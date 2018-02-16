 Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Американский дальний беспилотник в течение около 12-ти часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с временно оккупированной територией на Донбассе, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

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Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдові и продолжил полет на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями.

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее двенадцати разведопераций у линии разграничения на Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5, 7, 11 и 16 февраля.