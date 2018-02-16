 В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко

Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Да, это бывший боец добровольческого батальона "Донбасс". Да, у него было наградное оружие, да, он его использовал незаконно и понесет за это ответственность. Наградное оружие – это как орден или медаль человеку, которого считают таковым, что заслужил. Соответственно, оно также будет конфисковано у него после того, оно уже конфисковано сейчас. Он будет судим, получит, думаю, достаточно длительный срок тюремного заключения за то, что стрелял в полицейского, не имея на это никаких прав и оснований, на мой взгляд", – сказала Геращенко.
Также нардеп подчеркнул, что в ближайшее время будут обнародованы видеозаписи, на которых зафиксированы вчерашнее события.
Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.
Семен Семенченко разом
10 год ·
Коротко по вчорашнім подіям. Тiльки факти.
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1. Інформація про те, що 37 донбасівців »затримали як злочинців» - брехня. 33 з них того ж вечора відпустили, не висунувши жодної підозри
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2. Інформація про те, що під Солом'янським судом було вилучено «бойові гранати і нелегальна вогнепальна зброя» - брехня.
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3. Інформація про те, що Олександр Федорченко «Брест» "стріляв у поліцейських" - брехня. На нього було скоєно напад, його повалили на землю, били, крутили руки більше десятка "космонавтів". Побачивши у «Бреста» пістолет в одязі, "космонавти" спробували його забрати. З положення «лежачи на землі", під час боротьби, було зроблено два постріли в бордюр. Ось відео цього моменту (з 1:03).
http://bit.ly/2o8zKWg
Ось те ж саме з іншого ракурсу
http://bit.ly/2o3izpI (з 0:42)
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4. Інформація про те, що активісти Руху Визволення прийшли під Солом'янський суд "порушувати порядок" або що-небудь захоплювати - брехня. Добровольці були обурені поведінкою тітушек Труханова, тиском на суд, а так само бездіяльністю поліції, яку ця ситуація, мабуть, абсолютно влаштовувала.
Відео - http://bit.ly/2CozNSY
Побиття киян тітуханамі в суді над Трухановим
http://bit.ly/2BvtBf0
"В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, выданного Аваковым"
Вот и вся борьба с коррупцией.
На сцене - Семен Семенченко.
Час назад представитель ОПГ "Внутренний корпус Донбасса" под Соломенским судом, где суд ожидаемо отпустил Труханова, потому что у НАБУ редко бывает иначе, выпустил несколько пуль в одного из полицейских.
Стрелок задержан.
Раскачка идет полным ходом. На 18-е оплачена революция, а никто не поддерживает леворуцыонэров. Нате повод и жертв режима.
Чтобы не было лишних вопросов - полиция очистила территорию под судом от титушек Труханова до того, как начались столкновения под судом с титушками Семенченко.
Из здания суда полиция не имеет права выкидывать кого-либо, если этот кто-то не препятствует его работе.
Кроме пистолета у задержанных изъяты рации, ножи, газовые гранаты, - это ж обычный набор простого пешехода на улице, да?
что они учудили кроме того что они титушки?
>побили і викинули з суду людину, котра на рішення відпустити Труханова викрикнув в адресу судді "похвалу"
ну это же норма среди активистов, кто не нравится того можно и проучить. яке їхало, таке й здибало.
15.02.2018
Сегодня на Донеччине задержали троих подозреваемых в тройном убийстве.
Еще в декабре 2017 в своем доме была найдена мертвой целая семья, со следами насильственной смерти и пыток.
Задержанные, все трое - активные участники ГО "Внутренний корпус батальона "Донбасс". Если кто-то не понял, что это, объясняю - это та ОПГ, которой рулит трехзубый ох*вший Лушпайка.
Уже первые допросы показали, что семью убивали зверски, на глазах друг у друга, поставив на колени. Убивали за 40 тысяч гривен.
За сраную полторушку зелени мучительной смертью погибла целая семья.
Сегодня такой же у3,14день из внутреннего корпуса стрелял в Киеве под Соломенским судом.
То есть, собственно, та вязанка трупов, о которой я писала в предыдущем посте, уже в наличии, да простят меня родственники погибших…
Злочин стався у місті Велика Новосілка. Затримані троє членів злочинної групи, які заради грошей катували та вбили родину підприємців - батька, матір і їх 23-річного сина. Двоє безпосередніх виконавців виявлені на Донеччині, ще один підозрюваний - у Києві. У зловмисників вилучено арсенал нелегальної зброї та боєприпасів. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
За його словами, слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила тіла загиблої родини, а також порушену обстановку в будинку. З огляду місця події відразу можна було сказати що перед убивством над потерпілими тривалий час знущались, руки у загиблих були зв'язані.
Поліцейські відпрацювали всі версії вчинення потрійного вбивства. Проте основною версією розглядалося вбивство з метою заволодіння майном і цінностями загиблих, оскільки напередодні вони отримали значну суму грошей за реалізовані зернові культури.
Під час першочергових слідчо-оперативних заходів були опитані більше 3 тисяч громадян. Також правоохоронці встановили водіїв, які транзитом проїжджали через Велику Новосілку.
В'ячеслав Аброськін повідомив, що сьогодні в результаті спецоперації спільно зі спецпідрозділом КОРД одночасно в Донецькій області та у Києві затримано трьох осіб. Їх обґрунтовано підозрюють у причетності до особливо тяжкого злочину.
«Можу на теперішній час сказати, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні «Донбас», а останній час всі разом входили до внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», - зазначив перший заступник глави Нацполіції.
Під час обшуків у виконавців, яких поліцейські затримали у Маріуполі та Великій Новосілці, вилучено речові докази, а також арсенал нелегальної зброї: рушницю, протитанковий гранатомет, 14 гранат та набої.
За фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Громадяни затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 6 грудня 2017 року у своєму будинку в смт Велика Новосілка на Донеччині були виявлені тіла 56-річного чоловіка, його 46-річної дружини та їх сина з ознаками насильницької смерті та слідами катувань. З оселі було викрадено гроші.
https://www.youtube.com/watch?v=iHyisPEAq5w
- не голосовать на труханова
- не нападать на полицейских
Если бы девелопментом НАБУ занимался я, то, глядя на повестку дня, передо мной стояло бы 3 цели: Показать много бурной деятельности (ведь мерило труда это усталость, а не результат);Систематически доводить ситуацию до истерии вокруг антикоррупционного суда;Если я хочу играть в политику, мне легко повышать рейтинг связанных со мной лиц, например, публично связывая некие отправленные в суд дела с результатами моей работы с внештатными советниками, раскрытыми агентами под прикрытием, общественными деятелями и т.д.
А это значит, что надо совместно с небезразличной общественностью ловить крайне непопулярных в народе людей (чем повышать популярность органа по румынским лекалам) и потом проваливать дело в суде.
Чему нас учит прекрасный кейс с Трухановым?
Правильно, как обычно, ничему.
Но попробуем сделать выводы: Труханова взяли на ерунде (как Насирова, но все совпадения, конечно, случайны),Вовсе не факт, что он сам себя не заказал на посмотреть,Никому не выгодно, чтобы доказательства были нормально собраны, т.к. НАБУ надо:
а) показать работу,
б) загнуть ситуацию к необходимости антикоррупционного суда.
Потому что сторонний наблюдатель не в состоянии отделить коррупционность обычного суда от кривизны собранного дела. И тут, вроде, надо САПу предъявлять. Или нет.
В итоге: НАБУ win, Труханов win.
Уверен, что подобный подход продолжится.
Итого: аудита нет
процессуальной чистоты нет (и она никому не нужна)
построения эффективного органа, в том числе путем увольнения раков, нет
политическая борьба есть.
Депутат БПП взял на поруки Труханова. Это тоже НАБУ виноваты? Может Сытник?
дарта вейдераголуба в Одессе голосовал... В одессе свои голубы, в Днере свои корбаны...
Внизапно.
НАБУ предъявило підозру прям в Борисполе.
Запомним дату - 14.02.2018.
Далее - клиника Борис, 7-8 адвокатов, перенос заседаний, серцевий напад, капельница с витаминками на картинку, осторожные вкиды в прессу нашу размалиновую о "не всетакоднозначно", далее - залог, домашний арест, браслет, дорогие адвокаты часами и днями препарируют мелкие и средние нарушения - в предъявлении обвинения, посещении в клинике Борис в неприемные часы, не той ручкой подписал протокол, адвокаты адвокатируют, обвинение плямкает-хуямкает…
Проходит полгода…
САП закрывает дело НАБУ "в связи с невозможностью доказать".
Геннадий выздоравливает и:
- съе*ывается честным человеком,
- переизбирается повторно.
НАБУ картинно заламывает руки и ротом Сытника доносит заветное - это все потому, что у нас суда нет своего, набуистического.
Включаются шабуни-лещенки и прочие долевики аттракциона - интервью, ток-шоу и прочая лабуда по всем ТВ-помойкам, звучит сакральное "во всем виноват Тот, у кого "нет политической воли" взять и посадить".
Отзывчивый автомайдан едет к ПП поорать, подудеть, наклеить плакатики, с ними Рух ЧЕСНО-ПРЕЧЕСНО в костюмах редких животных, все фоткаются и селфятся…
***
Очень хочется ошибиться, вот прям очень…
Так Порошенко, точнее его коалиция и голосовала за Высший совет правосудия, или нет? Или это Путин голосовал?
с Марса поставок тоже не намечается.
________________________________________________________
1. Суд присяжных - и капец телефонным звонкам судье в интимное время.
2. Выборы Верховного судьи как президентские - всей страной и полная неприкасаемость и право судить президента и судей. Американцы знают, что делают, поэтому мы у них джавелины просим, а не они у нас богданчики покупают.
3. Да и суд Линча подойдет - скорее всего это и будет результатом деятельности президэнта -рэформатора слепых трастов!
После шиссен-шиссен возле здания суда копы приехали под надувной лагерь. Один з мешканців табору зненацька опинився в їх оточенні. Блюстители порядка проверяют его личность, к слову сказать, очень спокойно себя ведут, как тут внизапна появляется фей-спаситель, депутат постоянно завёрнутый в государственный флаг.
- Шо вы тут делаете? - спрашивает у копов власть?
- Проводим досмотр, - отвечают полицейские представителю власти.
- А где ордер на обыск?
- Это не обыск, а поверхностный досмотр.
- И шо? - взвизгнул депутат. - Он же вам показал УБД.
- Да, показал, - спокойно ответил коп.
- Так шо вам ещё надо? - спросила власть, нарезая круги вокруг.
- У него номер оружия в разрешении не совпадает с реальным.
- Што?
- Номер на оружии не совпадает, - ещё раз, как ребёнку, пояснил полицейский. - Вернее номер вообще сбит. По факту, оружие без разрешения.
Пока задержанный мытынгувальнык, у которого, видимо, оказался шпалер ̶с̶о̶ ̶с̶п̶и̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶м̶у̶ш̶к̶о̶й̶ ̶ без номера, звонил командиру, депутат внезапно замолчал и отошёл в сторону.
Совершенно молча походив тудой-сюдой, он собрался с мыслями и выдал:
«Сьогодні під будівлею суду затримали п'ятнадцять наших хлопців. Зараз поліція та кордівці приїхали під табір на Грушевського та намагаються затримувати тут людей. Прохання до усіх приходити під табір на Грушевського!»
І жодного слова про те, що у одного з протестуючих на кармані лівий ствол.
Оно и понятно, балтийцам можно всё. И если нельзя, но очень хочется, тогда всё равно можно. А если шо, то в любой момент можно перечислить года, когда был в подразделении и затянуть уже привычное:
«Власть сливает патриотов. Сегодня его повязали, а завтра придут за тобой! Все на марш за импичмент!»
P.S. А в комментах бесновались пролетарии, требуя посадить всех на вилы. В том числе и копов.
Почему он выстрелил в копа, а Труханов сегодня сессию открыл, лично, живой, здоровый и на свободе?
Урод зассал выстрелить в заказчика шоу.
Когда вы уже выучите что такое мера пресечения и для чего и перестанете путать с приговором ?
всего-то надо было:
- не голосовать на труханова
- не нападать на полицейских
А что с тем человеком , которого от#издили в здании суда ?
Вы правда думаете что это работа суда в которую не имеет права вмешиваться полиция ?
Это же безпридел какой то.
Нет ?
ну это же норма среди активистов, кто не нравится того можно и проучить. яке їхало, таке й здибало.
Тогда зачем она нужна , полиция ?
Пусть активисты сами между собой разбираются.
Факти.
Жовтень 2016.
Міська рада Одеси ухвалює рішення про купівлю приміщення заводу Краян. Наголошую, рішення міської ради, колективне рішення.
Листопад 2016.
НАБУ відкриває справу по цьому факту.
Жовтень 2017.
Рік справа припадала пилом, а через рік НАБУ вирішило активно попіаритися на ній. Допитали Труханова як свідка.
26 грудня 2017.
Труханов раптово їде з Одеси, зникаючи на 1,5 місяці.
В січні 2018 всі, кому не ліньки, всякі лохи 56-го рангу, з посиланням на джерела починають активно розповідати, що Труханов утік, бо НАБУ збирається повідомити йому про підозру в справі Краяну.
13 лютого 2018.
НАБУ повідомляє про підозру Труханову.
Щоправда, не зрозуміло, в який спосіб НАБУ повідомляло про підозру Труханову, якщо Труханова в Україні не було. Чи може домовлялися з Трухановим, що той приїде 13 лютого, той не приїхав, а новину дали так, як було написано в шпаргалках?
І це не смішно, бо це дуже цікаве питання, яке може свідчити про змову НАБУ з підозрюваним.
14 лютого 2018.
Труханов героїчно перериває своє службове відрядження в Чехії і повертається до України, щоб бути затриманим НАБУ.
А тепер по суті:
Я не знаю, що там в матеріалах справи. Може, там належним чином задокументований факт передачі грошей від схеми Труханову і показано, як Труханов несе валізу з баблом. Може бути.
Але тоді постає питання: а якого чуда НАБУ чекала цілий рік з листопада 2016 до жовтня 2017? Чого дало Труханову втекти в грудні? Чого дало 1,5 місяці на залагодження хвостів в цій справі?
Якщо ж докази не такі очевидні, то я ще раз нагадаю суть справи.
В 2016 році міська рада (депутати) своїм рішення дозволили купівлю приміщень заводу. Депутати. А звинувачують іншу особу. Тобто, НАБУ прийдеться доводити, що інша особа якось впливала на рішення депутатів. І які перспективи?
А перспективи такі, що за короткий проміжок часу в очах свого лохторату Труханов стане героєм боротьби зі злими біндерами, якого хотіла арештувати злочинна влада фашистів. Але Труханов не побоявся і сам приїхав захищати свою честь. І захистив.
Ну, а всякі лещенки з гнапами будуть кивати в сторону ГПУ…
менти самі стріляли зі зброї Бреста, коли намагалися
всім натовпом скрутити одного ветерана і витягти
те, що було у нього у кишенях ..
треба просто передивитися відео з під суду
у вас уже крыша поехала, полиция защищала место проведения суда чтобы там не было драк, так если активисты не могут побиться друг с другом - нападают на полицию.
Все равно ничего не понятно.
Драка там все таки была.
Здание суда это такое особое место куда полиция не имеет доступа или что такое ?
А вообще у нас вольно живется таким как Труханов или Голубов по простой причине, законы у нас такие, демократический беспредел.
Как говорится, за что патриоты боролись, на то и напоролись.
Патриот будет сидеть, а богатый коррупционер Труханов с сепаратистскими взглядами и такой же Голубов, будут на свободе гулять и смеяться над патриотами-демократами.
Добився свого ? Що довів ?
Чи такий вчинок вартий теперішньої жертви ?
Чому пішов з пістолетом ?
І бійку ту я не розумію теж: чого ?
Это не петина коалиция, это - парламентская коалиция, и если бы они ее не образовали, их бы нахуй разогнали, и были бы внеочередные выборы, и большая часть маргиналов и партеек уже в парламент не попали бы. И не недо жирным шрифтом, а то ощущение будто Вы кричите в отчаянии.
Следующая Рада будет хуже этой.
- Шо вы тут делаете? - спрашивает у копов власть?
- Проводим досмотр, - отвечают полицейские представителю власти.
- А где ордер на обыск?
- Это не обыск, а поверхностный досмотр.
- И шо? - взвизгнул депутат. - Он же вам показал УБД.
- Да, показал, - спокойно ответил коп.
- Так шо вам ещё надо? - спросила власть, нарезая круги вокруг.
- У него номер оружия в разрешении не совпадает с реальным.
- Што?
- Номер на оружии не совпадает, - ещё раз, как ребёнку, пояснил полицейский. - Вернее номер вообще сбит. По факту, оружие без разрешения.
Пока задержанный мытынгувальнык, у которого, видимо, оказался шпалер ̶с̶о̶ ̶с̶п̶и̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶м̶у̶ш̶к̶о̶й̶ ̶ без номера, звонил командиру, депутат внезапно замолчал и отошёл в сторону.
Совершенно молча походив тудой-сюдой, он собрался с мыслями и выдал:
«Сьогодні під будівлею суду затримали п'ятнадцять наших хлопців. Зараз поліція та кордівці приїхали під табір на Грушевського та намагаються затримувати тут людей. Прохання до усіх приходити під табір на Грушевського!»
І жодного слова про те, що у одного з протестуючих на кармані лівий ствол.
Оно и понятно, балтийцам можно всё. И если нельзя, но очень хочется, тогда всё равно можно. А если шо, то в любой момент можно перечислить года, когда был в подразделении и затянуть уже привычное:
«Власть сливает патриотов. Сегодня его повязали, а завтра придут за тобой! Все на марш за импичмент!»
P.S. А в комментах бесновались пролетарии, требуя посадить всех на вилы. В том числе и копов.
"информации к размышлению" / "дополнения» к уже сказанному - предлагаю всем «желающим» ознакомиться с - 16.02.18. «О вчерашних возмутительных
событиях под Соломенским судом от Семена Семенченко» https://www.economics-prorok.com/2018/02/о-вчерашних-возмутительных-событиях.html#more-40311
(А всем любителям «поговорить»
о: всяких-разных «шатунах-семенченках» (и об их «титушках»); о «воле народа»; и
«коллективных решениях» - предлагаю сразу не мелочиться и начинать с «дискуссий» об ахметовых, медведчуках, вилкулах, мураевых, бойках, новинских, трухановых…
и прочей «всей их компании», с их титушками, решениями, и их значением в нашей
жизни…)