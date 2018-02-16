 Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Американский дальний беспилотник в течение около 12-ти часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с временно оккупированной територией на Донбассе, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.
В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.
Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдові и продолжил полет на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями.
В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее двенадцати разведопераций у линии разграничения на Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5, 7, 11 и 16 февраля.
в случае чего СЩА могут повторить на Донбассе-что было в Сирии
Знаете, теперь над нами ничего не летает... Вообще... После МН-17... Кстати, это очень печально, даже сам раньше не знал.
Ну так вот, месяца два назад встаю с рассветом (я из Марика, если кто не в курсе), на работу собираюсь - покурить вышел с утра. А на востоке прям в контражуре с восходом, видимо прям над орками, четкий инверсионный след движется! Я и обомлел... Несколько раз поменял позицию наблюдения... Нет. Мне не кажется! Над областью нашей границы с рашкой четкий инверсионный след от реактивного летательного аппарата!!! Залез в Нет... Ну вот - полет Глоубал Хоук заявлен на сегодня. Вижу. Так и есть!