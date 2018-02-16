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 Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший в пятницу утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, что следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Американский дальний беспилотник в течение около 12-ти часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с временно оккупированной територией на Донбассе, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

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Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдові и продолжил полет на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями.

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее двенадцати разведопераций у линии разграничения на Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5, 7, 11 и 16 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3050947
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А над Крымом такие птички чуть не сталкиваются в воздухе...
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В поисках скоплений колорадских жуков.
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Чего они всё разведывают? Там как год назад так и сейчас - ничего не меняется.
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орки позиции меняют. а потом сравнить два снимка до- и после- . даже если замаскировали - "лишний" куст легко обнаружится
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Ахренеть. И что?
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Ну мало что... А может собираются кацапам повторить?
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А кацапи і не помітили. Вони тільки великі літаки можуть збивати, такі, як малайзійський "Боїнг". А безпілотники їхня "льорнета" не фіксує. Особливо американські.
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знаешь почему кацапы в 2008 не разбомбили аэродром в Тбилиси? потому что американцы там посадили свои "геркулесы" и кацапы зассали нарываться.а пеця ссыт пригласить американцев на территоию Украины.
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Вообще-то кацапы бомбили Тбилиси.
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Сам Тбилиси не бомбили, бомбы были сброшены в районе Тбилисского водохранилища! Аэродром не подвергся бомбардировке!
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Какие районы Тбилиси были разбомблены? Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2903
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Взагалі-то американські військові є на території України. І як інструктори, і як радники, і як спостерігачі. А в Очакові навіть будують структурний військовий об'єкт.
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А спостерігачі є навіть В ЗОНІ АТО. Тільки я тобі того не казав.
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спостерігачі- то фігня..типу євнухів..дивляться і все..
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А ти хотів, щоб як в Сирії? Відкрию тобі секрет - є таке поняття, як міжнародне право. А про присутність третьої сили на Донбасі немає рішення Радбезу. Так само немає укладено Договору про військову допомогу між Україною і США, як у американців з Японією. І не з вини України.
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Российская авиация бомбит международный аэропорт в Тбилиси08:11 10.08.2008 в рубрике Происшествия 4296647780 7210 0 0Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 7931Об этом со ссылкой на представителя МВД Грузии сообщает агентство Reuters. Он утверждает, что на аэропорт были сброшены три бомбы. Корреспондент РЕЙТЕР свидетельствует, что слышал в 05.30 по местному времени поменьшей мере три мощных взрыва. Между тем, гркзинские СМИ, на которые ссылается ИФ, утверждают, что российская авиация разбомбила территорию завода "Тбилавиастрой" в Тбилиси. Сведений о пострадавших пока нет. "Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу от Минобороны России.
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Пусть летает. Хватит России фейками весь мир кормить.
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Когда он пролетал над Донбассом, кирпичи высыпались даже из российских танков...
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Кацапи сміливі лише коли треба збити громадянський літак МН 17.
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Ну американцы тоже не рискуют залетать к оркам. Всё рядышком порхают.
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. Потому расея только до Волги от Енисея,вся китайская расея
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С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей РоссииИсточник: https://censor.net.ua/n3050947
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это подтверждает что США серьезно помогают Украине!
в случае чего СЩА могут повторить на Донбассе-что было в Сирии
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В этот раз нет, а несколько месяцев назад я видел след этой птички...
Знаете, теперь над нами ничего не летает... Вообще... После МН-17... Кстати, это очень печально, даже сам раньше не знал.
Ну так вот, месяца два назад встаю с рассветом (я из Марика, если кто не в курсе), на работу собираюсь - покурить вышел с утра. А на востоке прям в контражуре с восходом, видимо прям над орками, четкий инверсионный след движется! Я и обомлел... Несколько раз поменял позицию наблюдения... Нет. Мне не кажется! Над областью нашей границы с рашкой четкий инверсионный след от реактивного летательного аппарата!!! Залез в Нет... Ну вот - полет Глоубал Хоук заявлен на сегодня. Вижу. Так и есть!
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Если в Италии солнечно - это не означает что у нас тоже...с нашей пасмурной погодой эффект от таких полетов будет минимальный! именно поэтому их запускают так часто, потому что нихрена не видно!
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Не видно глазьями, а Навк хорошо видит сквозь облака т.к. его сенсоры работают не только в видимой части волнового диапазона (это касается и военных спутников). Используются инфракрасное излучение и радар SAR/MT с высокой разрешающей способностью. Подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk

Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 7957
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Поэтому я и написал, что эффект будет минимальный, но согласись, что в без облачную погоду качество слежения будет намного выше!
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Пятнадцатый полет с начала года только этой беспилотной птички. ВВС США перешли на новое расписание, каждые три дня регулярный рейс. От Украины все устали и хуйло всех переиграл.
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эта уникальная птичка считывает любую информацию вглубь РАБссии на 200 км,даже любые мобильные разговоры между бабой Глашей и бабой Дашей о Вяличии РАБссии... Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 6380
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Мы не курды, вместо нас американцы воевать не будут. Они только показываю Верховному, Полтораку Дебальцевскому, Муженко Иловайскому, как это делается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе
 
 
 
 
 
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