прокуратура и менты полусепаратисты. И наверно он больше не знает как ещё можно остановить уже в мирном тылу этих нелюдей сепаратистов , бандитов, коррупционеров , воров .... при власти таких как главарь одесской мафии обтруханый ....На фронте ему было гораздо проще там был лютый кровавый враг оккупант которого следует уничтожить, а вот уже в тылу такого же врага не смей даже пальцем тронуть, хотя он такой же бандит сепаратист , украинофоб , коррупционер, но при бандитской власти......
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После шиссен-шиссен возле здания суда копы приехали под надувной лагерь. Один з мешканців табору зненацька опинився в їх оточенні. Блюстители порядка проверяют его личность, к слову сказать, очень спокойно себя ведут, как тут внизапна появляется фей-спаситель, депутат постоянно завёрнутый в государственный флаг.
- Шо вы тут делаете? - спрашивает у копов власть?
- Проводим досмотр, - отвечают полицейские представителю власти.
- А где ордер на обыск?
- Это не обыск, а поверхностный досмотр.
- И шо? - взвизгнул депутат. - Он же вам показал УБД.
- Да, показал, - спокойно ответил коп.
- Так шо вам ещё надо? - спросила власть, нарезая круги вокруг.
- У него номер оружия в разрешении не совпадает с реальным.
- Што?
- Номер на оружии не совпадает, - ещё раз, как ребёнку, пояснил полицейский. - Вернее номер вообще сбит. По факту, оружие без разрешения.
Пока задержанный мытынгувальнык, у которого, видимо, оказался шпалер ̶с̶о̶ ̶с̶п̶и̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶м̶у̶ш̶к̶о̶й̶ ̶ без номера, звонил командиру, депутат внезапно замолчал и отошёл в сторону.
Совершенно молча походив тудой-сюдой, он собрался с мыслями и выдал:
«Сьогодні під будівлею суду затримали п'ятнадцять наших хлопців. Зараз поліція та кордівці приїхали під табір на Грушевського та намагаються затримувати тут людей. Прохання до усіх приходити під табір на Грушевського!»
І жодного слова про те, що у одного з протестуючих на кармані лівий ствол.
Оно и понятно, балтийцам можно всё. И если нельзя, но очень хочется, тогда всё равно можно. А если шо, то в любой момент можно перечислить года, когда был в подразделении и затянуть уже привычное:
«Власть сливает патриотов. Сегодня его повязали, а завтра придут за тобой! Все на марш за импичмент!»
P.S. А в комментах бесновались пролетарии, требуя посадить всех на вилы. В том числе и копов.


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Зачем впадать в какие-то нюансы,напмшите проще - раньше воров и их приспешников можно было бить-валить и т.п. и был бы героем, теперь нельзя. Вот и вся мораль басни, хватит уже искать какие-то типазаконодательные нормы или аргументы. Все ясно уже.
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В качестве "альтернативы" /
"информации к размышлению" / "дополнения» к уже сказанному - предлагаю всем «желающим» ознакомиться с - 16.02.18. «О вчерашних возмутительных
событиях под Соломенским судом от Семена Семенченко» https://www.economics-prorok.com/2018/02/о-вчерашних-возмутительных-событиях.html#more-40311

(А всем любителям «поговорить»
о: всяких-разных «шатунах-семенченках» (и об их «титушках»); о «воле народа»; и
«коллективных решениях» - предлагаю сразу не мелочиться и начинать с «дискуссий» об ахметовых, медведчуках, вилкулах, мураевых, бойках, новинских, трухановых…
и прочей «всей их компании», с их титушками, решениями, и их значением в нашей
жизни…)
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Судя по количеству просмотров этот суд никого нафиг не интересует.
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Петух вырожденец, куда ты овца желудочноголовая будешь сваливать, тебя будет драть народ во все щели, пёс собаковский...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко
 
 
 
 
 
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