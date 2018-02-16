 В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко

Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, это бывший боец добровольческого батальона "Донбасс". Да, у него было наградное оружие, да, он его использовал незаконно и понесет за это ответственность. Наградное оружие – это как орден или медаль человеку, которого считают таковым, что заслужил. Соответственно, оно также будет конфисковано у него после того, оно уже конфисковано сейчас. Он будет судим, получит, думаю, достаточно длительный срок тюремного заключения за то, что стрелял в полицейского, не имея на это никаких прав и оснований, на мой взгляд", – сказала Геращенко.

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Также нардеп подчеркнул, что в ближайшее время будут обнародованы видеозаписи, на которых зафиксированы вчерашнее события.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

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